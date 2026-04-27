Premium|Study Room : अन्न सुरक्षा आणि हवामान बदल; महाराष्ट्राच्या शेतीपुढील नैसर्गिक आपत्तींचे मोठे संकट

लेखक : गौरव बाळेभारतासारख्या विशाल लोकसंख्येच्या देशात आणि विशेषतः महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात अन्न सुरक्षा हा केवळ शेतीचा विषय नसून तो नागरिकांच्या अस्तित्वाशी संबंधीत घटक आहे. अन्न सुरक्षा म्हणजे केवळ धान्य उपलब्ध असणे नव्हे, तर प्रत्येक नागरिकाला सकस आहार रास्त दरात मिळणे होय. २०२४-२५ च्या हंगामात देशाने ३३ कोटी टनांहून अधिक विक्रमी अन्नधान्य उत्पादन केले असून महाराष्ट्र हे कडधान्ये आणि भरड धान्य उत्पादनात अग्रेसर राज्य राहिले आहे. असे असूनही, बदलत्या हवामानामुळे आणि वाढत्या महागाईमुळे या क्षेत्रासमोर नवनवीन आव्हाने उभी राहत आहेत. आजच्या परिस्थितीत शेवटच्या घटकापर्यंत अन्नाचा साठा पोहोचवणे ही एक मोठी प्रशासकीय कसरत ठरत आहे.हवामान बदलाचा महाराष्ट्रातील शेतीवर परिणाममहाराष्ट्रातील अन्न सुरक्षेपुढील सर्वात मोठे संकट म्हणजे अनिश्चित निसर्गचक्र होय. राज्यातील बहुतांश शेती आजही मान्सूनवर अवलंबून आहे. गेल्या काही वर्षांत पावसाचे वितरण विस्कळीत झाले असून त्याचा फटका खरीप आणि रब्बी या दोन्ही हंगामांना बसत आहे. उष्णतेच्या लाटेमुळे राज्यातील गहू आणि संत्रा उत्पादनावर विपरीत परिणाम झाला आहे, तर अवेळी पावसामुळे काढणीला आलेल्या पिकांचे मोठे नुकसान होत आहे. या नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाजारात अन्नाचा तुटवडा निर्माण होतो आणि त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य माणसाच्या खिशावर होतो. हवामान बदलाच्या या संकटावर मात करण्यासाठी आता राज्यात हवामान-अनुकूल शेती तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला जात आहे..शासकीय योजना आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थाअन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी 'राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा २०१३' अंतर्गत महाराष्ट्रात सुमारे सात कोटी लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दरात धान्य दिले जात आहे. केंद्र सरकारच्या 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने' अंतर्गत राज्यातील गरजू कुटुंबांना मोफत धान्य पुरवले जाते. राज्याची स्वतःची 'शिवभोजन थाळी' योजना ही गोरगरिबांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरली आहे. सध्या राज्यात सुमारे १९०० हून अधिक केंद्रांद्वारे दररोज दोन लाख थाळ्यांचे वाटप केले जात आहे. 'एक देश एक रेशन कार्ड' या सुविधेमुळे स्थलांतरित मजुरांनाही आता राज्यातील कोणत्याही भागात आपल्या हक्काचे धान्य मिळवणे सुलभ झाले आहे.पायाभूत सुविधा आणि साठवणुकीची समस्याअन्न उत्पादनाइतकेच त्याचे जतन करणे महत्त्वाचे असते. महाराष्ट्रात दरवर्षी साठवणुकीच्या अभावामुळे मोठ्या प्रमाणात धान्य खराब होते. हे नुकसान टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने 'जगातील सर्वात मोठी धान्य साठवणूक योजना' सुरू केली असून राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून गोदामांचे जाळे निर्माण केले जात आहे. 'नॅशनल फूड सिक्युरिटी अँड न्यूट्रिशन मिशन' अंतर्गत राज्यात तांदूळ, गहू आणि कडधान्यांच्या सुधारित जातींच्या बियाणांचे वाटप केले जात आहे. आधुनिक शीतगृहांची कमतरता भरून काढण्यासाठी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करण्यात आली असून यामुळे फळे आणि पालेभाज्यांची नासाडी कमी होण्यास मदत होईल..बदलती जीवनशैली आणि पोषणाचे आव्हानआज केवळ पोट भरणे पुरेसे नसून सकस आहार मिळणे ही मुख्य गरज आहे. भारतात कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने 'आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष' साजरे केले, ज्याचा सकारात्मक परिणाम महाराष्ट्रातही दिसून येत आहे. ज्वारी, बाजरी आणि नाचणी यांसारख्या 'श्रीअन्न' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पिकांचा समावेश आता सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत केला जात आहे. राज्यातील शालेय पोषण आहार योजनेच्या माध्यमातून लाखो विद्यार्थ्यांना रोज ताजे आणि सकस जेवण दिले जाते. अन्नातील सूक्ष्म पोषक घटकांचे प्रमाण वाढवण्यासाठी 'फोर्टिफाइड' तांदळाचे वाटपही अनिवार्य करण्यात आले आहे.भविष्यातील वाटचाल आणि लोकसहभागअन्न सुरक्षेचे आव्हान पेलण्यासाठी सरकारसोबतच सामाजिक जाणीव आणि लोकसहभागही आवश्यक आहे. अन्नाची नासाडी थांबवणे हा यातील सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. सार्वजनिक समारंभ आणि घराघरांतून होणारी अन्नाची उधळपट्टी थांबवली तर आपण अनेक गरजूंच्या भुकेचा प्रश्न सोडवू शकतो. भविष्यात शाश्वत शेती, जलसंधारण आणि सूक्ष्म सिंचनाचा वापर वाढवणे हेच अन्न सुरक्षिततेचे सूत्र असेल. सर्वांना पुरेसे आणि सकस अन्न मिळणे हेच समृद्ध राष्ट्राचे लक्षण आहे. आपण सर्वांनी मिळून अन्नाचा सन्मान केल्यास आणि उपलब्ध संसाधनांचा योग्य वापर केल्यास महाराष्ट्र अन्न सुरक्षेच्या बाबतीत नक्कीच स्वावलंबी आणि सुरक्षित होईल.