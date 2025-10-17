Premium|Indian Monsoon: ‘एल-निनो’- ‘ला-निना’सह अन्य घटकही निर्णायक, कसं ठरतं भारताच्या पावसाचं भविष्य?

हवामानाचा विचार करताना त्याचा संपूर्ण पट लक्षात घ्यावा लागतो. कधी-कधी एखादा छोटासा वाटणारा घटकसुद्धा प्रभाव पाडून जाऊ शकतो, तर खूप प्रभावी समजला जाणारा घटकही निष्प्रभ बनू शकतो. म्हणूनच निसर्गातील विविध घटकांचे योग्य आकलन होणे आणि त्यांच्याबद्दलची जाण अधिकाधिक वाढवत जाणे गरजेचे आहे. या वर्षीच्या पावसाने आणि ‘एल-निनो सदर्न ऑस्सिलेशन’ या घटकाने दिलेला हा धडाच आहे, असे समजायला हरकत नाही.भारतात मॉन्सूनच्या काळातील पाऊस, विशेषत: अतिवृष्टी आणि दुष्काळी परिस्थिती यांचा सर्वाधिक संबंध असतो तो, हवामानाच्या दोन प्रमुख घटकांशी. हे घटक म्हणजे, एल-निनो आणि ला-निना! त्यांना मिळून ‘एल-निनो सदर्न ऑस्सिलेशन’ अर्थात ‘इन्सो’ (ENSO) असेही म्हटले जाते. मॉन्सून काळातील पावसाचा अंदाज देताना आणि पुढे संपूर्ण पावसाळी हंगाम कसा जाणार? हे समजून घेण्यासाठी सुद्धा याच घटकांची सर्वाधिक दखल घ्यावी लागते. तसे भारतातील पावसाला प्रभावित करणारे अनेक घटक आहेत. ते केवळ स्थानिक घटक नव्हेत, तर जागतिक घटक आहेत. त्यात अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, युरेशिया अशा विविध भागातील घटकांचा समावेश होतो. .या बाबतीत तेथील तापमान, वारे, इतर घटक महत्त्वाचे ठरतात. त्यांचा प्रभाव पावसाचे प्रमाण ठरवतोच, पण या सर्वांमध्ये प्रमुख आहेत ते ‘एल-निनो’ आणि ‘ला-निना’. खरे तर ही जोडगोळी म्हणता येईल. कारण त्यांचा एकमेकांशी घट्ट संबंध असतो. एक सक्रिय असतो, तेव्हा दुसरा घटक शांत असतो. आणि दुसरा सक्रिय बनतो, तेव्हा पहिला शांत बनतो. त्यांचे स्थान प्रशांत महासागरात असते आणि निर्मितीचे कारण अर्थातच पृथ्वीवर विषुववृत्तावरून वाहणारे व्यापारी वारे. पृथ्वीच्या स्वत:भोवती फिरण्याच्या गतीमुळे वाऱ्यांची निर्मिती होते. हे वारे पूर्वेकडून पश्चिमेकडे वाहतात. त्याचा परिणाम म्हणून उष्ण आणि थंड पाण्याच्या सागरी प्रवाहांची निर्मिती होते. कोणत्या वेळी कोणते प्रवाह सक्रिय आहेत यावरून प्रशांत महासागरात एल-निनो सक्रिय असणार की ला-निना? हे ठरते. हे बदल प्रशांत महासागराच्या पूर्वेकडील भागातील किनारी प्रदेशात पाहायला मिळतात..‘एल-निनो’ सक्रिय असणे...प्रशांत महासागराच्या पूर्वेकडील किनारी प्रदेशात म्हणजेच पेरू, इक्वेडोर या देशांच्या जवळपास काही काळात समुद्राच्या पृष्ठभागाचे, वरच्या २०० मीटरच्या पट्ट्यातील तापमान तापते. त्याचे तापमान सरासरीपेक्षा अर्ध्या अंश सेल्सिअस किंवा त्यापेक्षा जास्त वाढले आणि ते काही महिन्यांसाठी कायम असले तर ‘एल-निनो’ सक्रिय असल्याचे जाहीर केले जाते. पण तापमानातील ही वाढ केवळ इतकीच नसते, तर या घटकाची तीव्रता जास्त असल्यास तापमानाची वाढ तब्बल २ ते २.५ अंश सेल्सिअस इतकी जास्त असू शकते. प्रशांत महासागराच्या मोठ्या प्रदेशावर तापमानात अशी वाढ होते, तेव्हा त्याचा परिणाम जगाच्या वेगवेगळ्या भागात पाहायला मिळणे स्वाभाविक आहे. तसा तो पाहायला मिळतोसुद्धा. दक्षिण अमेरिकेतील पेरू, चिनी, मेक्सिको तसेच, अमेरिकेच्या नैर्ऋत्य (दक्षिण-पश्चिम) प्रदेशात मुसळधार पाऊस पडतो. त्यामुळे या तुलनेने कमी पावसाच्या प्रदेशात पूर परिस्थिती निर्माण होते. याउलट, अमेरिकेच्या ईशान्य (उत्तर-पूर्व) भागात तसेच, दक्षिण अमेरिकेतील ब्राझीलसारख्या देशात पावसाचे प्रमाण घटते.