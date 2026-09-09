Premium|Epigenetics and Gene Expression : समान डीएनए असूनही पेशींची कामे वेगळी का असतात? एपिजेनेटिक्स समजून घ्या

डॉ. दिलीप निकम - sakal.avtaran@gmail.comआपल्या शरीरातील प्रत्येक पेशीकडे जवळजवळ एकच डीएनए असतो; तरीही मेंदू, हृदय, यकृत आणि त्वचेच्या पेशींची कामे वेगवेगळी का असतात? याचे उत्तर केवळ जनुकांमध्ये नाही, तर एपिजेनेटिक्समध्ये दडलेले आहे. त्यामुळेच ‘आपण असेच का आहोत?’ या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना एपिजेनेटिक्स विज्ञानाला एक नवा दृष्टिकोन देते.वारसा हक्काने फक्त जमीन, जुमला किंवा बाळसेदार बँक खातीच मिळतात असे नाही; तर काही गोष्टी अशा असतात ज्या सरकारी कागदपत्रांवर कुठेच दिसत नाहीत; पण त्या एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे अगदी मोफत संक्रमित केल्या जातात. उदाहरणार्थ आपल्या शरीराची उंची, त्वचा-डोळ्यांचा रंग, काही आजारांची शक्यता, शरीराची बांधणी या सर्व बाबी ठरविण्यामध्ये मुख्य भूमिका बजावणारी जनुके आई-वडिलांकडून पुढच्या पिढीला दिली जातात. त्यामुळे बराच काळ विज्ञानात अशी समजूत होती, की आपल्या डीएनएमध्ये जे लिहिले आहे, तेच आपल्या आयुष्याचे भविष्य ठरवते. हे खरे असेल तर आपल्या शरीरातील मेंदू, हृदय, त्वचा आणि यकृत यांच्या पेशींमध्ये जवळजवळ समान डीएनए असतो; तर मग त्या सगळ्या पेशी वेगवेगळे काम कसे करतात, असा प्रश्न पडणे साहजिकच आहे. मेंदूची पेशी विचार करते, हृदयाची पेशी धडधडते, यकृताची पेशी शरीरातील रसायनांचा हिशेब सांभाळते आणि त्वचेची पेशी बाहेरून संरक्षण करते. म्हणजेच सगळ्यांकडे डीएनएरूपी एकच ‘पुस्तक’ असले तरी त्या पुस्तकातील धडे मात्र वेगवेगळे असून, प्रत्येक पेशी त्यातील वेगळे पान वाचण्यासारखे आहे. .मागील लेखात आपण डीएनएची रचना पहिली. त्यामध्ये एकूण डीएनएच्या केवळ दोन टक्के भाग हा जनुके यांनी बनलेला असून, उर्वरित ९८ टक्के भाग नॉन कोडिंग ‘एपिजेनेटिक्स’ने बनलेला आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे, तर डीएनए म्हणजे शरीराचे सूचनांचे पुस्तक, जनुके म्हणजे त्या पुस्तकातील वेगवेगळ्या सूचना आणि एपिजेनेटिक्स म्हणजे कोणती सूचना कधी वाचायची, किती वाचायची आणि कोणती काही काळ चालू-बंद ठेवायची याची व्यवस्था.हे समजून घेण्यासाठी घरातील स्विचचे उदाहरण घेऊया. घरातील सर्व दिव्यांना वीज एकाच लाईनमधून येते; पण प्रत्येक खोलीचा स्विच वेगळा असतो. हॉलचा दिवा चालू केला म्हणून बेडरूमचा दिवाही चालू होईलच असे नाही. आपल्या शरीरातील जनुकांचेही तसेच आहे. काही जनुके ‘ऑन’ असतात, काही ‘ऑफ’; तर काही कमी-जास्त प्रमाणात काम करतात. त्यामुळे एका पेशीचे वेगळ्या पेशींत रूपांतर होते किंवा पेशी वेगळे कार्य करतात.