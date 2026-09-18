Premium|Eiffel Tower Controversy : आयफेल टॉवरवचा वाद आणि फ्रान्सचे राजकारण

रोहिणी गोसावी - sakal.avtaran@gmail.comआयफेल टॉवरवरील एका धार्मिक शिष्टमंडळाच्या भेटीदरम्यान महिलांशी झालेल्या कथित भेदभावामुळे फ्रान्समध्ये राजकीय आणि सामाजिक वादाला तोंड फुटलं. संबंधित घटनेने केवळ शिष्टमंडळाच्या आणि आयफेल टॉवर व्यवस्थापनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभं केलं नाही, तर धर्म, स्त्री-पुरुष समानता, फ्रेंच लोकशाहीची मूल्यं आणि फ्रान्समधील भारतीयांची प्रतिमा यांवरही नवी चर्चा सुरू केली आहे.आयफेल टॉवर केवळ पर्यटनस्थळ नाही, तर फ्रेंच प्रजासत्ताकाचं प्रतीक आहे. त्यामुळे त्या लोखंडी मनोऱ्यात लिंग समानतेला तात्पुरता धक्का लागला तरी फ्रान्सच्या लोकशाही तत्त्वांवरच प्रश्न निर्माण होतो. तसंच, आजीवन ब्रह्मचर्याचं प्राचीन व्रत आणि लिंगभेद हे एकच आहेत का, हा प्रश्नही उपस्थित होतो.कला आणि फॅशनसाठी प्रसिद्ध असलेल्या पॅरिसला निदर्शनं आणि संपाचं शहरही म्हटलं जातं. नियमित होणाऱ्या संपांकडे स्थानिक राजकारणी ‘लांडगा आला रे आला...’सारखं दुर्लक्ष करत राहतात. कर्मचारी संप करतात, थोडीफार तडजोड होते आणि काम पुन्हा सुरू होतं; पण पॅरिसमध्ये गेल्या आठवडाभरापासून झालेल्या एका संपामुळे फ्रान्सचं राजकारण ढवळून निघालं आहे. विरोधी पक्षाने या संपाला राजकारण आणि थेट फ्रेंच लोकशाहीशी जोडलं आणि त्यामुळे एरवी विरोधी पक्षाच्या मतांना न जुमानणारे सत्ताधारी पक्षही यावेळी विरोधकांच्या मताशी पहिल्यांदा सहमत झाले आहेत..Premium|Thinking the Unthinkable : अकल्पनीय घटनांचे संकेत; जगाच्या भविष्याचा विचार.बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था म्हणजेच BAPS या जागतिक हिंदू आध्यात्मिक संस्थेच्या सुमारे १०० सदस्यांच्या शिष्टमंडळाने ५ सप्टेंबर रोजी पॅरिसमधल्या आयफेल टॉवरला भेट दिली. ही भेट फ्रान्स दौऱ्यातल्या एका व्यापक कार्यक्रमाचा भाग होती. निमित्त होतं, पॅरिसजवळील बीसी-सें-जॉर्ज या उपनगरात उभारलेल्या नव्या BAPS मंदिराचं उद्घाटन. हा कोणताही शासकीय दौरा नव्हता... तर या खासगी दौऱ्यात जे घडलं, त्याने पॅरिसची ओळख असलेल्या जगातल्या अतिशय प्रसिद्ध आयफेल टॉवर या पर्यटनस्थळाला तात्पुरत्या स्वरूपात बंद पाडणं, फ्रान्सच्या विभाजित राजकारण्यांचं एकसुरात बोलणं आणि फ्रान्समधल्या भारतीयांमध्ये मतभेद निर्माण होणं, अशी एक साखळी प्रतिक्रिया उभी केली. आयफेल टॉवरच्या कर्मचाऱ्याच्या तक्रारीनुसार, शिष्टमंडळाच्या दौऱ्यादरम्यान आयफेल टॉवरच्या महिला कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या जागा सोडायला सांगण्यात आलं आणि त्यांच्या जागी पुरुष कर्मचाऱ्यांना ठेवण्यात आलं. इतकंच नाही, तर तिथे शिष्टमंडळ उपस्थित असेपर्यंत महिलांना काही विशिष्ट मार्गांनी ये-जा करायलाही मनाई करण्यात आली. ‘महिलांना त्यांच्या कामाच्या जागांवरून हटवून तेथे पुरुषांना ठेवण्यात आलं. महिला कर्मचाऱ्यांना अपमानित केल्यासारखं वाटलं आणि ते साहजिकच आहे,’ अशी प्रतिक्रिया तिथल्या कर्मचारी संघटनेच्या अध्यक्षांनी माध्यमांना दिली.