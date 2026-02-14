Premium|global warming : झळा ज्या लागतील जीवा

सुरेंद्र पाटसकरऔद्योगिक क्रांतीपूर्व काळातील तापमानापेक्षा तापमानवाढ दोन अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त तापमान पोहोचल्यास २०५० पर्यंत जगातील अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्येला अतिउष्णतेचा फटका बसेल. ऑक्सफर्डमधील संशोधकांनी केलेल्या अभ्यासातून ही बाब स्पष्ट झाली आहे.जागतिक तापमानवाढ ही मानवाच्या बेपर्वाईतून निर्माण झालेली, पण संपूर्ण पृथ्वीला वेढणारी गंभीर समस्या आहे. औद्योगिकीकरणाच्या अतिरेकामुळे, जीवाश्म इंधनांच्या मोठ्या प्रमाणावर वापरामुळे, जंगलांच्या निर्दयपणे केलेल्या तोडणीमुळे आणि वाढत्या शहरीकरणामुळे निसर्गाचा समतोल पूर्णपणे बिघडला आहे. कार्बन डायऑक्साइड, मिथेन यांसारखे हरितगृह वायू पृथ्वीभोवती अदृश्य आवरण निर्माण करून उष्णता अडवून धरतात. परिणामी पृथ्वीचे तापमान हळूहळू पण सातत्याने वाढत असून, त्याचे भयावह परिणाम मानवाला आज प्रकर्षाने जाणवत आहेत. वितळणाऱ्या हिमनद्या, वाढती समुद्रसपाटी, अनिश्चित ऋतूचक्र, दुष्काळ व महापूर हे सारे या तापमानवाढीचेच धोक्याचे इशारे आहेत..Premium| Neuromarketing: तुम्ही केलेली खरेदी ही तुमची निवड आहे, की तुम्ही न्यूरोमार्केटिंगचे शिकार झाला आहात?.ही समस्या एखाद्या देशापुरती मर्यादित नसून, संपूर्ण मानवजातीच्या अस्तित्वाशी संबंधित आहे. त्यामुळे जागतिक स्तरावर एकत्रित प्रयत्नांची गरज निर्माण झाली आहे. याच अनुषंगाने १९९२मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदल फ्रेमवर्क कराराची निर्मिती झाली. त्यानंतर १९९७मध्ये क्योटो प्रोटोकॉल अस्तित्वात आला. या कराराद्वारे हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्याची जबाबदारी विकसित राष्ट्रांवर टाकण्यात आली. ही जबाबदारी कायदेशीरही होती आणि नैतिकही. त्यानंतर २०१५मध्ये झालेला पॅरिस करार हा जागतिक तापमानवाढ थांबविण्याच्यादृष्टीने आशेचा किरण ठरला. औद्योगिकीकरणपूर्व काळाच्या तुलनेत तापमानवाढ दोन अंश, शक्य असल्यास दीड अंशांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे त्या करारात ठरविण्यात आले. विकसित व विकसनशील देशांनी परस्पर सहकार्याने, आपल्या क्षमतेनुसार यात योगदान देण्याची भूमिका स्वीकारली. परंतु, हे सर्व करार कागदावरच राहिले आहेत. विकसित देशांची भूमिका यासाठी प्रामुख्याने कारणीभूत आहे. नवीनीकरणीय ऊर्जेचा स्वीकार, शाश्वत विकास, पर्यावरणाबाबत जनजागृती आणि वैयक्तिक जबाबदारीची जाणीव या सर्वांच्या समन्वयातून पृथ्वीचे भवितव्य सुरक्षित राहू शकते. निसर्गाशी सुसंवाद साधत पुढे जाणे, हाच मानवतेच्या कल्याणाचा मार्ग आहे.जागतिक तापमानवाढ ही औद्योगिकपूर्व काळापेक्षा दीड अंशांहून अधिक होण्यास सुरुवात झाल्यानंतर त्याच्या झळा बसायला सुरुवात होईल. जगातील सुमारे २३ टक्के लोकसंख्या २०१०मध्ये अत्यंत उष्ण तापमानात राहत होती आणि हे प्रमाण येत्या दशकात ४१ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील संशोधकांनी व्यक्त केली आहे. त्यांचा हा अभ्यास `नेचर सस्टेनॅबिलिटी` या नियतकालिकात प्रकाशित करण्यात आला आहे. तापमानवाढीचे मानवतेवर किती गंभीर परिणाम होतील, याचा आढावा त्यात घेण्यात आला आहे. मध्य आफ्रिकी प्रजासत्ताक, नायजेरिया, दक्षिण सुदान, लाओस आणि ब्राझील या देशांमधील नागरिकांना अतिउष्ण तापमानाचा सामना करावा लागेल. तर भारत, नायजेरिया, इंडोनेशिया, बांगलादेश, पाकिस्तान आणि फिलिपिन्स या देशांतील जनतेला तापमानवाढीचा सर्वाधिक फटका बसेल, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे..