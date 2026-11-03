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Premium| Ethanol fuel : E-100 इंधनाला केंद्राची मंजुरी, जुन्या पेट्रोल कारमध्ये वापरता येणार का?

Flex fuel vehicles : पेट्रोलवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारतात इथेनॉल इंधनाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. ई१००, ई८५ आणि ई२० इंधनातील फरक, जुन्या कारमध्ये त्याचा वापर आणि फ्लेक्स-फ्युएल तंत्रज्ञानाविषयी जाणून घेऊया
Ethanol fuel

Ethanol fuel

esakal

Ganesh Salunke
Updated on

पेट्रोलला पर्याय म्हणून इथेनॉलचा वापर वाढवण्याच्या दिशेने भारताने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारने ई१०० इथेनॉल इंधनाला मान्यता दिल्यामुळे या नव्या पर्यायाची चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, हे इंधन उपलब्ध झाल्याने सर्वच पेट्रोल कारमध्ये त्याचा वापर करता येईल का? जुन्या गाड्यांच्या इंजिनवर त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो? ई२० पेट्रोल वापरणाऱ्या वाहनचालकांनाही ई१०० वापरता येईल का? या सर्व कुतूहलाविषयी जाणून घेऊया.

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