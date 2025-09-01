Premium| Entertainment in life: आयुष्यात मनोरंजन की मनोरंजनात आयुष्य?मनोरंजन आणि वास्तव यांच्यातील सीमारेषा पुसट होत चालली आहे

विठ्ठल काळेतू शूटिंग व्यवस्थित कर. मी जे बोलतो आहे ते कॅमेऱ्यामध्ये रेकॉर्ड कर, बस मग आपलं काम झालंच. आपला खूप साधा प्रश्न असणार आहे, ‘मनोरंजनाला आयुष्यात किती महत्त्व असलं पाहिजे?’ कॅमेरामनला मी घाईघाईत सांगितलं. त्याने फक्त मान हलवली... नाही, तो आज्ञाधारक आहे, असं नाही. मला उत्तर देण्यापेक्षा त्याला त्याच्या तोंडातील मावा जास्त महत्त्वाचा वाटला. अहो, साधं यूट्युब चॅनल आहे आमचं. त्यामुळे आम्ही असेच असणार आहोत. मी खात नाही मावा, रिपोर्टरचे दात दिसतात ना! हाहाहाहा... तुम्हाला वाटलं असेल, कॅमेरामन आणि मावा हे काय प्रकरण आहे त्यामुळे हे सांगितलं. आमचं खूप साधं यूट्युब चॅनल आहे. समाजासाठी काहीतरी करून दाखवू या उद्देशानेच सुरू केलेलं होतं. आपल्या चॅनलवर खऱ्या बातम्या दाखवू, समाजातील खरे प्रश्न मांडू, हाच विचार केला होता सुरुवातीला. तीन वर्षं झाली चॅनलला, तरी दोन हजारांच्या वर सबस्क्रायबर काही वाढेनात. दीडशे ते दोनशे एवढ्याच व्ह्यूज मिळतात बातमीला. जिद्द आणि संयम असावा माणसाकडे; पण किती, त्याला काही मर्यादा आहेत की नाही? आता हा जो माझ्यासमोर कॅमेरामन आहे तो तीन वर्षांतील पाचवा कॅमेरामन आहे. चॅनलची ग्रोथ नाही म्हणून सोडून जातात. पण, कोणी असं म्हणत नाही, की चल आपण दोघे मिळून ग्रोथ करूया चॅनलची. कदाचित सगळ्यांना आयत्या यशावर बसायचं असेल किंवा यशाचा वेग मंदावलेला आवडत नसेल. शेवटी काय तो सोक्षमोक्ष लावायचा, असं ठरवून आज प्रेक्षकांनाच विचारावं म्हणलं, ‘मनोरंजन आयुष्यात किती महत्त्वाचं असलं पाहिजे आणि माझ्या चॅनलकडून तुम्हाला काय अपेक्षा आहेत?’ .आमचं खूप साधं यूट्युब चॅनल आहे. समाजासाठी काहीतरी करून दाखवू या उद्देशानेच सुरू केलेलं होतं. आपल्या चॅनलवर खऱ्या बातम्या दाखवू, समाजातील खरे प्रश्न मांडू, हाच विचार केला होता सुरुवातीला. तीन वर्षं झाली चॅनलला, तरी दोन हजारांच्या वर सबस्क्रायबर काही वाढेनात. जिद्द आणि संयम असावा माणसाकडे; पण किती, त्याला काही मर्यादा आहेत की नाही?.ते बघ, तो माणूस खूप वेळ तिथे बसून आहे... आपण त्याला विचारूया प्रश्न. ‘चल तू कॅमेरा चालू कर’... कॅमेरामनला पुन्हा एकदा घाई घाईत म्हणालो.कॅमेरामनचा, ‘हम्म हम्म हम्म्म’ एवढाच आवाज आला.