वैज्ञानिक भाषेतील डीएनएची गुंतागुंत न पाहता सर्वसामान्यांनी एवढे लक्षात ठेवले तरी पुरेसे आहे, की ‘एपिजेनेटिक्स’मधील बदलामुळे डीएनएची अक्षरे बदलत नाहीत, तर त्या अक्षरांमधील माहिती शरीर किती आणि कशी वापरते यात बदल घडवू शकतात. याचे सर्वांत सुंदर उदाहरण म्हणजे अळी आणि फुलपाखरू..Premium|DNA Discovery : डीएनएचा अद्भुत प्रवास; चार रासायनिक अक्षरांनी घडवलेली वैद्यकीय क्रांती.अळी आणि फुलपाखरू दिसायला, वागायला आणि जगण्याच्या पद्धतीने पूर्णपणे वेगळे असतात; पण त्यांच्या डीएनएमध्ये मूलभूत फरक नसतो. अळीमधून फुलपाखरू विकसित होण्याच्या प्रवासात वेगवेगळ्या टप्प्यांवर वेगवेगळी जनुके सक्रिय होतात. म्हणजेच चित्रपटाची एकच ‘स्क्रिप्ट’ असली तरी वेगळ्या वेळेला वेगळा सीन पडद्यावर दिसण्यासारखे आहे. विषय चित्रपटाचा निघालाच आहे, तर आपल्याला बॉलीवूडमधील नव्वदीच्या दशकातील हिट जोडी अनिल कपूर व माधुरी दीक्षित यांचा राकेश रोशन दिग्दर्शित ‘किशन कन्हैया’ आठवतोय? जन्मानंतर वेगळे झालेले जुळे भाऊ, चेहरा जवळजवळ सारखा; पण जडणघडण आणि स्वभाव अगदी वेगळा! एकाला एका प्रकारचे वातावरण मिळाले, दुसऱ्याला वेगळे... चित्रपटातील फरक अर्थातच कथानक, संस्कार आणि परिस्थितीमुळे दाखवला आहे; पण एपिजेनेटिक्स समजावून घेण्यासाठी ही कल्पना सुंदर आहे. समजा, प्रत्यक्ष जीवनातील एकसारख्या दिसणाऱ्या जुळ्या भावंडांची सुरुवातीची डीएनए रचना जवळजवळ सारखी असते. लहानपणी दोघे दिसायलाही खूप सारखे असू शकतात; पण आयुष्य पुढे सरकताना त्यांच्या जीवनशैलीत फरक पडतो. समजा, एक जुळा भाऊ नियमित व्यायाम करतो, संतुलित आहार घेतो, पुरेशी झोप घेतो. दुसरा दिवसभर बसून काम करतो, रात्री उशिरापर्यंत मोबाईल पाहतो, धूम्रपान करतो आणि वजन वाढते. दोघे वेगवेगळ्या शहरांत वाढले तर प्रदूषण, आहार, ताणतणाव, संसर्ग, औषधे आणि सामाजिक परिस्थितीही वेगळी असू शकते. वर्षानुवर्षे या अनुभवांमुळे त्यांच्या पेशींमध्ये काही एपिजेनेटिक बदल घडू शकतात. त्यामुळे एकाच डीएनएमधील काही जनुके दोघांमध्ये वेगवेगळ्या प्रमाणात कार्य करू शकतात. म्हणजेच निसर्गाने हार्डवेअर जवळजवळ सारखे दिले असले तरी आयष्यभरातील अनुभवांच्या वेगळ्या सॉफ्टवेअरमुळे त्यांच्या स्वभावात बदल घडू शकतात. परंतु याचा अर्थ असा अजिबात नाही, की प्रत्येक सवय, स्वभाव किंवा आजार एपिजेनेटिक्समधील बदलामुळेच होतो. आनुवंशिकता, पर्यावरण, वय, जीवनशैली आणि अनेक जैविक कारणे एकत्रितपणे परिणाम करीत असतात..