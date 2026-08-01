Premium|Engineering Career Choices : कॉम्प्युटरच्या पलीकडचे

दीपक सारंग - sakal.avtaran@gmail.comएकेकाळी अभियांत्रिकी म्हणजे विविध शाखांमधील संधींचे विश्व होते. आज ते मोठ्या प्रमाणावर कॉम्प्युटर सायन्स आणि आयटीभोवती फिरताना दिसते; मात्र तंत्रज्ञानाच्या वेगवान बदलाच्या काळात एका शाखेच्या गर्दीत भविष्य सुरक्षित आहे का, याचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. कारण उद्याचा भारत घडवण्यासाठी केवळ कोड लिहिणारे नव्हे; तर नवे तंत्रज्ञान निर्माण करणारे आणि विविध क्षेत्रांना दिशा देणारे अभियंतेही आवश्यक आहेत.‘शिक्षण हे केवळ पदवी मिळविण्याचे साधन नसते; ते राष्ट्राच्या भविष्याची दिशा ठरविणारे माध्यम असते.’ आज ही गोष्ट पूर्वीपेक्षा अधिक महत्त्वाची ठरते आहे. कारण महाराष्ट्रातील हजारो विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक अशा एका टप्प्यावर उभे आहेत, जिथे प्रवेश प्रक्रियेत घेतलेला एक निर्णय पुढील चार दशकांच्या करिअरवर परिणाम करू शकतो..CM Devendra Fadnavis : महाराष्ट्र पाच वर्षांत घेणार ‘अर्थभरारी’; जग मंदावले... पण राज्याची प्रगती सुसाट.बारावीचा निकाल लागला, की राज्यभर एकच चित्र दिसते. विद्यार्थी, पालक, नातेवाईक आणि अगदी काही शैक्षणिक सल्लागारदेखील एकच सल्ला देताना दिसतात - ‘कॉम्प्युटर सायन्स किंवा आयटीलाच प्रवेश घ्या.’ जणू अभियांत्रिकी शिक्षणाचा अर्थच या दोन शाखांपुरता मर्यादित झाला आहे. परिणामी, मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिव्हिल, प्रॉडक्शन, इन्स्ट्रुमेंटेशन, मेटलर्जी इत्यादींसारख्या राष्ट्राच्या औद्योगिक कणा असलेल्या शाखा विद्यार्थ्यांच्या पसंतीत मागे पडताना दिसत आहेत. असा बदल केवळ विद्यार्थ्यांच्या आवडीचा नाही; तर तो समाजातील मानसिकता, रोजगाराविषयीच्या अपेक्षा, बाजारातील ट्रेंड आणि यशाची बदललेली व्याख्या यांचा एकत्रित परिणाम आहे; परंतु या गर्दीत एक प्रश्न मात्र विचारला जात नाही तो म्हणजे, ‘जर सर्व जण एकाच दिशेने धावत असतील, तर त्या दिशेला उद्या सर्वांसाठी जागा असेल का?’गेल्या दोन दशकांत भारतीय माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाने देशाच्या आर्थिक प्रगतीत ऐतिहासिक योगदान दिले. लाखो तरुणांना रोजगार मिळाला, जागतिक स्तरावरील कंपन्यांमध्ये काम करण्याची संधी मिळाली आणि भारताने जगाच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेत आपले वेगळे स्थान निर्माण केले. त्यामुळे कॉम्प्युटर सायन्स आणि माहिती तंत्रज्ञान शाखांकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा असणे स्वाभाविक आहे; मात्र इतिहास आपल्याला एक महत्त्वाचा धडा शिकवतो - कोणताही उद्योग कायम एकाच वेगाने वाढत नाही. एकेकाळी सिव्हिल इंजिनिअरिंगला सुवर्णकाळ होता. त्यानंतर दूरसंचार क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण झाले. काही वर्षांनी ऑटोमोबाईल उद्योगाने झपाट्याने विस्तार केला. काळ बदलला तसे रोजगाराचे स्वरूपही बदलत गेले..आज पुन्हा एक मोठा बदल आपल्या दारात उभा आहे - कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence). आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवळ माहिती शोधत नाही; ती कोड लिहिते, सॉफ्टवेअर चाचण्या करते, अहवाल तयार करते, डेटा विश्लेषण करते, ग्राहकांशी संवाद साधते आणि अनेक बौद्धिक कामे अत्यंत वेगाने पार पाडते. याचा अर्थ अभियंत्यांची गरज संपेल, असा अजिबात नाही; परंतु एका कामासाठी लागणाऱ्या मनुष्यबळाची संख्या निश्चितच कमी होण्याची शक्यता वाढली आहे.