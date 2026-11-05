Premium|Study Room : ई १०० इंधनाला केंद्राची मंजुरी, जुन्या पेट्रोल कारमध्ये वापरता येणार का?

पेट्रोलला पर्याय म्हणून इथेनॉलचा वापर वाढवण्याच्या दिशेने भारताने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारने ई१०० इथेनॉल इंधनाला मान्यता दिल्यामुळे या नव्या पर्यायाची चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, हे इंधन उपलब्ध झाल्याने सर्वच पेट्रोल कारमध्ये त्याचा वापर करता येईल का? जुन्या गाड्यांच्या इंजिनवर त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो? ई२० पेट्रोल वापरणाऱ्या वाहनचालकांनाही ई१०० वापरता येईल का? या सर्व कुतूहलाविषयी जाणून घेऊया.१. पेट्रोलला पर्याय ठरणार ई१०० इंधन, केंद्र सरकारकडून नव्या नियमांना मंजुरीपेट्रोलच्या वाढत्या वापराला पर्याय शोधण्याच्या प्रयत्नांत भारताने आणखी एक पाऊल टाकले आहे. केंद्र सरकारने आता ई१०० इथेनॉल इंधनाच्या वापराला नियामक मान्यता दिली आहे. यासाठी केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे अधिक प्रमाणात इथेनॉल वापरणाऱ्या फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांसाठी नियमांची चौकट स्पष्ट झाली आहे. मात्र, याचा अर्थ प्रत्येक पेट्रोल कार आता ई१०० वर चालू शकेल, असा नाही. ही परवानगी विशेषतः अशा इंधनासाठी तयार केलेल्या आणि प्रमाणित केलेल्या वाहनांनाच लागू आहे. त्यामुळे नवीन इंधनाचा पर्याय उपलब्ध होण्याच्या दिशेने महत्त्वाचा बदल झाला असला, तरी सर्व वाहनचालकांना त्याचा तातडीने वापर करता येणार नाही..२. तुमच्या जुन्या पेट्रोल कारमध्ये ई१०० वापरता येईल का?याचे उत्तर स्पष्टपणे नाही. तुमची कार विशेषतः ई१०० इंधनासाठी तयार केलेली नसेल, तर तिच्यामध्ये हे इंधन वापरू नये. केवळ ई१० किंवा ई२० पेट्रोल वापरण्यास सक्षम असलेली कार ई८५ किंवा ई१०० साठीही योग्य असेल,असे समजू नये. सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे सध्याच्या पेट्रोल कारच्या मालकांना इंधन बदलणे बंधनकारक झालेले नाही. तसेच, आपल्या वाहनांमध्ये तातडीने बदल करण्याचीही आवश्यकता नाही. मग इंधन निवडताना काय करावे? वाहनावरील इंधन स्टिकर तपासा आणि वाहन कंपनीने दिलेल्या सूचना पाळा. वाहनाच्या क्षमतेशी जुळणारे इंधन निवडले तरच तुमची गाडी सुरक्षित राहिल.३. इथेनॉल वापराला प्रोत्साहन का? सरकारच्या निर्णयामागील प्रमुख उद्दिष्टे!भारताला कच्च्या तेलाची मोठ्या प्रमाणावर आयात करावी लागते. हे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादित इथेनॉलचा वापर वाढवण्यावर सरकारचा भर आहे. कृषी पिकांपासून इथेनॉल तयार करता येत असल्यामुळे त्याच्या वापरातून स्थानिक उत्पादनालाही चालना मिळू शकते. योग्य प्रकारे तयार केलेल्या वाहनांमध्ये इथेनॉल वापरल्यास काही प्रदूषक आणि हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, त्याचा पर्यावरणावरील एकूण परिणाम इथेनॉलच्या उत्पादन प्रक्रियेवर आणि वापरलेल्या कच्च्या मालावर अवलंबून असतो. आता महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे हे इंधन पेट्रोल पंपांवर कधी उपलब्ध होणार? याबाबत सरकारने अद्याप निश्चित तारीख जाहीर केलेली नाही. त्याची उपलब्धता पुरवठा आणि आवश्यक पायाभूत सुविधांवर अवलंबून असेल..४. ई२०, ई८५ आणि ई१०० इंधन नेमका फरक काय?ई१०० आणि ई८५ या इंधनांची नावे सारखी वाटत असली, तरी त्यांच्यातील मुख्य फरक इथेनॉलच्या प्रमाणाचा आहे. ई८५ इंधनामध्ये ८५ टक्के इथेनॉल असते, तर ई१०० म्हणजे १०० टक्के इथेनॉल असलेले इंधन. इथेनॉलची निर्मिती ऊस, मका आणि वनस्पतींपासून मिळणाऱ्या इतर कच्च्या पदार्थांपासून केली जाऊ शकते. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल वेगवेगळ्या प्रमाणात मिसळूनही इंधन तयार केले जाते. मात्र, इथेनॉलचे प्रमाण वाढले की वाहनाच्या इंजिनची आणि इंधन प्रणालीची सुसंगतता महत्त्वाची ठरते. म्हणूनच ई२० पेट्रोलवर चालणारी कार आपोआप ई८५ किंवा ई१०० साठी योग्य ठरत नाही. कोणते इंधन वापरता येईल, हे वाहनाच्या रचनेवर अवलंबून असते.५.वॅगनआरपासून ब्राझीलपर्यंत फ्लेक्स-फ्युएल तंत्रज्ञानाची वाढती मागणीफ्लेक्स-फ्युएल वाहने म्हणजे पेट्रोल आणि इथेनॉलच्या वेगवेगळ्या प्रमाणांतील मिश्रणावर चालण्यासाठी तयार केलेली वाहने. त्यांच्या इंधन प्रणालीतील घटक अधिक प्रमाणातील इथेनॉल हाताळू शकतील, अशा पद्धतीने विकसित केलेले असतात. याशिवाय, इंधनातील घटकांचे प्रमाण लक्षात घेऊन इंजिनची नियंत्रण यंत्रणा आवश्यक बदल करते. त्यामुळे वाहनाला मान्यता मिळालेल्या विविध इंधन मिश्रणांचा वापर करता येतो. भारतात मारुती सुझुकी इंडियाने ई२० पासून ई१०० पर्यंतच्या मिश्रणांवर चालणारी वॅगनआर फ्लेक्स फ्युएल कार सादर केली आहे. ब्राझीलमध्ये या तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. अमेरिका, कॅनडा आणि युरोपातील काही भागांतही फ्लेक्स-फ्युएल वाहने वापरली जातात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.