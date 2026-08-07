Premium| Maratha Reservation Timeline : मराठा आरक्षण चळवळीचा इतिहास - अण्णासाहेब पाटील ते मनोज जरांगे या ४० वर्षांत काय काय घडलं?

मराठा आरक्षणाचा विषय केंद्रस्थानी आला की आंदोलनामुळे सगळा महाराष्ट्र ढवळून निघतो. १९८२ सालच्या आण्णा साहेब पाटलांच्या आंदोलनापासून जेव्हा जेव्हा मराठा आरक्षणासंबंधीची आंदोलने उभी राहिलीत तेव्हा तेव्हा सरकारला या आंदोलनांनी घाम फोडला आहे. या ४ दशकांच्या काळात या आंदोलनांमध्ये अनेक अविश्वसनीय गोष्टी घडल्या आहेत. एका आमदाराने जनतेला शब्द दिला जर तुम्हाला मी उद्या पर्यंत आरक्षण मिळवून दिलं नाही तर मी उद्याचा सूर्य पाहणार नाही. आरक्षण मिळालं नाही म्हणून स्वत:चा शब्द पाळत या माणसाने समाजासाठी खरोखरच बलिदान दिलं. या चाळीस वर्षात मराठा क्रांती मूक मोर्च्यांची अभूतपूर्व शिस्त लोकांनी पाहिली. मुंबईच्या आंदोलनासाठी गावागावतून ट्रकच्या ट्रक भरून गेलेल्या चटणी-भाकरीच्या गाड्या पाहिल्या. अनेक वेगळे आयोग पाहिले. अनेक वेगवेगळे नेते आणि अश्वासने पाहिलीत. आज पुन्हा एकदा हा विषय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. कारण मराठा आरक्षण आंदोलनाला तीन वर्षे पूर्ण होत असताना मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला अंतिम मुदत देत बेमुदत उपोषणाची घोषणा केली आहे. आता मनोज जरांगेच्या मागण्या काय आहेत आणि एकंदर या ४० वर्षातील या आंदोलनाचा इतिहास कसा राहिला आहे. हे सगळं सविस्तर जाणून घेऊया सकाळ+ च्या या लेखातून..मराठा आरक्षणाच्या मागणीची सुरुवात कशी झाली?मराठा आरक्षणाचा विषय हा महाराष्ट्रातील सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचा आणि संवेदनशील विषय आहे. अनेकांना असे वाटते की मराठा समाज म्हणजे सत्ताधारी समाज. पण प्रत्यक्षात काही मोजकी घराणी वगळता सामान्य मराठा समाज अनेक सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक अडचणींना सामोरा जात होता. या आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपणामुळेच आरक्षणाची मागणी पुढे आली.१९७० च्या दशकात माथाडी कामगार चळवळीतून पुढे आलेले नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा मुद्दा प्रकाशात आणला. त्याआधी मराठा समाजात आपण मागास आहोत असे मान्य करणे हे कमीपणाचे आणि स्वाभिमानाला धक्का देणारे मानले जात होते. त्यामुळे आरक्षणाची मागणी केली जात नव्हती.याच काळात आणीबाणीनंतर देशातील राजकीय परिस्थिती बदलली. मंडल आयोगाच्या अहवालामुळे विविध समाजघटकांकडून आरक्षणाच्या मागण्या वाढू लागल्या. या पार्श्वभूमीवर गरीब मराठा तरुणांना शिक्षण आणि नोकरीत संधी मिळण्यासाठी स्वतंत्र आरक्षण हाच योग्य मार्ग आहे, असे अण्णासाहेब पाटील यांचे मत होते. याच विचारातून मराठा आरक्षणाच्या संघर्षाची सुरुवात झाली..१९८२ चा ऐतिहासिक मोर्चा, मराठा आरक्षणाच्या लढ्याची पहिली ठिणगीअण्णासाहेब पाटील अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे अध्यक्ष झाले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली २२ मार्च १९८२ रोजी मुंबईत मराठा आरक्षणासाठी पहिला ऐतिहासिक मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात लाखो माथाडी कामगार आणि सामान्य मराठा नागरिक सहभागी झाले.या मोर्चामध्ये मराठा समाजाला आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यावे, ही मुख्य मागणी होती. याशिवाय आणखी ११ मागण्या करण्यात आल्या होत्या. मोर्चा मुंबईतील काळा घोडा येथे पोहोचल्यानंतर अण्णासाहेब पाटील यांनी तात्पुरत्या उभारलेल्या व्यासपीठावरून शपथ घेतली. त्यांनी सांगितले, "सूर्य उगवण्यापूर्वी मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले नाही, तर हा अण्णासाहेब पाटील उद्याचा सूर्योदय पाहणार नाही."