थंड हवामान असलेल्या देशांमध्ये उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये तुलनात्मकदृष्ट्या खूप मोठा बदल दिसून येईल. काही देशांमध्ये उष्ण दिवसांची संख्या दुपटीहून अधिक होण्याची शक्यता आहे.औद्योगिकीकरणपूर्व काळातील पातळीपेक्षा एक अंशांनी तापमान २००६ ते २०१६ या कालावधीत वाढले आहे. हीच तापमानवाढ दोन अंशांपर्यंत गेली तर ऑस्ट्रिया आणि कॅनडातील तापमान दुपटीने वाढलेले असेल, तर ब्रिटन, स्वीडन आणि फिनलंडमधील तापमानवाढ दीडशे टक्के, नॉर्वेमध्ये ३०० टक्के आणि आयर्लंडमध्ये २३० टक्के तापमानवाढ असेल, असे संशोधकांना वाटते.या देशांमधील पायाभूत सुविधा या प्रामुख्याने थंड हवामानाच्या दृष्टिकोनातून त्या उभारण्यात आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत मध्यम स्वरूपाची तापमानवाढही या प्रदेशांवर गंभीर परिणाम घडवून आणण्याची शक्यता आहे. उष्णतेचा सामना करण्यासाठी अधिक साधने, जुळवून घेण्याची क्षमता आणि साठवलेली भांडवली साधने उपलब्ध असलेल्या प्रदेशांच्या तुलनेत येथे असमतोलाने अधिक गंभीर परिणाम घडवून आणण्याची शक्यता आहे.ऑक्सफर्डमधील संशोधकांनी डॉ. जेसुस लिझाना यांच्या नेतृत्वाखाली हा अभ्यास केला आहे. ते स्वतः अभियांत्रिकी विज्ञानाचे प्राध्यापक आहेत.औद्योगिकपूर्व काळापेक्षा दीड अंश सेल्सिअस अधिक तापमान सर्व भागात होण्यापूर्वीच हवामानबदलाच्या झळा बसण्यास सुरुवात होईल. त्या झळा लागू नयेत यासाठी आतापासूनच आपल्याला उपाययोजना करायला हव्यात. वानगीदाखल उल्लेख करायचा झाला तर घरांच्या आतमध्ये उष्णता जाणवू नये यासाठी पर्यावरणपूरक उपाययोजना आताच सुरू करण्याची गरज आहे. ही तापमानवाढ दोन अंशांपर्यंत झाली, तर ती नियंत्रणात आणणे कठीण होऊ शकते, असे मत लिझाना यांनी व्यक्त केले आहे. पुढील २५ वर्षांत म्हणजे २०५० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणण्याचे सर्व देशांनी मान्य केले आहे. मात्र त्यासाठी विकसित व विकसनशील देशांनी फारशी धोरणे आखलेली अद्याप दिसत नाहीत. ज्या देशांनी त्यादृष्टीने विचार केला आहे, त्यांनीही फार काटेकोर अंमलबजावणी सुरू केलेली नाही, असे निरीक्षण लिझाना यांनी नोंदविले आहे..Premium|Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६; आकडेवारीपेक्षा धोके आणि आव्हाने महत्त्वाची.सर्व क्षेत्रांवर परिणाम शक्यऑक्सफर्ड विद्यापीठातील संशोधकांची निरीक्षणे ही वास्तविकतः जगाचे डोळे उघडणारी आहेत. जागतिक तापमानवाढीचा परिणाम हा शिक्षण, आरोग्य, शेती या क्षेत्रांवर सर्वाधिक होईल. तसेच निर्वासितांची संख्या प्रचंड वाढेल. वर्षभरातील उष्ण दिवसांसह एकूण तापमान वाढ रोखण्यासाठी कार्बनचे उत्सर्जन शून्यावर नेणे हाच एकमेव खात्रीशीर मार्ग सध्यातरी दिसतो आहे. याला राजकीय इच्छाशक्ती मात्र हवी आहे. तापमान वाढले की त्यापासून सुटका करून घेण्यासाठी वातानुकूलित यंत्रांसारख्या उपकरणांचा वापर वाढणार, त्यामुळे ऊर्जेची मागणी वाढणार, कार्बन उत्सर्जन वाढत जाणार आणि या चक्रातून बाहेर पडता येणार नाही. तर दुसरीकडे कॅनडा आणि स्वित्झर्लंडसारख्या सध्या अतिथंड असलेल्या देशातील ऊर्जेची मागणी कमी होईल, असे या अभ्यासात नमूद करण्यात आले आहे.