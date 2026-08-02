Premium|Friendship Day Special: माणसाला माणसाचीच भिती वाटायला लागलीये का? AI सोबतची आभासी मैत्री का वाढतेय? आणि WHO ने एकटेपणाला जागतिक सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न का म्हंटले आहे?

पुणे - तुम्हाला जर सांगितलं की, तुमच्या मोबाईलमध्ये अशा किमान पाच माणसांची यादी सांगा ज्यांना तुम्ही अर्ध्या रात्रीला जरी फोन केला तरीही ते येतीलच असे तुम्ही खात्रीने सांगू शकता. तर अशा पाच लोकांची यादी काढणंही सध्याच्या काळात अनेकांना खूप अवघड होतं.एकीकडे तुमच्या फोनमधील मित्रमैत्रीणी, सहकारी, नातेवाईक यांची यादी ही हजारांच्या घरात आहे, दुसरीकडे तुमच्या फेसबुक, इंस्टाग्रामच्या मित्रांची यादीही अभिमानाने सांगावी इतकी आहे. तरी अर्ध्या रात्रीला आपल्यासाठी कोण येईल यासाठी आपल्याला विचार का करावा लागतो?आज फ्रेंडशीप डे साजरा केला जातो आहे.. त्यानिमित्ताने आपण खरोखरच एआय वर इतके अवलंबून रहायला का लागलो आहे की आपली माणसंच विसरलोय? की माणसाला माणसाचीच भिती का वाटते आहे म्हणून एआय वापरलं जातंय..? नेमकं हे गणित कुठे आणि का बिघडलंय, हे भारतातच आहे की जगभरात आहे, याविषयीची संशोधनं काय सांगतात, जागतिक आरोग्य संघटनेने एकटेपणाला सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न का म्हंटलं आहे आणि सध्याच्या मित्रमैत्रीणींना काय वाटतं असं सगळंच आपण या सकाळ+ च्या विशेष लेखाच्या माध्यामातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया..मुळात माणसांना एकटं का वाटू लागलं आहे..?माणसाला एकटं वाटतं आहे.. हा कुणा एकट्यादुकट्याचा प्रश्न नाही हे अभ्यासातूनही समोर आलं आहे. माणसाला एकटं वाटण्यामागे अनेक सामाजिक, आर्थिक, तांत्रिक कारणं आहेत हे जागतिक आरोग्या संघटना, हार्वर्ड विद्यापीठाचा अभ्यास तसेच अनेक संशोधनातूनही समोर आलं आहे. WHO च्या मते, बदलती कुटुंबव्यवस्था, कमकुवत होत चाललेले मैत्रीचे आणि समुदायाचे संबंध, भेदभाव, आर्थिक असमानता, शहरीकरण, स्थलांतर आणि डिजिटल जीवनशैली असे अनेक घटक एकत्रितपणे या एकटेपणाला कारणीभूत असल्याचे सांगितले आहे.पुर्वीचा एकटेपणा आणि आताचा एकटेपणा यात काय फरक आहे?पुर्वीचा एकटेपणा हा बऱ्याच अंशी हा वैयक्तिक पातळीवरचा होता. म्हणजे एखाद्याने स्थलांतर केले, एखाद्याने जवळच्या व्यक्ती गमावल्या, वृद्धावस्था, सामाजिक बहिष्कार अशी कारणं होती. मात्र आताच्या एकटेपणाला एक प्रकारचे सार्वजनिक रूप आले आहे. WHO च्या World Report on Social Connection 2025 नुसार, आजची परिस्थिती वेगळी आहे कारण अनेक सामाजिक बदल एकाच वेळी घडत आहेत. शहरीकरणामुळे शेजारधर्म कमी होणे, विभक्त कुटुंबपद्धती, नोकरीसाठीचे वाढते स्थलांतर, डिजिटल संवाद वाढून प्रत्यक्ष भेटी कमी होणे, कामाचा ताण आणि वेळेचा अभाव या सगळ्याचा एकत्रित सामाजिक परिणाम हा एकटेपणाच्या रूपाने सध्या पहायला मिळतो आहे. .WHO ची आकडेवारी काय सांगते..?