Premium|Stress management for IT professionals : आयटी व्यावसायिकांवरील वाढता ताण; करिअर, नाती आणि मानसिक स्वास्थ्य वाचवण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना

आयटी क्षेत्रातील दिवसेंदिवस वाढत चाललेले ताणतणाव आता गंभीर स्वरूप धारण करत चालले आहेत. सकाळी लवकर जायचं, रात्री उशिरापर्यंत थांबायचं, डेडलाइन्सचा ताण, एआय तंत्रज्ञानामुळे स्वतःला सतत अपडेट ठेवायला लागणं, सकाळ ते रात्री उशिरापर्यंत काम करावं लागणं, पुढे जाण्यासाठीची जीवघेणी धडपड आणि त्यासाठी प्रसंगी तब्येतीची आणि निकोप नात्यांमधली हेळसांड हे विलक्षण दुष्टचक्र आहे.हे आवश्यक म्हणायचं की अपरिहार्य, हा गंभीर प्रश्न झालाय. यात कोवळे तरुण भरडले जातायत. कर्तृत्वाची शिखरं पादाक्रांत करताना ‘आतला’ मी आनंदी, स्वस्थ, कणखर राहणं खूप महत्त्वाचं असतं, आणि प्रयत्नांनी ते शक्य आहे.सुजय माझ्या मित्राचा मुलगा. देखणा, हुशार. कॉम्प्युटर इंजिनिअर. त्याची पत्नी अर्पिता गोड, सालस मुलगी. तीही कॉम्प्युटर इंजिनिअर. सुजय आणि अर्पिता एक हसतमुख, खेळकर जोडपं. दोघेही आयटी कंपन्यांमध्ये, पुण्यात हिंजवडीला काम करणारे. वर्षाभरापूर्वीच लग्न झालेलं. भरपूर पगार, स्वतंत्र कार्स. वेल फर्निश्ड सोयीसुविधांनी सुसज्ज घर. दोघांचेही परदेश दौरे झालेले. सगळं कसं अगदी दृष्ट लागण्यासारखं. आणि खरोखरच अचानक दृष्ट लागावी तसं घडलं. वर्षभरापूर्वी त्यांच्या लग्नात दोघांनाही पाहिलं होतं. उत्साहानं ओसंडून वाहणारी प्रसन्न अशी ती व्यक्तिमत्त्वं होती, आणि आज माझ्यासमोर बसलेला सुजय विलक्षण थकलेला, निरुत्साही दिसत होता. अर्पिताही विलक्षण थकल्यासारखी वाटत होती. मी नीट न्याहाळत होतो. काहीतरी घडलं होतं हे निश्चित. शेवटी अर्पितानं कोंडी फोडली. ‘‘सर, सध्या आम्हाला दोघांनाही प्रचंड अस्वस्थ वाटतंय. .ताण खूप वाढलाय. ऑफिसमधला आणि आमच्या दोघांच्या रिलेशनमधलाही. याची सारखी चिडचिड सुरू असते. कधीकधी आठ आठ दिवस अबोला असतो. एकदम डिव्होर्सचीही भाषा करतो.’’ मधेच सुजय चिडून बोलला, ‘‘अर्पिता, हे अति होतंय. सगळ्या चुका माझ्या नाहीत. तुझा अहंकार, आयुष्य जगण्याच्या चुकीच्या कल्पनासुद्धा या सगळ्याला कारणीभूत आहेत.’’ माझ्या लक्षात आलं, की दोघंही विलक्षण अस्वस्थ आहेत. त्यामुळे त्यांना आपण काय बोलतोय याचं भान नाहीय. त्याची कारणं दोघांशी स्वतंत्रपणे तसंच नंतर एकत्र बोलून जाणून घ्यायला हवीत. मी दोघांनाही शांत केलं. ह्या परिस्थितीतून निश्चित मार्ग काढून देण्याचं आश्वासन दिलं. मी दोघांनाही आधीपासून ओळखत होतो आणि म्हणूनच माहीत होतं की दोघंही कुठल्यातरी विचित्र परिस्थितीत सापडले आहेत म्हणून हा गुंता निर्माण झालाय. त्याच बरोबर दोघंही निश्चितपणे अस्वस्थतेच्या आजाराचे (Anxiety Neurosis) बळी ठरलेले दिसत होते, आणि नैराश्याचेही.