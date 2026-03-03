Premium|Maharashtra Agriculture : आर्थिक संकटांपासून शेती वाचवा

महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्या हा अजूनही न सुटलेला गंभीर प्रश्न आहे. आजपर्यंत विविध प्रकारच्या सत्ताधाऱ्यांनी त्या रोखण्यासाठी अनेक उपाययोजना राबविल्या, मात्र त्यास अपेक्षित यश मिळालेले नाही. आजही राज्यात शेतकरी आत्महत्या करतच आहेत. शेती कर्जमाफी, नुकसान भरपाई, विमा, अनुदाने, शेतकरी सन्मान निधी यासारख्या सरकारी उपाययोजना राबवूनही शेतकरी आत्महत्या थांबण्याचे नाव घेत नाहीत. याचाच अर्थ शेती व्यवसाय तोट्यात असून, तो काही केल्या नफ्यात यायला तयार नसल्याचेच दिसते. यावरून या आत्महत्या रोखण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना या वरवरची मलमपट्टी तर नाही ना, असा प्रश्न पडतो. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांच्या मुळाशी जाऊन परिणामकारक उपाययोजना राबविण्यासाठी धोरणात्मक विचार आवश्यक आहे..आजघडीला राज्यात दिवसागणिक तीन शेतकरी आपली जीवनयात्रा संपवत आहेत. हे नक्कीच भूषणावह नाही. यामागे विविध कारणे असली तरी, न परवडणारी शेती आणि त्यामुळे निर्माण होणारे आर्थिक संकट हे प्रमुख कारण मानले जाते. त्याची कारणमिमांसा करताना जागतिक पातळीपासून स्थानिक पातळीपर्यंत बाजारपेठेत होणारे बदल आणि सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांचा त्यावर होणारा परिणाम समजून घेणे गरजेचे आहे. आज जागतिकीकरणाच्या काळात जागतिक व्यापार संघटनेचे (डब्ल्यूटीओ) करार आणि खासगीकरणाचा होत असलेला प्रसार यांचा देशातील शेती व्यवसाय आणि उपभोग खर्चावर मोठा परिणाम होत आलेला आहे. अलीकडे अमेरिका, युरोपीय महासंघ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, ब्रिटन यासारख्या विकसीत देशांसोबत होत असलेले द्विपक्षीय व्यापार करार त्यामध्ये भर घालणारे ठरत आहेत, असेच म्हणता येईल. देशातील एकूण कामगारांपैकी ४६ टक्के कामगार हे शेती कामगार असून महाराष्ट्रासाठी हे प्रमाण ४३ टक्क्यांच्या घरात आहे. तर शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण ५५ टक्क्यांवर आहे. आज शेती व्यवसाय संकटात येत असल्याने देशातील अर्ध्यापेक्षा अधिक लोकसंख्येसमोरील आर्थिक प्रश्न बिकट होत असल्याचेच या आत्महत्यांवरून स्पष्ट होते. शेतीच्या उत्पादन खर्चात वेगाने होणारी वाढ, हवामान बदलांमुळे होणारे सततचे नुकसान, शेतमालाच्या किमतीतील अस्थिरता, सरकारी धोरणाची प्रतिकूलता, पायाभूत सुविधांचा अभाव यामुळे शेती व्यवसाय आर्थिक संकटात येत आहे. त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर आणि शेवटी आत्महत्यांमध्ये दिसून येतो..Premium| Farm Loan Waivers: शेतकऱ्यांचे तात्पुरती कर्जमाफी, की राजकीय डाव?.वाढत्या खर्चाचे आव्हानशेती संकटात येणाऱ्या कारणांपैकी उत्पादन खर्चाचा विचार करता, खतांवरील अनुदानात होणाऱ्या घटीमुळे खतांच्या किमतीसोबतच कीटकनाशके, बी-बियाणे, यांत्रिकीकरण, इंधन इत्यादींच्या किमतीत दिवसेंदिवस होणारी वाढ पिकांच्या उत्पादनाचा खर्च वाढण्यासाठी कारणीभूत ठरत आहे. सिंचन सुविधा, यांत्रिकीकरण, तंत्रज्ञान यांच्या खर्चामुळे होणारा कर्जबाजारीपणा आणि त्या तुलनेत होणारी उत्पन्न प्राप्ती तोकडी असल्याने शेती व्यवसाय सातत्याने संकटात आहे. तर अलीकडील काळात हवामान बदलांचे प्रमाण वाढल्याने हातात आलेले पीक उद्ध्वस्त होण्याचे वाढणारे प्रमाणही शेती संकटात येण्यास कारणीभूत ठरत आहे. हवामान बदलांमुळे विविध रोगांचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने कीटकनाशकांच्या फवारणीचे प्रमाणही वाढताना दिसते. त्याचा परिणाम उत्पादन खर्च वाढीवर होतो, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.