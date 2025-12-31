Premium|Light Bill: दर काही महिन्यांनी वीजबिलाचे आकडे वाढलेले का दिसतात? महावितरणने गेल्या तीन वर्षात किती टक्के वाढ केली आणि का?

पुणे : घरात राहणारी माणसं तीच. त्यांचा वीजेचा वापरही तेवढाच. तरीही मागच्या महिन्यात आलेल्या बिलापेक्षा या महिन्याला बिलाचा आकडा वाढलेलाच असतो. कितीही काटकसर करून वीज वापरली तरी वीजेच्या बिलात मात्र काही फरक पडेना असा अनुभव तुम्हालाही आला आहे का?कोरोनानंतर वीज बिलाचे आकडे हे दर महिन्याला नवनवे उच्चांक गाठतायेत की काय असा प्रश्न पडावा इतपत बिलांमध्ये फरक पडला आहे.त्यामुळेच गेल्या काही काळात महावितरण आणि ग्राहकांमधे एक प्रकारचा संघर्षच सुरू झाला आहे. महावितरण आर्थिक संकटात असून त्यामुळे वीज दरवाढ करावी लागते आहे असे सांगितले जात असताना दुसरीकडे महावितरण विभागाकडे असलेली १ लाख कोटींची थकबाकी हा विरोधाभास देखील दिसून येतो आहे.हा एकूणच संघर्ष का निर्माण झाला आहे, यामागची कारणे काय, एक महिना बिल भरायचं राहिलं तर सामान्य माणसाची वीज कापली जाते, अशा वेळी इतकी मोठी थकबाकी कशी काय निर्माण झाली आहे? ही थकबाकी मोठ्या कंपन्यांची आहे का, महावितरण वीज शुल्काव्यतिरिक्त अन्य बाबींमध्ये देखील दरवाढ करते आहे का? यात सरकारची भूमिका काय आहे या सगळ्याची माहिती या सकाळ+ च्या विशेष लेखाच्या माध्यमातून घेण्याचा प्रयत्न करूया..महावितरण विभागाने मागील तीन वर्षात किती दरवाढ लागू केली आहे?१ एप्रिल २०२३ (आर्थिक वर्ष २०२३ -२४)सरासरी दरवाढ ७.२५ टक्केस्थिर आकारातील वाढ - १० टक्के गेल्या २ वर्षांत (२०२४ आणि २०२५) महावितरणच्या वीज दरात झालेली वाढ ही अत्यंत गुंतागुंतीची राहिली आहे. महावितरणने 'मध्य मुदतीच्या फेरआढावा' (MTR) याचिकेनुसार केलेली दरवाढ ही खालीलप्रमाणे आहे.१ एप्रिल २०२४ (आर्थिक वर्ष २०२४-२५)सरासरी दरवाढ - ७.५० टक्केस्थिर आकारातील वाढ - १० टक्के २०२५ मध्ये वीजदरवाढीचा गोंधळ२०२५ मध्ये महावितरणने केलेली वाढ ही मोठा वादाचा विषय बनली आहे. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने (MERC) मार्च २०२५ मध्ये सरासरी १० टक्के दर कपातीचे संकेत दिले होते. यावर महावितरणने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती त्यावर आयोगाने निर्णय फिरवून १० टक्के ते २० टक्के वाढ मंजूर केली. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये इंधन समायोजन आकारमध्ये प्रति य़ुनिट ३५ ते ९५ पैशांची वाढ करण्यात आली. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार महावितरणने जनसुनावणी न घेता केलेली ही वाढ रद्द करण्यात आली.सध्याचे वीज दरमहावितरणच्या सुधारित दरांनुसार (सध्या याबाबत न्यायालयीन वाद सुरू आहे), सर्वसामान्य घरगुती ग्राहकांसाठीचे दर खालीलप्रमाणे बदलले आहेत:०-१०० युनिट : ५.३० रूपयांवरून थेट ५.७४ रूपयांपर्यंत वाढ (जूनच्या आदेशानुसार).१०१-३०० युनिट : १०.८८ रूपयांवरून १२.५७ रूपयांपर्यंत वाढ.३०० हून अधिक युनिट : १५.