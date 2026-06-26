Premium|Trilinear Elon Musk: एलॉन मस्कचं ट्रिलेनियर होणं आणि जगभरातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आलेली भिती नेमकी काय? आणि का?

पुणे – “इथून पुढील काळात लोकांना काम करायची गरज नाही, एआय त्यांचं सगळं काम करेल. लोक हौस म्हणून शेती करतील” असं विधान काहीच महिन्यांपूर्वी अमेरिकेतील उद्योजक एलॉन मस्क यांनी केलं आहे.जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती एवढीच एलॉन मस्क यांची ओळख असती तर कदाचित तितकं या वाक्याला महत्त्व देखील नसतं. मात्र ट्रिलेनियर व्यक्ती म्हणून त्यांची नोंद होणं, पृथ्वीभोवती फिरत असलेल्या एकूण उपग्रहांपैकी दोन तृतीयांश उपग्रहांवर त्यांची मालकी असणं, स्टारलिंकच्या माध्यमातून जगभरातील इंटरनेटवर ज्यांचा ताबा असणं, मंगळावर मानवी वस्ती करण्याबाबत ज्यांचं प्लॅनिंग असणं अशा एलॉन मस्कचं कोणतंही विधान आता जगासाठी महत्त्वाची गोष्ट झाली आहे.एलॉन मस्क यांचे ट्रिलियनियर बनणे हे केवळ एका व्यक्तीचे यश किंवा अपयश राहिले नाही. जगाची आर्थिक व्यवस्था, तंत्रज्ञान, आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि मानवी मूल्य या सगळ्यावर मोठा परिणाम घडवणारी ही घटना आहे. या एकूणातच विषयावर जगभरात काय मतमतांतरे आहेत, तज्ज्ञ कोणती भिती व्यक्त करत आहेत आणि भविष्यात काय धोके असू शकतात हे सगळं या सकाळ+ च्या लेखातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूयात...एलॉन मस्क ट्रिलेनियर झाले.. आणि परत खालीही आलेजून २०२६ मधील एका ऐतिहासिक शुक्रवारी जागतिक अर्थकारणाने एक असा टप्पा गाठला. पण १२ जूनला हा ऐतिहासिक टप्पा गाठल्यानंतर अठवडाभरातच त्यांच्या कंपन्यांचे शेअर पडल्याने ते ट्रिलेनियर पासून पुन्हा लांब गेले.स्पेस एक्स्प्लोरेशन टेक्नॉलॉजीज कॉर्पोरेशन अर्थात SpaceX ही एलोन मस्क यांची अंतराळ आणि सॅटेलाइट क्षेत्रातील कंपनी Nasdaq शेअर बाजारात लिस्ट झाली आणि प्रत्येक शेअर १३५ डॉलर्स या किमतीसह कंपनीने तब्बल १.७७ ट्रिलियन डॉलर्सचे ऐतिहासिक मूल्य गाठले. या महाविस्फोटाचा थेट परिणाम म्हणून संस्थापक एलोन मस्क यांची वैयक्तिक संपत्ती १ ट्रिलियन डॉलर्सचा म्हणजेच रूपयात सांगायचं झालं तर १ लाख कोटी डॉलर्सचा टप्पा ओलांडून पुढे गेली. मानवी संस्कृतीच्या इतिहासात अधिकृतपणे नोंदवला गेलेला हा पहिला ट्रिलियनियर होता. 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' ने जेव्हा एलोन मस्क अधिकृतपणे जगातील पहिले ट्रिलियनियर बनले आहेत अशी घोषणा केली, तेव्हा तो केवळ एका व्यक्तीच्या श्रीमंतीचा आकडा नव्हता; तर त्यातून जगाची अनेक गणितं त्यावरून ठरणार होती आणि भविष्यातही ठरणार आहेत. माणसांच्या नाही तर अल्गोरिदमच्या जोरावर जागतिक बाजारपेठेवर ताबासिंगापूरमधील सर्वात जुने आणि नामांकित इंग्रजी वृत्तपत्र The Straits Times च्या संपादकीय विश्लेषणात सांगितल्याप्रमाणे, मस्क यांनी इलेक्ट्रीक वाहनांना मुख्य प्रवाहात आणून पर्यावरणाची हानी रोखण्यास मदत केली, पुन्हा वापरता येणारी रॉकेट्स बनवून अंतराळ क्षेत्राचे नियम बदलले आणि 'स्टारलिंक'च्या माध्यमातून जगातील दुर्गम भागांना जागतिक दळणवळण व्यवस्थेशी जोडले, यात तिळमात्र शंका नाही. मानवी संस्कृतीच्या प्रगतीचा विचार करता, त्यांनी असे शोध लावले जे बलाढ्य सरकारांनाही जमले नव्हते. स्पेसएक्सने प्रक्षेपणाचा खर्च कमालीचा कमी करून जागतिक एरोस्पेस उद्योगाचे नियमच बदलून टाकले आहेत.