Premium|Updated Income Tax Return ITR-U : सुधारित प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याची अंतिम संधी!

ॲड. सुनील टाकळकर- takalkars49@gmail.comप्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १३९(८ए) अंतर्गत ‘अपडेटेड रिटर्न’ (ITR-U) अर्थात सुधारित विवरणपत्र भरण्याची सोय करण्यात आली आहे. तुम्ही मूळ करविवरणपत्र भरले नसेल किंवा भरलेल्या अर्जात काही उत्पन्न दाखवायचे राहून गेले असेल, तर तुम्ही हे सुधारित विवरणपत्र भरू शकता. ही सुविधा केवळ कर चुकवणाऱ्यांसाठी नाही, तर प्रामाणिकपणे आपली चूक सुधारू इच्छिणाऱ्यांसाठी एक कायदेशीर मार्ग आहे. .सुधारित विवरणपत्र म्हणजे काय?प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदीनुसार, करदात्यांना मूळ विवरणपत्र दाखल केलेल्या आर्थिक वर्षाच्या समाप्तीपासून दोन वर्षांच्या आत विवरणपत्र सुधारित करण्याची संधी मिळते. एक फेब्रुवारी २०२५ रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात ही मुदत दोन वर्षांवरून चार वर्षे करण्यात आलेली आहे. या योजनेनुसार, आर्थिक वर्ष २०२०-२१ (ॲसेसमेंट इयर २०२१-२२), आर्थिक वर्ष २०२१-२२ (ॲसेसमेंट इयर २०२२-२३), आर्थिक वर्ष २०२२-२३ (ॲसेसमेंट इयर २०२३-२४), आर्थिक वर्ष २०२३-२४ (ॲसेसमेंट इयर २०२४-२५) या वर्षासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे.दंडाचे स्वरूप व अतिरिक्त करया योजनेचे सर्वांत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये भरावा लागणारा अतिरिक्त कर. तुम्ही किती उशिरा विवरणपत्र भरता, त्यावर दंडाची रक्कम अवलंबून असते.१) २५ टक्के अतिरिक्त कर : तुम्ही संबंधित करनिर्धारण वर्ष (Assessment Year) संपल्यापासून १२ महिन्यांच्या आत सुधारित विवरणपत्र भरले, तर तुम्हाला थकीत करावर आणि व्याजावर २५ टक्के अतिरिक्त कर भरावा लागेल.२) ५० टक्के अतिरिक्त कर : तुम्ही १२ महिने उलटून गेल्यानंतर मात्र २४ महिन्यांच्या आत विवरणपत्र भरले, तर हा दंड ५० टक्क्यांपर्यंत जातो.३) ६० टक्के अतिरिक्त कर : २४ महिने उलटून गेल्यानंतर मात्र ३६ महिन्यांच्या आत सुधारित विवरणपत्र भरले, तर ६० टक्क्यांपर्यंत दंड भरावा लागतो.४) ७० टक्के अतिरिक्त कर : तुम्ही ३६ महिने उलटून गेल्यावर ४८ महिन्याचा आत सुधारित विवरणपत्र भरले, तर हा दंड ७० टक्क्यांपर्यंत जातो..Premium| Union Budget Analyses : आर्थिक वाढीसाठी व्यापक प्रयत्न.(टीप : हा दंड केवळ करावर नसून, तो कर आणि त्यावरील व्याज मिळून येणाऱ्या एकूण रकमेवर आकारला जातो, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.)सुधारित विवरणपत्र कोण भरू शकतो?ज्यांनी मूळ विवरणपत्र भरलेलेच नाही.ज्यांनी उत्पन्न कमी दाखवले आहे.ज्यांनी चुकीच्या विभागाअंतर्गत उत्पन्न दाखवले आहे. (उदा. बिझनेस इन्कमऐवजी कॅपिटल गेन).ज्यांनी चुकीचा तोटा किंवा नुकसान (Loss) ‘कॅरी फॉरवर्ड’ केला आहे.सुधारित विवरणपत्र कधी भरता येत नाही?