५० रूपयांच्या पुढे. सध्याची स्थिती (डिसेंबर २०२५)सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, महावितरणला पुन्हा जनसुनावणी घ्यावी लागणार आहे. जोपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत मार्च २०२५ चे (कमी असलेले) दर लागू राहतील की नाही, याबाबत संभ्रम आहे. मात्र, महावितरणने 'इंधन समायोजन शुल्का'च्या नावाने ग्राहकांकडून वसुली सुरूच ठेवली आहे.मागील तीन वर्षांची ही आकडेवारी पाहता महावितरणकडून मोठ्या प्रमाणात वाढ केली असल्याचे स्पष्ट होते आहे. मात्र या वाढीमागे केवळ थकबाकी हेच कारण नाही. ही वाढ करण्यामागे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कोळशाचे दर ते स्थानिक पातळीवर नेत्यांनी दिलेली आश्वासने अशी अनेक कारणे आहेत. .वीज दरवाढीमागे असणारी कारणे कोणती?ही वीज दरवाढ का केली जात आहे हे सांगताना महावितरणाने अनेक कारणे दिली आहेत.१) वीज खरेदी खर्चात झालेली वाढमहावितरणाने सांगितले की, त्यांच्या एकूण खर्चापैकी सुमारे ८० ते ८५ टक्के खर्च हा वीज खरेदीवर होतो. कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारात कोळशाचे दर वाढल्याने आणि महानिर्मिती तसेच खासगी वीज प्रकल्पांनी इंधनाचे दर वाढविल्याने महावितरणाला महागडी वीज खरेदी करावी लागली. हे त्यांनी मध्य मुदतीच्या फेरआढावाच्या नोटमध्ये म्हटले आहे.२) महसुली तूटमहावितरणने आयोगाला सादर केलेल्या हिशोबात गेल्या काही वर्षांतील जमा आणि खर्च यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे दाखवले आहे. महावितरणने २०२५ पर्यंत सुमारे ३९ हजार ३६६ कोटींची महसुली तूट भरून काढण्याची परवानगी मागितली होती. ही तूट भरून काढण्यासाठी दरवाढ हाच एकमेव मार्ग असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.३) इंधन समायोजन आकारकोळशाच्या वाढत्या किमतींमुळे जो अतिरिक्त खर्च येतो, तो तातडीने वसूल करण्यासाठी 'इंधन समायोजन आकार' लावला जातो. परंतु, आयोगाने यावर मर्यादा घातल्यामुळे महावितरणचा मोठा खर्च 'अनरिकव्हर्ड' राहिला, जो आता त्यांना मूळ दरात समाविष्ट करायचा आहे.४) शेती पंप आणि सरकारी विभागांची थकबाकीमहावितरणने त्यांच्या वार्षिक अहवालात तसेच मध्य मुदतीच्या फेरआढाव्याच्या नोटमध्ये स्पष्ट केले आहे की, कृषी पंप धारकांकडील सुमारे ७५ हजार कोटी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडील (ग्रामपंचायत, नगरपालिका) ९ हजार कोटी थकबाकीमुळे कंपनीच्या कॅश फ्लोवर परिणाम होतो आहे. त्यामुळेच बँकांकडून कर्ज घेण्यासाठी आणि वीज खरेदीचे पेमेंट वेळेवर करण्यासाठी त्यांना दरवाढीची गरज आहे.५) भांडवली खर्च आणि पायाभूत सुविधाराज्यातील वीज जाळे बळकट करण्यासाठी, नवीन सबस्टेशन उभारण्यासाठी आणि 'आरडीएसएस' (RDSS) योजनेतंर्गत होणाऱ्या कामांसाठी महावितरणला मोठा भांडवली खर्च करावा लागत आहे. या खर्चावरील व्याज आणि मेंटेनन्सची रक्कम भरून काढण्यासाठी दरात वाढ मागण्यात आली आहे..महावितरणाकडे असणारी एकूण थकबाकी किती?