`ओपन डेटा` नकाशेया अभ्यासात जागतिक स्तरावरील उष्णता आणि थंडाव्याच्या गरजांबाबतचा एक मुक्त-स्रोत माहिती संच समाविष्ट आहे. यात सुमारे ६० किमी रिझोल्यूशनचे ३० जागतिक नकाशे असून, ते ‘कूलिंग डिग्री डेज’ आणि ‘हीटिंग डिग्री डेज’ यांच्या आधारे जगभरातील हवामानाची तीव्रता सोप्या पद्धतीने दर्शवतात. हा माहिती संच शाश्वत विकासाचे नियोजन आणि धोरणे तयार करताना सहज उपलब्ध हवामान माहिती वापरण्यासाठी एक भक्कम आधार देतो.तापमानवाढीचा काय परिणाम होईल?आपल्याला जास्त उष्णता जाणवते तेव्हा आपले शरीर घामाच्या माध्यमातून स्वतःला थंड ठेवण्यास मदत करते. पण जेव्हा तापमान खूप वाढते आणि हवेत आर्द्रता जास्त असते, तेव्हा घाम वाळत नाही. अशा परिस्थितीत शरीराचे तापमान वाढते, जे आपल्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते.उष्माघाताचा धोकाअतिशय उष्णतेमुळे बेशुद्ध होणे, तीव्र ताप येणे, मेंदूवर परिणाम होणे, प्रचंड थकवा जाणवणे, चक्कर येणे, उलटी होणे आणि अशक्तपणा जाणवू शकतो. अशा परिस्थितीत वेळेवर उपचार न मिळाल्यास स्थिती गंभीर आणि चिंताजनक होऊ शकते.शरीरातील पाण्याची कमतरताअतिरिक्त घाम येण्यामुळे शरीरातील पाणी आणि मीठ कमी होऊ शकते. त्यामुळे निर्जलीकरण होणे, मूत्रपिंडांवर अधिक ताण येणे अशा समस्या उद्भवू शकतात.मानसिक आरोग्यजास्त उष्णतेमुळे चिडचिड होणे, योग्य प्रमाणात झोप न होणे, मानसिक ताण निर्माण होणे अशा समस्या होऊ शकतातआजार वाढण्याची शक्यतातापमानाचा पारा वाढल्याने विविध आजारांचा धोका वाढण्याची शक्यता आहे. यात प्रामुख्याने डेंगी, मलेरिया आणि चिकनगुनिया यांसारख्या डासांपासून पसरणाऱ्या आजारांचा समावेश आहे. तसेच, वाढत्या उष्म्यामुळे अन्न लवकर खराब होत असल्याने ''फूड पॉयझनिंग''चा धोकाही बळावू शकतो..अभ्यासातील प्रमुख निष्कर्षभारत हॉटस्पॉट ठरणारभारतामध्ये लोकसंख्या खूप जास्त आहे आणि हवामान आधीपासूनच उष्ण आहे. त्यामुळे अति उष्णतेचा सर्वाधिक फटका बसणाऱ्या देशांपैकी एक भारत असेल.मोठ्या लोकसंख्येला फटका२०१० मध्ये सुमारे २३ टक्के लोक अति उष्णतेच्या परिस्थितीत राहत होते. पण २०५०च्या सुमारास हे प्रमाण जवळपास दुप्पट होऊन सुमारे ४१ टक्के इतके होईल, असा अंदाज आहे.२ अंश सेल्सिअसची मर्यादा अत्यंत धोकादायकऔद्योगिक क्रांतीपूर्वीचा काळातील तापमानाच्या पातळीपर्यंत तापमान कमी करण्याचे प्रयत्न फोल गेले आहेत. त्या पातळीपेक्षा जास्तीत जास्त दोन अंश अधिक तापमान ही पातळी राखण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, पण ती पातळीही २०५० पर्यंत ओलांडली जाण्याची शक्यता आहे. म्हणजे सुमारे ३.७९ अब्ज लोकसंख्येला त्याचा फटका बसेल.परिणाम आत्ताच दिसू लागलेपॅरिस करारात ठरवलेल्या १.५ अंश सेल्सिअसच्या मर्यादेच्या जवळ जात असतानाच उष्णतेत वाढ आणि कूलिंग (थंड ठेवण्याची) गरज लक्षणीयरीत्या वाढताना दिसत आहे.सर्वाधिक धोका असलेले देशभारतासोबतच नायजेरिया, इंडोनेशिया, बांगलादेश, पाकिस्तान आणि फिलिपिन्स या देशांमधील नागरिकांना अतिउष्णतेचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.गंभीर परिणामअति उष्णतेमुळे सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण व्यवस्था, स्थलांतर आणि शेती यावर अभूतपूर्व आणि गंभीर परिणाम होतील.ऊर्जेवरील ताण वाढणारवातानुकूलन यंत्रणेसारख्या थंडावा देणाऱ्या साधनांची मागणी झपाट्याने वाढेल. यामुळे ऊर्जा व्यवस्थेवर मोठा ताण येईल, विशेषतः ज्या भागांमध्ये आधीच पुरेशी पायाभूत सुविधा नाहीत.प्रश्न फक्त उष्ण देशांपुरता नाहीकॅनडा, ऑस्ट्रिया आणि युनायटेड किंगडमसारख्या पूर्वी थंड हवामान असलेल्या देशांमध्येही असह्य गरम दिवसांची संख्या दुप्पटपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 