जाऊ दे यार त्याच्या बोलण्यापेक्षा त्याचं काम महत्त्वाचं आहे. तो बोलला काय आणि नाही बोलला काय, तो त्याचं काम करतो आहे. नाहीतर तुम्हाला सांगतो, याच्या आधीचा कॅमेरामन नुसता बोलायचा, नुसता बोलायचा. मोठमोठ्या बाता मारायचा. जगातील सगळ्या विषयांवर त्याचं मत असायचं. कोणी विचारा किंवा न विचारा, याचं मत तो मांडणारच. चुकीचं मत असलं तरी माझं मत कसं बरोबर आहे हे सिद्ध करण्यातच त्याची शक्ती जायची. मग काम कधी करणार तो?! नुसतं बोलणारी माणसं काम कमी करतात. हा बोलत नाही; पण त्याचं त्याचं काम करतो. असो, आपण कामाकडे वळूया.बाकड्यावर बराच वेळ बसलेल्या माणसाला मी प्रश्न केला. एक्सक्विजमी सर, (खरं तर मला मराठीमध्ये बोलायचं होतं; पण कसा कुणास ठाऊक इंग्रजी शब्द तोंडातून बाहेर आला. आला तो आला, त्याचा उच्चार चुकला.) पण रिपोर्टरचं काम आहे, चुकलं तरी बोलत राहा. अहो एवढंच काय, सत्य माहीत असलं तरीही चुकीचं बोलतात काही रिपोर्टर..आता विषय निघाला म्हणून मी एक किस्सा सांगतो तुम्हाला. नाहीतर मी सांगत नाही असं कोणाबद्दल. ...तर किस्सा असा आहे, माझा एक मित्र आहे एका टीव्ही चॅनलमध्ये. अहो धडधडीत खोटं बोलतो कॅमेरासमोर. एकदा तर गंमतच झाली. माझा मित्र कॅमेरासमोर एवढं खोटं बोलला, की चक्क कॅमेरामनचे डोळे मोठे झाले. शॉट कट झाल्यावर कॅमेरामन माझ्या मित्राला म्हणाला, ‘अरे हे तर खोटं आहे.’माझा मित्र म्हणाला, ‘‘हो माहीत आहे मला. पण इथे कोणाला काळजी आहे खऱ्या-खोट्याची? मनोरंजन झालं बस!’’कॅमेरामन म्हणाला, ‘अरे आपण बातम्या देतो, मनोरंजन नाही करत.’‘‘बातम्या मनोरंजक पद्धतीने सांगितल्या तर काय बिघडलं?’’ माझ्या मित्राने प्रतिप्रश्न केला.‘पण आपण खोटं बोलायचं का, मनोरंजनाच्या नावाखाली?’ कॅमेरामनने हा प्रश्न विचारून त्याचा या क्षेत्रातील नवखेपणा अधोरेखित केला..‘‘मित्रा, कॅमेरामन म्हणून तू हुशार असशील; पण मला प्रेक्षकांची नस माहीत आहे. त्यांना काय पाहिजे आणि काय नको आहे मला माहीत आहे. प्रेक्षकांना सगळं काही मनोरंजनात्मक पाहिजे. गंभीर बाब असली तरी त्यावर विनोदी पद्धतीने बातमी पाहिजे. देशातील कितीही महत्त्वाचा मुद्दा असो, तो विनोदी पद्धतीने सादर केला पाहिजे. अगदी जागतिक पद्धतीचा प्रश्न असला तरी विनोद सुटता कामा नये. सोशल मीडियावर बघ तोच ट्रेंड चालू आहे सध्या. मिम्समधून सांगायचं सगळं. विषयाची दाहकता कमी झाली तरी हरकत नाही; पण मिम बनवायचे. मग आता आपली ही जबाबदारी आहे की लोकांपर्यंत आपली बातमी पोहोचली पाहिजे; पण ते कंटाळले नाही पाहिजेत. नाहीतर प्रेक्षक लगेच चॅनल बदलतो. तू डोळे मोठे केले काय किंवा डोळे हातात घेऊन माझ्याकडे आला काय, मी बातमी अशीच दिली असती...’’ मित्राच्या या उत्तरावर कॅमेरामन गप्प राहिला.