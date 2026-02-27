Premium|Food Adulteration : भारतात अन्नात मोठ्या प्रमाणावर भेसळ होतेय का? आपचे राघव चड्ढा यांनी राज्यसभेत कोणती माहिती दिली..?

पुणे - भारतात आपण असं अन्न खातो जे कित्येक देशात जनावरांना सुद्धा दिलं जात नाही.. असं म्हणत राज्यसभेचे खासदार राघव चड्ढा यांनी नुकतीच भारतातील अन्नामधील भेसळीबाबत चिंता व्यक्त केली. भारतात अनेक कंपन्यांच्या माध्यमातून पॅकेट फूड विकले जाते ज्यामध्ये अत्यंत घातक रसायनं असतात. ज्यामुळे कॅन्सर, डायबेटीस, हार्ट फेल्युअर यांसारखे गंभीर आजार होत असल्याचं संशोधन सांगतं आहे.जागतिक कंपन्यांसाठी भारताची लोकसंख्या एक मोठी बाजारपेठ आहे जिथे ते त्यांची उत्पादने ते विकू शकतात. मात्र ही उत्पादने विकत असताना त्यात होणारी भेसळ, खोट्या जाहिराती, पॅकेट फूडवर दिली जाणारी चुकीची माहिती या सगळ्याबाबत राघव चड्ढा यांनी आवाज उठवत यावर ठोस उपाय करण्याची गरज असल्याचे सांगितले आहे.राघव चड्ढा यांनी कोणत्या अन्नात भेसळ होत असल्याचे सांगितले, या भेसळीचे माणसांच्या आरोग्यावर कोणते परिणाम होतात, यामुळे कोणते गंभीर आजार होतात, असे कोणते पदार्थ आहेत जे जगाभरातील बहुतांश देशात बॅन असूनही भारतात सर्रास विकले जात आहेत, संशोधनाचे आकडे काय सांगतात आणि यावर काय उपाय आहेत या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे या लेखाच्या माध्यमातून समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया..राघव चड्ढा त्यांच्या ३ मिनिटांच्या भाषणात काय म्हणाले..?“ दुधामध्ये युरिया आणि डिटर्जंटची भेसळ केली जात आहे, भाज्यांमध्ये ऑक्सिटोसिनची इंजेक्शन्स दिली जात आहेत, पनीरमध्ये स्टार्च आणि कॉस्टिक सोडा आढळत आहे, आईस्क्रीममध्ये डिटर्जंट पावडर, फळांच्या रसात कृत्रिम फ्लेवर्स आणि रंग, तर मसाल्यांमध्ये विटांची पूड आणि लाकडाचा भुसा मिसळला जात आहे. चहामध्ये सिंथेटिक रंग, चिकन आणि पोल्ट्री उत्पादनांमध्ये ॲनाबॉलिक स्टिरॉइड्स, मधामध्ये शुगर सिरप व पिवळा रंग मिसळला जात आहे. खाद्यतेलात मशिन ऑईल, पोल्ट्री उत्पादनांमध्ये स्टिरॉइड्स आणि मधामध्ये रंगांची भेसळ केली जाते. इतकेच नाही तर मिठाई अनेकदा शुद्ध तुपाऐवजी वनस्पती डाल्डा वापरून बनवली जाते.कल्पना करा, एक आई आपल्या मुलाला आरोग्यासाठी कॅल्शियम आणि प्रोटीन मिळेल या आशेने दुधाचा ग्लास देते. पण तिला हे ठाऊक नसते की, ती नकळतपणे आपल्या मुलाला युरिया आणि डिटर्जंटचे धोकादायक मिश्रण पाजत आहे.चाचणी केलेल्या दुधाच्या नमुन्यांपैकी ७१ टक्के नमुन्यांमध्ये युरिया आढळला आणि ६४ टक्के नमुन्यांमध्ये सोडियम बायकार्बोनेट सारखे न्यूट्रलायझर्स होते. या देशात जितके दूध उत्पादितही होत नाही, त्यापेक्षा जास्त दूध या देशात विकले जाते आहे.२०१४-१५ ते २०२५-२६ या काळात तपासलेल्या सर्व अन्न नमुन्यांपैकी २५ टक्के नमुन्यांमध्ये भेसळ आढळली आहे. याचा अर्थ, आपण खात असलेल्या दर चार पदार्थांपैकी एक पदार्थ भेसळयुक्त आहे.