आखाती प्रदेशात ४००हून अधिक क्षारविरहितीकरण प्रकल्प आहेत. हे प्रकल्प इथल्या बहारीन, कुवेत, ओमान, कतार, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या सहा आखाती देशांत शहरी वापरासाठी ९० टक्के पाणी पुरवतात.निः क्षारीकरण किंवा क्षारविरहितीकरण म्हणजे समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यातून क्षार आणि इतर खनिजे काढून टाकून ते पिण्यासाठी, शेतीसाठी किंवा उद्योगांसाठी उपयुक्त बनवण्याची प्रक्रिया. आखाती प्रदेशातील किमान चार ते पाच प्रमुख क्षारविरहितीकरण प्रकल्प नऊ एप्रिल २०२६ पर्यंत ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमुळे नुकसानग्रस्त किंवा लक्ष्य बनले आहेत आणि त्यामुळे पश्चिम आशियातील लाखो लोकांच्या पाणीपुरवठ्याला धोका निर्माण झाला आहे. अमेरिका - इराणच्या वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर लक्ष्य बनलेल्या क्षारविरहितीकरण प्रकल्पांमध्ये कुवेत, बहारीन, संयुक्त अरब अमिराती येथील ठिकाणे आणि इराणमधील एक बंद पडलेला प्रकल्प यांचा समावेश आहे. ‘‘हा संघर्ष जितका जास्त काळ चालेल, तितके पाण्याच्या या पायाभूत सुविधांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता अधिक आहे,’’ असे अटलांटिक कौन्सिलच्या सहायक संचालक जिंजर मॅचेट म्हणतात. युद्धामुळे निर्माण झालेल्या तेल संकटापेक्षा पाण्याचे हे संकट आखाती देशांची काळजी वाढविणारे आहे. आखाती प्रदेशात ४००हून अधिक क्षारविरहितीकरण प्रकल्प आहेत. हे प्रकल्प इथल्या बहारीन, कुवेत, ओमान, कतार, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या सहा आखाती देशांत शहरी वापरासाठी ९० टक्के पाणी पुरवतात. हे देश जगातील सर्वाधिक पाणीटंचाई असलेल्या देशांपैकी आहेत आणि त्यांच्या ६२ दशलक्षांहून अधिक एकत्रित लोकसंख्येच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी ते मोठ्या प्रमाणावर समुद्राच्या खाऱ्या पाण्याच्या क्षारविरहितीकरणावर अवलंबून आहेत. .क्षारविरहितीकरण प्रकल्पांचे दोन प्रमुख प्रकार आहेत. औष्णिक आणि परासरण प्रकल्प. औष्णिक पद्धतीत उष्णतेचा वापर करून पाण्याचे बाष्पीभवन करतात, ज्यामुळे मीठ आणि इतर अशुद्ध पदार्थ मागे राहतात आणि पाण्याची वाफ होते. नंतर या वाफेचे संघनन करून वापरण्यायोग्य गोडे पाणी मिळवता येते. दुसरा पर्याय म्हणजे विरुद्ध परासरणसारखे (रिव्हर्स ऑस्मोसिस) अस्तर आधारित तंत्रज्ञान. यामध्ये पाणी अशा अतिशय लहान छिद्रे असलेल्या अस्तरांमधून ढकलले जाते की त्यातून मीठही जाऊ शकत नाही. जास्त गाढता किंवा संहती असलेल्या पाण्याच्या भागाकडून पाण्याची कमी गाढता असलेल्या भागाकडे अर्ध पार्यता असलेल्या अस्तरातून (सेमिपरमिएबल मेंब्रेन) होणारे पाण्याचे वहन म्हणजे ‘परासरण’ (Osmosis) होय. हे पाणी अंशतः पार्य अस्तरामधून जाण्यासाठी उच्चदाब असणे गरजेचे आहे. म्हणून उच्च दाबाच्या पंपाने पाण्याला अस्तरापर्यंत पोहोचविण्यात येते. अस्तराच्या अतिसूक्ष्म छिद्रातून फक्त शुद्ध पाणी पुढे येते आणि पाण्यातील भौतिक आणि रासायनिक दूषिते पुढे येण्यापासून रोखली जातात. याला ‘विरुद्ध परासरण’ असे म्हटले जाते. क्षारविरहितीकरण प्रक्रियेतील मीठ आणि रसायनांचे मिश्रण जर योग्यरीत्या विसर्जित झाले नाही, तर ते सागरी पर्यावरणाला हानी पोहोचवू शकते..Premium|India economy crisis : आखाती युद्धाची ठिणगी आणि भारताची होरपळ! क्षारविरहितीकरण प्रकल्पपश्चिम आशियातील सुरुवातीचे क्षारविरहितीकरण प्रकल्प हे पहिल्या प्रकारचे होते, ज्यात पाणी बाष्पीभवन करण्यासाठी जीवाश्म इंधन जाळले जात असे आणि मीठ मागे राहत असे. हे तंत्र अत्यंत ऊर्जा-केंद्रित असल्यामुळे कालांतराने, फिल्टरवर अवलंबून असलेल्या प्रक्रिया प्रमुख पर्याय बनल्या. अलिकडच्या वर्षांत, नवीन क्षारविरहितीकरण क्षमतेमध्ये प्रामुख्याने अस्तर तंत्रज्ञानाचाच वाटा मोठा आहे. आखाती प्रदेशात बांधलेला शेवटचा मोठा औष्णिक प्रकल्प २०१८ मध्ये कार्यान्वित झाला. तेव्हापासून, अस्तर तंत्रज्ञानाने दररोज १५ दशलक्ष घनमीटरपेक्षा जास्त क्षमतेची भर या प्रकल्पात घातली आहे. अनेक विरुद्ध परासरण म्हणजे 'रिव्हर्स ऑस्मोसिस' प्रकल्प अजूनही जीवाश्म इंधनावर अवलंबून आहेत आणि ते अधिक कार्यक्षम आहेत. २००६ ते २०२४ दरम्यान, पश्चिम आशियातील देशांनी एकत्रितपणे क्षारविरहितीकरण