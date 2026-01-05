Premium| Democracy and political parties: कार्यकर्ता की कामगार? आजच्या राजकारणाची परिस्थिती काय?

कार्यकर्ता म्हणजे एखादी संघटना, चळवळ, पक्ष, संस्था किंवा सामाजिक उद्दिष्टासाठी सक्रियपणे काम करणारी व्यक्ती. थोडक्यात अर्थ जाणून घ्यायचा झाल्यास जी व्यक्ती विचारांवर विश्वास ठेवून, निःस्वार्थपणे आणि सातत्याने प्रत्यक्ष काम करते, तो कार्यकर्ता; पण हे आताचे राजकीय कार्यकर्ते म्हणजे डोळ्यांवर पट्ट्या बांधलेले आणि मेंदूला अर्धांगवायू झालेल्या मातीच्या पुतळ्यांसारखे खोटे वाटतात. हे सगळे डोळे मिटून दूध पिणारे बोके आहेत. ते काय करतात हे कुणालाच कळत नाही, असे त्यांना वाटते; पण तुम्ही जरी स्वतःला कार्यकर्ता म्हणवत असलात तरी तुमच्या नेत्यांना तुमच्यात कामगार दिसतो. कारण राजकीय पक्षांना कार्यकर्ता नकोच असतो. त्यांना हवा असतो त्यांनी लावलेली आग पसरविणारा एक प्रवाह... ते ठरवतील त्या दिशेने पेरणी करीत सुटेल, असा डोके नसलेला कामगार..राजकीय व्यवस्थेबाबत हल्ली सर्वच लोक चिंता व्यक्त करताना दिसतात. आपण आज ज्या व्यवस्थात्मक कोंडाळ्यात अडकलो आहोत ते पाहता त्यात चुकीचे वाटण्याचे खरेतर काहीच कारण नाही. सध्या आपण अत्यंत विस्मयकारक परिस्थितीतून जात आहोत. त्यामुळे मनात शंका उपस्थित होण्यास वाव आहेच. मात्र त्याच वेळी आपल्याला हे जाहीर मतप्रदर्शन करता येते तोसुद्धा आपल्याला याच व्यवस्थेने मिळवून दिलेला अधिकार आहे, हे विसरून चालणार नाही. समाजातील सामान्यातील सामान्य नागरिकसुद्धा आपले मत परखडपणे व्यक्त करू शकतो. त्यासाठी त्याला लाभलेला विवेक, निवडस्वातंत्र्य, विचार करण्याचे, निर्भयतेने वागण्याचे स्वातंत्र्य याच व्यवस्थेने त्याला प्राप्त करून दिलेले असते. मग ती व्यक्ती समाजातील बलिष्ठ असो किंवा सामान्य, प्रत्येकाला मिळणारे अधिकार समान आहेत. ही समानता किमान संवैधानिक पातळीवर तरी आहे, असे मानायला हरकत नाही. मात्र राजकीय परिस्थितीचा विचार केला तर त्यात तशी समानता असल्याचे जाणवत नाही आणि त्याला तशी कारणेदेखील आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये आलेल्या राजकीय स्थित्यंतरांनी आपल्या सामाजिक आणि राजकीय जनजीवनाचा पोत घसरायला लागला आहे. विशेषतः राजकीय पक्षांनी आपली बाजू खरी करण्यासाठी कार्यकर्त्यांची जी टोळधाड विकसित केली आहे, ती आपल्या लोकशाही व्यवस्थेलाच पोखरण्याचे काम करते आहे. म्हणजे आपला नेता म्हणेल ती री ओढत सामाजिक जीवनात गदारोळ घालून त्याला अवकळा आणण्याचे काम ही कार्यकर्त्यांची टोळी सातत्याने करताना दिसते. समाजमाध्यमांवर, जाहीर कार्यक्रमांमध्ये, रस्त्यावरील आंदोलनांमध्ये बोलताना या कार्यकर्त्यांचा तोल कायम सुटलेला असतो. राजकीय किंवा सामाजिक जीवनामध्ये वावरताना आपल्यात जो संयम, शिस्त असायला हवी, जसा विवेकी विचार आपण करायला हवा तो कुठलाही कार्यकर्ता करताना दिसत नाही..