Premium|TB Diagnosis by Drone : तेलंगणातील ड्रोन प्रयोगाने दाखवला दुर्गम भारताच्या आरोग्यसेवेचा नवा मार्ग

कल्पना करा, एखाद्या दुर्गम डोंगराळ भागात राहणाऱ्या व्यक्तीला केवळ क्षयरोगाची तपासणी करून घेण्यासाठी ३० किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो. खराब रस्ते, अपुरी सार्वजनिक वाहतूक, दिवसाची बुडालेली मजुरी आणि प्रवासावर होणारा अतिरिक्त खर्च अशा अनेक अडचणींमुळे अनेकदा रुग्ण वेळेत तपासणीच करत नाही. परिणामी, निदान उशिरा होते आणि आजार अधिक गंभीर होण्याबरोबरच संसर्गाचा धोका वाढतो.भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशात ही समस्या काही नवीन नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) आकडेवारीनुसार, जगातील प्रत्येक चार क्षयरोग रुग्णांपैकी एक रुग्ण भारतात आढळतो. त्यामुळे क्षयरोगाचे वेळेवर निदान करणे ही देशासमोरील अत्यंत महत्त्वाची सार्वजनिक आरोग्याची गरज ठरते.नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या माहितीनुसार या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी तेलंगणातील यादाद्री-भुवनगिरी जिल्ह्यात एक अभिनव प्रयोग करण्यात आला. या प्रयोगात रुग्णाला प्रयोगशाळेत पाठवण्याऐवजी त्याच्या तपासणीचा नमुना ड्रोनच्या मदतीने थेट प्रयोगशाळेत पोहोचवण्यात आला. या प्रयोगामुळे निदानासाठी लागणारा वेळ, रुग्णाचा आर्थिक खर्च आणि प्रवासाचा त्रास लक्षणीयरीत्या कमी झाल्याचे दिसून आले.मात्र, हा प्रयोग नेमका कसा राबवण्यात आला? त्यातून काय निष्पन्न झाले? तो देशभर राबवणे शक्य आहे का? त्यासाठी कोणत्या तांत्रिक आणि प्रशासकीय बाबी आवश्यक आहेत? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी चला जाणून घेऊया हा सविस्तर लेख.दुर्गम भागातील क्षयरोग निदानातील अडथळेभारतामध्ये क्षयरोग हा अद्यापही एक गंभीर सार्वजनिक आरोग्याचा मुद्दा आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या २०२५ च्या अहवालानुसार, २०२४ मध्ये जगातील एकूण क्षयरोग रुग्णांपैकी सुमारे २५ टक्के रुग्ण भारतात नोंदवले गेले. २०२४ मध्ये भारतातील अंदाजित प्रादुर्भाव दर प्रति लाख लोकसंख्येमागे १८७ इतका होता, उपचार कव्हरेज ९२ टक्क्यांपर्यंत वाढले आणि २६.१८ लाखांपेक्षा जास्त रुग्णांचे निदान झाले. काही प्रमाणात प्रगती झाली असली, तरी प्रचंड लोकसंख्या असल्यामुळे रुग्णसंख्या मोठीच राहिली आहे आणि ग्रामीण तसेच दुर्गम भागांमध्ये वेळेवर निदान करणे अजूनही कठीण ठरत आहे.वेळेवर निदान का गरजेचे? क्षयरोग हा हवेतून पसरणारा आजार आहे; उपचार न केलेला रुग्ण एका वर्षात सुमारे १० ते १५ जवळच्या व्यक्तींना संसर्ग पसरवू शकतो. त्यामुळे लवकर निदान केल्यास रुग्णाचा जीव वाचवता येतो, औषधांना प्रतिकार करणारा क्षयरोग वेळेत ओळखता येतो आणि संसर्गाचा फैलाव थांबवून त्याची साखळी तोडता येते..Premium|Gen-Z Lifestyle Diseases : जेन-झी पिढीला ग्रासतोय 'सायलेंट किलर'; स्क्रीनचा अतिवापर आणि चुकीचा आहार तुमच्या मुलांचे भविष्य कसे धोक्यात आणतोय?.