महावितरणने दिलेल्या अहवालानुसार, ३१ मार्च २०२४ रोजी जी थकबाकी ८९ हजार ३२० कोटी होती, ती ३१ मार्च २०२५ पर्यंत वाढून ९७ हजार ७७० कोटी झाली. आता डिसेंबर २०२५ च्या अखेरीस हा आकडा १ लाख कोटींच्या वर गेला आहे.ही थकबाकी नेमकी कोणाची?मध्य मुदतीच्या फेरआढावा (MTR) याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान महावितरणने सादर केलेल्या डेटाची शहानिशा आयोगाने केली आहे. या आदेशाच्या प्रकरण ३ (True-up of FY 2021-22) आणि प्रकरण ४ (Provisional True-up of FY 2022-23) मध्ये वर्गवारीनुसार थकबाकीचा उल्लेख आहे.वर्ग रक्कम रूपयांमध्येकृषी पंप ग्राहक (शेतकरी) सुमारे ७५,००० कोटीघरगुती ग्राहक सुमारे २,५०० कोटीव्यावसायिक आणि औद्योगिक सुमारे ५,००० कोटीनगरपालिका/ग्रामपंचायती (पथदिवे व पाणी) सुमारे ९,००० कोटीइतर (कायमस्वरूपी खंडित वीजपुरवठा) सुमारे ८,५०० कोटी कृषी थकबाकी : यातली मोठी रक्कम ही व्याज आणि दंडाच्या स्वरूपातील आहे. महावितरणच्या 'कृषी धोरण २०२०' नुसार, जर शेतकऱ्याने मूळ मुद्दल भरली, तर हा व्याजाचा मोठा हिस्सा माफ केला जातो.ग्राहकांची थकबाकी : ८ हजार ५०० कोटींचा जो आकडा आहे, तो अशा ग्राहकांचा आहे ज्यांचे वीज कनेक्शन कायमस्वरूपी कापले आहे, परंतु वसुली अद्याप झालेली नाही. वीज दरवाढीमागे सरकारी योजना कारणीभूत?वीज दरवाढीमागे थेट सरकारी योजना कारणीभूत आहेत असं तांत्रिकदृष्ट्या पूर्णपणे म्हणता येत नसले तरीही सरकारी धोरणे, घोषणा आणि योजनांचा महावितरणाच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होतो.राज्य सरकारने जुलै २०२४ मध्ये ७.५ HP च्या शेती पंपांना मोफत वीज देण्याची घोषणा केली. या योजनेचा आर्थिक भार सरकार अनुदानाच्या स्वरूपात महावितरणला देते. परंतु, जर सरकारने हे अनुदान वेळेवर दिले नाही, तर महावितरणला दैनंदिन कामकाजासाठी कर्ज काढावे लागते. या कर्जाचे व्याज अखेर वीज दरातून वसूल केले जाते.तसेच शेतीला स्वस्त वीज देण्यासाठी औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांकडून जास्त दर आकारले जातात, ज्याला 'क्रॉस सबसिडी' म्हणतात. यामुळे उद्योगांची वीज महाग होते..Premium| AI impact on jobs: वर्षभरात ॲमेझॉन १४ हजार कर्मचाऱ्यांना काढणार, तर येणाऱ्या काळात जगभरातील ३० कोटी नोकऱ्या संकटात!.सगळ्याचा बोजा सामान्य ग्राहकांवरआंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोळशाच्या किमती, सरकारी कार्यालये आणि ग्रामपंचायती यांची थकलेली बिलं, सरकारी योजना ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्यात येते त्यासाठीचे सरकारी अनुदान वेळेत, भांडवली खर्च आणि पायाभूत सुविधा यांवरचा खर्च या सगळ्याचा बोजा हा सामान्य ग्राहकांवर टाकला जातो आहे. यामुळे गेल्या काही वर्षात वीज बिल जवळपास दुप्पट झाले आहे. आणि सामान्य माणूस या सगळ्यात पिचून गेला आहे. वीज ग्राहक संघटना, औद्योगिक संघटना, वीज तज्ज्ञांचा कडाडून विरोधपिंपरी-चिंचवड लघुउद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, सचिव जयंत कड यांनी याबाबतची भूमिका मार्च महिन्यात प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे मांडली होती. ते म्हणाले, ‘‘अन्य राज्यांचा विचार करता, महाराष्ट्रात विजेचे दर सर्वाधिक आहेत. आता पुन्हा महावितरणने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे खुल्या, छुप्या पद्धतीने वीज दरवाढ मंजूर करण्यासाठी प्रस्ताव दाखल केलेला आहे. त्यावर सुनावणी सुरू झाली आहे.