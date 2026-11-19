गोविंद कदम - kadamgovind@gmail.comबंगालमध्ये दुर्गापूजा उत्सव कला, संस्कृती, खाद्यसंस्कृती, रोजगार, पर्यटन आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा मोठा सोहळा आहे. या उत्सवाची आर्थिक उलाढाल आता सुमारे ६५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचा अंदाज आहे. कपडे, फॅशन, किरकोळ व्यापार, खाद्यपदार्थ, कार्यक्रमांचे आयोजन, कलात्मक सजावट, मंडपउभारणी, प्रकाशयोजना आणि कंपन्यांच्या जाहिराती अशा विविध क्षेत्रांतून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार होतात.भारतातील विविध प्रदेशांत साजरी होणारी नवरात्र आणि दसरा यांना जोडूनच दुर्गोत्सव साजरा होतो. महाराष्ट्रापेक्षा गुजरात आणि पश्चिम बंगालमध्ये नवरात्र साजरी करण्याची पद्धत वेगळी आहे. बंगसंस्कृतीतील प्रमुख देवता म्हणजे मोठ्या टपोऱ्या डोळ्यांची आणि गोबऱ्या गालांची देखणी दुर्गा. तिच्यासह लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश आणि कार्तिकेय या देवतांचीही पूजा केली जाते. बंगाली आणि ओडिया परंपरांमध्ये या चार देवता दुर्गादेवीची मुले मानली जातात. आपल्या मुलांना घेऊन दुर्गा माहेरपणाला येते, अशी श्रद्धा आहे. या पूजेचे सर्वांत मोठे आकर्षण म्हणजे भव्यदिव्य आणि डोळे दिपवणारे पंडाल. दरवर्षी उत्सव मंडळे वेगवेगळ्या संकल्पनांवर आधारित पंडाल उभारतात. या अनोख्या उत्सवाचा अनुभव घेण्याची इच्छा गेल्या वर्षीच मनात निर्माण झाली होती. त्यामुळे यंदा दुर्गापूजेच्या निमित्ताने कोलकात्याला भेट देण्याचे ठरवले. बंगालमध्ये नवरात्राच्या सातव्या दिवसापासून म्हणजे सप्तमीपासून ते दसऱ्यापर्यंत, अर्थात दशमीपर्यंत चार दिवस दुर्गापूजा साजरी केली जाते. १८ ते २२ ऑक्टोबरदरम्यान कोलकात्यात या उत्सवामुळे चैतन्य आणि उत्साह ओसंडून वाहत असल्याचा अनुभव आला.बंगालमध्ये दुर्गापूजा हा केवळ धार्मिक उत्सव नसून कला, संस्कृती, खाद्यसंस्कृती, रोजगार, पर्यटन आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा मोठा सोहळा आहे. या उत्सवाची आर्थिक उलाढाल आता सुमारे ६५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचा अंदाज आहे. कपडे, फॅशन, किरकोळ व्यापार, खाद्यपदार्थ, कार्यक्रमांचे आयोजन, कलात्म क सजावट, मंडपउभारणी, प्रकाशयोजना आणि कंपन्यांच्या जाहिराती अशा विविध क्षेत्रांतून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार होतात..Premium|Sadashiv Amrapurkar : काय केलंत तुम्ही नगरसाठी?.