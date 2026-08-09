Premium|El Nino Monsoon Correlation : एल निनो असूनही महाराष्ट्रात मुसळधार पाऊस का बरसला?

मयूरेश प्रभुणे - saptrang@esakal.comयंदाचा पावसाळा सुरू होताना ‘एल निनोमुळे दुष्काळ येणार’ अशा सुरू असलेल्या चर्चा मुसळधार पावसासोबत वाहून गेल्या. ‘यंदा बाजारात जांभळे जास्त आली म्हणजे दुष्काळ येणार’ इथून सुरू झालेल्या समाज माध्यमांमधील पोस्ट ‘कोठे गेला एल निनो’ इथपर्यंत येऊन पोचल्या. एल निनोची स्थिती असूनही धुवांधार कोसळलेल्या सरींमागच्या शास्त्रीय कारणांचा हा वेध... एल निनो-मॉन्सून सहसंबंध एल निनो किंवा ला निनाचा भारतातील मॉन्सूनवरील प्रभाव बदलत असल्याचे महत्त्वाचे निरीक्षण आयआयटीएमच्या शास्त्रज्ञांनी २०२३मध्ये नोंदवले होते. देशात प्रादेशिक स्तरावर एल निनो- मॉन्सूनच्या दूरस्थ सहसंबंधात (टेलिकनेक्शन) असमानता असून, दक्षिण भारतासह महाराष्ट्राच्या मोठ्या भूभागावर अद्यापही एल निनो किंवा ला निनाचा लक्षणीय प्रभाव असल्याचे हे संशोधन सांगते. एन्सो (एल निनो किंवा ला निना) आणि भारतातील मॉन्सूनचा परस्पर संबंध गेल्या १२० वर्षांत बदलत गेल्याचा निष्कर्ष आयआयटीएममधील शास्त्रज्ञांनी काढला आहे. त्यांच्या संशोधनानुसार १९०१ ते १९४० या कालावधीत एन्सो आणि मॉन्सूनचा परस्परसंबंध बळकट होत गेला. १९४१ ते १९८० या कालावधीत तो स्थिर राहिला. तर, १९८१ पासून हा परस्परसंबंध क्षीण होत आहे. डॉ. रॉक्सि कोल यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘एन्सो आणि मॉन्सूनमधील परस्परसंबंध देशभरात सर्वत्र सारखा नाही. गेल्या काही दशकात उत्तर भारतावरील एन्सोचा प्रभाव वाढत गेला आहे. दक्षिण भारतावरील प्रभाव कायम राहिलेला आहे. मात्र, मध्य, पूर्व भारतावरील एन्सोचा प्रभाव कमी झाला किंवा काही ठिकाणी तो राहिलाच नसल्याचे दिसून येते. नोंदींनुसार कोकण, मराठवाडा आणि विदर्भावर एन्सोचा प्रभाव अद्यापही कायम असून, मध्य महाराष्ट्रावरील त्याचा प्रभाव कमी झाला आहे.’’ यंदाच्या एल निनो दरम्यान शास्त्रज्ञांच्या या संशोधनाचा प्रत्यक्ष अनुभव मध्य महाराष्ट्राने घेतला असे म्हणता येईल. हवामान बदलांच्या काळात दूरस्थ घटकांचा मॉन्सूनशी असणारा सहसंबंध बदलणे ही स्वाभाविक प्रक्रिया मानली जात आहे. मात्र, अशा बदलांचा थेट परिणाम हवामान अंदाज चुकण्यामधून आपल्याला दिसून येतो..कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रातील पावसाची जूनअखेर आणि जुलैअखेरच्या स्थितीची तुलना केल्यास थेट दुष्काळातून अतिवृष्टी अशी परस्पर विरुद्ध स्थिती दिसून येईल. मराठवाडा आणि विदर्भातही जुलैच्या अखेरीस झालेल्या पावसामुळे तुटीचे चित्र बऱ्याच प्रमाणात सुधारले. जूनअखेरीस राज्यात सरासरीपेक्षा ५० टक्के पाऊस कमी होता. जुलै संपताना पाऊस सरासरीपेक्षा सहा टक्के जास्त नोंदला गेला. अर्थात त्यात किनारपट्टी आणि घाटमाथ्यावर झालेल्या पावसाचा मोठा वाटा आहे.