संघटनात्मक काम करताना कार्यकर्त्यांमध्ये एक प्रकारचा नेमस्तपणा, शिस्तबद्धता असायला लागते; पण इथली परिस्थिती त्याच्या अत्यंत उलट आहे. हे राजकीय कार्यकर्ते म्हणजे डोळ्यांवर पट्ट्या बांधलेले आणि मेंदूला अर्धांगवायू झालेल्या मातीच्या पुतळ्यांसारखे वागतात. आपला नेता बरळेल त्या प्रत्येक गोष्टीची ते जशीच्या तशी नक्कल करतात. कधी कधी तर ते त्यांच्या नेत्यांपेक्षाही ज्वालाग्राही होतात. आपल्या या अशा वागण्याचा जनमानसावर काय परिणाम होईल, याचा जराही विचार ते करताना दिसत नाहीत. परिणामी जेव्हा त्यांना स्वतःसाठी काही करायचे असते तेव्हा त्यांच्याकडे स्वतःचा असा काही विचारच नसतो. मग निवडणुका आल्या की साध्या तिकिटासाठीदेखील त्यांचा विचार होत नाही. मग त्यांचा तीळपापड होतो. गेल्या दोन आठवड्यांपासून अशा कार्यकर्त्यांनी अवघे राज्य डोक्यावर घेतले आहे. कुणी छाती बडवतोय, कुणी मोठ्याने ओरडतोय, कुणी डोळे मोठे करून आपल्या नेत्याला हाक मारतोय, कुणी नेत्याच्या गाडीवर धावून जातोय; काही ठिकाणी तर कुटुंबेदेखील विभक्त होताना दिसताहेत. यांचे हे ताल पाहिले तर हे खरेच सामाजिक जीवनात वावरणारे लोक आहेत का, असा प्रश्न पडतो..राजकीय जीवनात असणे म्हणजे समाजासाठी काम करणे. जर तुमच्यात समाजासाठी काम करण्याची इतकी तळमळ आहे तर त्यासाठी निवडणूक लढवणे हा काही एकमेव पर्याय नाही. कार्यकर्ता हा निःस्वार्थ, निरहंकारी, परसेवारत, परहितदक्ष असावा लागतो. मात्र अशी राजर्षी व्यक्ती आजच्या राजकीय परिस्थितीत सापडणे हा निव्वळ अपवाद म्हणावा लागेल. कारण आजच्या राजकीय पक्षांना कार्यकर्ता नकोच असतो. त्यांना हवा असतो त्यांनी लावलेली आग पसरविणारा एक प्रवाह. वाऱ्यासारखा जो कुठलाही विचार न करता ते ठरवतील त्या दिशेने पेरणी करीत सुटेल. मग देश, धर्म, अस्मिता अशा मुद्द्यांवरून सामाजिक रान उठवण्याकरिता राजकीय पक्ष कार्यकर्त्यांचा कामगारांसारखा वापर करतात. राजकीय नेते त्यांच्याकडून हवी ती कामे करून घेतात. पण कार्यकर्त्यांकडून ते करून घेत असलेली कामे ही केवळ सतरंज्या उचलण्याएवढी सोपी नसतात. .प्रसंगी अनेक गंभीर; पण चुकीच्या गोष्टींसाठीदेखील कार्यकर्त्यांचा वापर केला जातो. त्यासाठी त्यांना हवी-नको ती प्रलोभने दाखविली जातात. काम झाले की आपल्या खांद्यावर नेत्याने हात जरी ठेवला तरी कार्यकर्त्याची छाती गर्वाने फुलून जाते आणि आपणच कसे आपल्या नेत्याचे पाठीराखे किंवा हक्काचा माणूस आहोत, असा भ्रम त्याच्या मनात निर्माण होतो. पण प्रत्यक्षात आपला