आधी वैयक्तिक अस्वस्थतेची कारणं शोधायला हवी होती. बाह्य परिस्थितीजन्य कारणं (External stressors) आणि आंतरिक जैविक, स्वभावजन्य इत्यादी (Internal stressors) कारणांचा मागोवा घ्यायला हवा होता. त्यावरचे उपाय करायला हवे होते. दोघांशी बोलताना अनेक गोष्टी समोर आल्या त्या अशा -१. दोघांवरही अतिशय ताण आहे. दोघांचीही एकाग्रता, आत्मविश्वास खूप कमी झालाय. कामात लक्ष लागत नाही. त्याचा परिणाम परफॉर्मन्स, अप्रेझलवर व्हायला लागलाय.२. शारीरिक तक्रारी, अशक्तपणा वाढायला लागला आहे. आयुष्यातला आनंद नाहीसा झाल्यासारखं वाटतंय.२. सध्या वर्क फ्रॉम होम असलं, तरी बऱ्याचदा ऑफिसमध्ये जावं लागतं. प्रवास जवळजवळ अडीच तासांचा आहे. तोही अतिशय हेवी ट्रॅफिकमधून. रात्री घरी यायला प्रचंड उशीर होतो. आल्यावर दोघंही, विशेषतः अर्पिता विलक्षण थकलेली असते.३. दोघांमधला संवाद संपल्यासारखाच आहे. जेव्हा जेव्हा एकजण पुढाकार घेतो, त्यात साध्या गप्पांमधूनसुद्धा भांडणंच होतात. मूळचे आनंदी स्वभाव चिडचिडे झालेत. शारीरिक व मानसिक थकव्यामुळे लैंगिक संबंध जवळजवळ नाहीतच. कधी जवळ आलेच तर त्यात एकसुरीपणा जाणवतो.४. शनिवार-रविवार सुट्टी असते. पण पूर्वी दोघंही एकत्रितपणे नियोजन करून निवांतपणा उपभोगायचे, तो आनंद संपलाय. एकमेकांची उणीदुणी काढण्यातच वेळ जातो. आपण काय बोलतोय, किती टोकाचं बोलतोय, अनाठायी चिडतोय याचं भान हरवायला लागलंय.५. सुरुवातीपासून भरपूर कमाई असल्यामुळे सुट्टीच्या दिवशी अवास्तव खर्च करण्याची सवय लागलीय. घरात गरज नसताना भरपूर वस्तू आल्यात. विलासाची, चंगळवादाची सवय लागलीय. पण त्यातून अतृप्तीच जाणवते आहे. माझी कमाई, तुझी कमाई, माझी ऑफिसमधली पोझिशन, तुझी पोझिशन यातून असूयेला सुरुवात झालीय. त्यात दोघांचाही अहंकार खतपाणी घालतोय.६. मुख्य म्हणजे ऑफिसमधला, करिअरमधला ताणतणाव चोवीस तास दोघांना वेढून राहिला आहे आणि त्यात दोघांच्याही स्वस्थतेला ग्रहण लागलं आहे. या सगळ्यात त्यांचं स्वतःशी आणि एकमेकांशी असलेलं निकोप नातं होरपळत आहे.काही महिन्यांत योग्य उपचारांनंतर सुजय आणि अर्पिता या सगळ्या अस्वस्थतेतून बाहेर आले. योग्य औषधोपचार, समुपदेशन, व्यायाम, तणाव नियोजनाची जुनी व अद्ययावत तंत्रं, त्याचबरोबर आयुष्याकडे पाहण्याचा निकोप दृष्टिकोन जोपासायला शिकणं, भोग-लालसेला, चंगळवादी विचारसरणीला लगाम घालणं, मुख्य म्हणजे सर्वच बाबतींत कुठं थांबायचं हे कळणं, करिअरइतकंच स्वतःतल्या व इतरांमधल्या माणूसपणाला महत्त्व देणं या सगळ्या गोष्टी शिकणं दोघांसाठी आवश्यक होतं.