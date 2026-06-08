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Premium|Study Room : राजधानी दिल्लीसमोरील धूळ प्रदूषणाचे आव्हान!

Dust Pollution In Delhi : दिल्लीतील वेगवान शहरीकरण, बांधकामे आणि वाढती वाहनसंख्या यांमुळे धूळ प्रदूषण गंभीर बनले आहे. हवेत वाढणाऱ्या सूक्ष्म धूळकणांमुळे नागरिकांचे आरोग्य, पर्यावरण आणि जीवनमान धोक्यात आले आहे.
Dust Pollution In Delhi

Dust Pollution In Delhi

esakal

स्टडीरूम
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प्रस्तावना

भारताची राजधानी दिल्ली ही देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या, वेगवान शहरीकरण आणि मोठ्या प्रमाणातील वाहतुकीसाठी ओळखली जाते. परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये दिल्लीसमोर उभे राहिलेले सर्वात गंभीर पर्यावरणीय संकट म्हणजे धूळ प्रदूषण होय. हवेमधील सूक्ष्म धूळकणांचे वाढते प्रमाण नागरिकांच्या आरोग्यावर, दैनंदिन जीवनावर आणि पर्यावरणावर मोठा परिणाम करत आहे. विशेषतः हिवाळ्यात धूळ, धूर आणि इतर प्रदूषक एकत्र आल्यामुळे वायू गुणवत्ता अत्यंत खराब पातळीवर पोहोचते.

धूळ प्रदूषणाची प्रमुख कारणे

दिल्लीतील धूळ प्रदूषणामागे अनेक कारणे आहेत. सर्वात मोठे कारण म्हणजे वेगाने होणारे बांधकाम आणि शहरी विस्तार. नवीन रस्ते, उड्डाणपूल, मेट्रो प्रकल्प आणि मोठ्या इमारतींच्या बांधकामांमुळे मोठ्या प्रमाणावर धूळ निर्माण होते. अनेक ठिकाणी वाळू, माती आणि सिमेंट उघड्यावर ठेवले जात असल्यामुळे वाऱ्यामुळे धूळ हवेत पसरते. वाहनांची वाढती संख्या हेही महत्त्वाचे कारण आहे. दिल्लीमध्ये दररोज लाखो वाहने रस्त्यावर धावतात. वाहनांच्या हालचालीमुळे रस्त्यांवर साचलेली धूळ हवेत उडते. खराब रस्ते आणि वाहतूक कोंडी यांमुळे ही समस्या अधिक तीव्र बनते. दिल्लीच्या आसपासच्या कोरड्या प्रदेशांतून येणारी धूळही प्रदूषण वाढवते. उन्हाळ्यात राजस्थान आणि इतर भागांतून येणाऱ्या कोरड्या वाऱ्यांमुळे धूळ मोठ्या प्रमाणावर दिल्लीच्या वातावरणात मिसळते. कमी पर्जन्यमान आणि कोरडे हवामान यांमुळे धूळ वातावरणात जास्त काळ टिकून राहते.

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