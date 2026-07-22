Premium|Farmers' Struggle : संघर्षाला पूर्णविराम नाही; शेतकरी आणि सामान्य माणसासाठी लढा कायम

बच्चू कडू - Bacchuprahar41@gmail.comउद्याचा दिवस कोणता असेल, हे कुणालाच माहीत नाही; पण एक गोष्ट मात्र निश्चित आहे, की जोपर्यंत या मातीतला शेतकरी अन्यायाविरुद्ध लढत आहे, एखादा दिव्यांग हक्कासाठी दार ठोठावत आहे, मेळघाटातील एखादं मूल शिक्षणाची वाट पाहत आहे, तोपर्यंत आमच्या संघर्षालाही पूर्णविराम असणार नाही. म्हणून या लेखमालेचा हा शेवट नाही; तर फक्त एका संवादाचा विराम आहे...गेल्या वर्षभरात ‘सकाळ’च्या माध्यमातून प्रत्येक आठवड्याला आम्ही तुमच्या भेटीला आलो. हा प्रवास फक्त आमच्या आयुष्याचा नव्हता; तर संघर्षावर विश्वास ठेवणाऱ्या लाखो सामान्य माणसांच्या आशा-आकांक्षांचा होता. या लेखमालेत आम्ही आमच्या आयुष्यातील अनेक प्रसंग तुमच्यासमोर मांडले. आई-वडिलांचे संस्कार, गरिबीतून उभं राहिलेलं आयुष्य, शेतकऱ्यांचे लढे, दिव्यांगांच्या न्यायासाठी केलेले संघर्ष, मेळघाटातील पदयात्रा, आदिवासींचे प्रश्न, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी उभारलेली आंदोलनं, राजकारणातील चढ-उतार, विजय-पराभव आणि आयुष्याने शिकवलेले धडे हे सगळं आम्ही कोणताही आडपडदा न ठेवता सांगितलं. कारण आत्मकथा ही स्वतःचं गौरवगान नसतं; ती स्वतःकडे प्रामाणिकपणे पाहण्याची संधी असते.आज या लेखमालेचा शेवटचा भाग लिहिताना मागे वळून पाहतो, तेव्हा समाधानापेक्षा जबाबदारी जास्त जाणवते. कारण अजूनही हजारो शेतकरी न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत, हजारो दिव्यांग हक्कासाठी शासनाच्या दारात उभे आहेत, मेळघाट अजूनही मूलभूत सुविधांसाठी झगडतो आहे आणि सामान्य माणसाचा संघर्ष संपलेला नाही. त्यामुळे हा शेवट निरोपाचा नाही; तर वर्षभर तुमच्याशी झालेल्या संवादाचा एक प्रामाणिक हिशेब आहे.आरोप, आंदोलन आणि आमची भूमिकामाझ्याबद्दल एक आरोप कायम केला जातो - ‘बच्चू कडू म्हणजे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मारहाण करणारा नेता.’ अनेकांनी त्या काही घटनांच्या आधारावर आमचं संपूर्ण व्यक्तिमत्त्व ठरवून टाकलं. गुन्हे दाखल झाले, कोर्ट-कचेऱ्यांच्या फेऱ्या माराव्या लागल्या, तुरुंगही पाहावा लागला. आज इतक्या वर्षांनंतर त्या घटनांकडे पाहताना आम्ही कोणताही दिखावा करत नाही. चुकीचं योग्य आणि योग्य चुकीचं ठरवण्याचा प्रयत्नही करत नाही; पण त्या प्रत्येक घटनेमागची परिस्थिती समजून घेणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. एखादा दिव्यांग महिनोन्-महिने कार्यालयात हेलपाटे मारत होता, एखादा शेतकरी अन्यायाने उद्ध्वस्त होत होता, एखाद्या गरीब