यंदाच्या मॉन्सूनवर एल निनोचा प्रभाव राहणार असल्याचे भाकीत हवामान शास्त्रज्ञांनी जूनच्या आधीच वर्तविले होते. अमेरिकी संस्था क्लायमेट प्रेडिक्शन सेंटरने जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यात प्रशांत महासागरात एल निनो सक्रिय झाल्याचे जाहीर केले. पाठोपाठ केरळमधून उत्तर दिशेने सुरू झालेल्या मॉन्सूनच्या प्रवासात सातत्याने खंड पडत गेले. या काळात पावसाचे प्रमाणही अत्यल्प होते. परिणामी जूनअखेरीस देशभरात सरासरीपेक्षा ३८ टक्के कमी पाऊस नोंदला गेला. जलसाठे अत्यल्प राहिल्याने पुणे, मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये पाणीकपात सुरू झाली. खरिपाच्या पेरणीला मुहूर्त कधी लागणार आणि पावसाळा संपेपर्यंत तरी धरणे भरतात की नाही, अशी चिंता सगळ्यांना लागलेली होती.मात्र, जुलै सुरू झाला, तसे चित्र पालटले. बंगालच्या उपसागरातील तीव्र कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात पावसाचे जोरदार आगमन झाले. अगदी चार-पाच दिवसांत इतका पाऊस झाला, की घाट क्षेत्रात दरडी कोसळू लागल्या, अनेक ठिकाणी फ्लॅश फ्लड आले, धरणांच्या पाणीसाठ्यात झपाट्याने वाढ झाली. पुढे दहा दिवसांच्या विश्रांतीनंतर पुन्हा लागोपाठ कमी दाबाची क्षेत्रे तयार झाली आणि जूनची पावसाची तूट भरून तर निघालीच, पण राज्याच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये धरणांमधील पाणीसाठा समाधानकारक पातळीवर पोचला. ‘एल निनोमुळे दुष्काळ येणार’ अशा महिनाभरापूर्वी सुरू असलेल्या चर्चा मुसळधार पावसासोबत वाहून गेल्या. ‘यंदा बाजारात जांभळे जास्त आली म्हणजे दुष्काळ येणार’ इथून सुरू झालेल्या समाज माध्यमांमधील पोस्ट ‘कोठे गेला एल निनो’ इथपर्यंत येऊन पोचल्या..Maharashtra Rain: जुलैमधील अतिवृष्टीला ‘एल निनो’च कारणीभूत; मॉन्सूनचा प्रवाह क्षीण असताना समुद्रावरील बाष्पामुळे उंच ढगांची निर्मिती.प्रत्येक मॉन्सून वैशिष्ट्यपूर्णमॉन्सूनचे हेच आचरण हवामान शास्त्रज्ञांना आश्चर्यचकित करीत असते आणि पेचातही टाकत असते. ‘प्रत्येक मॉन्सून वैशिष्ट्यपूर्ण आणि वेगळा (युनिक अँड डिफरंट) असतो’, हे वाक्य बहुतेक हवामानशास्त्रज्ञ उच्चारत असतात. त्या वाक्याला यंदाच्या मॉन्सूननेही खरे ठरवले. प्रशांत महासागरात एल निनोची स्थिती असताना बहुतेक वर्षी मॉन्सून काळात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होतो, असे आकडेवारी सांगते. १९५१पासूनच्या एल निनो घटनांपैकी ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त वेळा भारतात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस नोंदला गेला आहे. त्यामुळे यंदा भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) मॉन्सून हंगामात सरासरीपेक्षा दहा टक्के कमी पाऊस पडेल, असा वर्तवलेला अंदाज पूर्वानुभवाशी सुसंगत असाच आहे. मॉन्सून काळात एल निनो सक्रिय असताना प्रशांत महासागराच्या दिशेने हिंदी महासागरावरील बाष्प खेचले जाते. पावसात अनेकदा आणि मोठे खंड पडतात. परिणामी हंगामाच्या अखेरीस पर्जन्यमानात सरासरीच्या तुलनेत तूट नोंदली जाते. एल निनो सक्रिय असताना संपूर्ण देशात, संपूर्ण हंगामात पाऊसच पडणार नाही, अशी स्थिती कधीच नसते. पावसाचे वितरण मात्र असमान असते.