आज आयटी क्षेत्रात काम करणारे आणि अशा पद्धतीच्या अडचणींना सामोरे जाणारे खूप सुजय किंवा अर्पिता आढळतात. सध्याच्या जीवघेण्या स्पर्धेच्या युगात, आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्वच स्तरातील बऱ्याच तज्ज्ञांवर ताणतणाव व त्याचे दुष्परिणाम वाढताना दिसत आहेत.नेमकं काय आणि का घडतंय?१. आयटी क्षेत्रातील व्यक्ती ‘अचिव्हमेंट ओरिएंटेड’ असतात. टार्गेट पूर्ण करणं, परदेशातील व्यक्तींशी सतत आणि वेळीअवेळी संपर्क ठेवावा लागणं, घरी आल्यावरसुद्धा डोक्यात सतत ऑफिसचेच विचार ठेवावे लागणं यामुळे त्यांना कुटुंबीयांसाठी आणि सोशल लाइफसाठी पुरेसा वेळ देता येत नाही.२. अतिव्यग्र रुटीनमुळे स्वतःला रिलॅक्स करणं, मनोरंजन यासाठी पुरेसा वेळ देता येत नाही.३. प्रचंड स्पर्धा आणि नोकरीसंदर्भातील असुरक्षितता यामुळे सततचा ताण असतो.४. जेवणाच्या व झोपेच्या वेळा नीट पाळता न आल्यामुळे शरीरातील जैविक घड्याळ बिघडून जातं. त्याचा शरीरावर व मनावर विपरीत परिणाम होतो.५. हे सगळं अस्वास्थ्य कुटुंबीयांवर परिणाम करतं. नात्यांवर परिणाम करतं.६. हळूहळू अस्वस्थतेचा आणि नैराश्याचा आजार पाय पसरायला लागतो. भरपूर संपन्नता असूनही स्वास्थ्य नाहीसं होऊ लागतं. व्यसनं वाढीस लागतात.७. पती-पत्नी एकमेकांना ‘क्वालिटी टाइम’ देऊ शकत नाहीत. रोमान्स, सेक्स यासाठी आवश्यक असं मानसिक स्वास्थ्य नाहीसं होतं..या सगळ्यावर उपाय निश्चितच आहेत. प्रथम एक गोष्ट मान्य करू या. ह्या क्षेत्रातील बाह्य परिस्थिती अशीच राहणार किंवा एआय तंत्रज्ञानामुळे दिवसेंदिवस अधिक बिकट होत जाणार. त्याला तोंड देण्यासाठी आपण आतून शांत, कणखर, स्वस्थ व्हायला हवं. कसं?१. ‘बाह्य’ वातावरण कसंही असो, आपण ‘आतलं’ वातावरण बदलायला हवं. त्यासाठी काही गोष्टी शिकायला हव्यात. बदलायला हव्यात. थोडक्यात मेंदूचं (मनाचं) रिप्रोग्रॅमिंग करायला हवं.२. तणाव नियोजनाच्या पद्धती शिकून घ्यायला हव्यात. प्रत्येकाचं व्यक्तिमत्त्व, आनुवंशिक गुण, स्वभाव, मेंटल मेकअप वेगळा असतो. त्यामुळे तणाव नियोजनाच्या पद्धतीही वेगळ्या असू शकतात. आवश्यक असल्यास वेळेवर तज्ज्ञांची मदत घ्यावी.३. आयुष्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलायला हवा. आपल्याला आयुष्यात नेमकं काय हवंय? पुरेसा पैसा हवाच, वैभवही हवं, पण फक्त पैसा की पैशाबरोबरच स्वास्थ्य, मनःशांती? पैशानं सुखसोयी मिळतील, पण आनंद ही मनाची अवस्था आपल्याला प्राप्त करून घ्यावी लागेल. एका मर्यादेनंतर भोग, लालसा, चंगळवाद फक्त दुःख निर्माण करतात, हे लक्षात ठेवावं.