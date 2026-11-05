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Premium|Study Room : ई १०० इंधनाला केंद्राची मंजुरी, जुन्या पेट्रोल कारमध्ये वापरता येणार का?

E100 Ethanol Fuel India : केंद्र सरकारच्या ई१०० इथेनॉल इंधनाला नियामक मान्यता मिळाल्याने फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांचा पर्याय पुढे आला आहे. मात्र, प्रत्येक पेट्रोल कारमध्ये हे इंधन वापरता येणार नाही.
E100 Ethanol Fuel India

E100 Ethanol Fuel India

esakal

स्टडीरूम
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पेट्रोलला पर्याय म्हणून इथेनॉलचा वापर वाढवण्याच्या दिशेने भारताने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारने ई१०० इथेनॉल इंधनाला मान्यता दिल्यामुळे या नव्या पर्यायाची चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, हे इंधन उपलब्ध झाल्याने सर्वच पेट्रोल कारमध्ये त्याचा वापर करता येईल का? जुन्या गाड्यांच्या इंजिनवर त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो? ई२० पेट्रोल वापरणाऱ्या वाहनचालकांनाही ई१०० वापरता येईल का? या सर्व कुतूहलाविषयी जाणून घेऊया.

१. पेट्रोलला पर्याय ठरणार ई१०० इंधन, केंद्र सरकारकडून नव्या नियमांना मंजुरी

पेट्रोलच्या वाढत्या वापराला पर्याय शोधण्याच्या प्रयत्नांत भारताने आणखी एक पाऊल टाकले आहे. केंद्र सरकारने आता ई१०० इथेनॉल इंधनाच्या वापराला नियामक मान्यता दिली आहे. यासाठी केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे अधिक प्रमाणात इथेनॉल वापरणाऱ्या फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांसाठी नियमांची चौकट स्पष्ट झाली आहे. मात्र, याचा अर्थ प्रत्येक पेट्रोल कार आता ई१०० वर चालू शकेल, असा नाही. ही परवानगी विशेषतः अशा इंधनासाठी तयार केलेल्या आणि प्रमाणित केलेल्या वाहनांनाच लागू आहे. त्यामुळे नवीन इंधनाचा पर्याय उपलब्ध होण्याच्या दिशेने महत्त्वाचा बदल झाला असला, तरी सर्व वाहनचालकांना त्याचा तातडीने वापर करता येणार नाही.

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