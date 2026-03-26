Premium|Operation Epic Fury : ऑपरेशन एपिक फ्युरी; चीन-रशियाच्या हिशोबी डावपेचांची उलगड

डॉ. मनीष दाभाडे सहयोगी प्राध्यापक, जेएनयू अमेरिका-इस्राईलने इराणवर हल्ला केल्यानंतर, रशिया व चीन या इराणच्या मित्रदेशांनी सावध भूमिका घेतली. केवळ निषेधाच्या प्रतिक्रिया देण्यापुरते दोन्ही देश मर्यादित राहिल्याचा आरोप झाला. मात्र, या दोन्ही देशांची भूमिका हिशेबी असून, त्यांच्या विभागातील सध्याचे हितसंबंध आणि भविष्यातील दीर्घ सामरिक पावलांची गणिते त्यामागे आहेत. अमेरिकी बी-२ बॉम्बर्स आणि इस्रायली एफ-३५ विमानांनी २८ फेब्रुवारी २०२६ च्या रात्री इराणी आकाशात शिरकाव करीत जोरदार बॉम्बफेक केली. यामध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांचा मृत्यू झाला. अमेरिकेने ‘ऑपरेशन एपिक फ्युरी’ असे नाव दिलेल्या मोहिमेची ही सुरुवात होती. त्यानंतर या संपूर्ण प्रदेशातील आकाश क्षेपणास्त्रे, ड्रोनचे थवे यांनी व्यापून गेले होते, होर्मुझ सामुद्रधुनीवरही तणावाचे सावट पसरले होते. या संपूर्ण स्फोटक परिस्थितीकडे सर्व जगाचे लक्ष वेधले होते. मात्र, त्यावेळी अधिक दीर्घकालीन आणि निर्णायक नाट्य रशिया व चीनच्या शांत दालनांमध्ये घडत आहे. या दोन्ही देशांमधील पुनरुत्थानवादी सत्ता युद्धाची आग आटोक्यात आणण्यापेक्षा हिशोब मांडत बसल्या आहेत. या युद्धाबद्दल रशिया आणि चीन नक्की काय साध्य करू इच्छितात आणि केवळ काय बोलून दाखवत आहेत, हे समजून घेण्यासाठी त्यांच्या हितसंबंधांचे सूक्ष्म विभाजन करणे आवश्यक आहे. व्यापक अर्थाने दोन्ही देश अमेरिकी वर्चस्वाला आव्हान देण्याच्या अजेंड्यावर एकत्र असले, तरी या विशिष्ट संघर्षातील त्यांची रचनात्मक स्वार्थसाखळी एकमेकांपासून भिन्न आहे. रशिया मूलतः अल्पकालीन संधीवादी देश आहे; चीन दीर्घकालीन धोरणकर्ता देश आहे. दोन्ही देशांचा आविर्भाव तटस्थतेचा असला, तरी यांतील कोणताही देश इराणचा निष्ठावान मित्र नाही. हे भान या युद्धानंतरच्या जागतिक व्यवस्थेचा आराखडा समजून घेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे..Premium|Geopolitics: प्राणी, पक्षी आणि वृक्षांच्या युद्धकथा, त्यांच्या मरणयातना कोण सांगेल? .कारवाईवर मोजकी प्रतिक्रियारशियाची प्रतिक्रिया ही नीट आखलेल्या राजनैतिक अभिनयाचे नमुनेदार उदाहरण आहे. या हल्ल्यांनंतर ‘संयुक्त राष्ट्रांच्या एका सार्वभौम सदस्यावर झालेले अनावश्यक शस्त्रसज्ज आक्रमण,’ अशी प्रतिक्रिया रशियन परराष्ट्र मंत्रालयाने नोंदविली आणि या हल्ल्यांचा निषेध नोंदवला. परराष्ट्रमंत्री सर्जेई लावरोव यांनी या मोहिमेमुळेच इराण अण्वस्त्रप्राप्तीकडे ढकलले जाऊ शकते, असा इशारा दिला. ब्रिटनमधील रशियाच्या राजदूताने या कारवाईला “मोहीम नाही, तर एक धोकादायक दांभिकता” असे संबोधले. मात्र, या शब्दगर्जना प्रत्यक्ष लष्करी कृतीत फारशा रूपांतरित झालेल्या नाहीत. यात संभ्रम नाही; सरळ हिशोब आहे. रशियाची सर्वोच्च प्राधान्यक्रम अजूनही युक्रेन युद्धाने व्यापलेला आहे. आखातातील कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये पाश्चात्य देशांचे लक्ष पश्चिम आशियाकडे वळते, ही गोष्ट रशियासाठी लक्षणीय प्रमाणात लाभदायक ठरते. यातून रशियाच्या संसाधनांवरील ताणही कमी होतो. इराण युद्ध सुरू झाल्यापासून तेलाचे दर सुमारे ९३ डॉलर प्रतिपिंपापर्यंत पोहोचले आहेत. