Premium|Election Fatigue : ‘इलेक्शन फटिग’ येऊन मतदार हा हळूहळू ‘शहाणी अलिप्तता’ स्विकारू लागलाय का.?

पुणे - आजूबाजूला खूप काही घडते आहे, लोक एकमेकांना भिडलेत, पैशांचा पाऊस पाडला जातोय, आरोप प्रत्यारोप होतायेत, तुमचं पुढचं भविष्य घडविण्याच्या मोठमोठाल्या चर्चा केल्या जात आहेत तरीही तुम्ही या सगळ्यापासून बाजूला रहात शांत पण ‘शहाणी अलिप्तता’ स्विकारली आहे का?मी कोणालाही मत दिले तरी शेवटी ते सोयीचे राजकारण करणार हा 'Learned Helplessness' म्हणजेच ‘शहाणी अगतिकता’ अनेक मतदारांमध्ये निर्माण झाली आहे. सध्या महाराष्ट्रातील महापालिकांच्या निकालाबाबत काहीशी अशीच स्थिती झाली आहे का? मतदान झाल्याची टक्केवारी या सगळ्याचा पुरावा देते आहे.मानसशास्त्रात यासाठी Election Fatigue आणि Silent Voter अशा संकल्पना आहेत. ज्यावेळी राजकीय अस्थिरता आणि माहितीचा अतिरेक प्रमाणाबाहेर वाढतो त्यावेळी हे नकारात्मक भाव नागरिकांच्या मनात घर करू लागतात. या गोष्टी एकप्रकारचे सामुहिक नैराश्य असतात का? अशी मानसिकता होण्यासाठी काय गोष्टी कारणीभूत ठरलेल्या असतात आणि लोकशाहीला मारक ठरणाऱ्या या गोष्टींपासून स्वत:ला लांब ठेवणे मला शक्य आहे का? हे सगळं समजावून घेऊया सकाळ+ च्या या विशेष लेखातून. .महापालिकांसाठी किती टक्के मतदान झाले?१५ जानेवारी २०२६ रोजी महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडली. राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्राथमिक आकडेवारीनुसार, संपूर्ण राज्यात सरासरी ४६ ते ५० टक्के दरम्यान मतदान झाले आहे.यामध्ये मुंबईत ५२.९४ टक्के, पुण्यात ५४.५० टक्के, ठाण्यात ५५.५९ टक्के अशी ही मतदानाची टक्केवारी सध्या समोर आली आहे. २०१७ मध्ये झालेल्या मतदानाच्या तुलनेत ही घट असल्याचेच प्रथमदर्शनी दिसते आहे.खरं तर महाराष्ट्र आणि गुजरात यामध्ये मुंबईच्या अस्तित्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केलेला असताना या निवडणुकीत मुंबईकर मोठ्या प्रमाणात मतदान करेल असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले होते. पण एकूणाताच मतदानाची टक्केवारी ही मागील निवडणुकांपेक्षाही कमी असल्याचे समोर आले.Election Fatigue म्हणजे काय?‘Election Fatigue’ म्हणजे निवडणुकांशी संबंधित सततच्या गदारोळामुळे येणारा मानसिक आणि भावनिक थकवा. वारंवार निवडणुका, सतत प्रचार, एकाच मुद्द्यांची पुनरावृत्ती, विरोधी माहितीचा मारा या सगळ्यामुळे मेंदूवर प्रचंड ताण येतो. एक शारीरिक थकव्याची अवस्था नाही, तर ती एक गंभीर मानसशास्त्रीय स्थिती आहे. जेव्हा एखादी प्रक्रिया अती होते, तेव्हा मानवी मेंदू त्यापासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी काही भिंती उभ्या करतो..Election Fatigue ची स्थिती कधी येते?माहितीचा अतिरेक : हल्ली मतदार माहितीअभावी नाही, तर माहितीच्या अतिरेकामुळे गोंधळलेला दिसतो. टीव्ही डिबेट्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स, व्हॉट्सॲप फॉरवर्ड्स यांच्या माध्यामातून मिळणाऱ्या माहितीने सत्य, अर्धसत्य आणि खोटं यांची सरमिसळ झाली आहे. मेंदू सतत alert mode मध्ये राहतो. याला मानसशास्त्रात Cognitive Overload म्हणतात. अशा परिस्थितीत मेंदू निर्णय घेणे टाळतो. मतदान न करणे, चर्चा टाळणे, राजकारणावर बोलणं बंद करणं हे सगळे त्याचाच भाग आहेत.निर्णय घेण्याचाही थकवा : कोणाला मत द्यावे? कोणता पक्ष खरा? कोणती आघाडी सोयीची? खरंच आपण मत देऊन काही उपयोग होणार आहे का? हे निर्णय घेण्यासाठी मानसिक ऊर्जा खर्च होते. महाराष्ट्रात ज्या प्रकारे पक्षांच्या अवस्था झाल्या आहेत, तिथे हा निर्णय घेणे अधिक अवघड झाले आहे. वारंवार हेच निर्णय घ्यावे लागल्याने मतदार शेवटी उदासीन होतो.