ही योजना सर्वांसाठी खुली असली, तरी काही मर्यादा आहेत.करदात्यावर प्राप्तिकर विभागाचा छापा (Search) पडला असेल किंवा सर्व्हे झाला असेल.करदात्याचे सुधारित विवरणपत्र तोटा किंवा नुकसान (Loss) दाखवण्यासाठी असेल आणि यामुळे करदात्याच्या एकूण करदायित्वात (Tax Liability) घट होत असेल किंवा परतावा (रिफंड) वाढत असेल..Premium|State of Finance for Nature 2026 : चिंता करूया विश्वाची...आणि देशाची!.करदात्याचे प्रकरण आधीच कायदेशीर कारवाईत असेल.ज्या करदात्यांना प्राप्तिकर विभागाकडून नोटीस आली आहे आणि ज्यांना सुधारित विवरणपत्र भरण्याची मुदत डिसेंबरअखेरपर्यंत दिली होती, त्यांना या योजनेखाली विवरणपत्र भरता येत नाही.प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांनी कलम १३२अ अंतर्गत पुस्तके, कागदपत्रे किंवा मालमत्ता जप्त केले असेल,संबंधित मूल्यांकन वर्षासाठी अपडेटेड रिटर्न्स दाखल केले असतील किंवा टीडीएस क्रेडिट, तोटा आणि इतर कर क्रेडिट समायोजित केल्यानंतर कोणतेही अतिरिक्त करदायित्व नसेल.काही महत्त्वाच्या टिप्सकरदाता स्वतः (Voluntary Returns) तिसऱ्या आणि चौथ्या वर्षी विवरणपत्र भरणार असेल, तर अशा करदात्यांची केस छाननीसाठी निघते. ५० टक्के दंड उत्पन्न कमी दाखवले असेल, तर आहे. उत्पन्न चुकीचे दाखवले असेल किंवा छुपे उत्पन्न असेल आणि हे प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले, तर २०० टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त कर लागू शकतो.करदात्यांना फायदाप्राप्तिकर विभागाकडे आता ‘ॲन्युअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट’ (AIS) आणि ‘टॅक्सपेयर इन्फॉर्मेशन समरी’ (TIS) यांसारखी आधुनिक साधने आहेत. तुमच्या बँक खात्यातील मोठे व्यवहार, शेअर बाजारातील गुंतवणूक किंवा मालमत्तेची खरेदी-विक्री याची सर्व माहिती विभागाकडे असते. तुम्ही ही माहिती लपवली, तर भविष्यात मोठ्या दंडासह कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. त्याऐवजी, स्वतःहून २५-५० टक्के दंड भरून प्रकरण कायदेशीरपणे मिटवणे हा शहाणपणाचा मार्ग ठरतो..निष्कर्ष‘मिस्ड डिस्क्लोजर’ दुरुस्त करण्याची ही शेवटची संधी असू शकते. विशेषतः आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठीची मुदत लवकरच संपू शकते. त्यामुळे करदात्यांनी आपल्या सीए किंवा कर सल्लागारांशी चर्चा करून, आपले मागील रेकॉर्ड तपासावेत आणि काही त्रुटी असल्यास त्या त्वरित सुधाराव्यात. नियमांचे पालन करणे हे केवळ कायदेशीर कर्तव्य नसून, मानसिक शांततेसाठीही आवश्यक आहे.विवरणपत्र भरण्याची अंतिम मुदतआर्थिक वर्ष २०२०-२१अंतिम तारीख ३१ मार्च २०२६आर्थिक वर्ष २०२१-२२अंतिम तारीख ३१ मार्च २०२७आर्थिक वर्ष २०२२-२३अंतिम तारीख ३१ मार्च २०२८आर्थिक वर्ष २०२३-२४अंतिम तारीख ३१ मार्च २०२९(लेखक ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ व करसल्लागार आहेत.८३५५८३३९४२).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.