Premium|early childhood reading habits : लहान वयात वाचनाची सवय: मुलांच्या मेंदूच्या विकासासाठी महत्त्वाची

रिता राममूर्ती गुप्ता - info@reetaramamurthygupta.inकेवळ आठवड्याला सुमारे १२ तास वाचनाचा वेळ दिला, तरी दोन वर्षांपासूनच मुलांच्या मेंदू, शिक्षण अन् एकूण आयुष्यात मोठा सकारात्मक बदल दिसू शकतो. वाचन म्हणजे शब्दांचा खेळ नाही; तर मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठीचा मजबूत पाया आहे. छोट्या सवयी मोठे बदल घडवू शकतात.लहान वयात मुलांना वाचनाची गोडी लावणे म्हणजे त्यांच्या आयुष्याची मजबूत पायाभरणी करणे होय. विशेषतः दोन ते नऊ या वयोगटात वाचनाची सवय लागली; तर त्याचा खोल परिणाम मुलांच्या मेंदूच्या विकासावर होतो. संशोधनातून असे दिसून आले आहे, की या वयात आनंदासाठी वाचन केल्याने मेंदूच्या रचनेवर आणि त्याच्या कार्य करण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होतो..मेंदूचा सर्वांगीण विकासलहानपणी नियमित वाचन करणाऱ्या मुलांचा मेंदू अधिक विकसित आणि सुबक रचनेचा बनतो. ज्याप्रमाणे व्यायामाने शरीरातील स्नायू बळकट होतात, त्याचप्रमाणे वाचनाने मेंदूची गोष्टी जोडण्याची आणि समन्वय साधण्याची क्षमता वाढते. वाचन करताना मेंदूतील अनेक भाग एकाच वेळी कार्यरत होतात - भाषेचा भाग अक्षरांना अर्थ देतो, कल्पनाशक्ती दृश्य तयार करते आणि स्मरणशक्ती कथा लक्षात ठेवते. या सततच्या सरावामुळे मेंदूत संदेश वाहवणारे मार्ग मजबूत, घनिष्ठ आणि वेगवान होतात. लहानपणी वाचनाचा सराव केल्याने मेंदू अधिक चपळ, कार्यक्षम आणि लवचिक बनतो. न्यूरोप्लास्टिसिटी म्हणजे मेंदूची नवीन शिकण्याची क्षमता वाढवणे, यामध्ये लहानपणातील वाचन मोठा हातभार लावते.एका मोठ्या अभ्यासात दहा हजारांहून अधिक मुलांचा मागोवा घेण्यात आला आणि यातून हे सिद्ध झाले, की लहानपणापासूनच आवडीने वाचन केल्याने त्यांच्या प्रौढ आयुष्याची गुणवत्ता एकंदरीत सुधारते. त्यामुळे त्यांना सामाजिक सुरक्षा, उपजीविका मिळते आणि ते गुन्हेगारी कृत्यांपासून दूर राहतात. विज्ञानानुसार, तुमच्या बाळाला गर्भात असतानाच मोठ्याने गोष्टी वाचून दाखवणे खूप फायदेशीर ठरते - कारण याच काळात भाषेच्या विकासाची सुरुवात होते.तुमचे बाळ लहान असतानाही त्याला मोठ्याने वाचून दाखवत राहा. मुलांमध्ये उपजतच नैसर्गिक कुतूहल असते आणि जसजसे ते सक्षम होतात तसतसे ते स्वतःहून अधिक पुस्तके वाचू लागतात. वाचन म्हणजे मेंदूसाठी नवीन मार्ग तयार करणे. जसे एखाद्या शहरात नवीन रस्ते, पूल आणि सिग्नल तयार होतात तसे प्रत्येक कथा मेंदूत नवीन कनेक्शन्स निर्माण करते. विशेषतः 'हिप्पोकॅम्पस' हा स्मरणशक्तीचा भाग अधिक