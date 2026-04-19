Premium|Farmer to Consumer Direct Sale : शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्रीचा मंत्र : शेती + प्रक्रिया + ब्रँडिंगमधून अचलपूरमध्ये सक्षम उद्योजक शेतकऱ्यांची नवी क्रांती

आज आम्ही इतकंच सांगतो, की शेतकरी फक्त उत्पादन करणारा राहिला, तर तो कायम बाजाराच्या दयेवर जगत राहील; पण ज्या दिवशी शेतकरी स्वतः उत्पादन करेल, त्यावर प्रक्रिया करेल आणि थेट ग्राहकांपर्यंत विकेल त्या दिवशी त्याच्या हातात केवळ पैसा नाही, तर निर्णयाची ताकद येईल.कच्चा माल मातीच्या भावे, पक्का होता चौपटीने घ्यावे... राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज म्हणतात त्याप्रमाणे शेतकऱ्याची किती पिळवणूक-फसवणूक होते हे आपण सर्व जण उघड्या डोळ्यांनी बघत आहोत... आम्ही जेव्हा निवडक कार्यकर्ते आणि सहकारी मित्रांसह विविध भागांत अभ्यास दौरे करत होतो, तेव्हा एक गोष्ट अगदी ठामपणे आमच्या लक्षात आली ती म्हणजे, फक्त शेतीमाल उत्पादन करून विकास होत नाही, तर त्या मालावर प्रक्रिया केली तरच खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्याला न्याय मिळतो.आम्ही अनेक ठिकाणी प्रक्रिया उद्योगांची उत्कृष्ट मॉडेल्स पाहिली. गावागावात उभे राहिलेले छोटे-छोटे उद्योग - स्थानिक शेतीमालावर ती आधारित होती. तेव्हा आम्हाला समजलं, की प्रक्रिया म्हणजेच शेतकऱ्याच्या मालाला किंमत मिळवून देणारी ताकद आहे..शेतकरी ते ग्राहक : थेट विक्रीचा आत्मविश्वासज्या शेतकऱ्यांनी स्वतः आपला माल प्रक्रिया करून थेट ग्राहकांना विकला, त्यांचा आत्मविश्वास प्रचंड वाढलेला आम्ही पाहिला. त्याला कळतं, बाजार काय आहे, भाव कधी वाढतो, ग्राहक काय शोधतो... आमचा स्पष्ट विचार झाला, की शेतकरी फक्त उत्पादक नसावा, तर तो विक्रेतासुद्धा झाला पाहिजे. ज्या वेळेस उत्पादक शेतकरी स्वतःचा माल थेट ग्राहकांपर्यंत विकतो, तेव्हा त्याला खरी शिकवण मिळते. ग्राहक हा अत्यंत चाणाक्ष असतो. तोच शेतकऱ्याला शिकवतो. मालाची गुणवत्ता, पॅकिंगची पद्धत, सादरीकरण योग्य वजन इत्यादी प्रक्रियेतून शेतकऱ्याला समजतं, की उत्पादन, पॅकिंग, मार्केटिंग, वाहतूक इत्यादींचा खर्च किती ते. नफा आणि नुकसान हीच खरी व्यवसायाची शाळा आहे. शेतकरी उत्पादक आहेच, तो विक्रेतादेखील बनला पाहिजे, हा आमचा प्रयत्न.जे खपते तेच पिकवाआम्ही स्पष्ट सांगतो, जे बाजारात खपते तेच पिकवले पाहिजे. प्रक्रिया उद्योग - शेतकऱ्याच्या हातात भाव ठरवण्याची ताकद असते. आज भाव व्यापारी ठरवतो; पण प्रक्रिया केल्यावर शेतकरी स्वतः भाव ठरवू शकतो. हीच खरी आर्थिक स्वातंत्र्याची सुरुवात आहे. शुद्ध आणि नैसर्गिक प्रक्रिया केलेला माल थेट शेतकऱ्याकडून घेण्यासाठी आज शहरातील ग्राहक तयार आहे..दुग्ध व्यवसायातून महत्त्वाचा धडाआम्ही दुग्ध व्यवसायाचा मोठा प्रयोग केला. तो पूर्णपणे यशस्वी झाला नाही हे आम्ही प्रामाणिकपणे कबूल करतो; पण तो पूर्णपणे फसलाही नाही. कारण दूध उत्पादन सुरू राहिलं. ज्या शेतकऱ्यांनी संयम आणि सातत्य ठेवलं ते आजही उभे आहेत. आम्ही ठरवलं, की दुधावर प्रक्रिया करायची. मग आम्ही काही ठिकाणी डेअरी सुरू केल्या. त्यातून तूप, खवा, पनीर, दही, चक्का इत्यादी पदार्थ तयार करून विक्री सुरू केली. आज या माध्यमातून शेतकऱ्यांना स्थिर उत्पन्न मिळत आहे. हा आमच्या दुग्ध क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा सकारात्मक टप्पा आहे.