पूर्वी राजघराणी आणि जमीनदार स्वतःच्या संपत्तीतून दुर्गापूजेचा खर्च करत. पुढे वर्गणी गोळा करण्याची परंपरा सुरू झाली आणि सार्वजनिक पूजेचा विस्तार झाला. आज आकर्षक सजावट, कलात्मक मूर्ती आणि कल्पक संकल्पनांमुळे दुर्गापूजेने भव्य सार्वजनिक सोहळ्याचे स्वरूप धारण केले आहे. या वाढत्या भव्यतेला मोठ्या नामांकित कंपन्यांचे आर्थिक पाठबळही मिळू लागले आहे. महाराष्ट्रात गणेशोत्सव मंडळांच्या जाहिरातबाजीतील वाढता व्यावसायिक हस्तक्षेप चर्चेचा विषय ठरला असताना, पूर्व भारतात ही व्यावसायिक भागीदारी काही वर्षांपूर्वीच सुरू झाली आहे.२०२५ मध्ये ओडिशातील पुरी येथे जगन्नाथ रथयात्रेला गेलो असताना देशातील नामवंत कंपन्यांचे जाहिरात फलक ठिकठिकाणी दिसले होते. आता मोठ्या सण-उत्सवांमध्ये कंपन्यांकडून अशाच प्रकारे आर्थिक पाठबळ दिले जात आहे. कारण काही मंडळांच्या उत्सवाचा खर्च कोट्यवधी रुपयांपर्यंत जातो. मंडप उभारणीची तयारी तीन-चार महिने आधीच सुरू होते. त्यासाठी शेकडो कारागिरांची गरज भासते. उत्सवाच्या काळात वाढणाऱ्या मागणीमुळे मजुरीचे दरही वाढतात. कुशल कारागिराला दिवसाला दोन हजार रुपयांपर्यंत मजुरी मिळते. त्यामुळे या उत्सवातून अनेकांना रोजगार आणि वर्षभराच्या उपजीविकेचे साधन उपलब्ध होते. यंदा विविध नामांकित कंपन्यांनी जाहिरात फलकांच्या माध्यमातून काही मंडळांना आर्थिक पाठबळ दिले. ७ ऑक्टोबरच्या रात्री झारखंडमध्ये रेल्वेप्रवास करत असताना मोबाईलवरील संदेशातून चोरबागान दुर्गापूजा मंडपात झालेल्या चेंगराचेंगरीची बातमी समजली. पावसामुळे सायंकाळी मंडपाच्या प्रवेशद्वाराजवळ मोठी गर्दी झाली होती. त्यातून झालेल्या धक्काबुक्कीत १९ जणांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त होते. त्याचदरम्यान पुष्पराज परब याचा फोन आला. त्याने आपुलकीने प्रवासाची विचारपूस करत या दुर्घटनेची माहिती दिली. त्यामुळे कोलकात्यात पोहोचल्यानंतर दुर्गापूजेच्या मंडपांचे दर्शन घेता येईल का, असा प्रश्न मनात निर्माण झाला. मात्र, हॉटेलमध्ये पोहोचल्यानंतर तेथील मालकाने दर्शनाची व्यवस्था सुरळीत असल्याचे सांगितले. उत्सवाला या दुर्घटनेमुळे गालबोट लागल्याची खंतही त्याने व्यक्त केली.कोलकात्यातील पहिल्या दिवशी दक्षिणेश्वर कालीमाता मंदिर आणि बेलूर मठाला भेट दिली. रात्री विश्रांती घेतल्यानंतर दुसऱ्या दिवसापासून कालीघाट परिसरातील दुर्गापूजा मंडप पाहण्यास सुरुवात केली. कोलकात्यातील दुर्गापूजेला २०२१ मध्ये युनेस्कोच्या ‘अमूर्त सांस्कृतिक वारसा’ यादीत स्थान मिळाल्याने या उत्सवाचे जागतिक महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. मंडपांचा इतिहास, संकल्पना आणि दर्शनमार्ग यांची माहिती देणारी संकेतस्थळे व मोबाईल ॲप्स पर्यटकांसाठी उपयुक्त ठरतात. पश्चिम बंगालमध्ये पाच महिन्यांपूर्वी भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर यंदाची दुर्गापूजा अनेक अर्थांनी वेगळी ठरली. नवीन सरकारने मंडळांच्या आर्थिक मदतीची रक्कम दहा हजार रुपयांनी कमी