कुटुंबाला केवळ अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीमुळे न्याय मिळत नव्हता. त्या वेळी आमचा संताप व्यक्तीवर नव्हता; तो अन्यायाच्या व्यवस्थेवर होता. आज अनुभवाने एवढं नक्की शिकवलं, की संघर्षाची धार कायम ठेवायची; पण शक्य तितका संवादाचा मार्गही खुला ठेवायचा. तरीही अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवताना किंमत मोजावी लागली, याची कधी खंत वाटली नाही..तुरुंग, कोर्ट आणि संघर्षाची किंमतराजकारणात अनेक जण पदं, बंगले आणि सत्ता पाहतात... आमच्या वाट्याला मात्र अनेकदा पोलिस ठाणे, कोर्ट आणि तुरुंग आले. काहींना ते आमच्या आयुष्यातील काळे डाग वाटतील; पण आम्हाला ते सामान्य माणसाच्या लढ्यातील जखमांचे व्रण वाटतात. तुरुंगाच्या भिंतींनी आम्हाला घाबरवलं नाही, उलट संघर्ष अधिक मजबूत केला. कारण प्रत्येक गुन्ह्यामागे स्वतःचा स्वार्थ नव्हता; तर एखाद्या वंचिताचा प्रश्न होता.आज मागे वळून पाहताना एवढंच वाटतं, जर पुन्हा तशीच परिस्थिती निर्माण झाली तर संघर्षाची दिशा अधिक संयमी आणि कायदेशीर ठेवण्याचा प्रयत्न करू; पण अन्यायाविरुद्ध गप्प बसण्याचा पर्याय आजही स्वीकारणार नाही. कारण पद टिकवण्यासाठी शांत राहणं आम्हाला कधी जमलं नाही आणि पुढेही जमणार नाही. आमच्या आयुष्यातील सर्वात मोठे क्षण कोणते, असा प्रश्न अनेकदा विचारला जातो. त्याचं उत्तर एखाद्या निवडणुकीत किंवा पदात नाही. एखाद्या शेतकऱ्याला त्याचा हक्क मिळाला, एखाद्या दिव्यांगाला न्याय मिळाला, मेळघाटातील एखाद्या गावात पहिल्यांदा बस पोहोचली, एखाद्या विद्यार्थ्याचं शिक्षण वाचलं किंवा एखाद्या आंदोलनानंतर शासनाला निर्णय घ्यावा लागला, हे क्षण आमच्यासाठी कोणत्याही सत्तेपेक्षा मोठे होते.. कारण शेवटी राजकारण संपतं, पदं बदलतात, सत्ता येते-जाते; पण सामान्य माणसाच्या चेहऱ्यावर उमटलेलं समाधान कायम स्मरणात राहतं. आयुष्याचा खरा हिशेब तिथेच लिहिला जातो.संघर्ष माझा होता; पण किंमत कुटुंबानेही मोजलीराजकारणात एखादा नेता दिसतो; पण त्याच्या मागे उभं असलेलं कुटुंब फार कमी जणांना दिसतं. लोकांना आमची आंदोलनं दिसली, मोर्चे दिसले, अटक दिसली, तुरुंग दिसला, भाषणं दिसली; पण त्या प्रत्येक प्रसंगात घरात काय घडत होतं, याची कल्पना फार कमी लोकांना आहे. अनेकदा घरात सण असायचा आणि आम्ही आंदोलनात असायचो. एखाद्या कौटुंबिक कार्यक्रमाच्या दिवशी आम्ही कोर्टात उभे असायचो. घरच्यांनी आमची वाट पाहिली; पण आम्ही एखाद्या शेतकऱ्याच्या, दिव्यांगाच्या किंवा सामान्य माणसाच्या प्रश्नासाठी गावोगावी फिरत राहिलो. या प्रवासात सर्वात मोठा त्याग जर कुणी केला असेल, तर तो आमच्या कुटुंबाने..Premium|Bonded Labour Liberation Movement : संघर्षातून मिळालेला आंतरराष्ट्रीय सन्मान आणि सामाजिक परिवर्तनाची वाटचाल.