मस्क यांच्या नावावर दिसणारी ही अथांग संपत्ती म्हणजे त्यांच्या बँक खात्यात जमा असलेला रोख पैसा नाही. हे बाजारपेठेने मस्क यांच्या भविष्यातील क्षमतांवर जसे की, मंगळ ग्रहावरील मानवी वस्ती, जागतिक कम्युनिशन नेटवर्क्स आणि AI इन्फ्रास्ट्रक्चर दाखवलेला हा एक प्रकारचा प्रचंड विश्वास आहे.पण हे नफ्याचे हे केंद्रीकरण मध्यमवर्ग आणि श्रीमंत अशी मोठी दरी निर्माण करणारे असेल. पूर्वी श्रीमंत होण्यासाठी जगभर कारखाने काढावे लागायचे. आज मात्र केवळ अल्गोरिदम आणि नेटवर्क इफेक्ट्सच्या जोरावर जागतिक बाजारपेठेवर ताबा मिळवता येतो. त्यासाठी प्रत्येकवेळी माणसांची गरज लागतेच असे नाही. इथे एलॉन मस्क यांचे सुरूवातीचे विधान महत्त्वाचे ठरते. भविष्यात माणसांना कामच उरणार नाही. याचा अर्थ हा केवळ काम उरणार नाही इतकाच न रहाता मध्यमवर्ग आर्थिकदृष्ट्या आणखीन कमकुवत होण्याचेही संकेत असल्याचे या विश्लेषणातून सांगण्यात आले आहे..एलॉन मस्क यांच्या शोधांचा ९८ टक्के जनतेला फायदा होईल?National Review या अमेरिकन नामांकित मॅगझीनच्या लेखातील विश्लेषणात अमेरिकेतील प्रसिद्ध आर्थिक व राजकीय विश्लेषक James Pethokoukis म्हणतात की, टीकाकार असे म्हणतात की, मस्क यांनी २००० च्या दशकात नासा आणि अमेरिकन जनतेच्या अब्जावधी डॉलर्सच्या सार्वजनिक गुंतवणुकीतून विकसित झालेल्या अंतराळ तंत्रज्ञानाचा खाजगीकरण करून स्वतःच्या फायद्यासाठी वापर केला. पण त्यांच्या मते हा आरोप पूर्णपणे फोल आहे. मस्क यांनी केवळ सरकारी तंत्रज्ञान वापरले नाही, तर त्यात क्रांतिकारी प्रगती केली. पहिल्या टप्प्यातील बूस्टर्स पुन्हा वापरण्याची किमया करून स्पेसएक्सने अंतराळ प्रक्षेपणाचा खर्च तब्बल ९० टक्क्यांनी कमी केला. जेव्हा स्टारशिप पूर्णपणे कार्यरत होईल, तेव्हा हा खर्च आणखी ९० टक्क्यांनी कमी होईल. या क्रांतीमुळेच मूळ अंतराळ युगाची स्वप्ने जसे की कक्षीय शहरे, दीर्घ अंतराळातील मानवी वस्त्या आणि उल्कांवरील खनिजांचे उत्खनन आता प्रत्यक्षात येणे शक्य झाले आहे.पेथोकौकिस यांच्या समर्थनाचा सर्वात भक्कम आर्थिक आधार म्हणजे नोबेल विजेते अर्थतज्ज्ञ William Nordhaus यांनी मांडलेला सिद्धांत. नॉर्डहॉस यांनी गेल्या अर्धशतकातील संशोधनाचा अभ्यास करून असे सिद्ध केले की, जेव्हा एखादा उद्योजक किंवा संशोधक नवा शोध लावतो, तेव्हा त्या शोधातून निर्माण होणाऱ्या एकूण आर्थिक मूल्याचा केवळ २% वाटा त्या उद्योजकाला मिळतो, तर उर्वरित ९८% प्रचंड फायदा हा ग्राहक आणि संपूर्ण समाजाला मिळतो. स्टीव्ह जॉब्स यांनी आयफोन दिला, जेफ बेझोस यांनी ॲमेझॉन दिले. ते स्वतः श्रीमंत झाले खरे, पण त्यांनी समाजाला दिलेला लाभांश त्यांच्या संपत्तीपेक्षा हजार पटीने मोठा आहे. मस्क यांच्या स्पेसएक्सच्या बाबतीतही हेच घडणार आहे. जर मस्कचे व्हिजन पूर्ण झाले, तर त्याचा अथांग फायदा संपूर्ण मानवजातीला होईल, केवळ स्पेसएक्सच्या भागधारकांना नाही. पेथोकौकिस पुढे स्पष्ट करतात की, अमेरिकेतील ७०% अब्जाधीश हे स्वतःच्या कष्टाने पुढे आलेले आहेत. 