याच दिवशी आरक्षणाच्या मागणीचे निवेदन तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबासाहेब भोसले यांना देण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. मात्र त्यानंतर सरकार कोसळल्यामुळे हा निर्णय अमलात आला नाही. त्यामुळे सरकारकडून कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही..अण्णासाहेब पाटील यांच्या बलिदानाने चळवळीला मिळाले नवे बळ!२२ मार्च १९८२ रोजी काढलेल्या पहिल्या मोर्च्यानंतरही सरकारकडून कोणताही ठोस प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे स्वतः घेतलेली शपथ पाळण्यासाठी आणि ‘समाजासमोर जाऊन काय उत्तर द्यायचे?’ या स्वाभिमानी भावनेतून अण्णासाहेब पाटील यांनी २३ मार्च १९८२ रोजी पहाटे भायखळा येथील त्यांच्या राहत्या घरी स्वतःवर बंदुकीतून गोळी झाडून आत्मबलिदान दिले. त्यांनी आमदारकी, स्वतःचे कुटुंब किंवा राजकीय भविष्य यांचा विचार न करता मराठा समाजासाठी प्राणांची आहुती दिली.या घटनेनंतर आरक्षणाच्या प्रश्नावर संपूर्ण मराठा समाज अधिक वेगाने संघटित झाला आणि एकत्र येऊ लागला. या बलिदानामुळे आंदोलनाला भावनिक बळ तर मिळालेच, पण त्याचबरोबर मजबूत संघटनात्मक स्वरूपही मिळाले. .मंडल आयोगानंतर मराठा आरक्षणाच्या मागणीला मिळाली नवी दिशाअण्णासाहेब पाटील यांच्या बलिदानानंतर आरक्षणाची चळवळ सुरूच होती. मात्र १९९० च्या दशकात या मागणीने पुन्हा वेग घेतला. याचे मुख्य कारण म्हणजे १९९० मध्ये केंद्र सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करून इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) आरक्षण लागू केले. त्यानंतर मराठा समाजाचाही ओबीसी प्रवर्गात समावेश करावा, अशी मागणी जोर धरू लागली.या काळात मराठा समाजाची सामाजिक ओळख आणि आरक्षणाची गरज यावर महाराष्ट्रात नव्याने चर्चा सुरू झाली. मराठा समाज हा फक्त सत्ताधारी किंवा उच्चवर्णीय नसून तो मूळचा शेती करणारा कुणबी समाज आहे, असा युक्तिवाद आंदोलनात मांडला गेला.कुणबी समाज आधीपासूनच ओबीसीमध्ये असल्यामुळे मराठा समाजालाही कुणबी म्हणून ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळावा, अशी मागणी वाढत गेली. .संघटनांच्या लढ्यामुळे आंदोलन राज्यव्यापी कसे झाले?मराठा आरक्षणाचा लढा हा केवळ काही नेत्यांपुरता मर्यादित राहिला नाही. हा लढा लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात विविध मराठा संघटनांचे मोठे योगदान आहे. सुरुवातीला अण्णासाहेब पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली अखिल भारतीय मराठा महासंघाने या आंदोलनाचे नेतृत्व केले. त्यानंतर १९९० च्या दशकात मराठा महासंघ आणि मराठा सेवा संघ यांनी आरक्षणासाठी अधिक आक्रमक भूमिका घेतली.१९९७ मध्ये या संघटनांनी मराठा समाजाला जातीच्या आधारावर आरक्षण मिळावे, यासाठी मोठे आंदोलन केले. त्यानंतर २००८ मध्ये बापट आयोगाने मराठा समाजाला ओबीसी दर्जा देण्यास नकार दिला. यामुळे विविध मराठा संघटना अधिक आक्रमक झाल्या आणि राज्यभर आंदोलने सुरू झाली.यानंतर २०१६ मध्ये अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथील दुर्दैवी घटनेनंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात 'मराठा क्रांती मूक मोर्चा' काढण्यात आला. या मोर्चात आरक्षणासह इतर मागण्याही करण्यात आल्या. ९ ऑगस्ट २०१६ रोजी औरंगाबाद येथे पहिला मूक मोर्चा निघाला. त्यानंतर राज्यभर ५० हून अधिक मूक मोर्चे काढण्यात आले. हे मोर्चे शांततापूर्ण, शिस्तबद्ध आणि लाखोंच्या सहभागाने झाले. त्यामुळे मराठा समाजाची एकजूट देशासमोर दिसून आली आणि सरकारवर मोठा राजकीय दबाव निर्माण झाला. .मराठा आरक्षणासाठी नेमलेले आयोग आणि त्यांचे निष्कर्षमराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे का, याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने वेळोवेळी विविध आयोग आणि समित्या नेमल्या.