सगळ्या प्रकारानंतर मोठं वादळ उठलं. BAPS ने माफी मागत या दौऱ्यादरम्यान काही व्यवस्था केल्याचं मान्य केलं; परंतु त्याला लिंगभेदावर आधारित बहिष्कार, असं संबोधण्याला मात्र त्यांनी नकार दिला. या संस्थेने आपल्या निवेदनात लिहिलं, की ही विनंती कधीही लिंगावर आधारित नव्हती आणि तसं म्हणणं त्यांच्या संस्थेच्या मूल्यांचं किंवा शिष्टमंडळाच्या भावनेचं प्रतिबिंब नाही. त्यांनी त्यात धर्मशास्त्रीय संदर्भही स्पष्ट केला, की ‘BAPS चे साधू हे आजीवन कठोर ब्रह्मचर्याचं पालन करतात. हे व्रत स्वामीनारायण भगवानांच्या १८व्या शतकातील शिकवणींवर आधारित असून, ते साधूंना महिलांशी शारीरिक संपर्क टाळणं, एकट्याने त्यांच्यासोबत राहणं टाळणं आणि थेट वैयक्तिक संवाद कमीत कमी ठेवण्याची आज्ञा करतं.’ संस्थेने हेदेखील स्पष्ट केलं की, ‘हे नियम केवळ साधूंनाच लागू होतात. सामान्य गृहस्थ असलेल्या सदस्यांना नाहीत आणि तिथे गेलेल्या शिष्टमंडळात दोन्ही प्रकारचे लोक होते.’ BAPS ने लिंग, पार्श्वभूमी किंवा श्रद्धा यांचा भेद न करता समानता, परस्पर आदर आणि सेवा या मूल्यांशी दृढपणे बांधील राहण्याचा पुनरुच्चार करत झालेल्य प्रकाराबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली..या वादात एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित झाला, तो म्हणजे आयफेल टॉवर चालवणाऱ्या कंपनीची वादग्रस्त भूमिका. Société d''Exploitation de la Tour Eiffel (SETE) या कंपनीने त्यांच्या निवेदनात मान्य केलं, की BAPS शिष्टमंडळाने महिलांशी संवाद ‘मर्यादित’ राखण्याची विनंती केली होती आणि आम्ही ती स्वीकारायला नको होती. कंपनीच्या अध्यक्षांनी या प्रकाराला ‘अतिशय धक्कादायक आणि अस्वीकार्य’ असं म्हटलं आहे. ही विनंती कुणी मान्य केली,हे शोधण्यासाठी अंतर्गत चौकशीची घोषणाही केली, जेणेकरून पुन्हा कधीच असं घडू नये.फ्रान्स हा राजकीयदृष्ट्या अत्यंत विभागलेला देश आहे. २०२७ मध्ये तिथे अध्यक्षीय निवडणूक होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या घटनेने देशात एरवी दुर्मिळ असलेलं राजकीय एकमत निर्माण केलं. या कर्मचाऱ्यांच्या संपाचं कारण समजताच फ्रान्सच्या कडव्या उजव्या पक्षाच्या नेत्या व २०२७ मध्ये होणाऱ्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या दमदार दावेदार मानल्या जाणाऱ्या मरीन ल पेन या तत्काळ सोशल मीडियावरून व्यक्त झाल्या. त्या म्हणाल्या, ‘फ्रान्समध्ये आपण कधीही महिलांशी असा व्यवहार करणं स्वीकारणार नाही.’ मरीन ल पेन यांच्या वक्तव्यानंतर राजकीय प्रतिक्रियांची साखळी तयार झाली.फ्रान्सच्या राष्ट्रीय सभेच्या अध्यक्षा म्हणाल्या, ‘एखाद्या परकीय देशाच्या शिष्टमंडळासाठी महिलांना त्यांच्या जागेवरून हटवण्याचा प्रकार अमान्य आहे.’ फ्रान्सचे माजी पंतप्रधान आणि राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रोन यांच्या जवळचे समजले जाणारे गॅब्रियल अटल म्हणाले, ‘फ्रान्समध्ये कोणतीही संस्कृती, कोणतीही श्रद्धा, कोणतीही आराधना, काहीही किंवा कोणीही महिलांची जागा ठरवू शकत नाही.’.संपाचं प्रकरण चांगलंच तापल्यानंतर पॅरिसच्या महापौरांनी त्याबाबत चौकशीचे आदेश दिले. ते म्हणाले, ‘आयफेल टॉवरवर प्रत्येकाला लिंगभेदाविना मुक्तपणे वावरता आलं पाहिजे. हा सर्वांचा अधिकार आहे.’ एकूणच, या घटनेमुळे धार्मिक कारणांसाठी महिलांना बाजूला करण्याची प्रथा फ्रेंच प्रजासत्ताकाच्या मूलभूत समानतेच्या तत्त्वाशी विसंगत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.खरंतर संबंधित प्रकरण तसं राजकीय स्वरूपाचं नाही. २०२७ च्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या घटनेला राजकीय वळण मिळालं आहे. मरीन ल पेन आणि जॉर्डन बार्देला यांनी या निमित्ताने या संधीचा उपयोग फ्रेंच लोकशाहीची ओळख, अस्तित्व आणि महिलांच्या हक्कांवरील धोका या त्यांच्या दीर्घकालीन भूमिकेला बळ देण्यासाठी करून घेतला. अशीच भूमिका त्यांनी मुस्लिमांविरोधात घेतली होती. गॅब्रियल अटल यांनी ही घटना म्हणजे फ्रेंच प्रजासत्ताकाच्या मूळ तत्त्वांशीच केलेली तडजोड आहे, अशी भूमिका घेतली. फ्रेंच नागरिक हे आपल्या आजूबाजूला सुरू असलेल्या घटनांबद्दल तसे सजग असतात आणि काहीही झालं तरीही आपल्या हक्कांशी अन् तत्त्वांशी ते तडजोड करत नाहीत. त्यामुळे आता अशी कोणतीही घटना, ज्यामुळे थेट फ्रेंच मूल्यांवर आघात पोहोचला आहे आणि ते आपण सहन करतोय, अशी प्रतिमा जनमानसात तयार होणं हे इथल्या कोणत्याही नेत्यासाठी फायद्याचं नाही..Premium|Tribal democracy story : ज्यांना लिहिता-वाचता येत नाही, त्यांच्या रक्तात संविधान कसं भिनलं? आदिवासींच्या संघर्षातून उलगडलेली लोकशाहीची एक अनोखी गोष्ट.भारतीयांवरही परिणामसंबंधित प्रकरणाचा परिणाम फ्रान्समध्ये राहणाऱ्या भारतीयांना सहन करावा लागतोय. या घटनेने भारतीयांमध्ये वेगवेगळी मतं तयार झाली आहेत. या प्रकरणामुळे लाजिरवाणं वाटणाऱ्यांपैकी अनेक भारतीय व्यावसायिक, नोकरदार आणि विद्यार्थ्यांना त्यांच्या फ्रेंच सहकाऱ्यांच्या, मित्रांच्या प्रश्नांना सामोरं जावं लागतंय. ‘हाच आहे का हिंदू धर्म? तुमचा धर्म खरोखरच महिलांना असं वागवतो का? महिलांनी असं साधूंच्या समोर न येणं हा तुमच्या श्रद्धेचा भाग आहे का?’ अशा अनेक प्रश्नांचा सामना त्यांना करावा लागतोय. ज्या देशात लिंग समानता ही घटनात्मक ओळखीचा केंद्रबिंदू आहे, तिथे एका प्राचीन धर्माचं चित्र एका वादग्रस्त प्रसंगावरून तयार होणं आणि त्याच्या उत्तरदायित्वाचं ओझं इथल्या सामान्य भारतीयांवर येणं हे अनेकांना व्यक्तिशः अपमानास्पद आणि अस्वस्थ करणारं वाटत आहे.