Premium|Environmental Cost: निर्यातीच्या वाढीमुळे पर्यावरणीय हानी; उपायांची आवश्यकता

संतोष शिंत्रे, पर्यावरणाचे अभ्यासकवाढीव व्यापाराची, निर्यातीची पर्यावरणीय किंमत लक्षात घ्यायला हवी. धारणाक्षम उपाय करून उद्योग आणि सरकारला पर्यावरणाचे नुकसान थांबवता येईल. प्रश्न आहे तो राजकीय आणि औद्योगिक इच्छाशक्तीचा आणि जनमताच्या दबावाचा. कोणे एके काळी, आयात-निर्यातशुल्क, व्यापाराच्या वाटाघाटी हे सर्व शांतपणे एका बाजूने चालू असे. लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर त्याचा फार ठसा उमटत नसे. जागतिक शांततेला हेच पोषक होते. सर्वच राष्ट्रे व्यापार-उदिम, निर्यात वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील असायलाच हवीत. पण जेव्हा हे प्रयत्न आपल्या नागरिकांचे स्वास्थ्य आणि जीवनमान, आपले पर्यावरण-निसर्ग यांचा अपरिवर्तनीय विनाश घडवून केले जातात, तेव्हा मात्र ते ‘घर जाळून कोळशाचा व्यापार करणे’ या म्हणीच्या अर्थाचे तंतोतंत उदाहरण ठरतात. .युरोपीय महासंघ आणि अमेरिका यांच्याबरोबर नुकत्याच झालेल्या व्यापार करारानिमित्ताने निर्यात-व्यापार वाढत असतांना होणारी निसर्ग-पर्यावरणाची हानी या विषयावर हा काहीसा प्रकाश. आपल्या पर्यावरणाला घातक उत्पादने ‘विकसनशील’ राष्ट्रांकडून सोयिस्कर रीतीने उत्पादित करून घेणे, नैसर्गिक मूलस्रोत त्यांच्याकडून आपल्याकडे आयात करणे आणि अंतिम उत्पादन पुन्हा चढ्या किमतीने त्यांनाच विकणे हे उद्योग युरोप-अमेरिका करतच होते, आहेत. निर्यातीची बाजारपेठ किती आहे, ते ठरलेले असते. जेव्हा विविध ‘विकसनशील’ राष्ट्रे या मर्यादित बाजारपेठेत स्पर्धा करत असतात, तेव्हा किंमती स्पर्धात्मक ठेवण्याचा त्यांच्यावर ताण असतो. मग पहिली गदा येते ती बौद्धिकस्वामित्व, पर्यावरणरक्षक उपाय आणि प्रदूषणनियंत्रण योजनांवर. उद्योगमार्तंड माफिया याबाबत निष्काळजी असतातच. पण सरकारलाही या गोष्टींची फिकीर दिसत नाही.उत्पादने बाहेर पाठवण्यासाठी बंदरे लागतात. त्यांचा पर्यावरणीय आघात मोठा असतो. ‘निकोबार’बद्दल तर बोलावे तेवढे कमीच. पण केरळमधील बहुद्देशीय ‘विझिंजम’ बंदराचे उदाहरण विदारक आहे. गेल्या सात वर्षांत तिथल्या स्थानिक लोकांना समुद्री जैववैविध्य प्रचंड घटलेले जाणवत आहे. मिळणाऱ्या मत्स्यसंख्येत मोठी घट आहे. त्यामुळे मोठ्या जनसमुहाला फटका बसला. पुनर्वसन अपुरे आहे. अशा बंदरांभोवती कृत्रिम सोयिस्कर हालचालीसाठी समुद्री भिंती बांधल्या जातात. सर्वच किनाऱ्यांचे, होणारी धूप आणि पुनर्भरण होणारी वाळू यांमुळे एक नैसर्गिक संतुलन असते.