जागतिक आर्थिक मंच (World Economic Forum), मॅकिन्से, आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (ILO) आणि इतर अनेक संस्थांच्या अभ्यासातून एकच निष्कर्ष समोर येतो तो म्हणजे, भविष्यात नोकऱ्या पूर्णपणे नष्ट होणार नाहीत; मात्र त्यांचे स्वरूप आमूलाग्र बदलणार आहे. नियमित, पुनरावृत्ती स्वरूपाची अनेक कामे स्वयंचलित होतील आणि उद्योगांना कमी; पण अत्यंत कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता भासेल. याचा सर्वाधिक परिणाम कोणावर होईल? अत्युच्च कौशल्य असलेल्या अभियंत्यांवर नव्हे; तर केवळ पदवीच्या आधारावर रोजगाराची अपेक्षा ठेवणाऱ्या मोठ्या समूहावर.आज भारतात दरवर्षी लाखो विद्यार्थी अभियांत्रिकी पदवी घेऊन बाहेर पडतात. त्यांपैकी मोठा वाटा कॉम्प्युटर सायन्स आणि माहिती तंत्रज्ञान शाखांचा आहे. पुढील चार ते पाच वर्षांत एआयचा प्रभाव आणखी वाढला आणि भरतीचे प्रमाण कमी झाले, तर रोजगाराच्या बाजारात प्रचंड स्पर्धा निर्माण होईल. त्यातून निर्माण होणारी सुशिक्षित बेरोजगारी ही केवळ आर्थिक समस्या राहणार नाही; तर ती सामाजिक आणि मानसिक समस्येत रूपांतरित होईल..बेरोजगारी ही फक्त उत्पन्न कमी करत नाही; ती तरुणांचा आत्मविश्वास कमी करते, कुटुंबांवर आर्थिक ताण आणते, मानसिक आरोग्यावर परिणाम करते आणि समाजात असंतोष निर्माण करते. म्हणूनच शिक्षण आणि रोजगार यांच्यातील संतुलन हा केवळ शैक्षणिक विषय नसून सार्वजनिक धोरणाचा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे.एखाद्या अभ्यासक्रमाची लोकप्रियता आणि त्याची भविष्यातील रोजगारक्षमता या नेहमीच समान नसतात. एखाद्या क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी वाढू लागल्या, की मोठ्या प्रमाणावर नवीन संस्था, नवीन अभ्यासक्रम आणि अतिरिक्त प्रवेशक्षमता मंजूर करण्याची मागणी वाढते; मात्र काही वर्षांनी उद्योगांचे स्वरूप बदलते आणि त्याचा सर्वाधिक फटका विद्यार्थ्यांनाच बसतो.फार्मसी शिक्षणाचे उदाहरण याच संदर्भात अत्यंत बोलके आहे. काही वर्षांपूर्वी मोठ्या प्रमाणावर फार्मसी महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात आली. परिणामी, पदवीधरांची संख्या झपाट्याने वाढली; परंतु रोजगाराच्या संधी त्याच प्रमाणात वाढल्या नाहीत. त्यानंतर नियामक संस्थांना आणि शासनाला नवीन संस्था व अतिरिक्त प्रवेशक्षमतेबाबत पुनर्विचार करावा लागला. हा निर्णय कोणत्याही शाखेविरोधात नव्हता; तर शिक्षण आणि रोजगार यांच्यातील समतोल राखण्याचा प्रयत्न होता.आज कॉम्प्युटर सायन्स आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही अशाच प्रकारच्या वैज्ञानिक अन् दूरदृष्टीपूर्ण पुनरावलोकनाची आवश्यकता आहे. याचा अर्थ या शाखांना मर्यादा घालणे किंवा त्यांची प्रगती रोखणे, असा अजिबात नाही; मात्र राज्यातील उद्योगांची वास्तविक मागणी, कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे बदलणारे रोजगार, दरवर्षी बाहेर पडणाऱ्या पदवीधरांची संख्या आणि पुढील दहा वर्षांतील कौशल्यांची गरज यांचा सखोल अभ्यास करूनच नवीन अभ्यासक्रम किंवा अतिरिक्त प्रवेशक्षमता मंजूर करण्याचे धोरण विकसित करणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे, विद्यार्थ्यांना पर्यायी शाखांकडे आकर्षित करण्यासाठी शासनाने अधिक सक्रिय भूमिका घेण्याची गरज आहे..Premium|Foreign Investment India : परदेशी भांडवलाचा ओघ कमी का होतोय?.