मागे त्या मित्राने मलाही एकदा सांगितलं होतं. चॅनल ट्रेंडिंगला आणायचं असेल तर चुकीच्या बातम्या प्रसारित करायच्या. लोक गदारोळ करतात. सोशल मीडियावर आपल्या चॅनलची चर्चा चालू राहते. हेडलाइनमध्ये लिखाणाच्या छोट्या छोट्या चुका करायच्या. मग बघ कमेंटचा पाऊस पडतो. लोकांना सोप्या चुका लगेच कळतात. जटिल चुकांकडे लोक मुद्दामून कानाडोळा करतात. लोकांना मनोरंजन पाहिजे. रोजच्या जगण्यात किंवा मनोरंजनातच जगायचं आहे. आपण इतकंच लक्षात ठेवायचं, की मनोरंजनात्मक गोष्टी पुरवायला आपण कमी पडता कामा नये. मग बघ कमेंट्स, लाइक, शेअर सगळं वाढतं. तुला एक रहस्य सांगू का? दबक्या आवाजात तो म्हणाला, ‘लोकांकडे खूप वेळ आहे मनोरंजन करून घ्यायला.’ मित्राने हे वाक्य मला सांगताना आवाज दबका का केला, हे काही मला समजलं नाही..त्याने जो मुद्दा मांडला तो समजला मला; पण आवडला अजिबात नाही. आपण आपला मूळ हेतू कसा सोडू शकतो ट्रेंडिंगच्या नादात. ट्रेंड बदलत राहतात, एखादे काम करण्याचा आपला हेतू कसा बदलू शकतो. माझ्या मित्राचं यावर म्हणणं असतं, ‘यामुळेच तुझे सबस्क्रायबर्स वाढत नाहीत, व्ह्यूज मिळत नाहीत आणि चॅनलची ग्रोथ नाही. म्हणूनच आज मी हा प्रश्न विचारायचं ठरवलं आहे, मनोरंजनाला आयुष्यात किती महत्त्व असलं पाहिजे?’सर, मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारू का माझ्या यूट्युब चॅनलसाठी? मी माईक त्या माणसाच्या तोंडाजवळ धरत प्रश्न विचारला. पण खरं सांगू का मला त्या माणसाचं तोंड काही नीट दिसेना. मोबाईलमध्ये बघण्यासाठी त्याने मान खाली घातली होती आणि तो बाकड्यावर बसलेला. मी प्रश्न विचारण्यासाठी खाली कसं बसायचं?उत्तर तर राहूद्या, त्या माणसाने मानसुद्धा वर केली नाही. मी धडक प्रश्न विचारला, ‘मनोरंजनाला आयुष्यात किती महत्त्व असलं पाहिजे?’ सर...?त्या माणसाने हळूच चेहरा वर केला. डोळे अजूनही मोबाईलच्या स्क्रीनवरच होते. मग खूप सावकाश त्याने त्याचे डोळेही वर आणले. मी पुन्हा तोच प्रश्न विचारला. ‘माझ्याकडे वेळ नाही हो बोलायला’ असं तो माणूस म्हणाला. सर, प्रश्न खूप महत्त्वाचा आहे. वेळ काढा, एक मिनिट-दोन मिनिट तुम्हाला जेवढं वाटतं तेवढं बोला..Premium| Modi Government: पंतप्रधान मोदींच्या 'स्थैर्या'ची सप्टेंबर महिन्यात कसोटी लागणार का?.‘माझ्याकडे वेळ नाही’ त्याने तेच उत्तर पुन्हा दिलं.अहो सर, बराच वेळ मी तुम्हाला बघतो आहे तुम्ही इथे बसून मोबाईलमध्ये रील्स बघत आहात आणि मला सांगता, माझ्याकडे वेळ नाही. मला वेळच मिळत नाही. खूप अभ्यास करायचा आहे, खूप काम करायचं आहे, खूप पैसा कमवायचा आहे, खूप चांगलं शरीर कमवायचं आहे, खूप चांगली कामं करायची आहेत, आयुष्यात खूप प्रगती करायची आहे. पण मला वेळच मिळत नाही.तो माणूस खूप त्वेषाने उठला. क्षणभर माझ्याकडे प्रश्नार्थक नजरेने बघितलं आणि मग आपल्या मोबाईलमध्ये बघत बघत दुसऱ्याजागेवर जाऊन बसला.(लेखक प्रसिद्ध अभिनेते आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.