हा एकटेपणा आणि Social Isolation हे दरवर्षी जगभरात तब्बल ८ लाख ७१ हजारहून अधिक मृत्यूंना कारणीभूत ठरत आहे म्हणजेच प्रत्येक तासाला सुमारे १०० मृत्यू हे अप्रत्यक्षपणे या मानसिक व सामाजिक विलगतेशी जोडलेले आहेत. विशेषतः तरुण आणि किशोरवयीन मुलांमध्ये हा धोका सर्वाधिक असून, दर ५ पैकी १ तरुण तीव्र एकटेपणाच्या विळख्यात आहे. जागतिक स्तरावर प्रत्येक ६ पैकी १ व्यक्ती तीव्र एकटेपणाचा सामना करत आहे. आणि या आकडेवारीनंतरच जागतिक आरोग्य संघटनेने याला सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न म्हणून घोषित केले आहे. एकटेपणाकडून माणसं AI कडे का वळायला लागली?Investigating Affective Use and Emotional Well-being on ChatGPT या MIT Media Lab आणि OpenAI ने २०२५ मध्ये केलेल्या अभ्यासात यांनी ४० लाखांहून अधिक ChatGPT संभाषणांचे विश्लेषण केले. हा अभ्यास गोपनीयतेचे नियम पाळून करण्यात आला. त्याशिवाय ९८१ सहभागींचा २८ दिवसांचा Randomized Controlled Trial केला. या संशोधनातील सहभागींना वेगवेगळ्या पद्धतीने ChatGPT वापरायला सांगितले आणि त्यांच्या भावनिक आरोग्यात काय बदल होतात, हे पाहिले.या अभ्यासात आढळले की, लोक ChatGPT चा वापर प्रामुख्याने माहिती शोधण्यासाठी, लेखनासाठी, अभ्यासासाठी आणि कामासाठी करतात. भावनिक संवाद करणारे युजर हे तुलनेने कमी आहेत. पण ज्या लोकांना आधीपासूनच एकटेपणा, ताण किंवा भावनिक आधाराची गरज होती, ते AI सोबत अधिक वैयक्तिक संवाद साधताना दिसले. ज्यांनी AI चा अतिवापर केला त्यांच्यामध्ये AI वर भावनिक अवलंबित्व वाढल्याचे संकेत दिसले. प्रत्यक्ष लोकांशी संवाद काही प्रमाणात कमी असल्याचे स्वतः त्यांनी सांगितले. तसेच जास्त वापर आणि जास्त एकटेपणा यांच्यात संबंध दिसला.पण संशोधकांनी महत्त्वाची सूचना केली की, याचा अर्थ AI मुळेच एकटेपणा निर्माण झाला, असा होत नाही. आधीच एकटे असलेले लोक AI कडे अधिक आकर्षित होण्याची शक्यता असल्याचे संशोधकांनी सांगितले..Premium|Elderly Mental Health : एकाकीपणा, नैराश्य आणि वृद्धांचे बदलते मानसिक आरोग्य वास्तव.एआय ने मित्रांची जागा घेतली आहे का? मानसशास्त्रीय अभ्यास काय सांगतात?२०२६ मध्ये Journal of Experimental Social Psychology मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका छोटेखानी प्रयोगात २९६ विद्यार्थ्यांना दोन आठवडे दररोज AI चॅटबॉट किंवा एका अनोळखी विद्यार्थ्याशी संवाद साधायला सांगण्यात आले. AI चॅटबॉट 'Sam' हा खासकरून सहानुभूतीपूर्ण आणि भावनिक आधार देण्यासाठी तयार करण्यात आला होता. तरीही संशोधकांना आढळले की, संपूर्णपणे अनोळखी व्यक्तीशी नियमित संवाद साधणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा एकटेपणा AI शी संवाद साधणाऱ्यांच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात कमी झाला होता. संशोधकांच्या मते, AI तात्पुरता भावनिक आधार देऊ शकतो; मात्र मानवी नात्यांमधून मिळणाऱ्या सामाजिक जोडणीची जागा तो अद्याप घेऊ शकत नाही. जगात काय चाललंय..?एआय हा माणसांची जागा घेऊ शकतं नाही असं जरी म्हंटलं, तरी आकडे मात्र वेगळ्याच गोष्टी सांगतात. AI Companion Apps म्हणजे एआय जोडीदार हे App जुलै २०२५ पर्यंत २२ कोटी लोकांनी डाऊनलोड केले आहे. Appfigures या अॅप-इंटेलिजन्स संस्थेने याविषयीचे विश्लेषण प्रसिद्ध केले आहे. ग्राहकांनी या अॅप्सवर एकूण २२१ दशलक्ष डॉलरपेक्षा अधिक खर्च केला आहे. २०२५ मध्ये Frontiers in Psychology मध्ये प्रकाशित अभ्यासानुसार Replika, Talkie यांसारख्या AI Companion अॅप्सचे मिळून १० कोटीहून अधिक नोंदणीकृत युजर आहेत. तर दक्षिण कोरिया हा AI Companion स्वीकारणाऱ्या आघाडीच्या देशांपैकी एक मानला जातो. २०२६ मध्ये Business Insider ने दिलेल्या माहितीनुसार Tolan या AI Companion अॅपचे १२ लाखांहून अधिक मासिक सक्रिय युजर आहेत. भारतात एआयवरचं भावनिक अवलंबित्व किती?