महाराष्ट्रात ऑटोमोबाईल, उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण, रेल्वे, सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहने आणि पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होत आहे. या प्रत्येक क्षेत्राला मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिव्हिल आणि इतर मूलभूत शाखांतील सक्षम अभियंत्यांची आवश्यकता आहे. मग विद्यार्थ्यांचा ओढा त्या शाखांकडे का वाढत नाही? याचे उत्तर रोजगाराच्या संधींच्या अभावात नसून, त्या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणाऱ्या व्यवस्थेच्या अभावात आहे. त्यासाठी शासनाने उद्योग आणि विद्यापीठांमध्ये अधिक सक्षम समन्वय निर्माण करणे अत्यावश्यक आहे. पदवी पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक शाखेसाठी उद्योगाभिमुख ब्रिज कोर्सेस, फिनिशिंग स्कूल्स, ॲडव्हान्स्ड स्किलिंग प्रोग्राम्स आणि उद्योगांमधील अनिवार्य प्रशिक्षणाची व्यवस्था निर्माण झाली; तर हजारो विद्यार्थ्यांची रोजगारक्षमता लक्षणीयरीत्या वाढू शकते.मेकॅनिकल अभियंत्याला रोबोटिक्स आणि ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल अभियंत्याला स्मार्ट ग्रिड आणि ई-मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्याला सेमीकंडक्टर डिझाइन आणि एम्बेडेड सिस्टिम्स, सिव्हिल अभियंत्याला डिजिटल कन्स्ट्रक्शन आणि बीआयएम (BIM) यांसारखी कौशल्ये दिली गेली; तर रोजगाराच्या संधी अनेक पटींनी वाढतील. त्याचबरोबर प्रत्येक शाखेत कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे पूरक कौशल्य म्हणून शिकविणे, ही काळाची गरज आहे. आजची सर्वात मोठी गरज म्हणजे विद्यार्थी आणि पालकांची मानसिकता बदलणे.कॉम्प्युटर सायन्स किंवा आयटी म्हणजेच यश, ही समजूत जितक्या लवकर बदलेल तितके समाजाच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताचे ठरेल. कारण भविष्यातील भारताला केवळ सॉफ्टवेअर अभियंते नको आहेत; तर पूल बांधणारे अभियंते, ऊर्जा व्यवस्था उभारणारे अभियंते, चिप डिझाइन करणारे संशोधक, संरक्षण तंत्रज्ञान विकसित करणारे वैज्ञानिक, उत्पादन उद्योग सक्षम करणारे अभियंते आणि हरित अर्थव्यवस्था उभी करणारे तज्ज्ञही तेवढेच आवश्यक आहेत..संत तुकाराम महाराज म्हणतात, ‘विचार करूनि करावे काम.’ करिअरचा निर्णय घेतानाही हीच भूमिका आवश्यक आहे. विद्यार्थी हा केवळ एका कुटुंबाचा सदस्य नसतो; तर तो राष्ट्राच्या भविष्याचा शिल्पकार असतो. त्यामुळे शिक्षणाचे नियोजन हे केवळ प्रवेशसंख्या वाढविण्यावर आधारित नसून, भविष्यातील रोजगार, उद्योगांची गरज आणि राष्ट्रीय विकासाच्या दिशेने केले गेले पाहिजे. उच्च व तंत्र शिक्षणाच्या क्षेत्रात अनेक महत्त्वपूर्ण सुधारणा राबवल्या जात आहेत. त्या प्रयत्नांना अधिक परिणामकारक करण्यासाठी उद्योग, विद्यापीठे, नियामक संस्था आणि शासन यांनी एकत्रितपणे बदलत्या वास्तवाचा सातत्याने अभ्यास करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याला केंद्रस्थानी ठेवून शिक्षणाचे नियोजन झाले; तर महाराष्ट्र देशासाठी एक आदर्श मॉडेल निर्माण करू शकतो.आजचा प्रश्न केवळ कोणत्या शाखेला प्रवेश घ्यायचा हा नाही; तर उद्याच्या भारतासाठी कोणते मनुष्यबळ तयार करायचे, हा आहे. कारण विद्यार्थी शिकला पाहिजे; पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे तो शिकून सक्षमपणे उभा राहिला पाहिजे.विद्यार्थी म्हणजे राष्ट्राची सर्वात मोठी संपत्ती. त्या संपत्तीचे नियोजन दूरदृष्टीने केले, तरच भारताचा लोकसंख्यात्मक लाभांश हे राष्ट्राच्या विकासाचे सर्वात मोठे सामर्थ्य बनेल... अन्यथा सुशिक्षित बेरोजगारीचे संकट आपल्या विकासयात्रेला मोठा अडथळा ठरू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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