वापर होतोय, हे त्याच्या लक्षातच येत नाही. तसे लक्षात येण्याचे कारणच नसते. कारण हे कार्यकर्ते जेव्हा आपल्या नेत्यांचे किंवा पक्षांचे वाहक होतात तेव्हाच त्यांनी विचार करायचे सोडून दिलेले असते. आपला मेंदू जणू ते नेत्याच्या पायाशी गहाण ठेवतात आणि कधी तरी हा भ्रमाचा भोपळा फुटतो. जेव्हा अचानक त्यांना स्वतःच्या अस्तित्वाची जाणीव व्हायला लागते तेव्हा मग त्याच नेत्याच्या विरोधात ते आगपाखड करायला सुरुवात करतात..Premium|Prahar Sanghatana Protest : शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी ‘प्रहार’चा रणसंग्राम; अचलपूरपासून राज्यभरात घुमलेला संघर्ष.तुम्हाला ती डोळे मिटून दूध पिणाऱ्या मांजराची गोष्ट माहिती आहे का? मांजराला कायम असे वाटत असते, की आपण डोळे मिटले म्हणजे दुसऱ्यांना आपण काय करतो आहोत यातले काहीच कळणार नाही. आपल्याकडील राजकारणात असलेल्या प्रत्येक कार्यकर्त्याचे हे असे मांजर झालेले आहे. आपल्या नेत्यासाठी किंवा पक्षासाठी काम करताना आपण काय बरे किंवा वाईट करतोय हे कुणालाच कळत नाही, असे त्याला वाटत असते. तुम्ही तुमच्या नेत्याच्या सांगण्यावरून जो विद्वेष पसरवण्याचे काम करता, घोळके करून इतरांच्या हक्कांवर गदा आणता, समाज जागृती करण्याचे काम करणाऱ्यांच्या विरोधात बोलता, कुणाला तरी ट्रोल करता तेव्हा जो विचार करायला हवा असतो तो तुम्ही करीत नाही. कारण तुम्ही तुमची बुद्धी तुमच्या नेत्याच्या पायाशी गहाण ठेवलेली असते. .Premium| Mayank Gandhi: जनतेचे प्रश्न हाताळणारे पक्ष आवश्यक .म्हणूनच निवडणुकीचे तिकीट न मिळाल्यावर आक्रोश करणाऱ्या एकाही कार्यकर्त्याकडून कुठलीही वैचारिक मांडणी तुम्ही ऐकली नसेल. कारण त्यांच्याकडे तसा विचार करण्याची क्षमताच आता शिल्लक राहिलेली नाहीय. एकही कार्यकर्ती कुठली तात्त्विक भूमिका किंवा युक्तिवादात्मक विवेचन करताना दिसत नाही. कारण आडातच नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार? राजकीय कार्यकर्त्यांनी आता तरी मागे वळून याचा विचार करायला हवा. आपल्या व्यक्तिगत जीवनाच्या अधःपतनाला फक्त आपल्या सभोवतालची राजकीय परिस्थिती किंवा नेत्याला जबाबदार धरून चालणार नाही; तर आपण जो अविवेकी मार्ग स्वीकारला त्याचे नकारात्मक परिणाम आपल्यावर झाले हे त्यांनी आधी समजून घ्यायला हवे. तुमच्याकडे ज्ञान आणि नीतीची मर्मदृष्टी वगैरे असावी, अशी काही कुणाची अपेक्षा नाही; पण विचार आणि नैतिक प्रबोधनाचा साधा परिपोसही तुमच्या ठायी नसावा, हे मात्र अगदीच अमान्य आहे. राजकारणात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याने ध्येयवादी, आशावादी, प्रयत्नवादी असायलाच हवे; पण आजचे कार्यकर्ते त्याऐवजी दुष्ट, अन्यायी, वासनालोलूप आणि क्रोधी असल्याचे जाणवते. 