ग्रामीण भागातील अडचणी डोंगराळ भौगोलिक रचना, निकृष्ट दर्जाचे रस्ते, मर्यादित सार्वजनिक वाहतूक आणि प्रयोगशाळेपासूनचे अधिक अंतर यामुळे नमुने वेळेत पोहोचवणे आव्हानात्मक ठरते. पंजाबमधील फतेहगढ साहिब जिल्ह्यातील एका अभ्यासानुसार, ५०% पेक्षा जास्त संशयित रुग्णांना निदान केंद्रापर्यंत पोहोचण्यासाठी ७ किमीहून अधिक अंतर पार करावे लागत होते; काही रुग्णांना दोन तपासण्यांसाठी मिळून सुमारे २८ किमी प्रवास करावा लागत होता. १० किमीपेक्षा जास्त अंतर असल्यास रुग्ण उपचार प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याची शक्यता वाढते. प्रवासाचा खर्च आणि रोजंदारीचे होणारे नुकसान हे गरीब कुटुंबांसाठी अत्यंत घातक आर्थिक ओझे ठरू शकते (WHO च्या निकषांनुसार, वार्षिक उत्पन्नाच्या २०% पेक्षा जास्त होणारा खर्च “विनाशकारी” मानला जातो).प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) किंवा उपकेंद्रात CBNAAT/TrueNat सारख्या आधुनिक आण्विक चाचण्यांची सोय नसते. २०२३ पर्यंत देशात २३,०३८ सूक्ष्मदर्शी केंद्रे असताना केवळ ५,०९० ठिकाणीच आण्विक निदान सुविधा उपलब्ध होत्या. परिणामी, रुग्णांना क्षयरोग युनिटपर्यंत पोहोचण्यासाठी साधारण १० ते ३० किमी अंतर पार करावे लागते. याशिवाय, सामाजिक कलंकामुळेही निदान प्रक्रियेत उशीर होतो, म्हैसूर येथे झालेल्या अभ्यासात ६२.५% रुग्णांनी कलंकाची भीती ही विलंबाची प्रमुख कारणे असल्याचे नमूद केले.जगातील अनेक देशांमध्ये वैद्यकीय सेवांसाठी ड्रोनचा वापर आधीपासून सुरू आहे. रवांडामध्ये २०१६ पासून रक्त, लस आणि औषध वितरणासाठी ड्रोनचा उपयोग केला जात आहे, घानामध्ये २०१९ पासून सुमारे २,००० आरोग्य केंद्रांना ड्रोनद्वारे जोडले गेले आहे, तर मलावीत नवजात बालकांच्या HIV नमुन्यांच्या वाहतुकीसाठी ड्रोनचा वापर केला जातो. भारतातही २०२१ मध्ये मणिपूरमध्ये ड्रोनने ३१ किमीचे अंतर केवळ १५ मिनिटांत पार करून ९०० कोविड लसींची यशस्वी डिलिव्हरी केली; हेच अंतर रस्त्याने पार करायला ३ ते ४ तास लागले असते. आयसीएमआरच्या ईशान्य भारत आणि हिमाचल प्रदेशातील प्रकल्पांतर्गत ड्रोनच्या मदतीने १८,२७५ वैद्यकीय साहित्य युनिट्स पोहोचवण्यात आली; ही सामग्री रस्त्याने नेली असती तर सुमारे २,००० किमी प्रवास आणि ५० तासांचा कालावधी लागला असता, तर प्रत्यक्ष हवाई अंतर फक्त ७३५ किमी होते. या सर्व उदाहरणांवरून ड्रोन हे दुर्गम भागातील आरोग्य केंद्रांना जोडणारा प्रभावी "हवाई दुवा" ठरू शकतो, हे स्पष्ट होते..तेलंगणातील ड्रोन प्रयोगआयसीएमआरच्या 'आय-ड्रोन' प्रकल्पाची सुरुवात मणिपूरमध्ये कोविड लसींच्या वितरणासाठी झाली आणि पुढे हा उपक्रम रक्त तसेच क्षयरोगाच्या नमुन्यांच्या वाहतुकीपर्यंत विस्तारित झाला. क्षयरोगाचा जास्त भार, दुर्गम भौगोलिक स्थिती, आदिवासी लोकसंख्येचे प्रमाण आणि निदान सुविधांची मर्यादित उपलब्धता या कारणांमुळे यादाद्री-भुवनगिरी जिल्हा निवडण्यात आला (क्षेत्रफळ सुमारे ३,२५३ चौ.