धान्य प्रक्रिया : गावात उभा राहिलेला उद्योगआम्ही गावागावात धान्य सफाई केंद्रे सुरू केली. गहू, ज्वारी, मका हे स्वच्छ करून, पॅक करून शहरात विक्रीसाठी पाठवले. महिला बचत गटांनी उत्पादन सुरू केलं; पण आम्ही त्यांना फक्त उत्पादनापुरते मर्यादित ठेवले नाही. महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये जे बचत गटांच्या उत्पादनांचे प्रदर्शन भरतात, त्यात सहभागी होण्यासाठी आम्ही महिलांना प्रोत्साहित केलं. त्यातून त्यांना बाजार समजला, ग्राहक समजला..मार्केटिंग आणि ब्रँडिंग ः यशाचा निर्णायक टप्पाफक्त उत्पादन करून चालत नाही, तर त्याला ओळख (ब्रँड) द्यावी लागते. शेतकऱ्याच्या, गावाच्या नावाने उत्पादन विकलं तर विश्वास वाढतो. आम्हाला एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली, की शेतकरी माल तयार करतो; पण त्यावर प्रक्रिया करून त्यालाच महागात बियाणं विकलं जातं. ही साखळी आम्ही मोडायची ठरवली. आम्ही ठाम निर्णय घेतला, की शेतकऱ्यांनीच बियाणं तयार करायचं.कृषी विभागाच्या सहकार्याने आम्ही शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केलं. आज शेतकरी बियाणं तयार करतो, ब्रँडिंग करतो, दुसऱ्या शेतकऱ्याला विकतो आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तो थेट शेतात जाऊन बियाण्याची खात्री करतो. परिणामी, फसवणूक कमी झाली. खर्च कमी झाला, विश्वास वाढला. ही आमच्या भागातील खरी बियाणे क्रांती आहे.कांदा प्रक्रिया अपयशातून घेतलेला धडाआम्ही कांद्यावर प्रक्रिया करण्याचा प्रयत्न केला; पण सातत्यपूर्ण उत्पादन नसल्यामुळे तो यशस्वी झाला नाही. पर्याय - थेट विक्रीचा मार्ग... मग आम्ही कांदा थेट पॅक करून विकायला सुरुवात केली. हा मार्ग अधिक व्यवहार्य ठरला.शेतकरी उत्पादक गट -.संघटनेची ताकदआम्ही विविध उत्पादक गट तयार केले. उदा. संत्रा, हळद, गहू, तूर, भाजीपाला, फळबाग... त्यातून काही शेतकरी उत्पादक कंपन्या उभ्या राहिल्या. शेतकरी कंपनी चालवणं अजूनही कठीण आहे. कायदेशीर आणि आर्थिक अडचणी मोठ्या आहेत.महिलांनी पापड, लोणचे, मसाले आणि इतर अनेक उद्योग उभे केले. त्यांना प्रशिक्षण आणि बाजारपेठ दिली. एक स्पष्ट निष्कर्ष आम्ही ठामपणे सांगतो, शेती + प्रक्रिया + बियाणे + थेट विक्री = शेतकऱ्याचा खरा विकास.शेवट नव्हे, नव्या लढाईची सुरुवात आज आम्ही इतकंच सांगतो, की शेतकरी फक्त उत्पादन करणारा राहिला, तर तो कायम बाजाराच्या दयेवर जगत राहील; पण ज्या दिवशी शेतकरी स्वतः उत्पादन करेल, त्यावर प्रक्रिया करेल आणि थेट ग्राहकांपर्यंत विकेल त्या दिवशी त्याच्या हातात केवळ पैसा नाही, तर निर्णयाची ताकद येईल. आम्ही अनेक प्रयोग केले, काही यशस्वी झाले, काही अपयशी ठरले; पण एक गोष्ट मात्र स्पष्ट झाली, की अपयश हा शेवट नसतो, तर पुढच्या यशाची दिशा असते.अचलपूरच्या मातीत आम्ही संघर्ष पाहिला आहे. आता या मातीत स्वाभिमान उभा करायचा आहे. आमचा उद्देश साधा आहे - प्रत्येक शेतकरी हा कष्टकरी नव्हे, तर सक्षम उद्योजक बनला पाहिजे. ही लढाई सत्तेची नाही... ही लढाई आहे स्वाभिमानाची आणि आम्ही ठाम आहोत - अचलपूरला मागे राहू देणार नाही... अचलपूरला उभं करणारच! संघर्ष आमचा धर्म आहे... विकास आमचं ध्येय आहे आणि शेतकरी हा आमचा केंद्रबिंदू आहे. हीच आमची वाट... हीच आमची जिद्द आणि हाच आमचा अंतिम निर्धार! 