भारतात AI वर भावनिक अवलंबित्व किती आहे, याचा खरंतर राष्ट्रीय स्तरावरील ठोस अभ्यास अद्याप उपलब्ध नाही. मात्र २०२५ मधील Youth Ki Awaaz–YLAC सर्वेक्षणात ५७ टक्के तरुणांनी भावनिक आधारासाठी AI वापरत असल्याचे सांगितले होते. एकत्रिण कुटुंबपद्धती कमी झाल्याने तसेच मोबाइलच्या वापराने भारतातही याचा मोठा परिणाम झाला असल्याचं निरीक्षण आहे. मात्र या विषयात फारसे अभ्यास सार्वजिकरित्या प्रसिद्ध करण्यात आलेले नाही. .Premium|Mental Stress : भारतासह जगभरातील लोक भावनिक ताण आणि रागाच्या उंबरठ्यावर; १४४ देशांच्या अभ्यासातून बाब समोर.माणसाला माणसाजवळ व्यक्त व्हायची भिती वाटते का?एलएलबी करत असणारी आरती याविषयी म्हणाली की, व्यक्त व्हायची भीती वाटते हे खरं आहे. म्हणजे तशी ही पूर्वी देखील होती पण आता ती वाढली आहे कारण कोण तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपल्या काय गोष्टी रेकॉर्ड करेन याची माहिती नाही. त्यातूनच जाहीर मत व्यक्त करण्याचा, सहज मला तुला काय वाटतं हे सांगणं देखील कठीण झालं आहे. तसंच बाहेरचं वातावरण देखील तेवढं पुरक नाही की आपण सहजपणे कुठे व्यक्त व्हावं.मित्रमैत्रिणींच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर आपण इतके कामात, अभ्यासात स्वत:ला गढवून घेतलंय की तेवढा वेळच मिळत नाही. सगळ्यांना इच्छा असते बोलायची, भेटायची पण अनेकदा ते जुळवून आणणं हा खूप मोठा टास्क होऊन जातो.ज्येष्ठ नागरिक असणारे बबन चौरे (नाव बदललं आहे) म्हणाले, पुर्वी रिटायर झालेल्या माणसांना घरची, दारची खूप कामं असायची. बोलायची समवयस्क मित्र असायचे. पण हल्ली फ्लॅट संस्कृतीमुळे कोणी कोणाशी बोलत नाही. शेजारी रहाणारा माणूस जग सोडून गेला तरीही काही कळत नाही. प्रत्येकाशी बोलायचं म्हटलं की वेळा घेऊन, परवानगी घेऊन बोलायचं.. या अती औपचारिकतेमुळे मूळ हेतू, मैत्री आणि आपुलकी बाजूला पडली आहे. हल्ली तर घरातली माणसं सुद्धा एकमेकांशी बोलत नाही. त्यामुळे सगळ्यांनाच एकटेपणा आला आहे आणि त्यातून लोकं फोनकडे वळालीत असं मला तरी वाटतं.एका पॉडकास्टमध्ये बोलताना क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट असणाऱ्या शिरिषा साठे म्हणतात, एकटं रहाणं हे बाय चॉइस आहे की ते वाट्याला आलंय यावरून त्याचे वेगवेगळे परिणाम आहेत. पण हा एकटेपणा माणसाच्या मनस्थितीवर मोठा परिणाम करणारा असतो..मानवी नातेसंबंधच अधिक प्रभावी...Harvard Study of Adult Development या ८० वर्षांहून अधिक काळ चाललेल्या अभ्यासाचा निष्कर्ष असा आहे की, चांगले आणि विश्वासार्ह मानवी संबंध हे दीर्घकालीन आनंद, मानसिक आरोग्य आणि शारीरिक आरोग्याचे सर्वात मोठे भविष्य ठरवणारे घटक आहेत. पैसा, प्रसिद्धी किंवा व्यावसायिक यशापेक्षा नातेसंबंधांचा प्रभाव अधिक असल्याचे अभ्यासातूनच समोर आले आहे. तंत्रज्ञान जगणं सोयीचं करतं पण माणसाशी असलेली मैत्री जगणं समृद्ध करते, त्यामुळे या मैत्रीदिनाच्या निमित्ताने काही काळ मागे पडलेली ती नाती पुन्हा नव्याने जिवंत करण्याची वेळ आली आहे.---------------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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