औषधे आणि भाज्यांबाबत बोलायचे झाले तर... आपण ज्या भाज्या आरोग्यदायी समजून विकत घेतो, त्या ताज्या आणि हिरव्या दिसण्यासाठी आणि त्यांची वाढ झपाट्याने करण्यासाठी त्यात ऑक्सिटोसिनची इंजेक्शन्स टोचली जातात. ऑक्सिटोसिन हे अत्यंत घातक रसायन असून, त्यामुळे चक्कर येणे, डोकेदुखी, हार्ट फेल्युअर, वंध्यत्व आणि कर्करोग यांसारखे आजार होतात. २०१४ ते २०२६ या काळात तपासलेल्या दर चार नमुन्यांमागे एक नमुना निकृष्ट होता. यामुळे किती लोक आजारी पडले असतील, किती रुग्णालयात गेले असतील आणि किती जणांनी आपला जीव गमावला असेल, याची कल्पनाच न केलेली बरी! ही अन्नभेसळ सायलेंट हेल्थ एमर्जन्सी असून ही समस्या मुले आणि गरोदर महिलांसाठी अत्यंत प्राणघातक आहे.भारतात उत्पादित होणाऱ्या पण अमेरिका, ब्रिटन आणि युरोपमधील अनेक देशांमध्ये कर्करोगजन्य कीटकनाशकांमुळे बंदी घालण्यात आलेले पदार्थ भारतात मात्र सर्रास विकले जात आहेत. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे भारतात तयार झालेली पण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बंदी असलेली उत्पादने आजही इथे विकली जात आहेत. उदाहरणार्थ, देशातील दोन सर्वात मोठ्या मसाला कंपन्यांच्या उत्पादनांवर अमेरिका, ब्रिटन आणि संपूर्ण युरोपमध्ये बंदी घालण्यात आली, कारण त्यामध्ये कर्करोग निर्माण करणारी कीटकनाशके आढळली होती. तेच मसाले आजही भारतात मोठ्या प्रमाणात विकले आणि खरेदी केले जात आहेत. आम्हाला ही उत्पादने खाण्यास भाग पाडले जात आहे.”.खरोखरच इतक्या मोठ्या प्रमाणात अन्नात भेसळ होते का..?दूधातील भेसळदूधाच्या भेसळीबाबत देशपातळीवर सर्व्हेक्षण होणं अपेक्षित आहे मात्र तसे मोठे सर्व्हेक्षण झालेले आढळून आले नाही. Indian Journal of Dairy Science मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या संशोधनानुसार, हैदराबादमधील विविध भागांतून एकूण ५० दुधाचे नमुने गोळा करण्यात आले. मुंबईच्या 'हायमीडिया लॅबोरेटरीज'ने तयार केलेले 'स्टँडर्ड मिल्क अडल्टरेशन किट' वापरून या नमुन्यांची गुणात्मक चाचणी करण्यात आली. तेव्हा आढळले की, दूध घट्ट दिसण्यासाठी त्यात ८० टक्के स्किम्ड मिल्क पावडर, दुधाची घनता वाढवण्यासाठी त्यात ८२% मीठ, प्रोटीनची मात्रा जास्त दाखवण्यासाठी ६०% युरिया, फेस येण्यासाठी आणि पाणी मिसळल्यास दूध पांढरे दिसण्यासाठी ४४% डिटर्जंट, दूध जास्त काळ टिकावे म्हणून ३२% फॉर्मालिन, बॅक्टेरिया मारण्यासाठी आणि दूध न फाटण्यासाठी ३२% हायड्रोजन पेरोक्साईड, दुधाचा आंबटपणा कमी करण्यासाठी २६% न्यूट्रलायझर्स, चव वाढवण्यासाठी आणि गोडवा देण्यासाठी २२% साखर घातली जाते. त्यामुळेच अशा प्रकारचे सर्वेक्षण हे देशपातळीवर होणे गरजेचे आहे. .अल्ट्रा प्रोसेस फूडलॅन्सेट या आंतरराष्ट्रीय जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अभ्यासानुसार, ४३ जागतिक स्तरावरील तज्ज्ञांनी केलेल्या आणि १०४ दीर्घकालीन अभ्यासांवर आधारित अभ्यासानुसार अति प्रक्रिया केलेल्या अन्नाचा वाढता वापर १२ आरोग्य समस्यांच्या धोक्याशी संबंधित आहे. यामध्ये टाईप २ डायबेटीस, हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी रोग, किडनीचे आजार, नैराश्य आणि कोणत्याही कारणामुळे होणारा अचानक मृत्यू यांचा धोका आहे. या गोष्टी अल्ट्रा प्रोसेस फूडमध्ये असणाऱ्या इमल्सीफायर्स, प्रिझर्व्हेटिव्ह्ज, ऍडिटीव्ह्ज, रंग, स्वीटनर्स आदी गोष्टींमुळे होतो. ‘द वायर’ या वेबसाइटने दिलेल्या वृत्तानुसार, भारतात मागील २००६ ते १९ या कालावधीत अति प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांमध्ये तब्बल ४ हजार टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. भारतात अति प्रक्रिया केलेल्या या अन्नपदार्थांची किरकोळ विक्री ही २००६ मध्ये ७ हजार ९९६ करोड होती जी २०१९ मध्ये ३.