केली असली, तरी वीज देयक आणि अग्निशमन शुल्क माफ करून खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न केला. मोफत विजेमुळे शहर परिसर आकर्षक रोषणाईने उजळून निघाला होता. दुसरीकडे, मोठ्या मंडळांनी सरकारी अनुदान न घेता आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आणि ग्रामीण भागातील मंडळांना मदत करावी, असे आवाहन केले होते. त्यानुसार दोनशेहून अधिक मंडळांनी अनुदान नाकारल्याचा दावा करण्यात आला. यंदा १२,६०० नवीन दुर्गापूजा मंडळांना मंजुरी दिल्याचेही सरकारने सांगितले. महालयापूर्वी मंडपांचे उद्घाटन करणे, महाअष्टमीला मद्यविक्री बंद ठेवणे, डीजे वाजवण्यास मनाई आणि विसर्जन मिरवणुकांमध्ये शिस्त राखण्याचे निर्देश, असे निर्णयही घेण्यात आले..‘वंदे मातरम्’मधून स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहाससंतोष मित्रा स्क्वेअरने ‘वंदे मातरम्’ संकल्पना साकारत भारताचा स्वातंत्र्यलढा, फाळणीचा इतिहास आणि क्रांतिकारकांचे बलिदान अधोरेखित केले होते. ‘वंदे मातरम्’ला १५० वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ‘सनातनी चेतनेत वंदे मातरम्’ ही संकल्पना मांडण्यात आली. भारताच्या नकाशाच्या आकारातील भव्य प्रवेशद्वार हे प्रमुख आकर्षण होते. त्यावर १९४७ मधील फाळणीची छायाचित्रे लावण्यात आली होती. मंडपात लाल किल्ल्याची प्रतिकृती आणि फाळणीदरम्यान स्थलांतरितांच्या प्रवासाचे चित्रण करणारी रेल्वे उभारण्यात आली होती. प्रवाशांच्या हुबेहूब प्रतिकृती आणि धुराच्या दृश्य परिणामांमुळे धावत्या रेल्वेचा भास होत होता. रचनाकार शिवशंकर दास यांनी तीन महिने आणि दोनशे कारागिरांच्या मदतीने ही मांडणी साकारली होती.कोळसा खाणीतील कामगारांचा संघर्षठाकूरपुकूर येथील स्टेट बँक पार्कने कोळसा खाणीतील वातावरणाची अनुभूती देणारी सजावट केली होती. काळोखे बोगदे, अरुंद जागा आणि खाणकामासाठी वापरली जाणारी साधने यांमधून जमिनीखालील जग उभे केले होते. कलाकार राजू सरकार यांनी प्रत्यक्ष कोळशाचा वापर केला होता. येथील देवीची मूर्तीही कामगाराच्या रूपात साकारली होती. राणीगंजच्या कोळसा खाणींच्या संकल्पनेतून खाणमजुरांचे कष्ट, विषारी वायू, भूमिगत आगी, पाणी शिरणे आणि दगड कोसळण्याचा धोका दाखवण्यात आला होता. देशाच्या प्रगतीसाठी ऊर्जा पुरवणाऱ्या कामगारांच्या संघर्षाची जाणीव करून देणारा हा मंडप ठरला.कृष्णाच्या विश्वरूपातून स्त्रीशक्तीचा जागरचेतला अग्रणी क्लबने ‘विश्व रूपे विश्वरूपिणी’ ही संकल्पना साकारली होती. भगवान श्रीकृष्णाचे भव्य विश्वरूप आणि देवी दुर्गेतील आदिशक्ती यांचा संबंध जोडण्यात आला होता. जवळपास दोन मजली इमारतीइतकी उंच विश्वरूपाची प्रतिकृती हे प्रमुख आकर्षण होते. अंतर्गत सजावट मातृगर्भाच्या स्वरूपात करण्यात आली होती. मातृत्व, स्त्रीचा संघर्ष, त्याग आणि समाजाला दिशा देण्याची तिची शक्ती यांचे दर्शन यातून घडवले होते. कलाकार अंकिता बॅनर्जी यांच्या संकल्पनेतून आणि सुब्रत बॅनर्जी यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा मंडप साकारला होता. ध्वनिमुद्रित संगीताऐवजी खोल आणि करतालाच्या साथीने पहाटे दीड वाजेपर्यंत सादर होणारे थेट कीर्तन हे आणखी एक वैशिष्ट्य होते.