सर्वसाधारणपणे एल निनोच्या वर्षी ईशान्य भारतात सरासरीपेक्षा जास्त, तर मध्य भारतात सरासरीपेक्षा कमी पावसाची नोंद होत असते. यंदा मात्र, मॉन्सूनच्या अर्ध्या हंगामात एल निनो असूनही चित्र वेगळे आहे. जुलैअखेरीस ईशान्य भारतात पाऊस सरासरीपेक्षा २८ टक्के कमी, तर मध्य भारतात चार टक्के जास्त नोंदला गेला. याचे थेट दर्शन सर्वाधिक पावसाच्या ठिकाणीही दिसून आले. चार ऑगस्टपर्यंत चेरापुंजीमध्ये ५ हजार ७०९ मिलीमीटर पाऊस नोंदला गेला. तर ताम्हिणीमध्ये ६ हजार ९१९ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली. गेली दोन वर्षे प्रशांत महासागरात ला निना म्हणजे एल निनोच्या विरुद्ध स्थिती असतानाही ताम्हिणीमध्ये चेरापुंजीपेक्षा जास्त पाऊस पडला होता हे विशेष..Premium|El Nino Impact on Monsoon : एल निनोमुळे मंदावलेल्या मॉन्सूनने वाढवली शेतकऱ्यांची चिंता, आता जुलैकडे आशा.कोड्यात टाकणारा प्रवासमहाराष्ट्र आणि गुजरातच्या सीमेवरील वलसाड जिल्ह्यातील उमरगाम येथे २३ जुलैला २४ तासांत तब्बल १ हजार ६४ मिलीमीटर इतका विक्रमी पाऊस नोंदला गेला. याआधी पश्चिम किनारपट्टीवर मुंबईच्या सांताक्रूझ येथे २७ जुलै २००५ ला ९४४.२ मिलीमीटर इतक्या सर्वाधिक पावसाची नोंद झाली होती. सहा आणि सात जुलै या दोन दिवसांमध्ये लोणावळ्यात १२९० मिलीमीटर पाऊस कोसळला. नव्याने उभारण्यात आलेल्या कनेक्टिंग लिंकवर कोसळलेली दरड याच अतिवृष्टीचा परिणाम होती. एल निनो असूनही महाराष्ट्रात इतका पाऊस का होत आहे, या प्रश्नाचे नेमके उत्तर मिळण्यासाठी आणखी काही काळ जावा लागेल. सर्वसामान्यांप्रमाणेच शास्त्रज्ञांसाठीही यंदाचा मॉन्सून कोड्यात टाकणारा आहे. पण शास्त्रज्ञांनी लावलेल्या प्राथमिक अंदाजानुसार, राज्यात जुलै महिन्यात झालेला मोठा पाऊस हा देखील एल निनोचाच परिणाम म्हणता येईल. त्यासाठी ते सध्याच्या समुद्रातील आणि वातावरणातील स्थितीकडे लक्ष्य वेधतात.आयएमडीमधील वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. मेधा खोले यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘मॉन्सून काळातील पावसावर स्थानिकपासून ते आंतरखंडीय विस्ताराच्या (ग्लोबल स्केल) वातावरणीय प्रणालींचा प्रभाव पडत असतो. वलसाडमधील किंवा लोणावळ्यातील अतिवृष्टी ही स्थानिक प्रणाली (मेसोस्केल) आणि क्षेत्रीय प्रणालींच्या (सिनॉप्टिक स्केल) एकत्रीकरणामुळे झाली. मॉन्सूनशी संबंधित वातावरणीय प्रणालींमध्ये सहसा अतिउंच ढगांची निर्मिती होत नाही. त्यामुळे मॉन्सून हंगामात एका लयीत, दीर्घ क्षेत्रावर पडणाऱ्या पावसाचा अनुभव येत असतो. दुसरीकडे मॉन्सूनपूर्व आणि मॉन्सूनोत्तर हंगामात उंच ढगांची निर्मिती होऊन स्थानिक पातळीवर कमी वेळात जास्त पाऊस नोंदला जातो. वातावरणात स्थानिक प्रणाली सक्रिय असताना मॉन्सूनच्या क्षेत्रीय प्रणालीची जोड मिळाल्यामुळे सातत्याने उंच ढगांची निर्मिती होऊन जुलैमध्ये विक्रमी पावसाची नोंद झाली.’’