Premium|Summer Health Care Tips : उन्हातून आल्यावर लगेच पाणी का पिऊ नये?उष्माघातापासून बचावासाठी तज्ज्ञांचे सविस्तर मार्गदर्शन

डॉ. अविनाश भोंडवे लक्षात असू द्या, भर दुपारच्या उन्हातून घामाघूम होऊन आल्यावर लगेच पाणी पिऊ नका. आल्यावर थोडावेळ शांत बसा. अंगातला घाम निथळू द्या. हवे तर टॉवेलने अंग पुसून घ्या. शरीर थोडे गार होऊ दे, मग हवे तेवढे साधे थंड पाणी प्या. उन्हातून आल्या आल्या पाणी पिण्याने होणारी सर्दी, डोकेदुखी असे त्रास अजिबात होणार नाहीत.उन्हे तापलेली असताना, दुपारी जेवण झाल्यावर लगेच झोपण्याचा मोह होतो आणि उन्हाळ्याच्या दुपारी झोपही शांत लागते. पण शक्यतो जेवल्या जेवल्या लगेच आडवे होऊ नये आणि वामकुक्षी घेतल्यास अर्ध्या तासापेक्षा जास्त वेळ नसावी. दुपारी झोपल्याने वजन तर अनियंत्रितपणे वाढतेच, पण ॲसिडिटी व अपचन हे विकारदेखील उद्भवतात.फेब्रुवारीच्या अखेरीस आणि मार्चच्या सुरुवातीस, हवामानाचे रंग पालटायला लागतात, सूर्याची प्रखर किरणे लखलखू लागतात आणि उन्हाळ्याचे आगमन होते. या काळात वातावरणाचे तापमान वाढू लागते, हवेतील बाष्पाचे प्रमाण कमी होते आणि आपल्या अंगाची लाही लाही होण्यास सुरुवात होते. लहान मुले असोत किंवा ज्येष्ठ नागरिक, उन्हाळ्याचा त्रास सगळ्यांनाच होतो. या काळात अनेक प्रकारचे आजार आणि विकार उद्भवू शकतात..मूत्रमार्गाचे विकारउन्हाळ्यात हवा कमालीची उष्ण असते, अनेक ठिकाणचे तापमान ४० अंशाच्याही पुढे झेपावते. या बाह्य उष्णतेमुळे शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होते. त्यामुळे लघवीचेही प्रमाण घटते. परिणामी मूत्रविसर्जन करताना जळजळ होते आणि मूत्राचा रंग गडद पिवळा किंवा प्रसंगी लालसर होतो. याप्रसंगी मूत्रामध्ये जंतूसंसर्ग होऊन थंडी-तापही येऊ शकतो. मूत्रपिंडात किंवा मूत्रमार्गात खडे निर्माण होऊ शकतात, विशेषतः ज्यांना हा त्रास पूर्वी झालेला असतो, अशांना पुनश्च तो त्रास उद्भवण्याची शक्यता अधिक असते. हे टाळण्यासाठी भरपूर पाणी पीत राहणे हाच उपाय असतो. पण मूत्रमार्गाचे किंवा मूत्रपिंडाचे खडे झाले असल्यास, वैद्यकीय तपासणी करून योग्य उपचार करावे लागतात.पोटाचे विकारउन्हाळ्यातल्या उष्णतेमुळे पचनमार्गातील पाण्याच्या तसेच क्षारांच्या प्रमाणात बदल हो़तो. परिणामी अनेकांना उलट्या-जुलाबांंचा त्रास होतो. लहान मुलांना आणि विशेषतः नवजात अर्भकांमध्ये हा विकार जास्त प्रमाणात आढळून येतो. उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यात कपात होते, काही ठिकाणी दुष्काळजन्य परिस्थिती उद्भवते, त्यामुळे अशुद्ध आणि फिल्टर न केलेले पाणी पिण्याची वेळ येते. त्याशिवाय या काळात अनेक कार्य आणि सार्वजनिक समारंभांनिमित्त भोजन आयोजित केले जाते. उन्हाळ्याच्या सुट्टीमध्ये अनेकांचा बाहेरगावी प्रवास होतो. सुट्टी साजरी करण्यासाठी, गावातल्या गावातदेखील हॉटेलचे खाणे, बागेत जाऊन तेथील उघड्यावरील पदार्थ खाणे, सरबते किंवा रस पिणे अशा गोष्टी घडत असतात. या साऱ्या बाहेर खाण्याच्या प्रसंगांत खाद्यविक्रेत्यांच्या वैयक्तिक आरोग्याची खात्री करता येत नाही, तसेच पदार्थ करण्यासाठी त्यांनी वापरलेले अन्नघटकसुद्धा चांगल्या प्रतीचे नसतात. ते उघड्यावर असल्यामुळे हवेतील धूळ व माती त्यात हमखास मिसळतेच. साहजिकच या पदार्थांचे सेवन केल्याने अन्नातून जंतूसंसर्ग होण्याची, आमांश होण्याची शक्यता दाट असते. त्यामुळे उन्हाळ्यात अपचन, उलट्या, जुलाब, डिसेन्ट्री, आमांश अशा कारणाने पोटाच्या तक्रारी वाढतात. उन्हाळ्यात हातगाडीवर मिळणारे बर्फाचे गोळे, सरबते, फळांचे रस, हलक्या दर्जाचे आइस्क्रीम्स सर्वत्र उपलब्ध असते. यात वापरला जाणारा बर्फ बहुतेकदा आरोग्य खात्याने प्रमाणित केलेला नसतो. बऱ्याच ठिकाणी तर तो अशुद्ध पाण्यापासून केलेला असतो. अशा बर्फाच्या वापरामुळे टायफॉइड, काविळीसारखे गंभीर आजार पसरतात. तुम्ही तुमच्या मुलांबाबत अतिसुरक्षित वातावरण निर्माण करता, वाचा रिसर्च काय सांगतो...शरीरातील पाणी व क्षार कमी होणेआपल्या शरीराच्या पेशी, रक्त आणि मांस यात ६०-७० टक्के पाणी असते. हालचाल करण्यासाठी आपल्या हातापायांना आणि टवटवीत राहण्यासाठी आपल्या शरीराला, शिवाय बौद्धिक कामांसाठी मेंदूला पाणी आणि क्षारांचे योग्य प्रमाण आवश्यक असते. वातावरणातील दाहक उष्णतेने शरीरातील पाणी आणि क्षार कमी होतात. त्यामुळे तोंडाला कोरड पडून सतत तहानलेले वाटणे, गळून गेल्यासारखे किंवा सतत थकल्यासारखे वाटणे, डोके जड होणे, गरगरणे, हात-पाय तसेच अंग दुखणे, पोटऱ्या दुखणे अशासारख्या तक्रारी उद्भवतात. शरीरातील पाणी व क्षार कमी झाल्याने तोंडाची चव जाणे, भूक मंदावणे हे त्रास उन्हाळ्यात सर्रास आढळतात.कडक उन्हात काम केल्यास अंगातील क्षार आणि पाणी अतिशय कमी होऊन उष्माघात होऊ शकतो. यामध्ये जास्त तापमानामुळे शरीरातील पाण्याची पातळी कमालीची खालावते. आपल्या मेंदूमध्ये शरीराचे तापमान कायम राखणारी एक यंत्रणा असते. पाण्याचे प्रमाण कमी झाल्याने ही यंत्रणा पूर्ण कोलमडते. परिणामतः त्या व्यक्तीला दरदरून घाम येणे, मळमळ, उलट्या, घबराट, कमालीचा थकवा, त्वचा निळी पडणे, शरीराचे तापमान अचानक कमी होणे, चक्कर येणे, रक्तदाब आणि नाडीचे ठोके कमी होणे अशी लक्षणे दिसतात. अशा व्यक्तीला वेळेवर उपचार मिळाले नाहीत, तर झटके येणे, बेशुद्ध होणे, कोमात जाणे अशा प्रकारची गुंतागुंत वाढत जाते. उष्माघात त्या व्यक्तीच्या जिवावरही बेतू शकतो.संसर्गजन्य आजारगोवर, कांजिण्या, गालफुगी किंवा गलगंड या आजारांच्या साथी उन्हाळ्यात पसरतात. वीसेक वर्षांपूर्वी लहान मुलांमध्ये सर्रास आढळणारे हे संसर्गजन्य आजार, उत्तम लसीकरणामुळे आजकाल क्वचित पाहायला मिळतात. मात्र लस न घेतलेल्या लहान मुलांमध्ये आणि तरुणांमध्ये अजूनही हे आजार दिसून येतात.