किमी, लोकसंख्या ७,७०,८३३). संपूर्ण जिल्हा रस्ते व रेल्वेने जोडलेला असला तरी अभ्यासासाठी निवडलेल्या काही ग्रामीण भागांमध्ये खराब रस्ते आणि मर्यादित वाहतूक सुविधा यांसारख्या अडचणी आढळल्या.४ क्षयरोग युनिट्स (हब), ११ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ६० उपकेंद्रे (स्पोक) यांना ‘हब-अँड-स्पोक’ मॉडेलद्वारे परस्पर जोडण्यात आले. रुग्णांनी आपल्या जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात किंवा उपकेंद्रात नमुना द्यायचा, आणि हा नमुना ड्रोनच्या मदतीने संबंधित क्षयरोग युनिटपर्यंत पोहोचवला जात असे. या संपूर्ण प्रणालीचे नियंत्रण एम्स बिबीनगर येथील केंद्रीय नियंत्रण केंद्रातून, परवानाधारक वैमानिकाच्या देखरेखीखाली केले जात होते. उड्डाणाचे मार्ग KML फाइलच्या आधारे पूर्वनियोजित केले जात, ज्यामध्ये भौगोलिक रचना, लोकसंख्या घनता आणि नो-फ्लाय झोनचा विचार केला जात असे. या प्रकल्पात एडी२५० (वजन ११.५ किलो, वहन क्षमता २ किलो) आणि एडी३५० (वजन २४ किलो, वहन क्षमता ८ किलो) असे दोन प्रकारचे ड्रोन वापरण्यात आले. या प्रयोगात एकूण ८४० लोक सहभागी होते, २०६ जण ड्रोनपूर्व टप्प्यात आणि ६३४ जण ड्रोन वापराच्या टप्प्यात. ड्रोन-टप्प्यातील ९१.३% सहभागींचे मासिक उत्पन्न ₹५,००० पेक्षा कमी होते.प्रमुख निष्कर्षड्रोनचा वापर सुरू झाल्यानंतर क्षयरोगाचे निदान होण्यासाठी लागणारा सरासरी वेळ १५ दिवसांवरून केवळ ५ दिवसांपर्यंत कमी झाला.निदानासाठी लागणारा एकूण सरासरी वेळ १६.६ दिवसांवरून ६.९ दिवसांपर्यंत घटला. म्हणजेच रुग्णांचे निदान पूर्वीपेक्षा खूप लवकर होऊ लागले.रुग्णांना तपासणीसाठी स्वतःच्या खिशातून करावा लागणारा खर्च ₹९,४५१ वरून अवघ्या ₹९० पर्यंत कमी झाला. म्हणजेच खर्चात जवळपास ९९ टक्क्यांची बचत झाली. अनेक रुग्णांना तर कोणताही खर्च करावा लागला नाही.तपासणीचा अहवाल दुसऱ्याच दिवशी मिळणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाण १.५ टक्क्यांवरून ७६.३ टक्क्यांपर्यंत वाढले. तसेच, दोन दिवसांपेक्षा जास्त विलंब होणाऱ्या प्रकरणांचे प्रमाण ९२.२ टक्क्यांवरून १६.३ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले.खर्चात झालेल्या घटीत वैद्यकीय खर्च, प्रवासासारखा इतर खर्च आणि रोजंदारी बुडाल्यामुळे होणारे आर्थिक नुकसान या तिन्ही बाबींमध्ये मोठी बचत झाली. त्यामुळे रुग्णांवरील आर्थिक भार लक्षणीयरीत्या कमी झाला..Premium|Migraine Symptoms and Causes : वारंवार डोकेदुखी होतेय? मायग्रेनची लक्षणे ओळखा वेळेत.