ही घट जशी तिकडे होते. त्याच प्रमाणे या गोष्टीचा भारताच्या मोसमी पावसावरही विपरीत परिणाम होतो. भारतातील कमी पावसाची किंवा दुष्काळी वर्षे यांचे ‘एल-निनो’ असलेल्या वर्षांशी थेट संबंध लावता येतो. हे प्रमाण अगदी एकास एक असे नाही, म्हणजे ज्या वर्षा ‘एल-निनो’ सक्रिय आहे, त्या वर्षी दुष्काळी परिस्थिती असते असे नाही. पण भारतातील बहुतांश दुष्काळ ‘एल-निनो’ सक्रिय असलेल्या वर्षीच अनुभवायला मिळाले आहेत, हेही तितकेच खरे. ‘एल-निनो’बाबत ही स्थिती असली तरी त्याच्या नेमका विरुद्ध घटक म्हणजे- ‘ला-निना’. याच्या मुळाशी सुद्धा विषुववृत्तावर वाहणारे वारे असतात. मात्र, त्यांचे वर्तन आणि वैशिष्ट्य ‘एल-निनो’च्या अगदीच विरुद्ध असते. .‘ला-निना’ सक्रिय असणे...हा घटक सक्रिय असण्यासाठी प्रशांत महासागराच्या पूर्वेकडील किनारी प्रदेशात म्हणजेच पेरू, इक्वेडोर या देशांच्या जवळपास काही काळात समुद्राच्या पृष्ठभागाचे, वरच्या २०० मीटरच्या स्तरातील पाण्याचे तापमान कमी होते. त्याचा परिणाम म्हणून हा घटक सक्रिय झाल्याचे मानले जाते. त्याचे परिणाम एन-निनो घटकाच्या उलट असतात. या घटकाच्या सक्रिय असण्याचा परिणाम म्हणजे पेरू, इक्वेडोर, मेक्सिको या देशांमध्ये, अमेरिकेच्या नैर्ऋत्य भागात दुष्काळी परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता असते. याउलट, ब्राझीलच्या प्रदेशात, अमेरिकेच्या ईशान्य प्रदेशात चांगल्या पावसाची शक्यता असते. भारतात जास्त पाऊस पडण्याच्या दृष्टीनेही हा घटक सक्रिय असणे फायद्याचे ठरते. आतापर्यंतच्या नोंदी असे सांगतात की हा घटक सक्रिय असताना भारतात दुष्काळ पडल्याचे पाहायला मिळालेले नाही. अर्थात, हा घटक सुद्धा एकास-एक अशा प्रकारे परिणाम करत नाही.एक बाब लक्षात घ्यायला हवी. ती म्हणजे- प्रत्येक वेळी ‘एल-निनो’ किंवा ‘ला-निना’ हे घटक सक्रिय असतात असे नाही. तर अनेकदा ‘एल-निनो सदर्न ऑस्सिलेशन’ स्थिती न्यूट्रल किंवा सामान्य स्थिती सुद्धा असते. अशी स्थिती असते, तेव्हा या घटकांचा जागतिक हवामानावर विशेष फरक पडतोच, असे नाही. .सद्यःस्थिती काय?‘एल-निनो’ आणि ‘ला-निना’ हे घटक झोक्याप्रमाणे वर-खाली होतच असतात. गेल्या वर्षी उन्हाळ्यापर्यंत (मे २०२३ ते एप्रिल २०२४) एल-निनो सदृश परिस्थिती होती. पश्चिम प्रशांत महासागराचे विषुववृत्ताजवळील तापमान सरासरीपेक्षा जास्त नोंदवले गेले. अर्थात, ही परिस्थिती असली तरी त्याची तीव्रता खूप जास्त नव्हती. त्यानंतर परिस्थिती बदलली आणि गेले सव्वा वर्षे (मे २०२४ ते ऑगस्ट २०२५) ‘न्यूट्रल’ स्थिती अस्तित्वात आहे. पश्चिमेकडील विषुववृत्तीय प्रशांत महासागराच्या पृष्ठभागाचे तापमान ना फारसे तापले आहे, ना फारसे थंड झाले आहे. याचा अर्थ, या घटकाच्या अनुषंगाने आपल्याकडील हवामान प्रभावित होण्याचा प्रश्न उद््भवत नाही. तरीसुद्धा, या वर्षीच्या भारतीय मॉन्सूनच्या पावसाचा विचार करता, तो सरासरीपेक्षा कितीतरी जास्त नोंदवला गेला आहे. देशाच्या पातळीवर १०८ टक्के पावसाची नोंद झाली आहे. देशपातळीवर अशी नोंद असली तरी विविध राज्यांमध्ये आणि उपविभागांत त्यात बरीच तफावत पाहायला मिळते. राजस्थान, पंजाब, हरयाणा यांचा समावेश असलेल्या वायव्य (उत्तर-पश्चिम) भारतात सरासरीच्या १२७ टक्के, तर महाराष्ट्राचा समावेश असलेल्या मध्य भारतात सरासरीच्या तब्बल ११५ टक्के इतका पाऊस झाला आहे..