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणारी वाहतूक खंडित झाली, त्यामुळे जागतिक माध्यमांचे लक्ष युरोपहून हलले आहे. अमेरिकेच्या मध्यस्थीने होऊ शकणारी एक महत्त्वाची युक्रेन शांतता बैठक अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकली गेली. युक्रेनचे अध्यक्ष व्होलोदोमिर झेलेन्स्की यांनी ‘अतिरिक्त निधी’बद्दल इशारा दिला, तोच या वाढत्या तेलदरांमधून रशियाला वर्षाकाठी अब्जावधी डॉलरचा लाभ मिळत आहे. इराण युद्धाला सुरुवात झाल्यानंतर पहिल्याच आठवड्यामध्ये पाश्चिमात्य देशांचे लक्ष विचलित झाले आणि इंधन बाजारपेठेतून अप्रत्यक्ष निधी उभारता आला. चार वर्षांपासून युक्रेनशी युद्ध करूनही रशियाला साध्य न करता आलेला हेतू इराणच्या युद्धाने आठवड्यामध्येच साध्य झाला आहे.रशियाची सामरिक असमर्थतामात्र, या लाभांच्या आड लपलेली गोष्ट म्हणजे रशियाच्या सामरिक असमर्थतेची तीव्र जाणीव. रशिया व इराणने २०२५मध्ये व्यापक सामरिक भागीदारी करारावर स्वाक्षरी केली. या करारामुळे संरक्षण, गुप्तचर आणि ड्रोन क्षमतांमध्ये सहकार्य सखोल झाले. तरीही या कारवाईमध्ये इराणच्या अस्तित्वाचा घाला घालण्यात आला, त्या क्षणी रशियाने केवळ प्रेक्षकाची भूमिका घेतली. युद्धकौशल्याच्या पातळीवर रशिया इराणला अमेरिकी ड्रोन व क्षेपणास्त्र रणनीतीविषयी माहिती देत असल्याचे संकेत आहेत; युक्रेन युद्धात रशियाला मिळालेल्या अनुभवावरून त्यांनी इराणच्या वापरासाठी काही ड्रोन आणि मार्गदर्शक सूचना परत पाठवल्याचे वृत्त आहे. पण ही प्रतिकात्मक मदत एक जागतिक महाशक्तीचा हस्तक्षेप नसून, एक मध्यम पातळीच्या संरक्षकाची भूमिका आहे. क्षोभक भाष्यांच्या प्रतिक्रिया आणि प्रत्यक्ष लष्करी निष्क्रियता यातील दरीने तथाकथित अमेरिकाविरोधी आघाडीच्या अंतर्गत असमतोलाला उघडे पाडले..रशियाचा दुहेरी डावयाचबरोबर रशिया अमेरिकेच्या राजकीय नकाशात आपली जागा पुन्हा रेखाटण्याचा प्रयत्न करत आहे. अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी व्यक्तिगत पातळीवर ट्रम्पच्या कडव्या टीकेपासून जाणीवपूर्वक दूर राहण्याचा पर्याय निवडला आहे, हाही एक सूक्ष्म संदेश आहे. युक्रेनविषयी भविष्यातील वाटाघाटीत ही सौम्य भूमिका उपयुक्त ठरेल, असा त्यांचा अंदाज आहे. पश्चिम आशियातील प्रत्यक्ष लष्करी हस्तक्षेप टाळून, पण स्वत:ला संभाव्य मुत्सद्दी मध्यस्थ म्हणून प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न आहे. यामध्ये इराणचा आवाज होतानाच, अमेरिकेबरोबरील संभाव्य संवादक म्हणून प्रस्थापित होण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. या दुहेरी खेळात संधीइतकाच धोकाही आहे. दीर्घकाळ चालणारा आखातातील संघर्ष रशियाच्या सीरिया, दक्षिण कॉकेशस आणि पर्शियन आखातातील हितसंबंधांना अस्थिर करू शकतो; तर उलट, झपाट्याने यशस्वी ठरलेली अमेरिकी-इस्रायली मोहिम लवकरच पाश्चात्यांचे लक्ष पुन्हा युरोपकडे आणि युक्रेनकडे ओढून नेऊ शकते.