सर्वप्रथम १९९५ मध्ये महाराष्ट्रात पहिला राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्यात आला. या आयोगाचे अध्यक्ष न्यायाधीश खत्री होते. या आयोगाने २००० मध्ये आपला अहवाल सरकारला दिला. त्यानंतर न्यायाधीश आर. एम. बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमण्यात आला. या आयोगाने आरक्षणाच्या गरजेचा अभ्यास करून २००८ मध्ये आपला अहवाल सरकारला सादर केला.पुढे मराठा संघटनांच्या तीव्र आंदोलनानंतर आघाडी सरकारने तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती नेमली. या समितीने २०१४ मध्ये आपला सविस्तर अहवाल सरकारला दिला.यानंतर मराठा समाजाचे मागासलेपण पुन्हा तपासण्यासाठी जस्टीस गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्यात आला. या आयोगाने २०१८ मध्ये महत्त्वाचा अहवाल दिला. त्यानंतर २०२४ मध्येही मागासवर्ग आयोगाने नवीन सर्वेक्षण करून १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी आपला अहवाल शासनाला सादर केला. .राणे समिती, बापट समिती आणि गायकवाड आयोग यांची भूमिकामराठा आरक्षणाच्या कायदेशीर प्रक्रियेत बापट समिती, राणे समिती आणि गायकवाड आयोग यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली.अ) बापट आयोग (२००८)न्यायाधीश आर. एम. बापट यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने राज्यभर सर्वेक्षण केले. या आयोगाने मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्यास स्पष्ट नकार दिला.ब) राणे समिती (२०१४)तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने राज्यातील ३२ टक्के मराठा लोकसंख्येला आर्थिक विकासाची गरज असल्याचे सांगितले. तसेच मराठा आणि कुणबी समाज एकच असल्याचे प्रतिपादन केले. या समितीने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण द्यावे, तसेच मुस्लिम समाजाला ४ ते ५ टक्के आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस केली.क) गायकवाड आयोग (२०१८)जस्टीस गायकवाड आयोगाने सविस्तर सर्वेक्षण केले. या आयोगाने मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे मान्य केले. आयोगाने शिक्षणात १२ टक्के आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली. याच अहवालाच्या आधारे २०१८ च्या मराठा आरक्षण कायद्याला कायदेशीर आधार मिळाला. .२०१८ मधील SEBC आरक्षण आणि कायदेशीर निर्णय२०१८ हे वर्ष मराठा आरक्षणाच्या इतिहासातील महत्त्वाचे वर्ष ठरले. जस्टीस गायकवाड आयोगाच्या शिफारशींनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना युती सरकारने मराठा आरक्षणासाठी पावले उचलली.२९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग (SEBC) अंतर्गत १६ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक एकमताने मंजूर केले. हा कायदा १ डिसेंबर २०१८ पासून लागू झाला.या कायद्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्यावेळी फडणवीस सरकारने त्रिसूत्री नियमांचे पालन करून गोळा केलेला इम्पिरिकल डेटा आणि गायकवाड आयोगाचा अहवाल न्यायालयात सादर केला. या माध्यमातून मराठा समाज सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचा सरकारने युक्तिवाद केला.मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारचा युक्तिवाद आणि गायकवाड आयोगाच्या शिफारशी मान्य केल्या. मात्र, १६ टक्के आरक्षण कायम न ठेवता शिक्षणात १२ टक्के आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षण कायम ठेवले. .Radhakrishna Vikhe Patil : विखे पाटील कसे बनले मुख्यमंत्र्यांचे नवे संकटमोचक? गिरीश महाजन-चंद्रकांत पाटील अपयशी, पडद्यामागची मोठी गोष्ट.सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण का रद्द केले?