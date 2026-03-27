Premium|Study Room : एमपीएससी मुख्य परीक्षेसाठी 'अंतर्गत सुरक्षा' या विषयाची तयारी कशी करावी?

लेखक : गौरव कुमार बाळेअंतर्गत सुरक्षा हा युपीएससी व एमपीएससी मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन (GS-3) मधील अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. राष्ट्राची सार्वभौमता, सामाजिक स्थैर्य आणि आर्थिक विकास टिकवण्यासाठी सुरक्षित अंतर्गत वातावरण आवश्यक असते. भारतासारख्या विविधतेने समृद्ध आणि विस्तीर्ण भौगोलिक रचनेच्या देशात दहशतवाद, नक्षलवाद, सीमासंबंधी आव्हाने, सायबर गुन्हेगारी, संघटित गुन्हेगारी आणि माहिती सुरक्षेचे धोके यांसारख्या अनेक समस्या अंतर्गत सुरक्षेच्या चौकटीत येतात. त्यामुळे या विषयाची तयारी करताना घटनांचे केवळ वर्णन न करता कारणमीमांसा, परिणाम आणि शासनाच्या धोरणात्मक उपाययोजना यांचे विश्लेषणात्मक आकलन आवश्यक असते.तयारीची पहिली पायरी म्हणजे अभ्यासक्रमाचे सूक्ष्म विश्लेषण (syllabus decoding) करणे होय. GS-3 मधील अंतर्गत सुरक्षा विभागात सीमाव्यवस्थापन, दहशतवादी संघटनांचे जाळे, नक्षलवादी चळवळ, सायबर सुरक्षा, मनी लॉंडरिंग, बनावट चलन, संघटित गुन्हेगारी तसेच विविध सुरक्षा यंत्रणांची भूमिका या मुद्द्यांचा समावेश आहे. या अभ्यासक्रमाचा अभ्यास करताना प्रत्येक घटकाचा विचार चार दृष्टीकोनांतून करणे उपयुक्त ठरते. समस्येची पार्श्वभूमी, मूळ कारणे, राष्ट्रीय सुरक्षेवरील परिणाम आणि दीर्घकालीन उपाययोजना. या चार दृष्टीकोनांतून उत्तरलेखन अधिक सुसंगत आणि विश्लेषणात्मक होते..यानंतर संकल्पनात्मक पाया दृढ करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा, गुप्तचर व्यवस्था, दहशतवादाचे स्वरूप, उग्रवाद, सीमा व्यवस्थापन, माहिती तंत्रज्ञानाधारित धोके या मूलभूत संकल्पना स्पष्ट असणे गरजेचे आहे. या संकल्पनांच्या आधारे सुरक्षाविषयक घटनांचा व्यापक संदर्भ समजतो. उदाहरणार्थ, नक्षलवादाचा अभ्यास करताना केवळ हिंसक घटनांवर लक्ष केंद्रित न करता सामाजिक-आर्थिक असमानता, विकासातील विषमता आणि प्रशासनातील कमतरता यांसारख्या घटकांचा विचार करणे आवश्यक ठरते.अंतर्गत सुरक्षा हा विषय चालू घडामोडींशी घनिष्ठपणे संबंधित असल्यामुळे नियमित वृत्तपत्र वाचन अत्यावश्यक आहे. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय सुरक्षाविषयक विश्लेषण समजून घेण्यासाठी The Hindu आणि The Indian Express यांसारखी वृत्तपत्रे उपयुक्त ठरतात, तर मराठी संदर्भासाठी लोकसत्ता, सकाळ+स्टडीरूम मधील विश्लेषणात्मक लेख व संपादकीय महत्त्वाचे ठरतात. वृत्तपत्रातील बातम्या वाचताना त्या घटनेचा ऐतिहासिक संदर्भ, सामरिक परिणाम आणि शासनाची प्रतिक्रिया या घटकांवर विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे..अभ्यास अधिक प्रभावी करण्यासाठी विषयनिहाय नोंदी तयार करणे उपयुक्त ठरते. उदाहरणार्थ, दहशतवाद, नक्षलवाद, सीमासुरक्षा, सायबर सुरक्षा आणि संघटित गुन्हेगारी यांसारख्या प्रत्येक विषयासाठी स्वतंत्र रूपरेषा तयार करता येते. या रूपरेषेत पार्श्वभूमी, प्रमुख कारणे, विद्यमान परिस्थिती, शासनाचे कार्यक्रम आणि भविष्यातील उपाय यांचा समावेश केल्यास माहिती व्यवस्थितपणे मांडता येते.अंतर्गत सुरक्षा समजून घेण्यासाठी भौगोलिक आणि सामरिक संदर्भाचे आकलन देखील महत्त्वाचे असते. सीमावर्ती प्रदेश, नक्षलवाद प्रभावित क्षेत्रे आणि सामरिक दृष्ट्या संवेदनशील भाग यांचा नकाशावर अभ्यास केल्यास सुरक्षा आव्हानांचे स्वरूप स्पष्ट होते. भारत-पाकिस्तान सीमा, भारत-चीन सीमा आणि ईशान्य भारतातील सीमावर्ती प्रदेश यांचे सामरिक महत्त्व समजणे या विषयासाठी उपयुक्त ठरते..संदर्भसाहित्याच्या दृष्टीने काही विश्वसनीय ग्रंथ आणि अधिकृत स्रोत अभ्यासासाठी महत्त्वाचे आहेत. विशेषतः अंतर्गत सुरक्षा सिम्पलीफाइड – गौरव बाळे, ज्ञानदीप अकॅडमी, पुणे हा ग्रंथ अंतर्गत सुरक्षा विषयातील विविध संकल्पना, उदाहरणे आणि विश्लेषण सुबोध पद्धतीने मांडतो, त्यामुळे युपीएससी व एमपीएससी मुख्य परीक्षेच्या तयारीसाठी तो अत्यंत उपयुक्त मानला जातो. याशिवाय शासनाच्या अधिकृत अहवालांचे वाचन आणि तज्ज्ञांचे विश्लेषणात्मक लेख अभ्यासाला पूरक ठरतात. सोबतच सदर विषयाचा अभ्यास अधिक सखोल व्हावा म्हणून ज्ञानदीप अकॅडमीच्या युट्यूब चॅनेलवरील मेन्स मॅरेथॉन लेक्चर आणि आरंभ प्रोग्रॅममधील लेक्चर नक्की बघा. याचबरोबर अकॅडमीच्या चॅनेलवर Mains Answer Writingचे व्हिडिओ दररोज अपलोड होत असतात, त्यांचाही फायदा घ्या.मुख्य परीक्षेत उत्तम कामगिरी करण्यासाठी उत्तरलेखनाचा सातत्यपूर्ण सराव अत्यंत महत्त्वाचा आहे. उत्तर लिहिताना संक्षिप्त परिचय, तर्कसुसंगत विश्लेषण आणि व्यावहारिक उपाययोजनांसह निष्कर्ष अशी स्पष्ट रचना ठेवावी. तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, केंद्र-राज्य समन्वय, स्थानिक विकास आणि जनसहभाग या घटकांचा उल्लेख केल्यास उत्तर अधिक समृद्ध होते. नियोजनबद्ध अभ्यास, चालू घडामोडींचे विश्लेषण आणि नियमित पुनरावलोकन यांच्या साहाय्याने अंतर्गत सुरक्षा हा विषय मुख्य परीक्षेत गुण मिळवून देणारा ठरू शकतो.