पत्नीची साथ... न बोलता दिलेला मोठा आधारराजकारणात टाळ्या मिळतात, टीका होते, सन्मान होतो; पण घरात शांतपणे उभं राहून सगळं पेलणाऱ्या माणसाचं नाव फारसं कुणी घेत नाही. आमच्या आयुष्यात ही भूमिका माझी पत्नी डॉ. प्रा. नयना कडू अतिशय प्रभावीपणे निभावते. अनेकदा महिनोन्-महिने आम्ही घरापासून दूर असायचो. कायम आंदोलन, दौरे... कधी अधिवेशन, तर कधी एखाद्या संकटग्रस्त कुटुंबाच्या मदतीसाठी धावपळ. या सगळ्यात संसाराची जबाबदारी नयना यांनी एकट्याने सांभाळली. त्यांनी कधी ‘घराकडे लक्ष द्या’ अशी तक्रार केली नाही. उलट, ‘ज्यांच्यासाठी लढत आहात, त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे,’ एवढाच विश्वास कायम दिला. आमच्या प्रत्येक संघर्षामागे जर कुणाचं मूक बळ असेल, तर ते आमच्या पत्नीचं आहे. समाजासाठी काम करणाऱ्या माणसाला घरातून समजून घेणारा आधार मिळाला नाही, तर तो फार काळ लढू शकत नाही. हे आम्ही आयुष्यात अनुभवलं आहे.अनेक जण विचारतात, तुमच्या मुलाने राजकारणात यावं, असं वाटतं का? आमचं उत्तर कायम एकच असतं - राजकारणात यावं की नाही, हा त्याचा निर्णय असेल; पण माणूस म्हणून प्रामाणिक राहावं, समाजाप्रती संवेदनशील राहावं आणि अन्यायासमोर कधीही झुकू नये, एवढीच अपेक्षा आहे. वारसा म्हणजे फक्त पद किंवा पक्ष नसतो. खरा वारसा म्हणजे, विचार. जर पुढच्या पिढीने सामान्य माणसासाठी जगण्याची भावना जपली, तर आम्हाला त्यापेक्षा मोठा आनंद दुसरा नाही. सत्ता मिळवणं सोपं आहे; पण लोकांचा विश्वास मिळवणं आणि तो आयुष्यभर टिकवणं खूप कठीण असतं. आमच्या आयुष्यावर अनेक व्यक्तींचा प्रभाव आहे. सर्वप्रथम आई-वडील. त्यांनी दिलेले संस्कार हेच आमच्या संघर्षाचं मूळ आहे. गरिबीतही स्वाभिमानाने जगायचं, कुणासमोर हात पसरायचा नाही आणि अन्याय सहन करायचा नाही, हे त्यांनी शिकवलं.राजकारणात अनेक नेते भेटले. त्यांच्याकडून चांगल्या-वाईट दोन्ही गोष्टी शिकायला मिळाल्या; पण काही माणसं अशी भेटली, ज्यांनी पदापेक्षा माणुसकी मोठी असल्याचं दाखवून दिलं. त्यापैकी एक नाव म्हणजे आर. आर. आबा पाटील. आम्ही आंदोलनं केली, सरकारला धारेवर धरलं, अनेकदा प्रशासनाला अडचणीत आणलं; पण आंदोलन दडपण्यापेक्षा संवाद साधण्यावर त्यांचा विश्वास होता. मतभेद असू शकतात; पण विरोधक हा शत्रू नसतो, ही राजकीय संस्कृती त्यांनी जपली. आज मागे वळून पाहताना वाटतं, त्या काळात राजकारणात कटुता कमी आणि संवाद जास्त होता. मतभेद असले तरी एकमेकांचा आदर होता. आज दुर्दैवाने हा पोत बदलताना दिसतो. विरोधी मताला शत्रू मानण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे. लोकशाही केवळ बहुमताने चालत नाही; ती संवाद, संयम आणि परस्पर आदराने टिकते. आजचं राजकारण अधिक वेगवान झालं आहे. माध्यमं बदलली, तंत्रज्ञान बदललं, प्रचाराच्या