हिमालयाच्या पश्चिमेकडील झंस्कार पर्वतरांगेत वसलेली द्रांग-द्रुंग ही लडाखमधील मोठ्या हिमनद्यांपैकी एक आहे. कारगिल जिल्ह्यातील झंस्कार प्रदेशात, पेन्सी ला या उंच पर्वतीय खिंडीच्या परिसरात तिचं भव्य रूप पाहायला मिळतं. सुमारे २४ किलोमीटर लांबीची आणि जवळपास ७० चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळावर पसरलेली ही हिमनदी डोडा शिखराच्या परिसरातून खाली सरकते. पेन्सी ला खिंड ही झंस्कार आणि सुरू खोऱ्यांना जोडणारा महत्त्वाचा मार्ग आहे. या खिंडीजवळ पोहोचल्यावर दूरवर पसरलेली हिमनदी, तिच्या बाजूला उभे असलेले खडकाळ पर्वत आणि मधूनच दिसणारे बर्फाचे प्रवाह असं भव्य दृश्य नजरेसमोर उभं राहतं.लडाखचा भूगोल समजून घेतल्याशिवाय द्रांग-द्रुंगचं महत्त्व लक्षात येणार नाही. हिमालयाच्या दक्षिणेकडील भागात मान्सूनमुळे मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडतो. मात्र उंच पर्वतरांगांच्या पलीकडे असलेल्या लडाखमध्ये पर्जन्यमान अत्यल्प आहे. हा प्रदेश पर्जन्यछायेतील असल्यामुळे अनेक ठिकाणी पाणी ही अत्यंत मर्यादित नैसर्गिक संपत्ती आहे. इथल्या गावांमध्ये शेती, जनावरं आणि दैनंदिन गरजांसाठी वितळणाऱ्या बर्फातून निर्माण होणाऱ्या प्रवाहांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावं लागतं. अशा परिस्थितीत हिमनद्या म्हणजे पर्वतांवरील नैसर्गिक जलसाठेच. हिवाळ्यात साठलेला बर्फ उन्हाळ्यात वितळतो आणि त्यातून निर्माण होणारं पाणी खालील नदीखोऱ्यांना आधार देतं..द्रांग-द्रुंग हिमनदीतून बाहेर पडणारे पाण्याचे प्रवाह स्टोड किंवा डोडा नदीला पोसतात. पुढे ही नदी झंस्कार नदीच्या जलप्रणालीचा भाग बनते. त्यामुळे या हिमनदीचा संबंध केवळ तिच्या परिसरापुरता मर्यादित राहत नाही. तिच्यात साठलेलं पाणी पुढे नदीच्या रूपाने प्रवास करतं आणि संपूर्ण खोऱ्याच्या जलव्यवस्थेत योगदान देतं. लडाखसारख्या कोरड्या प्रदेशात या पाण्याचं महत्त्व अधिक आहे. मात्र हिमनदी हा पाण्याचा अमर्याद स्रोत नाही. तिचा साठा किती आहे, दरवर्षी किती बर्फ जमा होतं आणि किती वितळतं, यावर भविष्यातील पाण्याची उपलब्धता अवलंबून असते. .हिमनदीची निर्मिती प्रक्रियाहिमनदीची निर्मिती ही हजारो वर्षे चालणारी प्रक्रिया आहे. उंच पर्वतांवर हिवाळ्यात पडणारा बर्फ उन्हाळ्यात पूर्णपणे वितळत नाही. त्यावर पुढील वर्षी पुन्हा बर्फ साचतो. वर्षानुवर्षे तयार होणाऱ्या या थरांवर प्रचंड दाब निर्माण होतो. त्यामुळे बर्फ अधिक घनरूप होत जातो आणि कालांतराने त्याचं रूप हिमनदीच्या बर्फात बदलतं. स्वतःच्या वजनामुळे हा बर्फ गुरुत्वाकर्षणाच्या दिशेने संथपणे सरकू लागतो. ही हालचाल डोळ्यांना सहज दिसत नसली, तरी तिची ताकद प्रचंड असते. प्रवासादरम्यान हिमनदी खडक खरवडते, दगडमाती सोबत घेते आणि पर्वतांच्या पृष्ठभागाला आकार देते.