आपला भारत हा विविधतेने नटलेला देश आहे. येथे प्रत्येक प्रांतात संस्कृती, भाषा, परंपरा आणि खाद्यसंस्कृती बदलत जाते. या वैशिष्ट्यामुळेच भारताला विविधतेत एकता असणारा देश म्हटले जाते. भारतीयसंदर्भात एपिजेनेटिक्सचे महत्त्व आणखीनच अधोरेखित होते. तसेच आपल्या देशात मधुमेह, लठ्ठपणा, हृदयरोग, तंबाखूशी संबंधित आजार आणि काही प्रकारचे कर्करोग मोठ्या प्रमाणात दिसतात. आहार, व्यायाम, झोप, तंबाखू, मद्यपान, प्रदूषण आणि दीर्घकालीन ताण यांचा आपल्या शरीरातील जनुकांच्या अभिव्यक्तीवर परिणाम होऊ शकतो, असे संशोधनातून दिसून आले आहे. पण इथे एक सावधगिरी घेणे आवश्यक आहे. सोशल मीडियावर ‘हा पदार्थ खा आणि वाईट जनुके बंद करा’, ‘डीएनए डिटॉक्स करा’ किंवा ‘सकारात्मक विचारांनी जनुके बदलतात’ असे दावे केले जातात. त्यांना कुठलाही वैज्ञानिक आधार नसून आपण अशा भूलथापांना बळी पढू नये. कारण आपले शरीर म्हणजे व्हॉट्सॲपसारखे सेटिंग बटन नाही की एका क्लिकने ‘वाईट’ जनुके बंद करता येतील!कर्करोग आणि एपिजेनेटिक!कर्करोग होतो म्हणजे शरीरातील सामान्य पेशींमध्ये बदल होऊन त्यांची अनियंत्रित वाढ होते. सामान्य पेशींच्या वाढीस प्रोत्साहन देणारी किंवा ब्रेक लावणारी जनुके याबाबतचे नियंत्रण काटेकोरपणे करीत असतात. ही जनुके एपिजेनेटिक भागात झालेल्या बदलामुळे चुकीच्या पद्धतीने चालू-बंद झाल्यास सामान्य पेशी कर्करोगात रूपांतरित होतात. त्यामुळे आज कर्करोगाकडे फक्त ‘डीएनएमध्ये कोणती चूक आहे?’ या प्रश्नाने पाहिले जात नाही. आता ‘कोणती जनुके चुकीच्या पद्धतीने चालू किंवा बंद आहेत?’ हा प्रश्नही महत्त्वाचा झाला आहे. काही रक्ताच्या कर्करोगांमध्ये एपिजेनेटिक बदलावर परिणाम करणारी औषधे आज प्रत्यक्ष उपचारात वापरली जातात. भविष्यात कर्करोग, मेंदूचे आजार, वृद्धत्व, चयापचयाशी संबंधित विकार आणि रोगप्रतिकारक यंत्रणेच्या आजारांमध्येही या ज्ञानाचा उपयोग वाढू शकतो..उद्याच्या वैद्यकात केवळ ‘तुमच्याकडे कोणते जनुक आहे?’ एवढे विचारले जाणार नाही; तर ‘ते जनुक किती सक्रिय आहे?’, ‘ते कोणत्या परिस्थितीत चालू होते?’ आणि ‘त्याचे नियमन बदलता येईल का?’ हेही पाहिले जाईल. जनुकीय बदल व कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांचा संगम पुढील काही दशकांत वैद्यकीय उपचार अधिक व्यक्तिकेंद्रित आणि अचूक बनवू शकतो.एपिजेनेटिक्स आपल्याला एक सुंदर आणि वास्तववादी धडा देते, की डीएनए म्हणजे जीवनाची पटकथा आहे. पण त्या पटकथेतील प्रत्येक प्रसंग कधी, कुठे आणि किती वापरला जाईल, याचे दिग्दर्शन अनेक स्तरांवर होत असते आणि म्हणून आपली जनुके महत्त्वाची आहेतच; पण केवळ तीच आपले नशीब ठरवीत नाहीत. आपल्याला आई-वडिलांकडून मिळालेला डीएनए आपण निवडू शकत नाही; पण त्या डीएनएमधील माहिती शरीर कशी वापरते, हे समजून घेण्याची आपली क्षमता दिवसेंदिवस वाढत आहे. ही मिळालेली जनुके म्हणजे हातात आलेले पत्ते असतील; तर आयुष्याचा डाव मात्र एपिजेनेटिकसारखे अनेक घटक मिळून ठरवतात!docnik128@yahoo.comलेखक प्रसिद्ध कॅन्सरतज्ज्ञ आणि बॉम्बे हॉस्पिटलच्या रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभागाचे प्रमुख आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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