पद्धती बदलल्या; पण सामान्य माणसाच्या अपेक्षा बदललेल्या नाहीत. त्याला आजही प्रामाणिक नेतृत्व, न्याय आणि विश्वास हवा आहे. त्यामुळे आजही आम्हाला वाटतं, राजकारणाचं केंद्र सत्ता नसून समाज असलं पाहिजे. या दीर्घ प्रवासात आम्ही अनेक चढ-उतार पाहिले; पण एक गोष्ट कधी बदलली नाही - सामान्य माणसावरचा विश्वास. हाच विश्वास आम्हाला प्रत्येक संकटातून पुन्हा उभं करत राहिला आणि पुढेही करत राहील.राजकारणात आम्ही सुरुवातीपासून एका गोष्टीवर विश्वास ठेवला - माणूस पक्षापेक्षा मोठा असतो आणि प्रश्न सत्तेपेक्षा मोठा असतो. म्हणूनच अपक्ष म्हणून काम करताना निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य होतं. एखादा प्रश्न योग्य वाटला, तर त्यासाठी कोणाच्याही विरोधात उभं राहता यायचं आणि एखादा निर्णय चांगला असेल तर त्याचं स्वागतही करता यायचं. त्या वाटेवर अनेक अडचणी होत्या. पैसा नव्हता, मोठी संघटनात्मक ताकद नव्हती, सत्तेची साथ नव्हती; पण लोकांचा विश्वास होता. तोच आमचा सर्वात मोठा पक्ष होता..पुढे काही काळ विशिष्ट राजकीय पक्षासोबत काम करण्याची वेळ आली. त्या काळात शासनाच्या यंत्रणेला अधिक जवळून पाहता आलं. निर्णय कसे घेतले जातात, सत्तेच्या मर्यादा काय असतात, तडजोडी कुठे कराव्या लागतात आणि लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करताना कोणत्या अडचणी येतात, हेही समजलं. या अनुभवाने एक गोष्ट शिकवली -सत्तेत असणं आणि समाजाच्या मनात असणं या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. सत्ता तात्पुरती असते; पण विश्वास कायमचा असतो. म्हणून आजही आमच्यासाठी कोणत्याही पक्षापेक्षा सामान्य माणसाचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. अनेक जण विचारतात, ‘कधीतरी राजकारणातून निवृत्त व्हाल, तेव्हा काय कराल?’ खरं सांगायचं तर राजकारणातून निवृत्त होता येतं; समाजकारणातून नाही. पद संपेल, निवडणुका थांबतील, सभागृहात जाणं थांबेल; पण एखाद्या शेतकऱ्याच्या डोळ्यातले अश्रू, एखाद्या दिव्यांगाची हाक किंवा मेळघाटातील एखाद्या पाड्याची वेदना पाहून स्वस्थ बसणं आम्हाला जमणार नाही.निवृत्तीनंतर वेळ मिळाला तर पुन्हा गावोगावी फिरायला आवडेल. शेतात बसून शेतकऱ्यांशी गप्पा मारायला आवडेल. दिव्यांग मुलांच्या शाळेत जाऊन त्यांच्यासोबत वेळ घालवायला आवडेल. मेळघाटातील आदिवासी बांधवांच्या घरी पुन्हा मुक्काम करायला आवडेल. कारण आमची ओळख राजकारण्याची नंतर झाली; कार्यकर्त्याची आधी झाली..अजून खूप काही बाकी आहे...लोक अनेकदा विचारतात, ‘इतकी वर्षं संघर्ष केला, आता समाधान वाटतं का?’ या प्रश्नाचं उत्तर देताना मन थोडं अस्वस्थ होतं. काही प्रश्न सुटले, काही आंदोलनांना यश मिळालं, अनेकांना न्याय मिळाला; पण अजूनही खूप काही अपूर्ण आहे.