Premium|cooperative housing society maintenance fund : गृहनिर्माण संस्थेच्या समस्या आणि म्युच्युअल फंड

सुहास दंडे-suhasdande@gmail.comएखाद्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत (हाउसिंग सोसायटी) फ्लॅट विकत घेताना प्रत्येकाला नेहमी वाटत असते, की आपल्या सोसायटीचा परिसर स्वच्छ सुंदर असावा, बागबगीचा कायम सुस्थितीत असावा, इमारतीची नियमित रंगरंगोटी केली जावी, सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरा, सुरक्षारक्षक असावेत, नामांकित कंपनीची लिफ्ट असावी; तसेच आपण विकत घेत असलेला फ्लॅट भविष्यात विकण्याची वेळ आली, तर त्याला चांगली किंमत मिळावी. मात्र, अशा गृहनिर्माण संस्था खूप कमी प्रमाणात दिसतात. याला कारण असते त्या संस्थेची आर्थिक स्थिती. गृहनिर्माण संस्थेची आर्थिक स्थिती भक्कम ठेवण्यासाठी योग्य आर्थिक नियोजन करणे महत्त्वाचे असते.गृहनिर्माण संस्थेची आर्थिक स्थिती भक्कम असेल, तर तिची देखभाल उत्तमप्रकारे करणे शक्य होते. यासाठी संस्थेने योग्यप्रकारे आर्थिक नियोजन करणे गरजेचे आहे. यासाठी सर्व सदस्यांकडून नियमित देखभालशुल्क (मेटेंनन्स) जमा करणे, ठराविक एकरकमी रक्कम ‘रिझर्व्ह फंड’ म्हणून घेणे आवश्यक आहे. ही रक्कम योग्य म्युच्युअल फंडांसारख्या चांगला परतावा देणाऱ्या पर्यायांमध्ये गुंतवणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे सदस्यांनीदेखील नियमितपणे मेंटेनन्स, अन्य निधी वेळेत देणे गरजेचे आहे. आपण फ्लॅट खरेदी करताना सरकारचे अनेक प्रकारचे कर, मुद्रांक शुल्क, टीडीएस अशा सर्व प्रकारच्या रकमा निमूटपणे देत असतो. त्याचप्रकारे अशी काही ठराविक रक्कम देण्यास हरकत नसावी. यासाठी बांधकाम विकसकानेच सुरुवातीला एखादी मोठी रक्कम म्हणजे घराच्या किमतीच्या कमीत कमी दोन टक्के इतकी रक्कम संस्थेचा ‘रिझर्व्ह फंड’ म्हणून प्रत्येक सभासदांकडून गोळा करून सोसायटीकडे जमा केली तर सोसायटीच्या आर्थिक वाटचालीची सुरुवात चांगल्या रीतीने होऊ शकते..पैसे वसुलीसाठी किचकट प्रक्रियाअनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या इमारतींमध्ये स्वच्छता, नीटनेटकेपणा आणि उत्तम व्यवस्थापन याचा नेहमी अभाव दिसतो; याचे मूळ असते तिच्या आर्थिक स्थितीत. कोणत्याही सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा मुख्य आर्थिक स्रोत म्हणजे सभासदांकडून येणारी देखभालशुल्काची रक्कम (मेंटेनन्स); त्याचप्रमाणे संस्थेचा राखीव निधी चांगल्या प्रमाणात जमा असायला हवा. त्याचाच अभाव अनेक ठिकाणी दिसतो. अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमध्ये बरेच सभासद देखभालशुल्क वर्षानुवर्षे देत नाहीत. त्यांच्याकडून पैसे वसुलीसाठी खूपच किचकट कायदेशीर प्रक्रियेतून जावे लागते. कारण थकबाकीदार सभासदांकडून वसुलीसाठी असलेले सहकार कायदे जुने आहेत. त्यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि सभासद यांच्यातील वसुलीचे दावे वर्षानुवर्षे न्यायालयात सुरू राहतात. इतर सभासदांना विनाकारण याचा परिणाम भोगावा लागतो. अशा परिस्थितीमुळे नियमित देखभालीअभावी गृहनिर्माण संस्थेची स्थिती दिवसेंदिवस बिघडत जाते. इमारतींच्या भिंतीचे रंग उडालेले असतात, पोपडे निघालेले असतात, परिसर अस्वच्छ असतो, सदस्यांमध्ये वादविवाद वाढत जातात, अशा सर्व कारणांमुळे सर्वांचे मानसिकता नकारात्मक होते. कोणीही संस्थेचे काम करण्यासाठी पुढे येत नाही. अशा परिस्थितीमुळे पुढे २० ते २५ वर्षांत संस्था पुनर्विकासासाठी विकसकाच्या हातात जाते..Premium|Time Bank : आयुष्याच्या संध्याकाळची सुरक्षा.