दुसरीकडे, BAPS चे समर्थन करणारे किंवा या घटनेचा दोष आयफेल टॉवरच्या व्यवस्थापनावर टाकणाऱ्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, एखाद्या धार्मिक गटाने आपल्या साधूंसाठी एक विनंती करणं हा त्यांचा हक्क आहे. खरी चूक तर ती विनंती मान्य करणाऱ्या व्यवस्थापनाची आहे. अनेक धर्मांमध्ये काही कॅथलिक चर्च, ऑर्थोडॉक्स ज्यू समुदाय, पारंपरिक इस्लामिक जागा अशा अनेक ठिकाणी अशा पद्धतीचं लिंगविभाजन आजही अस्तित्वात आहे. त्यामुळे BAPS ला जागतिक माध्यमांच्या टीकेचं लक्ष्य का बनवलं जात आहे, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मात्र, या प्रकरणाला फ्रेंच राजकारणात वेगळं वळण दिलं जाण्याची भीती काही भारतीयांना आहे. फ्रान्समधले कडवे उजवे पक्ष या घटनेला निवडणूक प्रचाराचा मुद्दा बनवू शकतात आणि तसे झाल्यास अनेक भारतीयांना त्याचे नकारात्मक परिणाम सहन करावे लागू शकतात.ही घटना आणि हा वाद एक मूलभूत प्रश्न उभा करतो, की कोणत्याही धार्मिक प्रथेला अशा सार्वजनिक स्थळी किंवा जागतिक पर्यटनस्थळी मान्यता देणं, ज्यात इथल्या लोकांच्या मूल्यांचंही उल्लंघन होईल, हे योग्य आहे का? तर या प्रश्नाचं उत्तर फ्रान्सच्या घटनात्मक ओळखीतच आहे. आयफेल टॉवर केवळ पर्यटनस्थळ नाही, तर फ्रेंच प्रजासत्ताकाचं प्रतीक आहे. त्यामुळे त्या लोखंडी मनोऱ्यात लिंग समानतेला तात्पुरता धक्का लागला तरी फ्रान्सच्या लोकशाही तत्त्वांवरच प्रश्न निर्माण होतो. तसंच, आजीवन ब्रह्मचर्याचं प्राचीन व्रत आणि लिंगभेद हे एकच आहेत का, हा प्रश्नही उपस्थित होतो. BAPS साधूंचं ब्रह्मचर्य हे महिलांविरुद्धचं शत्रुत्व नसून जीवनभर पाळली जाणारी एक आध्यात्मिक शिस्त आहे; परंतु हेतू आणि परिणाम एकच नसतात. BAPS संस्थेच्या विनंतीमागची प्रेरणा किंवा कारण काहीही असो; पण त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम महिलांना त्यांच्या कामाच्या जागांवरून हटवून पुरुषांना ठेवणं, हे फ्रेंच मूल्यव्यवस्थेत भेदभाव म्हणूनच पाहिलं जातंय.हिंदू धर्म हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा धर्म आहे आणि त्यात अफाट विविधता आहे. स्त्री देवतांचा उत्सव करणाऱ्या परंपरांपासून ते कठोर लिंगविभाजन पाळणाऱ्या पंथांपर्यंत. BAPS त्यातली एक धारा आहे. संपूर्ण हिंदू धर्माचं प्रतिनिधित्व सदर संस्था करत नाही; पण या घटनेने हिंदू धर्माचं नेमकं हेच चित्र रंगवण्याचा धोका निर्माण झालाय.आता या संपूर्ण प्रकरणात नेमकी जबाबदारी कुणाची, हा प्रश्न कायम आहे. BAPS ने अशी विनंती करायला नको होती, तसंच आयफेल टॉवरच्या व्यवस्थापनानेही ती मान्य करायला नको होती. त्यामुळे हे संस्थात्मक विवेकाच्या पातळीवरील अपयश म्हणावे लागेल आणि या निर्णयाची चौकशी होणे योग्य ठरेल.संप एका दिवसात संपला, आयफेल टॉवर पुन्हा सुरू झाला...मात्र या घटनेने उपस्थित केलेले प्रश्न आणि त्यातून सुरू झालेली चर्चा यांचे परिणाम दीर्घकाळ जाणवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.rohinidgosavi@gmail.com.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.