या दोन्ही विभागांमध्ये अतिवृष्टीच्या घटना घडल्या आहेत. त्यांच्यामुळे अनेकांचे मृत्यूसुद्धा झाले आहेत. हिमालयाच्या पर्वतीय प्रदेशांमध्ये झालेल्या दुर्घटना ताज्या आहेत. हे सर्व पाहायला मिळाले असले तरी प्रत्यक्षात पावसासाठी पूरक असलेली ला-निना परिस्थिती अजूनही निर्माण झालेलीच नाही. ‘एल-निनो सदर्न ऑस्सिलेशन’ च्या अनुषंगाने सध्या सामान्य (न्यूट्रल) स्थिती अस्तित्वात आहे.तरीसुद्धा पावसाचा हा कहर. याचा अर्थ हाच की ‘एल-निनो’ किंवा ‘ला-निना’ या घटकांचा परिणाम पावसाच्या प्रमाणावर होत असला तरी तो एकाच-एक असा होत नाही. त्यात इतरही अनेक घटकांचा प्रभाव असतो. तेसुद्धा पावसाला प्रभावित करतात. तसे नसते तर इतका पाऊस पडण्याची आणि त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आपत्ती घडल्याच नसत्या.हवामानाचा विचार करताना त्याचा संपूर्ण पट लक्षात घ्यावा लागतो. कधी-कधी एखादा छोटासा वाटणारा घटकसुद्धा प्रभाव पाडून जाऊ शकतो. तर खूप प्रभावी समजला जाणारा घटकही निष्प्रभ बनू शकतो. म्हणूनच निसर्गातील विविध घटकांचे योग्य आकलन होणे आणि त्यांच्याबद्दलची जाण अधिकाधिक वाढवत जाणे गरजेचे आहे. या वर्षीच्या पावसाने आणि ‘एल-निनो सदर्न ऑस्सिलेशन’ या घटकाने दिलेला हा धडाच आहे, असे समजायला हरकत नाही. .Premium| US Immigration policy: संकटाला संधीची किनार...\n\n.ठळक मुद्दे :lभारतातील पावसाचे स्वरूप ठरवणारे दोन प्रमुख जागतिक घटक म्हणजे ‘एल-निनो’ आणि ‘ला-निना’.lया दोन घटकांचा एकत्रित उल्लेख ‘एल-निनो सदर्न ऑस्सिलेशन’ (ENSO) असा होतो.lपावसावर फक्त स्थानिक नाही, तर अटलांटिक, प्रशांत महासागर आणि युरेशिया सारख्या घटकांचाही प्रभाव असतो.lविषुववृत्तीय व्यापारी वारे (Trade Winds) हे ‘एल-निनो’ आणि ‘ला-निना’ निर्माण होण्यास कारणीभूत ठरतात.lहे वारे पूर्वेकडून पश्चिमेकडे वाहतात आणि त्यामुळे उष्ण-थंड सागरी प्रवाह तयार होतात.lया प्रवाहांच्या बदलांनुसार प्रशांत महासागरात ‘एल-निनो’ आणि ‘ला-निना’ कोणता घटक सक्रिय आहे ते ठरते.l‘एल-निनो’ सक्रिय असताना, पेरू व इक्वेडोर दरम्यान समुद्राच्या वरच्या स्तराचे तापमान सरासरीपेक्षा किमान ०.५ अंश सेल्सिअसने वाढते.lभारतात ‘एल-निनो’ असलेल्या वर्षांत दुष्काळाची शक्यता वाढते, जरी प्रत्येक वर्षी तसं होत नाही.l‘ला-निना’ सक्रिय असताना, याच प्रदेशातील पाण्याचे तापमान सरासरीपेक्षा कमी होते.lभारतासाठी ‘ला-निना’ ही चांगल्या पावसाची अनुकूल स्थिती मानली जाते. आतापर्यंतच्या नोंदी दर्शवतात की ‘ला-निना’ असताना भारतात दुष्काळ पडलेला नाही.l‘एल-निनो सदर्न ऑस्सिलेशन’ कायमच सक्रिय नसतो; अनेकदा तो सामान्य (न्यूट्रल) स्थितीतही असतो.lमे २०२४ ते ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत ‘एल-निनो सदर्न ऑस्सिलेशन’ सामान्य (न्यूट्रल) स्थितीत आहे.lयंदा ‘एल-निनो सदर्न ऑस्सिलेशन’ सामान्य असतानाही भारतात पाऊस सरासरीपेक्षा जास्त (१०८ टक्के) झाला; मध्य भारतात तो ११५ टक्के इतका नोंदवला गेला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.