सुविधांच्या उभारणी आणि आधुनिकीकरणावर ५० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त खर्च केला आणि त्यांच्या संचालनावर जवळपास तितकाच खर्च केला. आज पश्चिम आशियातील जवळपास पाच हजार क्षारविरहितीकरण प्रकल्प कार्यरत आहेत आणि त्यात वाढ सुरूच आहे. २०२४ ते २०२८ दरम्यान या प्रकल्पांची दैनंदिन क्षमता सुमारे २९ दशलक्ष घनमीटरवरून ४१ दशलक्ष घनमीटरपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. सध्याच्या लष्करी संघर्षामुळे या प्रकल्पांचा नाश झाल्यास गंभीर संकट निर्माण होईल. मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची टंचाई निर्माण होईल, औद्योगिक कार्यांमध्ये व्यत्यय येईल आणि ऊर्जा प्रणालींचे नुकसान होईल. हे प्रकल्प , अनेकदा मोठे आणि केंद्रीकृत असलेले कारखाने असल्यामुळे ड्रोन किंवा क्षेपणास्त्र हल्ल्यांसाठी सोपे लक्ष्य असतात.मार्चच्या सुरुवातीला, इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी अमेरिकेवर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील केशम बेटावरील खारट पाणी शुद्धीकरण प्रकल्पावर हल्ला केल्याचा आणि जवळपास ३० गावांचा पाणीपुरवठा विस्कळीत केल्याचा आरोप केला. त्यानंतरच्या काही आठवड्यांत, बहारीन आणि कुवेत या दोन्ही देशांनी खारट पाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांचे नुकसान झाल्याचे वृत्त दिले आणि त्यासाठी इराणला जबाबदार धरले. मार्च महिन्याच्या अखेरीस, अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा उघडली नाही तर इराणमधील शक्यतो सर्व क्षार-विरहितीकरण प्रकल्प नष्ट करण्याची धमकी दिली होती. तेव्हापासून, त्यांनी इराणविरुद्धच्या आपल्या धमक्या अधिक तीव्र केल्या आणि वीज प्रकल्प आणि पूल यांसारख्या इतर महत्त्वाच्या नागरी पायाभूत सुविधांवर हल्ला करण्याच्या योजनांचा इशारा दिला होता..पश्चिम आशियातील देश, विशेषतः आखाती देश, शेती, उद्योग आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे पिण्याच्या पाण्यासाठी खाऱ्या पाण्याचे गोड्या पाण्यात रूपांतर करण्याच्या या तंत्रज्ञानावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत. आतापर्यंत या प्रकल्पांवर झालेले वाढते हल्ले आणि धोके हे या प्रदेशासाठी हा उद्योग किती महत्त्वाचा आहे हे अधोरेखित करतात. सध्या मध्य पूर्वेतील ८३ टक्के भाग अत्यंत तीव्र पाणीटंचाई अनुभवतो आहे, असे 'वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट'मधील जल सुरक्षा सहयोगी लिझ सॅकोशिया म्हणतात. भविष्यातील अंदाजानुसार २०५०पर्यंत हे प्रमाण सुमारे १०० टक्क्यांपर्यंत वाढेल. ''हा एक सातत्यपूर्ण कल आहे आणि परिस्थिती सुधारण्याऐवजी अधिकच बिघडते आहे,'' असे त्या पुढे म्हणतात.या प्रदेशातील बहारीन, कतार, कुवेत, संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया आणि ओमान या आखाती देशांकडे पाण्याची संसाधने खूपच मर्यादित आहेत आणि ते खारट पाणी शुद्धीकरणावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत. या सहा राष्ट्रांपैकी, संयुक्त अरब अमिराती वगळता इतर सर्व देशांना त्यांच्या पिण्याच्या पाण्यापैकी निम्म्याहून अधिक पाणी खारट पाणी शुद्धीकरणातून मिळते, तर बहारीन, कतार आणि कुवेतसाठी हे प्रमाण ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. इराण आपल्या शहरी वापरासाठी लागणाऱ्या गोड्या पाण्यापैकी सुमारे तीन टक्के पाण्यासाठी क्षारविरहितीकरण तंत्रज्ञानाचा वापर करतो. .या देशाला भूजल आणि नद्यांसारख्या काही पृष्ठजल स्रोतांचा वापर करता येतो, परंतु शेती आणि तीव्र दुष्काळामुळे या संसाधनांवरही ताण येत आहे. युद्ध हा या प्रकल्पासमोरील एकमेव धोका नाही. काही अभ्यासांनुसार जागतिक तापमानवाढीमुळे भविष्यात या प्रदेशातील चक्रीवादळे अधिक तीव्र होऊ शकतात आणि या टोकाच्या हवामान घटनांमुळे प्रकल्पांचे कामकाज बंद पडू शकते किंवा उपकरणांचे नुकसान होऊ शकते. २००९मध्ये, लाल शैवाळाच्या प्रादुर्भावामुळे ओमान आणि संयुक्त अरब अमिरातीमधील क्षारविरहितीकरण प्रकल्प अनेक आठवड्यांसाठी बंद पडले होते. या शैवाळामुळे आवरणे खराब झाली आणि त्यामुळे प्रकल्पांना पर्शियाचे आखात व ओमानच्या आखातातून पाणी घेणे अशक्य झाले होते. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.