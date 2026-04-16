Premium| Sugar side effects : साखरेचा अतिवापर म्हणजे लठ्ठपणा ते कॅन्सरपर्यंतचा धोका!

जगभरात लठ्ठपणा वाढण्यामध्ये साखरेचा मोठा वाटा आहे. चहा-कॉफी, पॅकेज्ड पदार्थ, पॅकेज्ड ज्यूस, कोल्ड ड्रिंक्स, केक, बिस्किटे, चॉकलेट, मिठाया अशा कितीतरी पदार्थांमध्ये प्रक्रिया केलेली साखर वापरली जाते. ही साखर म्हणजे फ्रुक्टोजने बनलेली साखर आहे. अगोदरच साखरेत जास्त कॅलरी असतात. त्यात फ्रुक्टोजमुळे जास्त भूक लागते. शिवाय संशोधनाने हे सिद्ध झाले आहे की, फ्रुक्टोजमुळे लेप्टिन या भूक नियंत्रित करणाऱ्या हार्मोनवर नकारात्मक परिणाम होतो. त्यामुळे भूकेवर नियंत्रण ठेवणे सुद्धा अवघड होते. मग लठ्ठपणा अधिकच वाढत जातो..साखर आणि कॅन्सर धोका, संशोधन काय सांगते?हेल्थलाईनच्या माहितीनुसार, जगभरात नव्याने झालेल्या १५ संशोधनांपैकी ८ संशोधनांमध्ये असे सांगितले आहे की अतिप्रमाणात साखरेच्या सेवनाने कॅन्सरचा धोका वाढू शकतो. शिवाय साखरेमुळे वजन वाढते, शरीरावरील सूज वाढते, इन्सुलिन रेझिस्टन्स वाढतो आणि या तिन्ही गोष्टी कॅन्सरचा धोका वाढवतात..मानसिक आरोग्य, पिंपल्स आणि त्वचेवर होणारा परिणाम!तुम्हाला जर कधी अचानक निराश वाटत असेल, तर याचे कारण साखर असू शकते. कारण २०१७ साली ८ हजार व्यक्तींवर झालेल्या संशोधनानुसार जास्त प्रमाणात साखर खाणाऱ्या लोकांमध्ये मानसिक नैराश्याचे प्रमाण सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर दिसून आले आहे. चेहऱ्यावर पिंपल्स येण्यामागे सुद्धा बऱ्याचदा साखर कारणीभूत असते. गोड पदार्थांमुळे अचानकपणे रक्तातील इन्सुलिनचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे अँड्रोजन हार्मोन्सवर परिणाम होऊन चेहऱ्यावर पिंपल्स वाढतात. परदेशात जवळजवळ २५ हजार लोकांवर झालेल्या अभ्यासानुसार, ज्या लोकांच्या खाण्यात साखरयुक्त पदार्थ जास्त प्रमाणात होते, त्यांच्या चेहऱ्यावर पिंपल्स येण्याचे प्रमाण जास्त असल्याचे दिसून आले आहे.त्याचबरोबर जास्त प्रमाणात साखर खाल्ल्याने कमी वयात सुद्धा तुमचे वय जास्त वाटू शकते, चेहऱ्यावर सुरकुत्या दिसू शकतात. कारण जेव्हा शरीरात साखर आणि प्रोटीनची अभिक्रिया होते, तेव्हा काही हानिकारक पदार्थ निर्माण होतात. त्यांना AGEs म्हणजेच Advanced Glycation End Products म्हणतात. व्यक्तीची त्वचा तरुण आणि फ्रेश दिसण्यासाठी जे कोलेजन आणि इलास्टिन प्रोटीन असतात, त्यांना AGEs मुळे नुकसान पोहोचते..किती प्रमाणात साखर योग्य, WHO काय सांगते?मग प्रश्न निर्माण होतो की साखर खायची तर किती प्रमाणात खायची. यावर WHO सांगते की तुम्ही १० टक्क्यांपेक्षा जास्त कॅलरी साखरेतून घेऊ नका. चांगल्या आरोग्यासाठी हे प्रमाण जर ५ टक्के किंवा त्याहीपेक्षा कमी करायला हवे. म्हणजे तुमचे वजन जर ७० किलो असेल, तर तुम्हाला अंदाजे २ हजार कॅलरींची गरज असते, म्हणजे तुम्ही साखरेद्वारे मिळणाऱ्या १०० कॅलरी घेऊ शकता. त्यामुळे तुम्ही साधारणतः २५ ग्रॅम साखर खाऊ शकता. मग तुम्हाला वाटेल की, थोडे चहा पिणे बंद केले म्हणजे झाले. पण हे गणित इतके सोपे नाही, हे आम्हाला आहारतज्ञांशी बोलल्यानंतर समजले..