'ब्लेड रनर' सारख्या सायन्स-फिक्शन चित्रपटांमध्ये दाखवले जाते की प्रगत तंत्रज्ञान फक्त श्रीमंतांच्या हातात राहते, पण इतिहास साक्षी आहे की कार, विमाने, कॉम्प्युटर्स आणि स्मार्टफोन हे सुरुवातीला श्रीमंतांचे खेळणे होते, पण आज ते सामान्य माणसाच्या जगण्याचा आधार आहेत. .Premium|FIFA World Cup 2026 : ४८ संघांचा महासंग्राम; मेस्सी-रोनाल्डोचा अखेरचा वर्ल्डकप? फुटबॉल विश्वाच्या नव्या पर्वाला सुरुवात.जागतिक इंटरनेट आणि लष्करी दळणवळणावर मस्क यांचे एकछत्री साम्राज्य?परंतु, या नाण्याची एक अत्यंत काळी आणि संशयास्पद बाजू अमेरिकेचे माजी कामगार मंत्री आणि कॅलिफोर्निया विद्यापीठातील प्राध्यापक Robert Reich यांनी The Guardian मधील आपल्या लेखात अत्यंत आक्रमकपणे समोर आणली आहे. प्रा. रॉबर्ट राइश यांच्या मते, मस्क यांचे ट्रिलियनियर बनणे हे मागणी आणि पुरवठ्याच्या कोणत्याही पारंपरिक आर्थिक नियमांवर आधारित नसून, ती Hype, राजकीय लागेबंधे आणि अनिबंध मनमानी नियंत्रणाचा एक धोकादायक परिणाम आहे. स्पेसएक्सच्या शेअर्सची किंमत कंपनीच्या २०२५ मधील एकूण महसुलाच्या तब्बल १०० पट अधिक ठेवण्यात आली जी कंपनीच्या कामगिरीपेक्षाही केवळ मस्क यांच्या नावाभोवती निर्माण केलेल्या आभासी वलयावर टिकून आहे.प्रा. राइश म्हणतात, मस्क यांनी स्वतःच्याच 'xAI' या कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्टार्टअप आणि 'स्पेसएक्स' यांच्यात एक मोठा आर्थिक करार घडवून आणला. हा मस्क यांनी स्वतःशीच केलेला व्यवहार होता, ज्यातून त्यांनी आभासी अब्जावधी डॉलर्सचे मूल्य निर्माण केले. हा प्रकार एखाद्या जुगारासारखा सारखा आहे.याहूनही अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे मस्क यांचे राजकीय क्षेत्रातील लागेबंधे. फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशन म्हणजेच FCC चे अध्यक्ष ब्रेंडन कार हे मस्क यांचे जुने समर्थक आहेत, ज्यांची शिफारस स्वतः मस्क यांनी ट्रम्प यांच्याकडे केली होती. कार यांनी अध्यक्ष होताच मस्क यांच्या स्टारलिंकला झुकते माप देणारे नियामक निर्णय घेतले, ज्यामुळे पृथ्वीच्या खालच्या कक्षेत फिरणाऱ्या एकूण सक्रिय उपग्रहांपैकी दोन-तृतीयांश म्हणजे जवळपास १० हजार ३०० पेक्षा जास्त उपग्रह एकट्या मस्कच्या मालकीचे झाले आहेत. जागतिक इंटरनेट आणि लष्करी दळणवळणावर मस्क यांचे एकछत्री साम्राज्य निर्माण झाले आहे. दुसरीकडे, मस्कच्या प्रतिस्पर्धी इकोस्टार कंपनीची चौकशी लावण्यात आली.या सर्व प्रकारात सामान्य जनतेचा काय संबंध? प्रा. रॉबर्ट राइश यांनी सर्वात मोठा धोका इथेच दाखवला आहे. स्पेसएक्सच्या या आयपीओमध्ये मस्क यांच्या एका शेअरला सामान्य जनतेच्या शेअरपेक्षा १० पट जास्त मतदानाचा अधिकार आहे. म्हणजेच जेव्हा स्पेसएक्सचा १ शेअर विकत घेणाऱ्या व्यक्तीला १ मताचा अधिकार असेल त्याऊलट एलॉन मस्क यांच्या एका शेअरची किंमत ही १० मत अशी मोजली जाईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, नॅसडॅक १०० सारख्या प्रमुख जागतिक निर्देशांक फंडांनी लॉबिंगला बळी पडून 'फास्ट एंट्री'चा नवा नियम आणला. या नियमामुळे स्पेसएक्स लिस्ट होताच, सामान्य नागरिकांच्या निवृत्तीचे पैसे, विद्यापीठांचे फंड आणि सर्वसामान्यांची बचत सक्तीने आणि आपोआप स्पेसएक्सच्या शेअर्समध्ये गुंतवली गेली. नेमकी याच रचनेचा फायदा घेऊन कंपनीच्या आतील लोकांनी आपले शेअर्स लॉक-इन पिरियड संपण्यापूर्वीच विकून मोठा नफा कमावला. हा बाजारपेठेचा नैसर्गिक प्रवाह नसून, सामान्यांच्या पैशांवर चालवलेला एक सुनियोजित खेळ आहे, असा गंभीर आरोप प्रा. राइश यांनी त्यांच्या लेखात केला आहे. .