रामायणाचा सांस्कृतिक प्रवासअलीपूर सार्वजनिक दुर्गोत्सव मंडळाने ‘रामायण : काळाच्या पटावर विणलेले महाकाव्य’ ही संकल्पना साकारली होती. कलाकार अनिर्बाण दास यांनी साहित्य, चित्रकला, लोकनाट्य, कठपुतळी आणि आधुनिक सादरीकरणातून रामायणाची परंपरा उलगडली. मंडपाच्या भिंतींवर वनवास, सीताहरण आणि राम-रावण युद्धाचे प्रसंग चित्ररूपात मांडले होते. परिसरातील मोठ्या नौकेच्या प्रतिकृतीवर सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर होत होते. कठपुतळ्या, मुखवटे आणि पारंपरिक नृत्यशैलींच्या माध्यमातून रामायणातील प्रसंग जिवंत केले होते. जटायूने रावणाला रोखण्याचा प्रयत्न केल्याचा प्रसंग पुष्पक विमानाच्या प्रतिकृतीसह कलाकारांनी प्रत्यक्ष सादर केला होता..राजस्थानच्या गणगौर उत्सवाची झलकदुर्गापूजेच्या ९० व्या वर्षानिमित्त शिवमंदिर सार्वजनिक दुर्गोत्सव समितीने ‘पारब’ ही संकल्पना साकारली होती. राजस्थानमधील गणगौर उत्सवावर आधारित प्रशांत पाल यांची ही रचना होती. चैत्र महिन्यात देवी गौरी अर्थात पार्वतीच्या पूजेसाठी साजऱ्या होणाऱ्या या उत्सवाची झलक बंगालच्या दुर्गापूजेत पाहायला मिळाली. देवी गौरीच्या मूर्तींसह दोन राजे आणि दोन राण्यांच्या प्रतिमांची मिरवणूक हे प्रमुख आकर्षण होते. महिला या प्रतिमा डोक्यावर धारण करून मिरवणुकीत सहभागी होतात. बंगाल आणि राजस्थानच्या लोकपरंपरांचा सांस्कृतिक संगम या मंडपातून अनुभवता आला.कोलकात्यातील या काही दिवसांच्या प्रवासात दुर्गापूजा ही केवळ देवीच्या दर्शनापुरती मर्यादित नसून ती कला, कल्पकता, परंपरा, श्रद्धा आणि लोकसहभागाचा भव्य आविष्कार असल्याचे जाणवले. प्रत्येक मंडपाची वेगळी संकल्पना, कारागिरांचे कौशल्य, रात्रीची रोषणाई आणि उत्सवात सहभागी झालेल्या नागरिकांचा उत्साह मनात कायमचा ठसा उमटवून गेला. काही दिवसांत शहरातील सर्वच मंडप पाहणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे काही कलाकृती आणि संकल्पना पाहायच्या राहून गेल्या, याची हुरहूर मात्र मनात राहिली. बंगालच्या दुर्गोत्सवाची ही पहिली भेट अनेक अविस्मरणीय आठवणी देऊन गेली. पुढच्या वेळी अधिक वेळ घेऊन, नव्या संकल्पना आणि नव्या अनुभवांच्या शोधात पुन्हा एकदा कोलकात्याला भेट देण्याची उत्सुकता मनात घेऊनच परतीचा प्रवास सुरू केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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