द्रांग-द्रुंगच्या पृष्ठभागावर या प्रक्रियेच्या खुणा स्पष्ट दिसतात. काही भागांत पांढरा, स्वच्छ बर्फ दिसतो, तर काही ठिकाणी दगड आणि मातीचे थर पसरलेले असतात. हिमनदी वाहताना सोबत आणलेल्या खडकांचे हे साठे म्हणजे मोराइन. मोराइनच्या रचनेवरून हिमनदीचा पूर्वीचा विस्तार, तिच्या हालचालीची दिशा आणि तिच्या प्रवासात तयार झालेले भूआकार यांचा अभ्यास करता येतो. विशेष म्हणजे बर्फावर साचलेल्या दगडमातीचा परिणामही वेगवेगळा असतो. अतिशय पातळ थर उष्णता शोषून बर्फाचं वितळणं वाढवू शकतो, तर जाड थर बर्फाला थेट सूर्यप्रकाशापासून काही प्रमाणात संरक्षण देऊ शकतो. .हिमनदीचं आरोग्य तपासण्यासाठी शास्त्रज्ञ ‘मास बॅलन्स’ म्हणजेच वस्तुमान संतुलन या संकल्पनेचा वापर करतात. एका वर्षात किती बर्फ साचला आणि किती बर्फ वितळून कमी झाला, यातील फरक म्हणजे वस्तुमान संतुलन. साचलेला बर्फ वितळलेल्या बर्फापेक्षा जास्त असेल तर हिमनदीचा साठा वाढतो. उलट वितळण्याचं प्रमाण अधिक असेल तर तिचं वस्तुमान कमी होतं. द्रांग-द्रुंग हिमनदीवर २०२१ ते २०२३ या काळात केलेल्या क्षेत्रीय निरीक्षणांमध्ये सरासरी वस्तुमान संतुलन ऋण असल्याचं आढळलं. याचा अर्थ या कालावधीत हिमनदीने गमावलेला बर्फ नव्याने साचलेल्या बर्फापेक्षा अधिक होता. .हिमनदीचा अभ्यास करण्यासाठी संशोधक प्रत्यक्ष बर्फावर जाऊन मोजमाप करतात. ठरावीक ठिकाणी स्टेक्स बसवून बर्फाच्या पृष्ठभागातील बदल नोंदवले जातात. नव्या बर्फाची खोली, त्याची घनता आणि वितळण्याचं प्रमाण तपासलं जातं. यासोबत उपग्रह छायाचित्रांच्या मदतीने हिमनदीचा विस्तार आणि अग्रभागातील बदल अभ्यासले जातात. प्रतिमांची तुलना करणाऱ्या संशोधनात १९७६ ते २०२० या कालावधीतील द्रांग-द्रुंग हिमनदीच्या क्षेत्रफळात सुमारे १०.७ टक्के घट झाल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. तिच्या लांबीमध्येही घट झाल्याची नोंद आहे. हे बदल हिमनदीच्या दीर्घकालीन निरीक्षणाची गरज अधोरेखित करतात. .जलसुरक्षाद्रांग-द्रुंगच्या अग्रभागाजवळ तयार झालेला तलाव हा आणखी एक महत्त्वाचा भौगोलिक बदल आहे. हिमनदी मागे सरकल्यानंतर तिच्या पुढील भागात पाणी साचण्यासाठी जागा निर्माण होऊ शकते. अशा तलावांना ‘प्रोग्लेशियल लेक’ म्हणतात. द्रांग-द्रुंगशी संबंधित तलावाचा विस्तारही संशोधकांनी नोंदवला आहे. अशा तलावांचा अभ्यास करताना त्यांच्या पाण्याची पातळी, खोली आणि त्यांना रोखून धरणाऱ्या नैसर्गिक अडथळ्यांची स्थिरता तपासली जाते. काही परिस्थितींमध्ये अडथळा कमकुवत झाल्यास अचानक पूर येण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. मात्र प्रत्येक हिमनदी तलाव धोकादायक असतो असं नाही. त्यासाठी सातत्यपूर्ण निरीक्षण आणि वैज्ञानिक मूल्यांकन आवश्यक असतं.