अपार केंद्रीत संपत्ती म्हणजेच अपरिहार्य मानवी हानीया सर्व आर्थिक आणि राजकीय आरोपांच्या पलीकडे जाऊन, चौथा दृष्टिकोन विस्कॉन्सिन-मॅडिसन विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आणि राजकीय विचारांचे इतिहासकार Daniel Kapust यांनी The New York Times मधील आपल्या लेखात मांडला आहे. प्रा. कपुस्ट यांच्या मते, मस्कची संपत्ती एका सामान्य अमेरिकन कुटुंबाच्या सरासरी संपत्तीपेक्षा ५० लाख पटीने जास्त आहे.या अभूतपूर्व विषमतेकडे पाहून प्रा. डॅनियल कपुस्ट प्राचीन ग्रीक तत्त्वज्ञ प्लेटो यांच्या विचारांचा संदर्भ देतात. प्लेटोने आपल्या Laws या ग्रंथात लिहिले होते की, एका निरोगी आणि जिवंत प्रजासत्ताकामध्ये जर कोणाची संपत्ती समाजातील सर्वात गरीब नागरिकाच्या संपत्तीपेक्षा चार पटीपेक्षा जास्त झाली, तर त्याने ती अतिरिक्त संपत्ती तात्काळ समाजाला दान केली पाहिजे. प्लेटोने हे का म्हटले होते? कारण त्याने अथेन्स शहर श्रीमंत आणि गरिबांमधील आर्थिक दरीमुळे यादवी युद्धात होरपळताना पाहिले होते. प्लेटोचे गुरू सॉक्युरेटिस यांच्या मते, ज्या राज्यात टोकाची आर्थिक विषमता असते, त्याचे दोन तुकडे पडतात एक गरिबांचे राज्य आणि दुसरे श्रीमंतांचे राज्य, जे एकाच ठिकाणी राहून सतत एकमेकांविरुद्ध कट रचत असतात.प्रा. कपुस्ट मस्क यांच्यावर थेट टीका करताना लिहितात की, मस्क यांच्या वर्तनातून प्लेटोची ही भीती तंतोतंत खरी ठरताना दिसत आहे. १ ट्रिलियन डॉलर्स मिळवूनही मस्क यांनी आता १० ट्रिलियन डॉलर्सचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यांच्या तथाकथित 'डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट एफिशियन्सी' च्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय मदत कार्यक्रमांमध्ये केलेल्या कपातीमुळे जगभरात अन्न आणि औषधांअभावी लाखो लोकांचा मृत्यू ओढवला. जेव्हा एखादा समाज संपत्तीच्या संचयनावर कोणतीही वरची मर्यादा ठेवत नाही, तेव्हा अशी मानवी हानी अपरिहार्य असते, असा निष्कर्ष प्रा. कपुस्ट या त्यांच्या या लेखात काढतात.सध्या घडणाऱ्या किंवा घडवून आणल्या जाणाऱ्या गोष्टींचा अंदाज घेऊन तज्ज्ञांनी भविष्यात होऊ शकणाऱ्या घटनांची कल्पना या निमित्ताने दिली आहे. जगात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक विषमता येईल. म्हणजेच श्रीमंत अधिक श्रीमंत तर गरीब अधिक गरीब होतील, जगातील तंत्रज्ञान हे एकाच व्यक्तीच्या हाती किंबहुना एकाच देशाकडे असल्याने यावर मोठ्या प्रमाणात त्या देशाचे आणि त्या व्यक्तीचे नियंत्रण राहिल. यातून अर्थातच आंतरराष्ट्रीय राजकारण, भांडवली अर्थहेतू साधले जातील आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे जगातील एकूणाचत मानव जातीची मुल्यव्यवस्थाच बदलली जाईल. किंबहुना त्या बदलला आता सुरूवात झाली आहे. या सगळ्यामुळे जगावर याचे गंभीर परिणाम होतील अशी भीती जगभरातील तज्ज्ञांच्या लेखनातून समोर येते आहे.-----------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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