आहारतज्ञांचे मार्गदर्शनआहारतज्ञ पियूष यादव यांच्याशी संवाद साधला तेव्हा ते म्हणाले की, नियमितपणे खाल्ल्या जाणाऱ्या कितीतरी गोष्टींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर साखर असते आणि लोकांना याची कल्पना सुद्धा नसते. एनर्जी ड्रिंक्स, पॅकेज्ड ज्यूस, फ्लेवर्ड दही, प्रोटीन बार, प्रोटीन पावडर, पीनट बटर हे जरी हेल्दी पदार्थ वाटत असले, तरी यामध्ये असणारी साखर सुद्धा घातकच आहे. त्यामुळे साखर बंद केली म्हणजे नुसता चहा-कॉफी बंद करून चालत नाही, तर इतर ठिकाणांहून घेतली जाणारी साखर किती आहे, हे सुद्धा लक्षात घ्यायला हवे. पुढे ते असे सुद्धा म्हणाले की, पूर्ण साखर बंद केल्याने त्यांच्या अनेक क्लायंटना आश्चर्यकारक फायदे झाले आहेत. वजन कमी करणे, चेहऱ्याचा ग्लो वाढवणे, दातांचे आरोग्य सुधारणे, आनंदी आणि उत्साही राहणे अशा कितीतरी गोष्टींमध्ये साखर बंद केल्याने खूप चांगले परिणाम आल्याचे त्यांनी पाहिले आहे..साखर आणि महिलांचे आरोग्यसाखर आणि सेडेंटरी लाईफस्टाईल यामुळे स्त्रियांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. विशेषतः मासिक पाळी आणि गर्भधारणा या गोष्टींवर साखर मोठा परिणाम घडवू शकते. महिलांच्या आरोग्यावरील साखरेचा परिणाम जाणून घेण्यासाठी आम्ही स्त्रीरोगतज्ञ रोहिणी गढीकर यांच्याशी संवाद साधला.त्या म्हणाल्या की, जास्त साखर आणि सेडेंटरी लाईफस्टाईल म्हणजे व्यायाम करायचा नाही, तासनतास एका ठिकाणी लॅपटॉपवर बसून काम करायचे, यामुळे इन्सुलिन रेझिस्टन्स वाढतो. त्यामुळे मुलींमध्ये LH ल्युटेनायझिंग हार्मोन वाढतो. त्यामुळे अनेक समस्या निर्माण होतात. पिगमेंटेशन म्हणजे तोंडावर काळे डाग येणे, पिंपल्स येणे, ॲकॅन्थोसिस नायग्रिकन्स म्हणजे मानेवर काळे डाग येणे, केस गळणे, हनुवटीवर केस येणे अशा समस्या उद्भवतात. जास्त प्रमाणात साखर खाल्ल्याने मासिक पाळीत सुद्धा अनियमितता निर्माण होते. जास्त साखरेमुळे काही मुलींमध्ये HbA1c चे प्रमाण वाढते, त्यामुळे योनीमार्गावर इन्फेक्शन निर्माण होते. त्यामुळे खाज येणे, फाऊल स्मेल आणि युरिन इन्फेक्शनसारख्या समस्या निर्माण होतात..Premium|Women's Hormonal Health : महिलांच्या आरोग्याची काळजी; पीसीओडी आणि पीसीओएसचे महत्त्व.गर्भावस्था आणि साखर!गर्भावस्थेत महिलांनी काही बाबतीत विशेष करून काळजी घ्यायला हवी. आईस्क्रीम, चॉकलेट, बिस्किटे, केक, फिझ ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स या सर्वांमध्ये साखर आणि ट्रान्स फॅट जास्त प्रमाणात असते. त्यामुळे जेस्टेशनल डायबेटीस होऊ शकतो. त्यात बाळाचे वजन जास्त वाढणे, गर्भाचा मृत्यू, अकाली प्रसूती किंवा बाळाची वाढ खुंटणे यांसारख्या गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात. पहिल्या तीन महिन्यांत तर जास्त काळजी घेण्याची गरज असते. कारण या काळात जास्त साखरेमुळे बाळाच्या हृदयाला आणि मेंदूच्या वाढीला धोका निर्माण होऊ शकतो.तर मेनोपॉझल स्त्रिया म्हणजे ज्यांची मासिक पाळी नैसर्गिकरित्या कायमची थांबलेली आहे, त्यांच्यामध्ये जास्त साखर खाल्ल्याने एंडोमेट्रियल कॅन्सरची शक्यता निर्माण होते. ही परिस्थिती गर्भाशयाच्या आतल्या थराची सूज वाढल्यामुळे निर्माण होते..साखर टाळण्याचे महत्त्वत्यामुळे इतके सारे दुष्परिणाम असल्याने डॉक्टर सांगतात की अशा प्रकारची साखर पूर्णपणे बंद करावी. मग एखाद्याला प्रश्न पडेल, साखर खाल्लीच नाही तर लो शुगरचा त्रास होणार नाही का? तर अजिबात नाही! कारण आहारतज्ञ सांगतात की आपण खातो ती साखर नैसर्गिक नसते. त्यामुळे साखर खाणे पूर्णपणे बंद केले, तरी फारसा फरक पडत नाही. कारण निसर्गाने फळे, खजूर, ड्रायफ्रूट्स असे अनेक पदार्थ तयार केलेले आहेत, ज्याद्वारे आपल्याला नैसर्गिक साखर मिळते. म्हणून चांगल्या आरोग्यासाठी प्रत्येकाने शक्य तेवढी आर्टिफिशियल साखर टाळायला हवी.. 