–ते अशा कृत्रिम भिंतींनी बिघडते; भिंतीच्या एका बाजूला जास्त वाळू जमा होते,तर दुसऱ्या बाजूची वाळू कमी होते. नैसर्गिक भरती-ओहोटीवर त्याचे घातक परिणाम होतात. क्षारता गरजेपेक्षा वाढते..दूरगामी परिणाम म्हणजे निर्यातीसाठी ‘वाढीव’ शेतकी उत्पादनाचा ताण बऱ्याचदा एक-पीक घेऊन स्थानिक अधिवास धोक्यात आणणारा ठरतो. काही राज्यांत अशी पर्यावरणीय हानी ढळढळीत दिसते.उदा. कर्नाटकातील कोडगू जिल्ह्यातील कॉफीउत्पादक आता उत्पादन/निर्यात वाढवण्याच्या ताणामुळे पर्जन्यवनांच्या छायेत केल्या जाणाऱ्या धारणाक्षम ‘अरेबिका’ कॉफीऐवजी अधिक उत्पादन देणाऱ्या, पण हानिकारक रीतीने ‘सिल्वर ओक’सारख्या वृक्षांच्या छायेखालील ‘रोबस्टा’ प्रकाराची लागवड करू लागले आहेत. यामुळे जैव-वैविध्य घटतेच, पण एरवी जे कार्बन-संचयन पर्जन्यवनांमुळे झाले असते, तेही होत नाही.उपरा सिल्वर ओक, तिथल्या २५० प्रकारच्या झाडे/वृक्षांना घातक असतो; अशा वनस्पतींना की जिथले पक्षी, छोटे सस्तन प्राणी, पाण्याचे चलनवलन व कॉफीची गुणवत्ता ठरवत असतात. (जी ओकखाली वाढलेल्या कॉफीपेक्षा सरस असते) पण ‘सिल्वर ओक’ पटकन वाढतो-कापता आणि विकता येतो! या ‘ओक’मुळे तिथली कीटक-भक्षी वाघुळेही धोक्यात येतात. .‘पाम’ लागवडीचे परिणामभारत पाम तेलाच्या सर्वात मोठ्या आयातदारांपैकी एक देश. ही आयात कमी करण्याच्या नादात आपण मिझोराम, आंध्र, तेलंगण, केरळ आणि अंदमान-निकोबार आदी राज्यांच्या पर्यावरणावर घाला घालत आहोत. पंतप्रधानांनी ११ हजार ४० कोटी रु. तरतूद असलेली ‘पाम लागवड योजना’ जाहीर केली. एका पामच्या झाडाला रोज ३०० लि. पाणी लागते. या लागवडीने वनराजी कायमची नाहीशी होते. मानवेतर प्रजातींची तिथली संख्या कमी होते. मानव-पशू संघर्ष वाढतात. मातीच्या सुपीकतेवर गंभीर परिणाम होतात. पोषक आणि अन्नघटक, विकरे (enzymes) आणि कार्बन यांचे प्रमाण पाम लागवडीच्या जमिनीत कमी रहाते. अनाघ्रात वनांचे मोठमोठे पट्टे तुळतुळीत साफ करूनच पाम लावावा लागतो-कारण दोन पामच्या झाडांमध्ये किमान ३० फूट अंतर ठेवावे लागते. निव्वळ २०२५-२६ मध्येच ईशान्य भारतातील पामचे क्षेत्र ९२ हजार ५४३ हेक्टर आणण्याचे योजले जात आहे. मिझोरामचे हाल सर्वाधिक आहेत. कारण तिथल्या जमिनीच्या ७८टक्के इतकी जमीन पाम लागवडीखाली आहे. इथे आधीच पाण्याचे दुर्भिक्ष्य. ४० हजार ते ५० हजार लिटर पाणी प्रतिहेक्टर प्रतिदिन लागणारी लागवड यामुळे दुर्भिक्ष्य तीव्र होते. दोन हेक्टर पाम लागवड प्रतिदिनी मिझोरामच्या एका नागरिकाच्या वार्षिक पाण्याच्या गरजेइतके पाणी पिते. या सर्व राज्यांत जैव-वैविध्य भरपूर होते. पण आता चित्र