३ लाख करोड झाली आहे. भारतीय मसाले आणि रासायनिक घटक५ एप्रिल २०२४ रोजी Hong Kong च्या Centre for Food Safety ने भारतात तयार होणाऱ्या दोन प्रसिद्ध मसाल्यांमध्ये ethylene oxide आढळल्याची घोषणा केली. त्यानंतर या मसाल्यांवर हॉंगकॉंगमध्ये बंदी घालण्यात आली. सिंगापूर आणि नेपाळमध्येही यावर बंदी घातली. परंतू भारतात जेव्हा या मसाल्यांची तपासणी FSSAI कडून करण्यात आली तेव्हा त्यामध्ये रसायनाचा शोध न लागल्याचे सांगत अधिक चाचण्या यासाठी करण्याचे ठरविले. दरम्यान आजही भारतात मोठ्या प्रमाणावर या मसाल्यांची विक्री होते आहे. टिव्हीवर रोज या मसाल्यांच्या जाहिराती देखील दाखवल्या जात आहेत. .खोट्या जाहिराती...?भारतात विकली जाणारी अशी अनेक प्रॉडक्ट आहेत ज्यामध्ये खोट्या जाहिराती दाखवून ग्राहकांची दिशाभूल केली जाते. अनेकदा एखाद्या पदार्थात जो घटक १ टक्क्यापेक्षाही कमी आहे असा पदार्थ हा त्या घटकाच्या नावाने विकला जातो. काजूचे बिस्किट असं ज्याचं ब्रॅन्डिंग केलं जातं त्या पदार्थात प्रत्यक्ष काजूचे प्रमाण १ टक्का किंवा त्यापेक्षा कमी असते.Food Safety and Standards (Advertising and Claims) Regulations, 2018 नुसार जाहिरात ही भ्रामक नसावी. जर एखादा घटक highlight केला असेल, तर त्याचे टक्केवारी लेबलवर नमूद करणे बंधनकारक आहे. तसेच Advertising Standards Council of India ने अनेक कंपन्यांना १% natural, real fruit, no added sugar अशा भ्रामक दाव्यांबद्दल नोटिसा बजावल्या आहेत. मात्र तरिही अनेक कंपन्या या गोष्टी अजूनही सर्रासपणे चालवत आहेत. भारतात ड्रायफ्रुट चॉकलेटमध्ये ड्रायफ्रूट नसतात, प्युअर हनी म्हणणाऱ्या मधात साखरेचा पाक असतो, लहान मुलांच्या पदार्थात प्रमाणापेक्षा जास्त साखर असते. सगळं थांबविण्यासाठी मी काही उपाय सुचवत आहे असं म्हणतं राघव चड्ढा यांनी काही उपायदेखील सुचविले आहेत. त्यामध्ये...FSSAI चे बळकटीकरण : भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाला पुरेसे मनुष्यबळ आणि अत्याधुनिक प्रयोगशाळा चाचणी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.कठोर दंड आणि शिक्षा : भेसळ करणाऱ्यांना जरब बसवण्यासाठी सध्यापेक्षा अधिक कठोर दंड आणि शिक्षेची तरतूद करावी. कारण सध्याचे दंड किंवा शिक्षा खूपच कमी आहेत.पब्लिक रिकॉल मेकॅनिझम : या अंतर्गत भेसळयुक्त उत्पादनांची नावे सार्वजनिक करून त्यांना 'नेम अँड शेम' करावे आणि ती उत्पादने तात्काळ बाजारातून मागे घ्यावीत.तसेच खोट्या जाहिराती करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई केली जावी..सरकारी पातळीवर या गोष्टी लागू होतील की नाही माहिती नाही. परंतू यातून आपण स्वत:ला हा प्रश्न जरूर विचारावा की नक्की आपण जे खातोय ते अन्नच आहे ना? ते पौष्टीक आहे का? पॅकेट फूड खाताना आपण त्यावरील कंटेंट वाचून मगच ते खरेदी करतोय ना? हे प्रश्न आता आपण स्वत:ला विचारणे गरजेचे आहे. तसेच चुकीची माहिती देणाऱ्या कंपन्यांविरोधात पुढे येऊन तक्रार करणं ही देखील आपली तितकीच जबाबदारी आहे.तक्रार करण्यासाठी खालील वेबसाईट्सचा वापर करा...१) लेबल/घटक चुकीचे घटक असतील तर FSSAI चे संकेतस्थळ२) भ्रामक जाहिरात असेल तर CCPA / ASCI३) आर्थिक नुकसान झाले असेत तर ग्राहक न्यायलयात तक्रार करू शकता--------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.