या सगळ्यांनंतर मेंदू जेव्हा ‘बास’ असा संकेत देतो त्यावेळी Election Fatigue ची स्थिती येते. यामध्ये मला आता माहिती नको आहे, मला निवडणुकीविषयी आता कोणत्याही चर्चा करायच्या नाहियेत आणि ऐकायच्याही नाहियेत अशी परिस्थिती येते..Premium|Analysis Paralysis: निर्णय घेण्याऐवजी तुम्ही विचारच करत बसता का? मग कदाचित तुम्हाला ‘अॅनालिसिस पॅरालिसिस’ तर नाही ना?.Silent Voter शहरातल्या मध्यमवर्गीय मतदारासाठी आता आर्थिक स्थैर्य आणि मानसिक शांतता ही निवडणुकीपेक्षा मोठी प्राथमिकता बनली आहे. माहितीचा अतिरेक, त्यातून आलेला फटिग यातून तो चर्चांऐवजी स्वतःच्या कामात मग्न राहणे पसंत करतो. मार्टिन सेलिगमन यांची ही संकल्पना सांगते की, जेव्हा एखाद्याला वाटते की आपल्या कृतीचा निकालावर किंवा व्यवस्थेवर काहीही परिणाम होणार नाही, तेव्हा तो 'पॅसिव्ह' होतो. मी कोणालाही निवडून दिले तरी ते पक्ष बदलणारच आहेत, हा विचार मतदाराला सायलेंट बनवतो. सामाजिक बहिष्काराची भितीदेखील त्यामागे असते. आजचे राजकारण अत्यंत टोकाचे झाले आहे. जर एखाद्या व्यक्तीचे मत तिच्या मित्रमंडळाच्या किंवा कुटुंबाच्या विरुद्ध असेल, तर ती व्यक्ती वाद टाळण्यासाठी गप्प राहणे पसंत करते. ही सामूहिक नैराश्याची अवस्था आहे का?मानसशास्त्रीय दृष्टीने पाहता ही अवस्था वैयक्तिक नैराश्याइतकी तीव्र नसली, तरी ती collective emotional exhaustionम्हणजेच सामूहिक भावनिक थकवा आहे असे म्हणता येईल.सतत भीती निर्माण करणारे मुद्दे, आपण विरूद्ध ते अशी भावना बळावते. द्वेषपूर्ण भाषा, आणि प्रत्येक निवडणूक म्हणजे शेवटचीच संधी असल्यासारखा निर्माण केला जाणारा ताण या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम लोकांच्या मानसिक आरोग्यावर होतो. Negativity Bias मुळे नकारात्मक बातम्या आणि आरोप मेंदूवर अधिक खोल परिणाम करतात. दीर्घकाळ अशा वातावरणात राहिल्यास माणूस स्वतःचे संरक्षण म्हणून भावनिक अंतर ठेवू लागतो.मतदाराची मानसिकता कशी तयार होत जाते?हा बदल अचानक होत नाही, तर हळूहळू घडतो. पहिल्या टप्प्यात मतदार उत्साही असतो. बदलाची आशा असते, सहभागाची ओढ असते. दुसऱ्या टप्प्यात प्रश्न निर्माण होतात की, हे खरंच शक्य आहे का? तिसऱ्या टप्प्यात निराशा येते काहीच खरं नाही असं वाटू लागतं आणि शेवटच्या टप्प्यात अलिप्तता येते की, ज्यात ‘मला यात पडायचंच नाही.’ ही भावना निर्माण होते.मानसशास्त्रात याला Emotional Disengagement म्हणतात. ही एक बचावात्मक प्रक्रिया आहे. सतत अपेक्षा करून, फसवणूक अनुभवून भावनिक होण्यापेक्षा माणूस स्वतःला अलिप्त ठेवतो..Premium|काय आहे Minimalism? कमी वस्तूंमध्ये समृद्ध आयुष्य जगण्याचे मानसशास्त्र नेमके काय आहे?.ही अवस्था लोकशाहीसाठी धोका आहे का..?हो.. कारण ज्यावेळी मोठ्या प्रमाणात लोक गप्प बसतात, तेव्हा मोजकेच सक्रिय असणारे गट निर्णयांवर प्रभाव टाकत असतात. हो.. कारण ज्यावेळी मोठ्या प्रमाणात लोक गप्प बसतात, तेव्हा मोजकेच सक्रिय असणारे गट निर्णयांवर प्रभाव टाकत असतात. Minority rule through majority silence ही स्थिती निर्माण होते. लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी केवळ मतदान पुरेसं नसून मानसिक सहभागही तितकाच महत्त्वाचा असतो. यातून स्वतःला लांब ठेवणे शक्य आहे का?कितीही नाकरले तरी निवडणुका या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे आपल्या दैंनंदिन आयुष्यापासून ते आपल्या भविष्यापर्यंत सर्वच गोष्टींशी जोडल्या गेल्या आहेत. त्याची चर्चा टाळून तात्पुरता आराम मिळू शकतो पण दीर्घकाळासाठी हे धोकादायक आहे. पूर्णपणे अलिप्त राहणे हा उपाय नाही, पण स्वतःला मानसिकदृष्ट्या सावरणे नक्कीच शक्य आहे.पहिला मार्ग म्हणजे माहितीची मर्यादा ठरवणे. सतत बातम्या पाहणे गरजेचे नाही. विश्वासार्ह स्रोत, ठराविक वेळ एवढंच पुरेसं आहे. दुसरा मार्ग म्हणजे अपेक्षा वास्तववादी ठेवणे. एक नेता किंवा एक निवडणूक सगळं बदलणार नाही, ही जाणीव मानसिक ताण कमी करते. तिसरा मार्ग म्हणजे सहभागाचे छोटे, स्थानिक मार्ग शोधणे. मोठ्या राजकारणाऐवजी आपल्या परिसरातील प्रश्नांवर लक्ध दिल्यास sense of control वाढतो. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या भावना ओळखणे. राग, निराशा, थकवा हे दोष नाहीत. हे सगळं समजून घेतलं, स्वीकारलं, तर त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग सापडतो. 