डोळ्यांचे विकारआपल्या डोळ्यांच्या बुबुळावर द्रवाचा एक हलकासा तवंग असतो. त्यामुळे आपले डोळे थंड राहतात. उन्हाळ्यात हे द्रव वातावरणातल्या उष्णतेने कमी होते आणि डोळे जळजळणे, लाल होणे, डोळ्यातून पाणी येणे, डोळे येणे असे त्रास उद्भवतात.त्वचेचे विकारतीव्र उन्हात गेल्याने सर्वांनाच त्वचा लाल होणे, काळी पडणे, चेहऱ्याची आग होणे असे त्रास होतात. अनेक व्यक्तींच्या तळपायांची आग विशेषतः सायंकाळी होते. तसेच उन्हाळ्यामध्ये लहान म तर दोन ते तीन लिटर, म्हणजे साधारणपणे दर तासाला एक ग्लास. यामध्ये पाण्याप्रमाणेच, ग्लासभर लिंबू सरबत, कोकम सरबत, पन्हे, घरी केलेला फळांचा रस, ताक, लस्सी, शहाळेही घ्यावे. थोडक्यात, दिवसभरात विविध रूपाने दोन-तीन लिटर चांगल्या पद्धतीचे, द्रवपदार्थ प्राशन करावेत. त्यायोगे उन्हामुळे आपल्या अंगातून नाहीसे होणारे पाणी आणि क्षार प्रमाणबद्ध राहतात आणि उन्हाळ्याचे त्रास दूर पळतात.उन्हाळ्यात एकसारखी तहान लागते, मात्र त्यासाठी लगेच बर्फाळलेली कोलायुक्त किंवा तत्सम शीतपेये, कृत्रिम सरबते, तयार मिळणारे पॅकबंद रस अथवा फ्रीजमधले दातांना कळा आणणारे पाणी प्यायची गरज नसते. खरेतर या अतिथंड पेयांनी तहान तर भागत नाहीच, पण घसा दुखायला लागून सर्दी, ताप, खोकला होण्याची शक्यता मात्र दाट असते. त्याऐवजी माठातले साधे थंड पाणी प्यायले, तर तहान निश्चितच शमते आणि कुठलाही त्रास होत नाही. उन्हाळ्यात लिंबू सरबत दिवसातून किमान दोनदा घ्यावे. त्यामध्ये पाणी, लिंबाचा रस आणि चवीपुरती साखर तर घालाच, पण चिमूटभर मीठ आणि अधूनमधून पाव चमचा खायचा सोडासुद्धा घाला. यामुळे आपल्या शरीरातील क्षारांचे प्रमाण व्यवस्थित राहून कामाला जास्त हुरूप येऊ शकतो.या दिवसात आपल्या आहारात कलिंगड, संत्री, द्राक्षे अशा फळांचा आणि काकड्यांचा समावेश असला तर आरोग्य नक्की उत्तम राहते. शहाळी जरूर घ्या, पण रोज दोन-तीनदा ते पिण्याचा रतीब लावण्याऐवजी, दोन-तीन दिवसांतून एखादे शहाळे घेतल्यास जास्त बरे. शहाळ्यात पोटॅशियम भरपूर असते, त्यामुळे ते अधूनमधून जरूर प्यावे, पण त्याचा अतिवापर टाळावा..Winter Health Care : हिवाळ्यात आरोग्य जपा! कोणते आजार वाढतात अन् त्यावर काय करावे? वाचा एका क्लिकवर.उन्हाच्यावेळी बाहेर जाणे शक्यतो टाळा, पण जावेच लागत असेल तर डोक्यावर काहीतरी घाला. टोपी, हॅट घालणे किंवा स्कार्फ बांधणे उत्तम ठरते. त्यामुळे सूर्याच्या कडक उष्णतेचा थेट आपल्या डोक्याशी संपर्क होणे टळते आणि शरीरातील पाण्याची पातळी खालावण्याचे प्रमाण कमी होते. उन्हाळ्याच्या काळात अंगावरील कपडे सैल असावेत. शक्यतो सुती आणि फिकट रंगाचे असावेत. गडद रंगाचे, सिंथेटिक कापडाचे आणि घट्ट कपडे घातल्याने अधिक गरम होते, जास्त घाम येतो, साहजिकच जास्त मरगळल्यासारखे वाटते. शिवाय त्यामुळे गजकर्ण, घामोळे असे त्वचेचे विकार होतात.उन्हात बाहेर जाताना डोळ्यावर काळा चष्मा लावणे आवश्यक असते. तसेच साध्या पाण्याने डोळे सतत धुण्याचीदेखील गरज असते. त्यामुळे प्रखर उन्हामुळे आपल्या डोळ्यांची आग होणे, डोळे लाल होणे, सारखे पाणी येत राहणे असे त्रास कमी होतात.