सक्रिय होतो, त्यामुळे मुलांना गोष्टी सहज लक्षात राहतात. याचा फायदा फक्त शाळेपुरताच मर्यादित राहत नाही; तो रोजच्या जीवनातही दिसून येतो. लहान वयात वाचनाची सवय लागलेल्या मुलांची स्मरणशक्ती, भाषिक कौशल्ये, विचारशक्ती आणि समजून घेण्याची क्षमता इतर मुलांपेक्षा अधिक चांगली असते. ते नवीन शब्द पटकन शिकतात, गुंतागुंतीच्या कल्पनांना समजून घेतात आणि शाळेतील विविध विषयांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करतात..एक आरोग्यपूर्ण संतुलित जीवनवाचनामुळे मुलांचा स्वभाव शांत, संयमी आणि संवेदनशील होतो. संशोधनानुसार, लहानपणी आवडीने वाचन करणारी मुले किशोरवयात कमी ताण, चिंता आणि नैराश्य अनुभवतात. मेंदूतील आनंद, लक्ष आणि आत्मनियंत्रणाशी संबंधित भाग अधिक मजबूत होतात. आजच्या डिजिटल युगात स्क्रीनचा वापर वाढला आहे; पण सतत स्क्रीनकडे पाहिल्यामुळे लक्ष विचलित होते, झोपेवर परिणाम होतो आणि मानसिक ताण वाढतो. त्याउलट, वाचन मेंदूसाठी थेरपीसारखे कार्य करते. गोष्टी वाचताना मुले पात्रांशी भावनिकदृष्ट्या जोडली जातात, ज्यामुळे सहानुभूती आणि सामाजिक कौशल्ये वाढतात. अशी मुले इतरांशी अधिक सुसंवादी राहतात, आक्रमकता कमी असते आणि नियमांचे पालन नीट करते.वाचनाची सवय कशी लावावी?पालकांनी मुलांसोबत वाचन करणे, ही सर्वात सोपी आणि प्रभावी पद्धत आहे. मुलांना त्यांच्या आवडीच्या गोष्टी निवडू द्या. कथा, चित्रपुस्तके किंवा माहितीपर पुस्तके. महत्त्वाचे म्हणजे वाचन हे जबरदस्तीने नव्हे; तर आनंदाने व्हायला हवे. दर आठवड्याला काही तास वाचनासाठी दिल्यास त्याचा मोठा सकारात्मक परिणाम दिसून येतो. पालक आणि मुलांमधील नातेसंबंध अधिक दृढ होतात, तसेच मुलांचा आत्मविश्वास आणि आत्मसात कौशल्ये वाढतात..महत्त्वाची गोष्टप्रिय पालकांनो, मुलांना वाचायला सांगून तुम्ही स्वतः टीव्ही बघत बसण्याऐवजी, त्यांच्यासोबत बसा आणि त्यांच्यासोबत वाचा. मुलांच्या आवडीनुसार, त्यांना आकर्षित करतील, अशी पुस्तके निवडणे महत्त्वाचे आहे. केवळ आठवड्याला सुमारे १२ तास वाचनाचा वेळ दिला, तरी दोन वर्षांच्या वयापासूनच मुलांच्या मेंदू, शिक्षण आणि एकूण आयुष्यात मोठा सकारात्मक बदल दिसू शकतो. त्यासाठी कोणत्याही महागड्या साधनांची गरज नसते. लहान वयात वाचनाची सवय लावणे, हा एक छोटा प्रयत्न वाटू शकतो; पण त्याचे परिणाम आयुष्यभर टिकणारे असतात. ही सवय त्यांना केवळ शैक्षणिक यशच देत नाही, तर आयुष्यभर उपयोगी पडणाऱ्या कौशल्यांची भेटही देते.वाचन म्हणजे केवळ शब्दांचा खेळ नाही; तर मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठीचा मजबूत पाया आहे. छोट्या सवयी मोठे बदल घडवू शकतात.