Premium|Study Room : भूकंप: कारणे, परिणाम आणि आपत्ती व्यवस्थापन

लेखक - सागर रेपाळेभूकंप म्हणजे पृथ्वीच्या स्थलमंडलात (Lithosphere) अचानक ऊर्जा मुक्त झाल्यामुळे पृथ्वीच्या पृष्ठभागाला बसणारे धक्के होत. या ऊर्जेमुळे भूकंपीय लहरी (Seismic Waves) निर्माण होतात आणि त्या पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर पसरतात. भूकंपाची प्रमुख कारणे म्हणजे प्लेट विवर्तनिकी (Plate Tectonics), भ्रंश (Faulting), घडीकरण (Folding), ज्वालामुखी उद्रेक तसेच धरणे, खाणकाम आणि अणुस्फोट यांसारख्या मानवनिर्मित क्रिया. लहान भूकंप वारंवार होत असले तरी मोठे भूकंप अत्यंत विनाशकारी ठरतात.भूकंपाच्या अभ्यासात काही महत्त्वाच्या संज्ञा वापरल्या जातात. पृथ्वीच्या आत ज्या ठिकाणी भूकंपाची सुरुवात होते त्याला केंद्रबिंदू (Focus/Hypocenter) म्हणतात, तर त्याच्या थेट वर पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरील बिंदूला अधिकेंद्र (Epicenter) म्हणतात. अधिकेंद्राजवळ भूकंपाचा परिणाम सर्वाधिक तीव्र असतो. रिष्टर स्केलवर प्रत्येक एकक वाढल्यास कंपांची तीव्रता सुमारे १० पट, तर ऊर्जा सुमारे ३१.६ पट वाढते. मर्केली स्केल (Mercalli Scale) मात्र भूकंपामुळे झालेल्या परिणामांची तीव्रता (Intensity) १ ते १२ या श्रेणीत मोजते..Premium|Crypto Tax: ‘क्रिप्टो’मध्ये पैसे गुंतवलेत मग ITR कसा भरायचा ते जाणून घ्या!.भूकंपामुळे निर्माण होणाऱ्या भूकंपीय लहरी दोन प्रकारच्या असतात – आंतरलहरी (Body Waves) आणि पृष्ठीय लहरी (Surface Waves). आंतरलहरींमध्ये P-लहरी (Primary Waves) सर्वांत वेगवान असून त्या घन, द्रव आणि वायू या तिन्ही माध्यमांतून प्रवास करतात. S-लहरी (Secondary Waves) केवळ घन पदार्थातूनच प्रवास करतात आणि P-लहरींपेक्षा संथ असतात. पृष्ठीय लहरींमध्ये लव्ह लहरी (Love Waves) जमिनीला बाजूला हलवतात, तर रेले लहरी (Rayleigh Waves) समुद्राच्या लाटांप्रमाणे वर-खाली व पुढे-मागे हालचाल निर्माण करतात. सर्वाधिक नुकसान प्रामुख्याने रेले लहरींमुळे होते.भूकंप प्रामुख्याने तीन प्रकारच्या प्लेट सीमांवर होतात. अभिसारी सीमा (Convergent Boundary) येथे दोन प्लेट्स एकमेकांवर आदळतात. अपसारी सीमा (Divergent Boundary) येथे प्लेट्स एकमेकांपासून दूर जातात, तर रूपांतरण सीमा (Transform Boundary) येथे प्लेट्स एकमेकांच्या समांतर घसरतात. या हालचालींमुळे प्रचंड ऊर्जा साठते आणि ती अचानक मुक्त झाल्यावर भूकंप होतो.भूकंपांचे वर्गीकरण विविध निकषांवर केले जाते. कारणांनुसार ते नैसर्गिक (टेक्टॉनिक, ज्वालामुखी, समस्थितिक, प्लूटोनिक) आणि मानवनिर्मित (धरणे, खाणकाम, स्फोट, अणुचाचण्या) असे असतात. केंद्राच्या खोलीनुसार ते उथळ (०–५० किमी), मध्यम (५०–२५० किमी) आणि खोल (२५०–७०० किमी) असे विभागले जातात..जगातील सुमारे ७०% भूकंप पॅसिफिक रिंग ऑफ फायर (Circum-Pacific Belt) मध्ये होतात, तर सुमारे २०% भूकंप भूमध्य–हिमालय पट्ट्यात (Mediterranean-Himalayan Belt) होतात. भारतात हिमालयीन प्रदेश, ईशान्य भारत, दिल्ली, उत्तर भारत आणि गुजरात हे सर्वाधिक भूकंपप्रवण क्षेत्र आहेत, कारण येथे भारतीय आणि युरेशियन प्लेट्सची टक्कर होते. भारताला भूकंप क्षेत्र II, III, IV आणि V अशा चार भूकंपीय विभागांत विभागले आहे. यापैकी Zone V हा सर्वाधिक धोकादायक विभाग मानला जातो.भूकंपामुळे मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी व वित्तहानी होते. इमारती, पूल, रस्ते आणि इतर पायाभूत सुविधा कोसळतात. २०१५ च्या नेपाळ भूकंपात सुमारे ८,००० लोकांचा मृत्यू झाला, तर २०२३ च्या तुर्कस्तान-सीरिया भूकंपात मोठ्या प्रमाणावर विध्वंस झाला. भूकंपामुळे भूस्खलन, हिमस्खलन, पूर आणि सुनामी यांसारख्या दुय्यम आपत्तीही उद्भवतात. २००४ च्या हिंदी महासागरातील सुनामी आणि २०११ च्या जपानमधील फुकुशिमा अणुदुर्घटना ही त्याची महत्त्वाची उदाहरणे आहेत.भूकंप व्यवस्थापनासाठी भूकंपप्रवण क्षेत्रांची ओळख, भूकंप धोका नकाशे (Hazard Mapping), आधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली (Early Warning System), भूकंपरोधक इमारतींचे बांधकाम आणि जनजागृती यांवर भर देणे आवश्यक आहे. जपानसारख्या देशांनी विकसित केलेल्या पूर्वसूचना प्रणालीमुळे नुकसान कमी करण्यात यश मिळाले आहे. भारतातही शाश्वत नगररचना, कठोर बांधकाम नियम आणि आपत्तीपूर्व तयारी यांद्वारे भूकंपामुळे होणारे नुकसान मोठ्या प्रमाणात कमी करता येऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.