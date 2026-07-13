Premium|Study Room : पर्यावरण संवर्धन की मानवी विकास..? अधिकारी म्हणून तुम्ही कशाला प्राधान्य द्याल?

लेखक - अभिजित मोदेभारतीय संविधानातील राज्याच्या धोरणात्मक निदेशक तत्त्वांनुसार, सरकारवर गरीब, वंचित आणि दुर्बल घटकांसाठी मूलभूत गरजा रोटी, कपडा आणि मकान उपलब्ध करून देण्याची घटनात्मक जबाबदारी आहे. या उद्देशाने जिल्हा प्रशासनाने बेघर आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी घरे बांधण्यासाठी वनजमिनीचा काही भाग साफ करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. परंतु ही प्रस्तावित जमीन पर्यावरणदृष्ट्या अतिशय संवेदनशील असून त्यावर जुनी झाडे, औषधी वनस्पती आणि महत्त्वाची जैवविविधता आहे. तसेच ही जंगले सूक्ष्म हवामान आणि पावसाचे नियमन करतात, वन्यजीवांना अधिवास देतात, मातीची सुपीकता टिकवतात, मृदा धूप रोखतात आणि आदिवासी व भटक्या समुदायांच्या उपजीविकेला आधार देतात.या पर्यावरणीय आणि सामाजिक खर्चांकडे दुर्लक्ष करूनही प्रशासन या प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ असा युक्तिवाद करते की ही योजना मूलभूत मानवी हक्कांशी संबंधित महत्त्वाची कल्याणकारी प्राधान्यक्रम आहे. शिवाय, सरकारचे गरिबांना सक्षम आणि उन्नत करण्याचे कर्तव्यही यात पूर्ण होते. पुढे, ही वनक्षेत्रे वन्य प्राण्यांच्या धोक्यामुळे आणि मानवी-वन्यजीव संघर्षामुळे असुरक्षित झाली आहेत. शेवटी, ही जंगले कथितरीत्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांचे लपण्याचे ठिकाण बनली असून ती साफ केल्यास कायदा व सुव्यवस्था सुधारेल, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे..प्रश्न:अ) बेघरांसाठी घरे उपलब्ध करून देण्यासारख्या सामाजिक कल्याणाच्या उद्दिष्टांसाठी जंगलतोड नैतिकदृष्ट्या योग्य ठरू शकते का?ब) पर्यावरण संवर्धन आणि मानवी विकास यांचा समतोल साधताना कोणती सामाजिक, आर्थिक, प्रशासकीय आणि नैतिक आव्हाने येतात?क) पर्यावरणीय अखंडता आणि मानवी प्रतिष्ठा दोन्ही जपण्यासाठी कोणते ठोस पर्याय किंवा धोरणात्मक उपाय सुचवता येतील?प्रस्तावनाहे प्रकरण अभ्यास कल्याण आणि पर्यावरण यातील संघर्ष दाखवते. एकीकडे गरिबांना निवारा देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, तर दुसरीकडे जंगलांचे रक्षण करणे हीही मोठी नैतिक जबाबदारी आहे. संविधानातील समता, न्याय, करुणा, आणि शाश्वत विकास ही मूल्ये येथे महत्त्वाची ठरतात. त्यामुळे एकतर्फी निर्णय न घेता संतुलित आणि मानवी दृष्टिकोन आवश्यक आहे. पर्यावरणाचे रक्षण करताना दुर्बलांचे कल्याणही जपणे हेच खरे नैतिक शासन आहे. DPSP आणि पर्यावरणीय हक्कांबाबतचे संदर्भ हे संतुलन अधोरेखित करतात..Premium|India wildlife corridors : विकासाच्या महामार्गावर निसर्गाचा 'अंडरपास'; वन्यजीव कॉरिडॉर आणि प्रगतीचा समतोल कसा साधणार?.