चीनची दीर्घकालीन भूमिकाचीनची स्थिती अधिक जटिल आणि दीर्घकालीनदृष्ट्या अधिक निर्णायक आहे. चीनने खामेनेईंच्या हत्येला “इराणच्या सार्वभौमत्वाचे गंभीर उल्लंघन” असे वर्णन केले; परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी कारवाया त्वरित थांबवण्याचे आवाहन केले आणि “ताबडतोब शस्त्रसंधी, संवादाची पुनश्च स्थापना आणि एकतर्फी कारवाया नकोत,” असा त्रिसूत्री राजनैतिक प्रस्ताव मांडला. ही भाषा एका जबाबदार मोठ्या सत्तेची आहे; पण प्रत्यक्ष घडामोडींवर थेट फारसा प्रभाव नसणाऱ्या देशाचीही आहे. इराण हा चीनच्या पश्चिम आशियातील सर्व महत्त्वाच्या धोरणात्मक हितसंबंधांचा केंद्रबिंदू आहे. इराण हा चीनचा सर्वांत मोठा तेलपुरवठादार असून, २०२५मध्ये सागरी मार्गाने चीनला पोहोचणाऱ्या कच्च्या तेलात इराणी पुरवठा सुमारे १३ टक्के होता. हा तेलपुरवठा मोठ्या आर्थिक सवलतींमध्ये झाला आहे. इराण हा ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह उपक्रमातील मुख्य भूभागी दुवा असून; मध्य आशियाला पश्चिम आशियाशी जोडणाऱ्या भूमार्गाचे केंद्र आणि सागरी मार्गातील बंदरांचा कणा हे इराणचे वैशिष्ट्य आहे. २०२१मध्ये दोन्ही देशांनी २५ वर्षांच्या सहकार्य करारांतर्गत ४०० अब्ज डॉलरच्या पायाभूत आणि ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे आश्वासन दिले. भूराजकीय पातळीवर इराण अमेरिकेला गुंतवून ठेवणारे चुंबक आहे. त्यामुळे अमेरिकेचे लक्ष हिंद-प्रशांत विभाग आणि चीनपासून काही प्रमाणात विचलित होते..Premium|Madman Theory Trump : मुत्सद्देगिरी की दादागिरी? 'गनबोट डिप्लोमसी'च्या नव्या खेळाची सुरुवात.आर्थिक मॉडेलसमोर आव्हानआता ही संपूर्ण संरचना दबावाखाली आली आहे. इराणची लष्करी औद्योगिक क्षमता मोठ्या प्रमाणात उद्ध्वस्त झाली असून, त्याचा अणुउद्योग मागे ढकलला गेला आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे होणारी वाहतूक जवळजवळ ठप्प झाल्याने जागतिक तेलपुरवठ्याच्या २० टक्के पुरवठ्यावर परिणाम झाला. इराणचे नवे सर्वोच्च नेते मोज्तबा खामेनेई यांनी तडजोडीपेक्षा टोकाची भूमिका स्वीकारली आहे. परिणामी, चीनला ऊर्जा आणि रणनीती या दोन्ही पातळ्यांवर अभूतपूर्व संकटाचा सामना करावा लागत आहे. कॉस्को सारख्या प्रमुख चिनी शिपिंग कंपन्यांनी होर्मुझमार्गे जहाजे पाठवणे बंद केले; मोठ्या वाहतूक कंपन्यांनी अनेक मार्ग स्थगित केले आहेत. चार वर्षांतील उच्चांकी पातळी गाठणारे तेलदर चिनी अर्थव्यवस्थेत चलनवाढीचा दबाव वाढवीत आहेत. इराणमार्गे मध्य आशियाकडे जाणाऱ्या बेल्ट अँड रोड कॉरिडॉरवरील प्रकल्प ठप्प होण्याच्या किंवा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.संघर्षाच्या पहिल्या काही दिवसांत चीनचे उघड मौन विशेष बोलके होते. ते गोंधळाचे नव्हते, तर एका अशक्य द्विधेचा स्वीकार होता. एका बाजूला इराणला उघड पाठबळ देणे म्हणजे अमेरिकेविरुद्ध थेट भिडण्याचा धोका आणि दुसऱ्या बाजूला इराणपासून अंतर ठेवणे म्हणजे पाश्चात्यांनी निर्माण केलेल्या व्यवस्थेसाठी पर्यायी संरक्षक असल्याचा चीनचा दावा कमकुवत होणे. चीनने निवडलेला तिसरा मार्ग म्हणजे सक्रिय राजनैतिकता. तीव्र शब्दांत निषेध, मात्र लष्करी हस्तक्षेप न करण्याची ही भूमिका आहे. २०१८च्या पश्चिम आशियाई सुरक्षा आराखडा प्रस्तावापासून २०२३च्या सौदी-इराण सौहार्द मध्यस्थीपर्यंत दिसलेल्या पद्धतीचीच ही पुढची पायरी आहे. व्यवस्थित आखलेले बैठकीचे फोटो, पण रणांगणाशी अंतर ठेवणारी भूमिका आहे.