दुसरीकडे मॉन्सून काळातील अतिवृष्टीच्या घटनांमागे समुद्रावरील बाष्पाची मोठी भूमिका असल्याचे मत इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीओरोलॉजीमधील (आयआयटीएम) वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रॉक्सी कोल यांनी व्यक्त केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘यंदा एल निनोच्या प्रभावामुळे मॉन्सूनचा प्रवाह क्षीण आहे. त्याचा परिणाम म्हणून अरबी समुद्राचे तापमान वाढले असून, समुद्रावरील या बाष्पाने कमी दाबाच्या क्षेत्रांना ऊर्जा पुरवली. दीर्घकाळ टिकणारी कमी दाबाची क्षेत्रे आणि सातत्याने झालेल्या बाष्पाच्या पुरवठ्यामुळे कोकण आणि मध्य महाराष्ट्राच्या घाटमाथ्यावर मोठा पाऊस नोंदला गेला. मॉन्सूनच्या कमी दाबाच्या क्षेत्रांना बाष्पाचा होणारा पुरवठा हा स्थानिक पातळीवर आणि कमी वेळात होत असल्याने ही घटना हवामानशास्त्रीय मॉडेलमध्ये व्यक्त होत नाही. त्यामुळे अशा घटनांचा अंदाज लावणे आव्हानात्मक असते. आमच्या संशोधनातून असेही दिसून आले आहे की, १९५० पासून उत्तर कोकण, उत्तर मध्य महाराष्ट्रासह मध्य भारतातील तीव्र हवामानाच्या घटनांमध्ये तिपटीने वाढ झाली आहे. मॉन्सूनचा प्रवाह काहीसा क्षीण होत असतानाच अरबी समुद्राचे तापमान मात्र वाढत आहे. त्यामुळे येत्या काळात कमी वेळात जास्त पावसाच्या घटनांची वारंवारता वाढण्याची शक्यता आहे.’’.उर्वरित हंगामात तूटअर्ध्या हंगामात, त्यातही जुलै महिन्यातील अतिरिक्त पावसामुळे राज्यातील पर्जन्यमानाची आतापर्यंतची सरासरी भरून निघाली. याचा अर्थ यापुढेही अशीच स्थिती राहील असे नाही. देशात आतापर्यंत सरासरीपेक्षा ११.४ टक्के कमी पाऊस नोंदला गेला आहे. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मिझोराम, पुदुच्चेरी, लक्षद्वीप बेटे, आंध्र प्रदेश, गोवा, केरळ या राज्यांमध्ये आणि सुमारे ४० टक्के क्षेत्रावर अपुरा पाऊस (सरासरीपेक्षा २० ते ५९ टक्के कमी) झाला आहे. ऑगस्ट-सप्टेंबर या उर्वरित हंगामासाठी सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज आयएमडीने वर्तविला आहे. एकीकडे प्रशांत महासागरात एल निनोची तीव्रता वाढत असताना हिंदी महासागरात इंडियन ओशन डायपोलची (आयओडी) सकारात्मक स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता वाढली आहे. या दोन घटकांपैकी कोणत्या घटकाचा मॉन्सूनवर जास्त प्रभाव पडतो, बंगालच्या उपसागरात किती कमी दाबाची क्षेत्रे तयार होतात, त्यांचा प्रवास कोणत्या दिशेला होतो, मॅडन- ज्युलियन ऑस्सिलेशन (एमजेओ) हे ढगांचे क्षेत्र किती वेळा भारतासाठी अनुकूल स्थितीत येते अशा अनेक बाबींवर मॉन्सूनचा उर्वरित हंगाम अवलंबून असेल. मॉन्सून हंगामाच्या शेवटच्या टप्प्यात मोठा पाऊस झाला आणि पर्जन्यमानाने हंगामाची सरासरी गाठली, तर पिण्याच्या पाण्याची समस्या कदाचित सुटेलही. मात्र, शेतीसाठी असा पाऊस उपयोगाचा नसतो. बहुतेकदा तो नुकसानदायकच ठरतो. एल निनोच्या काळातील पावसाचे खरे आव्हान हेच असते. पाऊस सरासरीजवळ पोचला, तरी त्याचे भौगोलिक आणि कालावधीचे असमान वितरण शेतीसाठी मात्र तोट्याचे ठरू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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