हितधारकबेघर आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबे : त्यांना सुरक्षित आणि परवडणारे घर हवे आहे.आदिवासी आणि भटके समुदाय : जंगलावर त्यांची उपजीविका, संस्कृती आणि जीवनमान अवलंबून आहे.वन्यजीव आणि जैवविविधता : अधिवास नष्ट झाल्यास त्यांचे मोठे नुकसान होईल.जिल्हा प्रशासन आणि राज्य सरकार : कल्याणकारी योजना राबवणे आणि कायदा-सुव्यवस्था राखणे त्यांची जबाबदारी आहे.पर्यावरण तज्ज्ञ आणि नागरी समाज : नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण आणि शाश्वत विकास यांची दक्षता घेतात.भविष्यातील पिढ्या : त्यांनाही स्वच्छ पर्यावरण आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा हक्क आहे.अ) नैतिकदृष्ट्या योग्य का?उत्तर: या प्रकरणात जंगलतोड पूर्णपणे नैतिकदृष्ट्या योग्य म्हणता येत नाही. कारण घरांची गरज खरी आहे, पण ती गरज पूर्ण करण्यासाठी अपरिवर्तनीय पर्यावरणीय हानी करणे योग्य ठरत नाही. DPSP राज्याला कल्याणाची जबाबदारी देतात, पण पर्यावरण संरक्षणाचीही घटनात्मक जबाबदारी आहे..कारणे● मानवी हक्क महत्त्वाचे आहेत, पण त्यासाठी इतरांचे हक्क आणि निसर्गाचे रक्षण पूर्णपणे नाकारता येत नाही.● जंगल हे फक्त झाडे नाहीत, तर माती, पाणी, हवामान, वन्यजीव आणि उपजीविका यांचा आधार आहेत.● नैतिक दृष्टिकोनातून उपयुक्ततावाद, न्याय, आणि शाश्वतता यांचा समतोल हवा.अंतिम निष्कर्ष : अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीतच, तेही कमी हानी होईल असा पर्याय नसल्यास, मर्यादित हस्तक्षेप विचारात घेता येईल.ब) योग्य नैतिक भूमिका● टाळता येईल ती हानी टाळा हा मूलभूत नियम.● गरजूंना घर देताना जंगलाबाहेरचा पर्याय प्रथम शोधला पाहिजे.● सार्वजनिक हित म्हणजे केवळ आजची गरज नाही, तर उद्याची सुरक्षितता देखील..प्रमुख आव्हाने१. सामाजिक आव्हाने● बेघर लोकांना तातडीने घर देण्याची गरज.● आदिवासी व स्थानिक समुदायांचे विस्थापन होण्याचा धोका.● पर्यावरणीय नुकसानामुळे दीर्घकाळ उपजीविकेवर परिणाम.● मानवी-वन्यजीव संघर्षाच्या खऱ्या कारणांचा अपुरा विचार२. आर्थिक आव्हाने● जंगलतोड केल्यास पर्यावरणीय सेवा नष्ट होतात, ज्यामुळे भविष्यात मोठा खर्च वाढतो.● जमिनीची स्वस्त उपलब्धता हा अल्पकालीन फायदा असतो; पण पुनर्स्थापना खर्च जास्त होतो.● शाश्वत घरे, पायाभूत सुविधा आणि पर्यायी भूवापर यासाठी अधिक नियोजन लागते.● गरीबांसाठी घरे तयार करताना दीर्घकालीन आर्थिक कार्यक्षमतेचा विचार आवश्यक आहे.३. प्रशासकीय आव्हाने● वेगवेगळ्या विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव : वन, महसूल, गृहनिर्माण, पर्यावरण.● चुकीचा किंवा अपुरा पर्यावरणीय परिणाम अभ्यास.● जनसहभाग कमी असल्यास अविश्वास वाढतो.● कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचे कारण पर्यावरण नष्ट करण्यासाठी वापरले जाण्याची शक्यता.४. नैतिक आव्हाने● मानव-केंद्रितता विरुद्ध पर्यावरण-केंद्रितता असा संघर्ष.● गरिबांची गरज खरी असली तरी निसर्गाचे अधिकार आणि भविष्यातील पिढ्यांचे हितही महत्त्वाचे.● “चांगल्या हेतूसाठी वाईट साधन” वापरणे नैतिकदृष्ट्या धोकादायक आहे.● न्याय, करुणा, दूरदृष्टी, आणि संयम या मूल्यांचा समतोल राखणे आवश्यक आहे.क) पर्याय आणि उपाय१. जंगलाबाहेर पुनर्वसन● बेघरांसाठी रिक्त सरकारी जमीन, अनुपयोगी पडीत जमीन, किंवा शहरी रिकाम्या जागांचा वापर करावा.● जंगलापेक्षा कमी पर्यावरणीय हानी होईल अशी जमीन निवडावी.● सार्वजनिक जमिनीचे सर्वेक्षण करून योग्य पर्याय शोधावेत.२. इन-सिटू विकास● झोपडपट्टी सुधारणा, विद्यमान वस्त्यांचे उन्नतीकरण आणि त्याच भागात पुनर्विकास करावा.● लोकांना त्यांच्या उपजीविकेपासून दूर न नेता घर द्यावे.● स्थानिक गरजेनुसार लहान, सुसज्ज आणि परवडणारी घरे बांधावीत.३. वाढीव घनता आणि स्मार्ट नियोजन● कमी जमिनीत अधिक घरांसाठी बहुमजली, किफायतशीर, शाश्वत गृहनिर्माण करावे.● हरित इमारत तंत्रज्ञान, पावसाचे पाणी साठवण, आणि ऊर्जा बचत वापरावी.● यामुळे जमीन वाचते आणि पर्यावरणीय पाय ठसा कमी राहतो.४. मानवी-वन्यजीव संघर्ष निवारण● जंगल सीमेवर कुंपण, इशारा प्रणाली, आणि समुदाय-आधारित संरक्षण करावे.● असुरक्षित भागात स्थानांतरणाऐवजी संरक्षण उपाय वाढवावेत.● वन्यजीव अधिवासाचे पुनरुज्जीवन करून संघर्ष कमी करता येतो.५. उपजीविका आणि संरक्षण एकत्र● आदिवासी आणि स्थानिक समुदायांना वन-संरक्षणात भागीदार करावे.● शाश्वत वन-आधारित उपजीविका, रोजगार, आणि कौशल्यविकास द्यावा.● यामुळे लोक आणि जंगल यांचे नाते मजबूत राहते.६. प्रशासनिक सुधारणा● स्वतंत्र पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन करावे.● लोकसुनावणी आणि पारदर्शक निर्णयप्रक्रिया असावी.● पर्यावरण, सामाजिक न्याय आणि मानवाधिकार यांचा संयुक्त विचार करावा.● 'किमान हानी' आणि 'सर्वोत्तम सार्वजनिक हित' ही तत्त्वे अंगीकारावीत..निष्कर्षया प्रकरणातून हे स्पष्ट होते की विकास आणि पर्यावरण हे विरोधी नाहीत, तर संतुलित पद्धतीने एकत्र चालले पाहिजेत. गरिबांना घर देणे हे पवित्र कर्तव्य आहे, पण त्यासाठी निसर्गाचे नुकसान करणे योग्य नाही. म्हणून प्रशासनाने विवेक, संवेदना आणि दूरदृष्टी वापरून पर्यायी जमिनी, शाश्वत गृहनिर्माण, आणि समुदाय-केंद्रित उपाय शोधावेत. महात्मा गांधींच्या भावनेतून सांगायचे तर, “निसर्ग प्रत्येकाच्या गरजेसाठी पुरेसा आहे, पण प्रत्येकाच्या लोभासाठी नाही.” हीच विचारधारा मानवी प्रतिष्ठा आणि पर्यावरणीय अखंडता दोन्ही जपते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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