हवामान बदलाचा परिणाम द्रांग-द्रुंगसारख्या हिमनद्यांवरही होत आहे. तापमान वाढल्यामुळे बर्फ वितळण्याचा वेग वाढू शकतो. हिवाळ्यात पुरेसा हिमसंचय झाला नाही, तर उन्हाळ्यात वितळून गेलेला बर्फ भरून काढणं कठीण होतं. सुरुवातीला वाढलेल्या वितळण्यामुळे नदीत अधिक पाणी येऊ शकतं; परंतु दीर्घकाळ हिमसाठा कमी होत राहिला, तर भविष्यात नदीच्या प्रवाहावर परिणाम होण्याची शक्यता असते. म्हणूनच हिमनदीचा अभ्यास केवळ तिच्या आजच्या आकारापुरता मर्यादित नसून भविष्यातील जलसुरक्षेशीही जोडलेला आहे. .लडाखच्या विस्तीर्ण पर्वतरांगांमध्ये नजर जाईल तिथपर्यंत पसरलेले तपकिरी खडक, उघडे डोंगर, खोल दऱ्या आणि निळेशार आकाश दिसतं. या रखरखीत प्रदेशात अचानक एखादा पांढराशुभ्र बर्फाचा पट्टा नजरेस पडतो आणि सगळं दृश्यच बदलून जातं. आजूबाजूच्या रुक्ष पर्वतांच्या पार्श्वभूमीवर पसरलेली ही बर्फाची विशाल चादर म्हणजे द्रांग-द्रुंग हिमनदी. पहिल्या नजरेत ती निसर्गाचं एक अद्भुत चित्र वाटते; परंतु तिचं महत्त्व सौंदर्यापलीकडे आहे. कारण या बर्फाच्या साठ्यात लडाखच्या भविष्यातील पाण्याचा एक महत्त्वाचा आधार दडलेला आहे..द्रांग-द्रुंग हिमनदीकडे पाहताना आपल्याला लडाखच्या निसर्गाचं एक वेगळं रूप समजतं. हिरवाई कमी असली, तरी इथलं जीवन पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाशी जोडलेलं आहे. पर्यटकांसाठी ही हिमनदी एक अद्भुत दृश्य आहे, छायाचित्रकारांसाठी निसर्गाचं सुंदर चित्र आहे, तर शास्त्रज्ञांसाठी पृथ्वीच्या बदलत्या हवामानाची नोंद ठेवणारी प्रयोगशाळा आहे. स्थानिक लोकांसाठी मात्र ती पाण्याच्या उपलब्धतेशी जोडलेली जीवनरेषा आहे.दूरवरून पाहताना द्रांग-द्रुंग एखाद्या गोठलेल्या नदीसारखी भासते. परंतु तिच्या आत बर्फ सरकत असतो, पाणी मार्ग शोधत असतं आणि पर्वतांच्या कुशीत भूगोल बदलत असतो. तिचं सौंदर्य आपल्याला थक्क करतं; तिचं विज्ञान विचार करायला भाग पाडतं. कारण पर्वतांवर साठलेला बर्फ हा केवळ आजच्या निसर्गसौंदर्याचा भाग नाही, तर उद्याच्या पाण्याचा साठाही आहे. द्रांग-द्रुंग हिमनदी आपल्याला एक महत्त्वाचा संदेश देते, हिमनद्यांचं संरक्षण म्हणजे केवळ बर्फाचं संरक्षण नव्हे, तर त्या बर्फातून जन्म घेणाऱ्या जीवनाचं संरक्षण होय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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