Premium|Study Room : ज्ञानेश कुमार प्रकरणात नेमके काय घडले? अनुच्छेद ३२४ ते ३२९, निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांची घटनात्मक चौकट काय सांगते?

निवडणूक ही केवळ मतदानाची प्रक्रिया नाही, तर लोकशाहीचा पाया आहे. ही प्रक्रिया निष्पक्षपणे पार पाडण्याची मोठी जबाबदारी निवडणूक आयोगावर असते. संविधानातील अनुच्छेद ३२४ आयोगाला निवडणुकांवर देखरेख, मार्गदर्शन आणि नियंत्रणाचे अधिकार देतो. मात्र, सध्या मतदारयादीतील नावे वगळणे, एसआयआर प्रक्रिया, निवडणूक आयोगाच्या आयटी प्रणालीतील निर्णय आणि आयोगातील आयुक्तांवरील आक्षेप यामुळे काही महत्त्वाचे प्रश्न चर्चेत आले आहेत. ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगातील या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाची स्वायत्तता, निष्पक्षता आणि निर्णयप्रक्रियेतील पारदर्शकता यांचा मुद्दा पुन्हा समोर आला आहे. याचा थेट संबंध नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकाराशी आणि लोकशाहीतील सहभागाशी आहे.निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांची घटनात्मक चौकट नेमकी काय?संविधानातील अनुच्छेद ३२४(१) नुसार संसद, राज्य विधानमंडळे तसेच राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुका घेण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाकडे आहे. मतदारयादी तयार करणे आणि निवडणुका घेणे यावर आयोगाची देखरेख, मार्गदर्शन आणि नियंत्रण असते. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, निवडणूक प्रक्रिया व्यवस्थित पार पडते की नाही, यावर लक्ष ठेवणे, त्यासाठी आवश्यक सूचना देणे आणि संपूर्ण प्रक्रिया नियंत्रित करणे हे निवडणूक आयोगाचे काम आहे.लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी मतदारयादी तयार करणे आणि त्यात वेळोवेळी सुधारणा करणे हेही आयोगाच्या अधिकारात येते. मात्र, प्रत्येक मतदाराची नोंद करण्याचे प्रत्यक्ष काम मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे असते. पण निवडणूक आयोगाचे अधिकार अमर्याद नाहीत. संसद किंवा राज्य विधानमंडळाने निवडणुकांबाबत एखादा वैध कायदा केला असेल, तर आयोगाला त्या कायद्यानुसारच काम करावे लागते. सर्वोच्च न्यायालयानेही हे स्पष्ट केले आहे. मात्र, एखाद्या विषयावर कायदा नसताना काही पोकळी राहिली असेल, तर मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करण्यासाठी अनुच्छेद ३२४ आयोगाला आवश्यक पूरक अधिकार देऊ शकतो..अनुच्छेद ३२५ नुसार धर्म, वंश, जात किंवा लिंग यापैकी कोणत्याही कारणामुळे एखाद्या व्यक्तीला मतदारयादीतून वगळता येत नाही. तसेच प्रत्येक मतदारसंघासाठी एकच सर्वसाधारण मतदारयादी असते.अनुच्छेद ३२६ नुसार लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका प्रौढ मताधिकाराच्या आधारावर घेतल्या जातात.अनुच्छेद ३२७ नुसार निवडणुकांबाबत कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला आहे.अनुच्छेद ३२८ नुसार संसदेने केलेल्या कायद्याच्या अधीन राहून, राज्य विधानमंडळालाही निवडणुकांबाबत कायदे करण्याचा अधिकार आहे.अनुच्छेद ३२९ नुसार निवडणूक प्रक्रियेत न्यायालयीन हस्तक्षेपाला मर्यादा आहेत. निवडणूक झाल्यानंतर निवडणूक याचिकेद्वारे त्याला आव्हान देता येते.निवडणूक आयोग निष्पक्ष असणे लोकशाहीसाठी का महत्त्वाचे?