आजही शेतकरी आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. कर्जमाफीचा प्रश्न पूर्णपणे सुटलेला नाही. शेतीला हमीभावाचा आधार हवा आहे. दिव्यांगांना अजूनही हक्काच्या योजनांसाठी दारोदार फिरावं लागतं. मेळघाटातील अनेक गावांना मूलभूत सुविधा अजूनही पूर्णपणे मिळालेल्या नाहीत. आदिवासींचे वनहक्क, विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, बेरोजगार तरुणांचे भविष्य, ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था, कष्टकरी कामगारांचे प्रश्न या सगळ्या लढाया अजून सुरूच आहेत. कधी कधी वाटतं, आयुष्य पुन्हा नव्याने सुरू करता आलं असतं तर हाच मार्ग पुन्हा निवडला असता. कारण या संघर्षात वेदना होत्या; पण त्याहून मोठं समाधानही होतं. एखाद्या गरिबाच्या चेहऱ्यावरचं हसू हे कोणत्याही पदापेक्षा मोठं असतं, हे आयुष्याने आम्हाला शिकवलं.वाचकांशी मनमोकळा संवादगेल्या वर्षभरात ‘सकाळ’च्या माध्यमातून प्रत्येक आठवड्याला आम्ही तुमच्याशी संवाद साधला. अनेकांनी फोन केले, पत्रं लिहिली, भेटून प्रतिक्रिया दिल्या. काहींनी कौतुक केलं, काहींनी चुका दाखवून दिल्या, काहींनी कठोर टीकाही केली; पण या प्रत्येक प्रतिक्रियेमुळे ही लेखमाला अधिक समृद्ध झाली. तुम्ही आम्हाला फक्त नेता म्हणून नाही, तर माणूस म्हणून समजून घेण्याचा प्रयत्न केला, याबद्दल आम्ही मनापासून ऋणी आहोत. या लेखमालेत आम्ही स्वतःला निष्पाप दाखवण्याचा प्रयत्न केला नाही. आमच्या चुका मान्य केल्या, आमचे पराभव सांगितले, आमच्या आनंदाचे क्षणही वाटून घेतले. कारण संघर्ष करणाऱ्या माणसाचं आयुष्य हे फक्त घोषणांचं नसतं; ते अनुभवांचं असतं.हा शेवट नाहीच...आज हा शेवटचा भाग लिहिताना मागे वळून पाहतो, तेव्हा एकच भावना मनात येते - समाधानापेक्षा जबाबदारी मोठी आहे. आयुष्याच्या या प्रवासात आम्हाला जनतेने भरभरून प्रेम दिलं, कधी कान धरले, कधी खांद्यावर हात ठेवला, तर कधी कठोर प्रश्नही विचारले. त्या प्रत्येक गोष्टीने आम्हाला घडवलं. उद्याचा दिवस कोणता असेल, राजकारणात काय घडेल, हे कुणालाच माहीत नाही; पण एक गोष्ट मात्र निश्चित आहे - जोपर्यंत या मातीतला शेतकरी अन्यायाविरुद्ध लढत आहे, जोपर्यंत एखादा दिव्यांग हक्कासाठी दार ठोठावत आहे, जोपर्यंत मेळघाटातील एखादं मूल शिक्षणाची वाट पाहत आहे, तोपर्यंत आमच्या संघर्षालाही पूर्णविराम असणार नाही. म्हणून या लेखमालेचा हा शेवट नाही. हा फक्त एका संवादाचा विराम आहे. पुढची भेट कधी, कुठे आणि कशी होईल, हे सांगता येणार नाही; पण एक गोष्ट नक्की सांगतो - आमचा श्वास असेपर्यंत सामान्य माणसाच्या न्यायासाठीचा संघर्ष सुरूच राहील. कारण पदं संपतात, सत्ता बदलते; पण माणसासाठी जगण्याचा संकल्प कधीच संपत नाही. (समाप्त).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.