भारतामध्ये पिकांसाठी दिले जाणारे पाणी, खते, कीटकनाशके यांचे प्रमाण आवश्यकतेपेक्षा अधिक असून त्यामुळे मातीची सुपिकता कमी होत असल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. गेल्या ६०-६५ वर्षात भारतातील जमिनीचा पोत कमी होत असून, पंजाबसारख्या राज्यामध्ये त्याचे दुष्परिणाम दिसताहेत. भारतीय आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध संशोधन संस्थेच्या (आयसीआरआयईआर) अहवालानुसार १९६० मध्ये जमिनीची ४८ टक्के असलेली पोषके वापर कार्यक्षमता (एनयुई) आज ३५ टक्क्यांखाली घसरली आहे. त्यामुळे पिकांच्या वाढीसाठी खतांचे प्रमाण वाढवावे लागते. तर शास्त्रीयदृष्ट्या पिकांना द्यावयाच्या नत्र, स्फुरद आणि पालाशचे (एनपीके) प्रमाण हे ४:२:१ असे अपेक्षित असून भारतात मात्र त्याचे पालन होताना दिसत नाही. २०२३-२४च्या आकडेवारीनुसार देशामध्ये पिकांना ‘एनपीके’ देण्याचे प्रमाण १०.९:४.४:१ असे राहिले आहे. याचाच अर्थ, भारतामध्ये पिकांना खते देण्याचे प्रमाण हे गरजेपेक्षा खूप अधिक आहे. त्यामुळे एकतर उत्पादन खर्च वाढत आहे आणि दुसरीकडे जमिनीच्या आणि उत्पादनांच्या गुणवत्तेवरही परिणाम होतो आहे.महत्वाचे म्हणजे भारतामध्ये खतांच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारी अनुदान दिले जाते. मात्र त्यामध्ये सुसूत्रता नाही. पिकांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या निरनिराळ्या खतांपैकी नत्रासाठी (नायट्रोजन देणाऱ्या युरिया) दिले जाणारे अनुदान सर्वाधिक असून ते बाजार किमतीच्या जवळपास ८० टक्के आहे. स्फुरद आणि पालाशसाठी ते अनुक्रमे ४५ आणि ५ टक्के असल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. त्यामुळे युरियाच्या बाजार किमती कमी राहिल्याने त्याच्या वापराचे प्रमाण सर्वाधिक आढळते. दुसरीकडे, पिकांच्या वाढीसाठी आणि अन्नधान्यातील पोषक द्रव्यांच्यादृष्टीने आवश्यक झिंक, लोह आणि बोरॉन यासारख्या खतांवरील सरकारी अनुदानाचे प्रमाण अत्यल्प (झिंक- ५०० रु. प्रती टन आणि बोरॉन-३०० रु. प्रती टन) असल्याने त्यांच्या बाजार किमती अधिक राहतात. परिणामी त्यांचा वापर कमी झाल्याने पिकांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होतो. त्यामुळे देशातील अन्नधान्ये, फळे, भाजीपाला यांतील पोषकद्रव्यांचे प्रमाण अल्प राहिल्याने लोकांना कुपोषणासारख्या समस्यांचाही सामना करावा लागतो, ही वस्तुस्थिती आहे. यावरून खतांसाठीच्या अनुदान धोरणामध्ये सुसूत्रता नसल्याने ज्या खतांची जमिनीला अधिक आवश्यकता आहे त्यांच्या किमती अधिक तर ज्या खतांचा अतिवापर होतो त्यांच्या किमती कमी असे चित्र आहे. याचा अंतिम परिणाम जमिनीची सुपिकता आणि उत्पादन खर्चावर होतो..शेतीतील प्रयोग महत्त्वाचेदुसरीकडे, जागतिक पातळीवरील शेतीविषयक करार आणि त्यानुषंगाने सरकारच्या धोरणांचा परिणाम देशांतर्गत बाजारपेठेतील शेतमालाच्या किमतीवर होताना दिसतो. पिकांच्या उत्पादनांचे अंदाज आणि शेतमालाच्या आयात-निर्यातीचे निर्णय यातील समन्वयाचा असलेला अभाव यामुळे शेतमालाच्या किमतींमध्ये कमालीची अस्थिरता निर्माण होऊन त्या शेतकरी वर्गासाठी प्रतिकूल बनण्याची प्रवृत्ती बळावताना दिसते. याचा परिणाम एकूणच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि वित्तीय नियोजन कोलमडण्यावर होतो आहे.वास्तविक शेती व्यवसायाच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या सिंचन, रस्ते, माहिती व तंत्रज्ञान, माती परीक्षण सुविधा यांचा आजही अभाव जाणवतो. आज सरकारने शेतीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण स्वीकारले असले तरी त्याबाबतचे आवश्यक ज्ञान आणि कौशल्ये शेतकरी वर्गाकडे असेल का आणि ते शेतकऱ्यांना कितपत परवडेल, यावरच खऱ्या अर्थाने त्याचे यशापयश अवलंबून असेल. तरीही त्यामुळे शेती उत्पादनामध्ये वाढ झाली तरी बाजार किमती अनुकूल राहून शेतीसमोरील संकट दूर होण्यास मदत होईल का, हाही प्रश्न आहे. एकंदरीत, शेती हा व्यवसाय विविध आज शेतीमध्ये नवनवीन प्रयोग करून शेती व्यवसाय नफ्यात आणणारी अनेक उदाहरणे पुढे येत आहेत, ही सकारात्मक बाब आहे. मात्र मराठवाडा, विदर्भ, खानदेश यासारख्या आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रदेशांमध्ये असे प्रयोग राबविण्याचे प्रमाण अल्प असल्याने शेती आर्थिक संकटात दिसते. यातून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी आधुनिक शेतीचे प्रयोग राबविण्यासाठी आवश्यक ठरणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर भर देणे महत्वाचे आहे.(लेखक अहिल्यानगर येथे अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.) 