सावध, पण बारीक लक्षइराणी कच्च्या तेलाच्या अर्थशास्त्रापलीकडे या युद्धाकडे चीन ज्या नजरेने पाहत आहे, त्याचा दुसरा स्तर अधिक सूचक आहे. चिनी सामरिक विचारवंतांसाठी हे अमेरिकन सामरिक मर्यादांचे प्रत्यक्षातील चाचणी आहे. 'ऑपरेशन एपिक फ्युरी'ने अमेरिकी-इस्रायली गुप्तचर समन्वयाची प्रचंड क्षमता, हुकूमशाही व्यवस्थेच्या सर्वोच्च नेतृत्वावर केल्या जाणाऱ्या हल्ल्यांची परिणामकारकता आणि मध्यम क्षमतेच्या प्रतिस्पर्ध्यांच्या हवाई सुरक्षा, क्षेपणास्त्र आणि नौदल सामर्थ्याला निष्प्रभ करण्याची अमेरिकी क्षमता स्पष्ट केल्या आहेत. चीनमध्ये लष्करी तज्ज्ञ या सर्वांचे सूक्ष्म अभ्यास करीत आहेत. २०२७पर्यंत तैवानविषयी 'तयार राहा' असा आदेश मिळालेल्या चिनी लष्करासाठी हे युद्ध एक प्रयोगशाळा ठरत आहे. या प्रक्रियेचे परिणाम दोन्ही दिशांनी जाऊ शकतात. एका बाजूला या युद्धाने अमेरिकी सैन्यपराक्रम आणि तंत्रज्ञानाची झलक दिली आहे. ही झलक बीजिंगला तैवान प्रश्नावर सावध बनवू शकते. दुसऱ्या बाजूला, अनेक आघाड्यांवर एकाचवेळी गुंतलेल्या अमेरिकेच्या क्षमतांच्या मर्यादाही स्पष्ट होत आहेत. विमानवाहू नौका पर्शियन आखाताकडे वळवले गेले आहेत, दारूगोळा आणि क्षेपणास्त्र साठे युक्रेन व इराण संघर्षांत वापरले गेले आहेत आणि अमेरिकन राजकीय व धोरणात्मक अजेंडा प्रामुख्याने इराणकडे झुकला आहे. या पार्श्वभूमीवर, अल्पकालीन कालावधीत हिंद-प्रशांत विभागातील चिनी आक्रमकतेची थोडीफार संधी मिळाली आहे. चीन अमेरिकी नेतृत्ववर्गाच्या मानसशास्त्रीय नमुन्यांचा, विशेषतः ट्रम्प प्रशासनाच्या संमतीशिवाय कठोर शक्ती वापरण्याच्या तयारीचा नवा आढावा घेत आहे..पाश्चात्त्य प्रभावाला आव्हानया संघर्षात रशिया आणि चीन दोन्ही देशांना इराणच्या सार्वभौमत्वाविषयीचा प्रामाणिक उदारमतवादाऐवजी बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेची त्यांनी निर्माण केलेले रचितकथन त्यांना एकत्र बांधून ठेवते. युक्रेनवरील आक्रमणानंतरपासून रशिया-चीन नजिकता सातत्याने वाढत आहे. दोन्ही देश आंतरराष्ट्रीय रचनेच्या फेररचनेचा पाठपुरावा करत असून, अमेरिकी एकध्रुवीयतेला अवैध ठरवताना, बहुध्रुवीय सत्ताकेंद्रांचा आग्रह धरत आहेत. चीन या चर्चेला आर्थिक परिमाण आणि जागतिक विश्वसार्हतेला आधार ठरतो; तर रशिया या चर्चेला लष्करी धाडस आणि आक्रमक भाष्यांची जोड देतो. 'ऑपरेशन एपिक फ्युरी'चे प्रत्यक्ष लष्करी परिणाम काहीही असोत, राजकीय मनोवैज्ञानिक पातळीवर ते या कथानकाचा ताकदवान पुरावा म्हणून वापरले जात आहे. रशिया आणि चीन दोन्ही देश हे युद्ध अमेरिकन निष्काळजीपणा आणि स्वार्थी हस्तक्षेपवादाचे उदाहरण म्हणून रंगवत आहेत. प्रादेशिक स्थैर्य धोक्यात घालून, सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन करून आणि अण्वस्त्र प्रसार रोखण्याच्या नावाखाली आपले भूराजकीय उद्दिष्ट साध्य करणारी महासत्ता म्हणून अमेरिकेकडे बोट दाखवत आहेत. हे चित्र दक्षिणी जगतातील अनेक देशांमध्ये, विशेषतः भारताच्या शेजारील प्रदेशात सहज रंगवले जाते, हा योगायोग नाही; तोच या कथानकाचा अभिप्रेत श्रोता आहे. 