४. ताण समजून घेणं व त्यांची नोंद करणं महत्त्वाचं! आपल्यावर सध्या कुठले ताण आहेत? कुठल्या गोष्टींची काळजी वाटत राहते? कसली भीती वाटते? कशामुळे राग येतो? तो ताब्यात राहतो का? कशामुळे वाईट वाटतं? कुठला अपराधगंड वाटत राहतो का? शारीरिक व मानसिक अस्वास्थ्याची लक्षणं जाणवतायत का? अशा अनेक गोष्टींची नोंद करावी. थोडक्यात हे एकप्रकारचं भावनांचं ऑडिट असेल. तज्ज्ञांच्या मदतीनं त्यावरचे उपाय शोधावेत. तज्ज्ञांशी बोलल्यामुळे ताणाचा निचरा व्हायला मदत होईल.५. स्वयंसूचना व क्रिएटिव्ह व्हिज्युअलायझेशनची तंत्रं शिकून घ्यावीत. तज्ज्ञांकडून स्विच ऑन - स्विच ऑफची तंत्रं शिकून घ्यावीत, ज्यायोगे ऑफिस व वैयक्तिक आयुष्य यात सीमारेषा आखता येईल. ऑफिसचे ताण वैयक्तिक आयुष्यापासून दूर ठेवता येतील. योग्य मार्गदर्शनानं आणि प्रयत्नांनी हे साध्य होऊ शकतं.६. आपल्या आयुष्यातली इतर माणसं, मित्र आणि विशेषतः जोडीदार, त्यांच्याबरोबरची नाती महत्त्वाची आहेत हे समजून घ्यावं. जोडीदार नोकरी करत असेल, तर त्याच्या मनःस्थितीचा विचार आपण करायला हवा. त्याची काळजी करायला हवी. त्याचे ताण समजून घ्यायला हवेत. रात्री कितीही उशीर झाला तरी मायेचा स्पर्श आणि जिव्हाळ्याचं बोलणं, मन मोकळं करणं हे नियमित करायला हवं. त्यातूनच दोघांनाही ताकद मिळेल.७. व्यायाम, योगासनं, प्राणायाम , ध्यान व वर्तमान क्षणात राहण्याची तंत्रं महत्त्वाची आहेत. रोज चल पद्धतीचा (Aerobics) व्यायाम करावा, ज्यामुळे नाडीची गती ठरावीक मर्यादेपर्यंत वाढेल (तज्ज्ञ त्याचा फॉर्म्युला सांगतील), म्हणजे वेगात चालणं, धावणं, पोहणं इत्यादी. यामुळे शरीरात सेरोटोनिन, एंडॉर्फिन तसंच नैसर्गिक अँटी-डिप्रेसंट्स स्रवतील. तसंच प्राणायाम , ध्यानाच्या काही पद्धती, श्वासावर आधारित ध्यान, क्षणसाक्षित्त्वाची (Mindfulness ), वर्तमान क्षणात राहण्याची तंत्रं शिकून घ्यावीत..८. संगीत, कविता, छंद आणि मैत्र जोपासावं. संगीत हे एक उत्तम औषध आहे. मनःस्थिती सुधारण्यासाठी रोज संगीताची साधना, आवडतं संगीत रोज ऐकणं, कविता वाचणं, ऐकणं, आवडता छंद जोपासणं याची खूप मदत होते. तसंच ज्याच्यापाशी मोकळे होऊ शकू असे जिव्हाळ्याचे परंतु निर्व्यसनी मित्र जोडण्याचा छान उपयोग होतो.१०.आपल्याला स्वतःशी असलेलं नातं सुदृढ करायचं आहे. त्यामुळे रोज इतर व्यायामाबरोबरच ध्यान करणं. सुट्टीच्या दिवशी निसर्गाच्या सान्निध्यात जाणं, तिथली शांतता अनुभवणं, आत भरून घेणं यानंही मन स्वस्थ व्हायला मदत होते.कर्तृत्वाची शिखरं पादाक्रांत करताना 'आतला' मी आनंदी, स्वस्थ, कणखर राहणं खूप महत्त्वाचं असतं, आणि प्रयत्नांनी ते शक्य आहे.डॉ. विद्याधर बापट पुणेस्थित मानसतज्ज्ञ आहेत. 