फायदे, मर्यादा आणि भविष्यातील शक्यतानिदानाची गती वाढल्यामुळे उपचारांबाबतचे निर्णय अधिक लवकर घेता येऊ लागले; रुग्णांचा प्रवास, वेळ आणि आर्थिक खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी झाला; दुर्गम व वंचित भागांतील लोकांपर्यंत आरोग्यसेवा अधिक सुलभपणे पोहोचू लागली; प्रवासातील अडचणी कमी झाल्याने अप्रत्यक्षरीत्या उपचार घेण्यात होणारा विलंबही कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे ‘आरोग्यसेवेत समानता’ वाढण्याची शक्यता दिसून येते, रुग्णाला प्रयोगशाळेत नेण्याऐवजी नमुना प्रयोगशाळेकडे पाठवण्याचे हे मॉडेल इतर डोंगराळ किंवा आदिवासी प्रदेशांमध्ये (उत्तरा खंड, ईशान्य भारत, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्रातील नंदुरबार)ही लागू करता येऊ शकते. पुढील काळात रक्त, लस, औषधे आणि अगदी अवयव प्रत्यारोपणासाठी लागणाऱ्या ऊतीदेखील ड्रोनद्वारे वाहून नेता येऊ शकतील (उदा., एम्स भुवनेश्वरने ६० किमी अंतरावर रक्त ३५ मिनिटांत पोहोचवले).हवामानातील अडथळे (पाऊस, प्रचंड वारे, कमी दृश्यमानता), तांत्रिक समस्या (बॅटरी, संपर्क यंत्रणा), प्रशिक्षित मनुष्यबळाची गरज, तसेच नियामक संस्थांकडून (DGCA, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय) परवानग्या मिळवणे, विशेषतः दृष्टीसीमेपलीकडील उड्डाणांसाठी (BVLOS) स्वतंत्र मंजुरी घेणे आवश्यक ठरते. मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणी करताना ड्रोन खरेदी, देखभाल, बॅटरी, तांत्रिक कर्मचारी आणि नियंत्रण केंद्र यांचा दीर्घकालीन खर्च लक्षात घ्यावा लागतो; प्रत्येक गावासाठी वेगळा ड्रोन ठेवण्याऐवजी ‘हब-अँड-स्पोक’ मॉडेलचा अवलंब करणे अधिक व्यवहार्य पर्याय ठरू शकतो.हा अभ्यास फक्त एका जिल्ह्यापुरता मर्यादित होता आणि पूर्व-पश्चात (pre-post) रचनेवर आधारित असल्यामुळे कारण-परिणाम संबंध ठामपणे सिद्ध करता येत नाही. यामध्ये समकालीन नियंत्रण गट नव्हता, तसेच दोन्ही टप्प्यांतील सहभागींच्या सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमीत फरक आढळला. खर्चासंबंधीची माहिती रुग्णांनी स्वतःच्या आठवणींवर आधारित सांगितली होती. निदानानंतर उपचार किती लवकर सुरू झाले आणि उपचाराचे सातत्य किती काळ टिकले, याचे दीर्घकालीन मूल्यमापन करण्यात आले नाही. याशिवाय, ड्रोन व्यवस्थेची आर्थिक व्यवहार्यता तपासण्यासाठी स्वतंत्र आणि सखोल विश्लेषणही केले गेलेले नाही.तेलंगणातील हा प्रयोग भारतातील दुर्गम भागांसाठी आशेची नवी दिशा दाखवतो. ‘रुग्णाला प्रयोगशाळेत नेण्याऐवजी प्रयोगशाळेची सेवा थेट रुग्णापर्यंत पोहोचवणे.’ मात्र, हा अभ्यास सध्या एका जिल्ह्यापुरता मर्यादित पायलट असल्याने, तो संपूर्ण देशासाठी तयार उपाय मानण्यापूर्वी विविध राज्यांमध्ये मोठ्या नमुन्यांवर, दीर्घकालीन आणि नियंत्रित स्वरूपातील संशोधन करणे आवश्यक आहे. योग्य पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षित कर्मचारी, नियामक मान्यता आणि खर्च-परिणामकारकतेचा विचार करून टप्प्याटप्प्याने विस्तार केल्यास, ड्रोन तंत्रज्ञान दुर्गम प्रदेशांतील क्षयरोग निर्मूलनासाठी एक प्रभावी साधन ठरू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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