पैसा असूनही देखभाल अपुरीकाहीवेळा अनेक गृहनिर्माण संस्थांकडे बऱ्यापैकी पैसा बँकेत जमा असूनही देखभाल उत्तमप्रकारे होत नसल्याचे दिसून येते; कारण जोखमीच्या भीतीमुळे किंवा आर्थिक निरक्षरतेमुळे फक्त संस्थेने सर्व निधी बँकेत फिक्स्ड डिपॉझिटमध्ये ठेवलेला असतो, त्यामुळे त्यांचा पैसा वेगाने वाढत नाही आणि मिळणारे व्याज देखभालीसाठी अपुरे पडते. यासाठी सभासदांनी जागृत होऊन संस्थेचा पैसा वाढविण्यासाठी काही प्रमाणात म्हणजे किमान ५० टक्के रक्कम तरी म्युच्युअल फंडात किंवा बिगरबँकिंग वित्तीय संस्थांमध्ये गुंतविण्याची तयारी ठेवणे गरजेचे आहे. यासाठी तज्ज्ञ सल्लागारांशी चर्चा करून माहिती जाणून घेऊन, संस्थेच्या सभासदांना ते पटवून देणे महत्त्वाचे आहे.म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीचा लाभम्युच्युअल फंड गुंतवणुकीमध्ये अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. बॅलन्स्ड फंड, मल्टी ॲसेट फंड, डेट फंड यांसारखे अनेक प्रकारचे म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध आहेत. संस्थेने मासिक देखभालशुल्काशिवाय काही वाढीव रक्कम नियमितपणे 'एसआयपी'द्वारे म्युच्युअल फंडात गुंतवली, तर त्यांना चांगला फायदा मिळेल. बँकेतील मुदत ठेवींवर जेमतेम सहा ते सात टक्के व्याज मिळते आणि त्यातून टीडीएस कापून घेतला जातो. त्यामुळे साधारणपणे चार ते पाच टक्के इतके रक्कम संस्थेच्या हातात मिळते. महागाईचा दर सात टक्के गृहीत धरला, तर ही रक्कम संस्थेला अपुरी पडू शकते.अशी गुंतवणूक करण्यासाठी सोसायटीने छापील 'बाय लॉज'वर अवलंबून न राहता त्यामध्ये कायदेशीर दुरुस्ती करून घ्यावी..सरकारकडून कठोर कायद्यांची अपेक्षासरकारकडूनही देखभालशुल्क वसुलीसाठी कठोर कायदे करण्याची गरज आहे. थकबाकीदार सभासदांकडून रक्कम वेळेत वसूल करण्यासाठी सहकार आयुक्त किंवा सब-रजिस्ट्रार यांच्या परवानगीने अध्यक्ष, सचिव यांना थकबाकीदार सभासदाच्या बँक खात्यातून ती रक्कम थेट वसूल करण्याची परवानगी दिली पाहिजे. मात्र, ही परवानगी कोणत्याही परिस्थितीत संस्थेने अर्ज केल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत द्यायला हवी. त्याशिवाय सरकारने थकबाकीदार सभासदांना विनाकारण न्यायालयात जाऊन वेळकाढूपणा करण्याची कमीतकमी संधी द्यायला हवी, म्हणजे तो सभासद न्यायालयात गेला, तरी प्रथम देखभालशुल्काची रक्कम संस्थेकडे जमा करून नंतरच अपील करण्यास परवानगी द्यावी. यासाठी गृहनिर्माण संस्थांनी एकत्रितरीत्या सरकारकडे पाठपुरावा करण्याची गरज आहे.थोडक्यात, सहकारी गृहनिर्माण संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि श्रीमंत असतील तरच सभासद सुखी आणि आनंदी राहतील. यासाठी उत्तम आर्थिक नियोजन हीच गुरुकिल्ली आहे.(लेखक नाशिकस्थित व्यावसायिक आहेत. ९४२२२४८४०७) 