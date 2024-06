प्रेरणा पूर्वग्रहावर प्रेम आणि आर्थिक नुकसान! कसा करावा स्वतःचा बचाव ?

अभिजित कोळपकर

It’s not greed that drives the world, but incentives. Greed is part of the formula, but the core of it is incentives.

- Warren Buffett

Never, ever, think about something else when you should be thinking about the power of incentives

- Charlie Munger

लोभः सदा विचिन्त्यो लब्धेभ्यः सर्वतो भयं दृष्टम्।

कार्यऽकार्यविचारो लोभविमूढस्य नाऽस्त्येव।।

- सुभाषित रत्नाकर

अर्थ : मनुष्याने लोभी असणे हे चिंतेचे कारण आहे. लोभी व्यक्तीच्या सभोवती नेहमी भीतीचे वातावरण असते. लोभी व्यक्ती चांगल्या आणि वाईटात फरक करण्याची क्षमता गमावतो. प्रसंगी अपराधसुद्धा करण्यास तो मागे-पुढे पाहात नाही आणि त्याला त्यामुळे गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागते.

याचे खूप चांगले उदाहरण म्हणजे २००८ ची जागतिक मंदी आणि त्यामुळे लाखो लोकांनी गमावलेल्या नोकऱ्या याबाबत तुम्हाला माहिती असेल. घरांच्या किमतीचा कृत्रिम फुगवटा हा या मंदीमागचे प्रमुख कारण होते. घर विकत घेण्यासाठी ग्राहक बँकांकडून कर्ज घेतात. लोक विकत घेत असलेली घरे किंवा संपत्ती यांची किंमत कायम वाढतच राहणार आहे, या चुकीच्या गृहीतकावर विश्वास ठेवून बँकांनी प्रचंड प्रमाणात कर्जवाटप केले. त्यातही ज्यांची परतफेड करण्याची क्षमता नाही, त्यांनाही गृहकर्जं देण्यात आली. काहीही करून कर्जवाटप करायचे आहे म्हणून अक्षरशः NINJA प्रकारच्या कर्जदारांना कर्जवाटप करण्यात आले. (NINJA- No Income No Jobs).