औद्योगिक विकासाला चालना देण्याचे शासनधोरण असताना महावितरण मात्र वारंवार वीज दरवाढ करत आहे. वीज चोरी-गळती, विद्युत निर्मिती, प्रकल्पांची कार्यक्षमता, प्रशासकीय खर्च, खासगी कंपन्याकडून वीज विकत घेण्याचे दर आदी महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर महावितरण कंपनीने लक्ष द्यावे. यंत्रणा सुधारून कार्यक्षमता वाढवावी आणि आर्थिक शिस्त आणणे गरजेचे आहे. पण, त्या सर्व विषयांकडे डोळेझाक करून वारंवार वीज दरवाढ करणे, हा उपाय घातक आहे’’. संघटनांकडून महावितरणवर झालेले आरोप१) लोकसुनावणी न घेता शुल्कवाढ : जून २०२५ मध्ये कोणतीही सार्वजनिक सुनावणी न घेता थेट दरवाढ लागू केली गेली.२) स्मार्ट मीटर सक्ती : स्मार्ट मीटरच्या नावाखाली छुपी दरवाढ आणि खासगीकरणाचा प्रयत्न असल्याचा आरोप.३) चुकीची आकडेवारी : महावितरणचा तोटा फुगवून सांगून ग्राहकांकडून ११,७५० कोटी रुपये अधिक वसूल करण्याचा प्रयत्न.४) सौर ऊर्जेवर अन्याय : रूफटॉप सोलर वापरणाऱ्यांच्या सवलती कमी केल्यामुळे पर्यायी ऊर्जेला फटका.५) इंधन समायोजन शुल्क (FAC) : मूळ दरात कपात दाखवून FAC च्या नावाखाली बिल वाढवणे..Premium| Preserving Biodiversity: जल, जंगल आणि जमीन, जीवसृष्टीची जिवंत त्रिमिती.महाविरण विभागाचे स्पष्टीकरणयावर महावितरण विभागाने जुलै २०२५ मध्ये प्रसिद्धी पत्रक काढत स्पष्टीकरण दिले की, स्थिर आकारात वाढ झाली असली तरी ऊर्जा आकारात मोठी कपात केल्यामुळे एकूण बिल कमी होईल. तर स्मार्ट मीटरबाबत माहितीपत्रक काढत सांगितले की, स्मार्ट मीटरमुळे ग्राहकांना त्यांच्या वापराचे दिवसाचे २४ तास मॉनिटरिंग करता येईल. यामुळे रिडिंगमधील मानवी चुका पूर्णपणे थांबतील. हे मीटर बसवण्याचा खर्च ग्राहकांवर पडणार नाही, तो केंद्र सरकारच्या अनुदानातून केला जाईल. नागरिकांना जनसुनावणीला हजर राहण्याची संधीमहाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने (MERC) राज्यभर डिसेंबर २०२५ पासून जनसुनावणी घेण्यास सुरुवात केली आहे.आतापर्यंत नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक विभाग आदी ठिकाणी सुनावणी झाली आहे. पुढील काळात पुण्यात ३१ डिसेंबर किंवा १ जानेवारीला ही जनसुनावणी होईल. नवी मुंबईत जानेवारीच्या पहिल्या अठवड्यात, मुंबईत जानेवारीच्या दुसऱ्या अठवड्यात सुनावणी होईल. यामध्ये नागरिक आपली मते, तक्रारी नोंदवू शकतात.वीज दरवाढीचा परिणाम सामान्य माणसावर होतो आहे हे सत्य असले तरी यावर केवळ ओरड करून काही होणार नाही. त्यामुळेच नागरिकांनी आता पुढे येऊन आपले मत महावितरणापर्यंत पोहचवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जनसुनावणीला हजर राहणे, वेळोवेळी तक्रार नोंदविणे गरजेचे आहे.------------------------------------------ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.