बदलतेय. मिझोराममधील डांपा व्याघ्र प्रकल्पात २०१४ पासून एकही वाघ दिसलेला नाही आणि प्रकल्पातच पाम लागवड मात्र आहे! पंतप्रधानांच्या योजनेत कुठेही जैविकवैविध्याचा तारतम्याने विचार नाही. कोहळे देऊन आवळे मिळवण्यातला हा प्रकार आहे. सार्वजनिक आरोग्यातील धोकेअमेरिकेबरोबरील करारात अखेर दंडात्मक शुल्क बऱ्यापैकी कमी झाले खरे; पण त्यामुळेच लेदर,वस्त्रे-प्रावरणे, टेक्स्टाइल या उद्योगांमधील पर्यावरणीय हानीची शक्यताही वाढली. लेदर उद्योगाचे म्हणाल तर हे उद्योग प्रतिवर्षी दोन कोटी लिटर सांडपाणी अणि एक लाख टन क्षार जलस्रोतांमध्ये सोडतात. कानपूर अणि तामिळनाडू इथल्या उद्योगांमुळे जलस्रोतांमध्ये क्रोमियम, पारा आणि सेंद्रिय पदार्थ मिसळतात. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्यातील धोके खूपच वाढतात. ३५० डॉलर इतकी वैश्विक बाजारपेठ असलेला भारतीय वस्त्रोद्योगही कमी नाही. ७८ लाख टन कचरा तो प्रतिवर्षी निर्माण करतो. यात उत्पादनपूर्व वाया गेलेल्या वस्तू ४२टक्के, तर उपयोग झाल्यावर फेकून दिलेल्या वस्तू ५१ टक्के असतात. तसेच आपल्या प्रत्येक उत्पादित टनामागे तो १.६ दशलक्ष लिटर पाणीही प्रदूषित करतो. भूजल संपवतो. रासायनिक प्रदूषण करतो. ४२-६७ मेट्रिक टन इतके कार्बन उत्सर्जन असलेला हा उद्योग, कृत्रिम, विघटन न होणाऱ्या धाग्यांवर जास्तच अवलंबून आहे, आणि निर्माण होणाऱ्या एकूण कचऱ्यापैकी फक्त २५-३४ टक्के इतकाच काय तो पुनर्चक्रित होतो. मायक्रोप्लास्टिक अणि कृत्रिम धागे ९४ टक्के वापरत असल्याने ते एक प्रदूषण वेगळेच. वस्त्रे-प्रावरणे उद्योगाचा ग्राहक-पूर्व कचराच मुळी नऊ लाख टन आहे, त्यातला ६० टक्के कापूस असतो. यातला बराचसा भाग, निवडले न गेल्याने आणि पुनर्चक्रित न झाल्याने 'लँड–फिल्स' मध्ये जातो. उत्सर्जने अंतिमतः वाढतातच. हाही उद्योग मोठ्या प्रमाणावर (९४ टक्के) 'पॉलियस्टर', 'विस्कोस','नायलॉन' असे कृत्रिम, मानवनिर्मित अ-विघटनशील धागे वापरत असल्याने 'मायक्रोप्लास्टिक' मोठ्या प्रमाणात पाण्यात सोडतो. वर्षाकाठी नऊ टक्के इतके 'मायक्रो-फायबर' तो समुद्रांमध्ये सोडतो. कटाई अणि शिलाई यांसाठी प्रचंड ऊर्जा वापरल्याने ह्या उद्योगाचा कार्बन फूटप्रिंटही बराच आहे. इतकी वाढीव व्यापाराची, निर्यातीची पर्यावरणीय किंमत आहे. सध्या चाललेल्या घर जाळून कोळशाच्याच व्यापारावर पुष्कळ धारणाक्षम उपाय करून उद्योग आणि सरकारला हे चित्र बदलता येईल. प्रश्न आहे तो राजकीय आणि औद्योगिक इच्छाशक्तीचा आणि लोकमताच्या दबावाचा. अधिकाधिक नागरिक या सर्व मुद्द्यांवर कृतिशील, सजग असणे, इतकाच काय तो उपाय दिसतो. 