निवडणूक आयोग हा भारताच्या लोकशाहीतील एक स्वायत्त घटनात्मक प्राधिकरण आहे. संविधानातील अनुच्छेद ३२४ नुसार हा आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. संसद, राज्य विधानमंडळे तसेच राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुका मुक्त आणि निष्पक्षपणे घेण्याची जबाबदारी आयोगावर आहे.सोप्या भाषेत सांगायचं तर, सरकार, राजकीय पक्ष आणि निवडणूक यंत्रणा यांच्यात योग्य अंतर राहणं महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग कोणत्याही दबावाशिवाय निष्पक्ष निर्णय घेऊ शकतो. लोकांचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास टिकवण्यासाठी हे अंतर महत्त्वाचे आहे.मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) आणि इतर निवडणूक आयुक्त (इलेक्शन कमिशनर्स) हे सर्व घटनात्मक दर्जाचे अधिकारी आहेत. सीईसी हा आयोगाचा प्रमुख असला, तरी निर्णय घेताना सर्व आयुक्तांना समान अधिकार असतात. निर्णय बहुमताने घेतले जातात.आयोगातील आयुक्तांमध्ये मतभेद असतील आणि ते सार्वजनिक झाले, तर त्याचा संस्थेवरील लोकांच्या विश्वासावर परिणाम होऊ शकतो. मात्र, आयोगाने स्पष्ट केले आहे की वेगवेगळी मते असणे हा चर्चेचा एक भाग आहे आणि अंतिम निर्णय एकमताने घेतले जातात.म्हणूनच, आयोगाची स्वायत्तता फक्त कायद्यात लिहिलेली असणे पुरेसे नाही. ती आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेतही दिसायला हवी. वेगवेगळ्या मतांवर चर्चा, प्रत्येक मुद्द्याची तार्किक तपासणी आणि सर्व आयुक्तांचा सहभाग यामुळेच आयोगाची निष्पक्षता प्रत्यक्षात दिसून येते.मतदारयादीत नाव कसे येते आणि कसे वगळले जाते?मतदारयादी (इलेक्टोरल रोल) म्हणजे एखाद्या मतदारसंघातील मतदानासाठी पात्र असलेल्या सर्व मतदारांची अधिकृत यादी. नवीन मतदार म्हणून नाव नोंदवायचं असेल, तर फॉर्म ६ भरून संबंधित इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ईआरओ) यांच्याकडे अर्ज करावा लागतो. हा अर्ज ऑनलाइन एनव्हीएसपी/व्हीएचए द्वारे किंवा बूथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) मार्फतही देता येतो.मतदारयादीतून नाव वगळण्याची काही प्रमुख कारणे आहेत. उदाहरणार्थ, मतदाराचा मृत्यू झाला असेल, व्यक्ती कायमस्वरूपी दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित झाली असेल, एकाच व्यक्तीची दोन ठिकाणी नोंद असेल किंवा ती व्यक्ती मतदानासाठी पात्र नसेल. नाव वगळण्यासाठी फॉर्म ७ वापरला जातो. एखाद्या मतदाराचा मृत्यू झाला असल्यास त्याची खात्री केल्यानंतरच नाव वगळले जाते. स्थलांतराच्या बाबतीत फॉर्म ८ आवश्यक असतो. मतदारयादीतील काही चूक दुरुस्त करायची असेल, तर त्यासाठीही फॉर्म ८ वापरला जातो.मतदारयादीत एखाद्याचे नाव समाविष्ट करण्याबाबत किंवा वगळण्याबाबत काही हरकत असेल, तर ऑब्जेक्शन नोंदवता येते. यासाठी फॉर्म ७ वापरता येतो. या प्रक्रियेत घेतलेल्या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याचीही व्यवस्था आहे..Premium|Indian Textile History : साडेसात हजार वर्षांच्या भारतीय वस्त्रकलेचा विलक्षण प्रवास कसा घडला?.एसआयआर म्हणजे काय?एसआयआर म्हणजे स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, ही मतदारयादीची व्यापक पद्धतीने पुन्हा तपासणी करण्याची प्रक्रिया आहे. पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान सुमारे २७.१६ लाख नावे वगळण्यात आली. यापैकी २२ लाखांहून अधिक मतदारांनी आपली नावे पुन्हा मतदारयादीत समाविष्ट करण्यासाठी अपील केल्याचे निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे.निवडणूक आयोगात नेमकं काय घडलं? ज्ञानेश कुमार प्रकरण काय आहे?