उन्हात जाताना सर्वांनीच चेहऱ्याला व हातांना सनस्क्रीन लोशन लावावे. त्यामुळे त्वचा लाल होणे, तिच्यावर काळे डाग पडणे, चट्टे उठणे असे विकार होत नाहीत. रोजच्या रोज किंचितशा गार पाण्याने स्वच्छ अंघोळ करणे आणि अंघोळीनंतर अंगाला एखादी टाल्कम पावडर लावावी. डिओड्रंट फवारण्याऐवजी या दिवसांत टाल्कम पावडर लावणे त्वचेसाठी जास्त योग्य असते. रोज तीन-चार वेळेस चेहरा आणि डोळे साध्या गार पाण्याने स्वच्छ धुवावेत. त्यामुळे उन्हाळ्यात चेहऱ्यावर फोड येणे आणि डोळ्यांना रांजणवाडी होणे टळते.उन्हाळ्यात मांसाहार टाळावा. तिखट, तेलकट आणि मसालेदार पदार्थ खाऊ नयेत, शक्यतो पालेभाज्यांवर भर ठेवावा, कारण शरीरातील पाणी कमी होण्याने बद्धकोष्ठता वाढते आणि त्यात मांसाहाराने अधिक त्रास होऊन मूळव्याध होण्याची शक्यता असते. याच कारणासाठी या दिवसांत धूम्रपान आणि मद्यप्राशन करू नये..एप्रिलमध्ये शाळांच्या परीक्षा संपून सुट्ट्या लागतात, त्यामुळे मुलांचा दुपारभर धिंगाणा सुरू असतो. उन्हाळ्याच्या सुट्टीत मुलांनी जरूर खेळावे, पण सकाळी लवकर उठून अकराच्या आधी मैदानी खेळ खेळावेत. दुपारी अकरा ते सायंकाळी पाच या काळात बाहेर खेळण्याऐवजी घरातील बैठे खेळ खेळावेत, वाचन करावे, टीव्ही पाहावा, कॉम्प्युटर वापरावा. संध्याकाळी उन्हे उतरल्यावर पुन्हा बाहेर खेळायला हरकत नाही. दुपारी मैदानी खेळ खेळल्याने उष्माघात होण्याचा धोका असतो. सकाळी किंवा संध्याकाळी खेळतानासुद्धा जवळ पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्या असाव्यात. खेळताना आणि खेळून झाल्यावर त्यातील थोडे थोडे पाणी घोट घोट प्यावे. एकदम गटागटा पाणी पिऊ नये. उन्हे तापलेली असताना, दुपारी जेवण झाल्यावर लगेच झोपण्याचा मोह होतो आणि उन्हाळ्याच्या दुपारी झोपही शांत लागते. पण शक्यतो जेवल्या जेवल्या लगेच आडवे होऊ नये आणि वामकुक्षी घेतल्यास अर्ध्या तासापेक्षा जास्त वेळ नसावी. दुपारी झोपल्याने वजन तर अनियंत्रितपणे वाढतेच, पण ॲसिडिटी व अपचन हेही विकारदेखील उद्भवतात.उन्हाळ्यात रात्री झोपताना सीलिंग पंख्याखाली झोपल्यामुळे किंवा टेबल फॅन असेल तर त्याचे वारे सतत सतत येईल असे झोपल्याने सकाळी उठल्यावर अंग दुखणे, हातापायांना मुंग्या येणे असे त्रास संभवतात. सीलिंग पंखा खोलीच्या मध्यभागी असतो, त्यामुळे खोलीत कडेला झोपावे आणि टेबल पंखा फिरता हवा. खोलीत वारे खेळते तर राहायलाच हवे, त्यासाठी खिडक्या उघड्या हव्यात. मधेच रात्री येणारी वाऱ्याची झुळूक वेगळाच आनंद देऊन जाते. उन्हाळ्याच्या काळात या सर्व गोष्टी कटाक्षाने पाळल्या तर ग्रीष्मातल्या शारीरिक चटक्यांपासून बचाव होऊन आपल्या दैनंदिन जीवनात नक्कीच निरामय आणि सुखद गारवा निर्माण होईल.डॉ. अविनाश भोंडवे पुणेस्थित वैद्यकीय विश्लेषक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.