ज्ञानेश कुमार हे २०२४ मध्ये निवडणूक आयुक्त झाले. त्यानंतर २०२६ मध्ये ते मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) झाले. सध्या ते तीन सदस्यांच्या निवडणूक आयोगाचे प्रमुख आहेत. अहवालानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत किमान १४ वेळा काही निर्णयांवर लेखी आक्षेप नोंदवले. हे आक्षेप मुख्यतः एसआयआर, मतदारनोंदणी आणि निवडणूक आयोगाच्या आयटी प्रणालीशी संबंधित निर्णयांवर होते.त्यांच्या प्रश्नांमध्ये फॉर्म ६ मध्ये एसआयआर प्रक्रियेवर आधारित डिक्लेरेशन जोडणे, मतदारयादीतून मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळणे आणि आयटी प्रणालीशी संबंधित निर्णय घेण्याची केंद्रीकृत पद्धत यांचा समावेश होता.निवडणूक आयोगाची बाजूया प्रकरणावर निवडणूक आयोगानेही आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, अंतर्गत सूचना, तांत्रिक सूचना आणि वेगवेगळी मते ही बहुसदस्यीय संस्थेतील सामान्य चर्चेचा भाग आहेत. आयोगाने सांगितले की, एसआयआरसह सर्व अधिकृत निर्णय एकमताने घेण्यात आले आहेत. तसेच, निवडलेल्या काही इंटरनल नोट्स पाहून संपूर्ण प्रकरण समजत नाही, असेही आयोगाने म्हटले आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, सर्व आदेश कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करूनच जारी करण्यात आले आहेत.मतदारयादीतील नाव आणि मतदानाचा अधिकार यांचा संबंध काय?संविधानातील अनुच्छेद ३२६ नुसार लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका प्रौढ मताधिकाराच्या आधारावर घेतल्या जातात. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, १८ वर्षे पूर्ण झालेला प्रत्येक भारतीय नागरिक, ज्याला कायद्याने मतदानासाठी अपात्र ठरवलेले नाही, तो मतदार म्हणून नोंदणी करण्यास पात्र आहे. मतदानाचा हक्क प्रत्यक्षात वापरायचा असेल, तर मतदारयादीत आपले नाव असणे आवश्यक आहे.त्यामुळे एखादी व्यक्ती मतदानासाठी पात्र असूनही तिचे नाव चुकीने मतदारयादीतून वगळले गेले, तर तिच्या लोकशाहीतील सहभागावर थेट परिणाम होतो. संविधानातील अनुच्छेद १४ मध्ये समानतेशी संबंधित दोन महत्त्वाची तत्त्वे आहेत. इक्वॅलिटी बिफोर लॉ आणि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, कायद्यापुढे समानता आणि कायद्याचे समान संरक्षण ही दोन्ही तत्त्वे महत्त्वाची आहेत.त्यामुळे मतदारयादीत नाव समाविष्ट करणे, नाव वगळणे आणि पुन्हा नाव समाविष्ट करणे ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि निष्पक्ष असायला हवी. या प्रक्रियेत ड्यू प्रोसेस, म्हणजेच योग्य प्रक्रिया पाळली पाहिजे. यामध्ये पूर्वसूचना देणे आणि संबंधित व्यक्तीचे म्हणणे ऐकून घेणे यांचा समावेश होतो..निवडणूक आयोगातील मतभेद म्हणजे काय? निर्णय कसे घेतले जातात?तीन-सदस्यीय निवडणूक आयोगात निर्णय बहुमताने किंवा एकमताने घेतले जातात. आयोगाने स्पष्ट केले आहे की मागील वर्षातील सर्व महत्त्वाचे निर्णय, एसआयआरसह, संपूर्ण आयोगाच्या एकमताने घेण्यात आले आहेत. दोन आयुक्तांनी एखाद्या निर्णयावर लेखी आक्षेप नोंदवणे म्हणजे आयोगाच्या अंतर्गत चर्चेतील इंटरनल नोट्स, तांत्रिक सूचना आणि चेक्स-अँड-बॅलन्सेस यांचा भाग आहे. आयोगाने ही प्रक्रिया रुटीन आणि स्टँडर्ड प्रॅक्टिस असल्याचे म्हटले आहे.सोप्या भाषेत सांगायचं तर, आयोगातील आयुक्तांमध्ये एखाद्या विषयावर वेगवेगळी मते असू शकतात. एखाद्या निर्णयावर चर्चा करताना आपले प्रश्न किंवा आक्षेप नोंदवणे हा त्या चर्चेचा एक भाग असू शकतो. मात्र, मतदारयादी हा संवेदनशील विषय आहे. त्यामुळे अशा विषयांवर निर्णय घेताना प्रक्रिया किती पारदर्शक आहे, हे महत्त्वाचे ठरते. कारण या निर्णयांचा लाखो मतदारांच्या हक्कांवर थेट परिणाम होतो.आयोगाचे म्हणणे आहे की आयुक्तांनी नोंदवलेली वेगवेगळी निरीक्षणे ही अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वीची चर्चा आहे. आयोगाने असेही स्पष्ट केले आहे की सर्व आदेश कायदेशीर प्रक्रिया, एकमत आणि सुरक्षा उपायांचे पालन करूनच लागू करण्यात आले आहेत.मतदारयादी अधिक पारदर्शक करण्यासाठी पुढे काय करायला हवे?मतदारयादीतून एखाद्याचे नाव वगळण्यापूर्वी त्याला स्पष्ट पूर्वसूचना (नोटीस), आपले म्हणणे मांडण्याची संधी (हिअरिंग) आणि अपील करण्याची संधी (अपील मेकॅनिझम) मिळणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगानेही म्हटले आहे की कोणत्याही मतदाराचे नाव ड्यू प्रोसेस, म्हणजेच पूर्वसूचना आणि अपीलाची संधी न देता वगळता येत नाही.निवडणूक आयोगाच्या आयटी प्रणालीची माहिती सुरक्षित आणि तपासता येण्यासारखी (ऑडिटेबिलिटी) असणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी इंडिपेंडंट ऑडिट म्हणजे स्वतंत्र तपासणी करण्याची व्यवस्था असावी. आयोगातील दोन आयुक्तांनी ईसीआयएनईटी सॉफ्टवेअरची बाह्य तपासणी करण्याची, म्हणजेच आयआयटी-स्तरीय ऑडिट करण्याची मागणी केली होती.नागरिकांसाठीही प्रक्रिया सोपी असणे गरजेचे आहे. प्रत्येक नागरिकाला आपले नाव मतदारयादीत आहे की नाही हे तपासणे, काही चूक असल्यास ती दुरुस्त करणे आणि नाव समाविष्ट किंवा वगळण्याबाबत ऑब्जेक्शन नोंदवणे सोपे असावे. यासाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही मार्ग उपलब्ध आहेत. ऑनलाइन पद्धतीमध्ये व्होटर्स पोर्टल आणि ईसीआयएनईटी, तर ऑफलाइन पद्धतीमध्ये बीएलओ आणि ईआरओ यांच्यामार्फत प्रक्रिया करता येते.संस्थेच्या पातळीवरही आयोगातील मतभेद आणि निर्णय घेण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक केली, तर लोकांचा विश्वास वाढण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, आयोगाने इंटरनल नोट्स म्हणजेच अंतर्गत नोंदींना रुटीन डिलिबरेशन, म्हणजेच नेहमीच्या चर्चेचा भाग म्हटले आहे.शेवटी, निवडणूक सुधारणांमध्ये संसद, न्यायपालिका आणि निवडणूक आयोग यांच्यातील घटनात्मक संतुलन महत्त्वाचे आहे. संसद निवडणुकांबाबत कायदे करते, न्यायपालिका न्यायालयीन पुनर्परीक्षण करते आणि निवडणूक आयोग आपली कार्यकारी स्वायत्तता वापरतो..निष्कर्षभारतीय निवडणूक आयोगाला संविधानातील अनुच्छेद ३२४ अंतर्गत निवडणूक प्रक्रियेवर देखरेख, मार्गदर्शन आणि नियंत्रणाचे अधिकार आहेत. मतदारयादीतील नावांची नोंद, वगळणी, एसआयआर प्रक्रिया, आयोगातील आयुक्तांचे मतभेद आणि आयटी प्रणालीतील निर्णय यामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. ज्ञानेश कुमार प्रकरणात दोन आयुक्तांनी काही निर्णयांवर आक्षेप नोंदवले, तर आयोगाने ही प्रक्रिया अंतर्गत चर्चेचा भाग असल्याचे स्पष्ट केले आहे.एकूणच, निष्पक्ष निवडणूक ही केवळ मतदानाची प्रक्रिया नसून लोकशाहीवरील विश्वासाचा आधार आहे. त्यामुळे मतदारयादीतील प्रक्रिया पारदर्शक असणे, नागरिकांना आपले म्हणणे मांडण्याची आणि अपील करण्याची संधी मिळणे आणि आयोगाची निर्णयप्रक्रिया विश्वासार्ह असणे महत्त्वाचे आहे. यामुळेच नागरिकांचा मतदानाचा अधिकार आणि लोकशाहीतील सहभाग अधिक मजबूत राहू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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