२०१९ ते २०२१ या काळात मराठा आरक्षणाची कायदेशीर लढाई मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात सुरू होती. २७ जून २०१९ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने दिलेले आरक्षण वैध ठरवले. मात्र, १६% ऐवजी शिक्षणात १२ टक्के आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय दिला.या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. त्यानंतर मराठा आरक्षणाला तात्पुरती स्थगिती मिळाली. अखेर ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा कायदा पूर्णपणे रद्द केला आणि तो घटनाबाह्य असल्याचे सांगितले.सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना दोन महत्त्वाची कारणे दिली. पहिले म्हणजे हे आरक्षण ५० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन करत होते. दुसरे म्हणजे गायकवाड आयोगाने अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध करण्यासाठी पुरेसा विश्वासार्ह आणि शास्त्रीय डेटा सादर केलेला नव्हता. तसेच १०२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार मागास प्रवर्गाची ओळख निश्चित करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असून, राज्य सरकारला केवळ शिफारस करण्याचा अधिकार आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. .मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाने संघर्षाला मिळाले नवे वळण!२०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर २०२३ मध्ये मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलनाला नवे स्वरूप मिळाले. ऑगस्ट २०२३ मध्ये जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी येथे ते शांततेने उपोषण करत असताना पोलिसांनी लाठीमार केला. या घटनेनंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात मराठा समाज पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणात आंदोलनात सहभागी झाला.या आंदोलनात मनोज जरांगे पाटील यांनी स्वतंत्र आरक्षणाऐवजी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली. या आंदोलनानंतर सरकारने निजामकालीन कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम सुरू केले. त्यानुसार हजारो मराठा नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात आली. तसेच जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार 'सगे सोयरे' अधिसूचनेची तरतूद मान्य करून अधिसूचना काढण्यात आली.दरम्यान, २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र १० टक्के आरक्षण देणारे नवीन विधेयक मंजूर केले. त्याचे २६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी कायद्यात रूपांतर झाले. मात्र, मनोज जरांगे पाटील हे सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र आणि 'सगे सोयरे' कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी अशी मागणी कायम ठेवली. .Premium| Maratha Reservation: कुणबी नोंदींमुळे मराठा आरक्षणाचा मार्ग सोपा होणार की नवीन कायदेशीर लढाई सुरू होईल?.मनोज जरांगे यांच्या प्रमुख मागण्या नेमक्या काय आहेत?मराठा आरक्षण आंदोलनाला २९ ऑगस्ट २०२६ रोजी तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारविरोधात पुन्हा एकदा बेमुदत उपोषण करण्याची घोषणा केली आहे. त्यांनी सरकारला २८ ऑगस्टपर्यंत मागण्या पूर्ण करण्यासाठी वेळ दिला आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास २९ ऑगस्टपासून जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे 'शेवटचे' आमरण उपोषण सुरू करणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.त्यांच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत.कुणबी प्रमाणपत्र आणि जातीची वैधता : राज्यात सापडलेल्या ५८ लाख नोंदींच्या आधारे मराठा समाजाला तातडीने कुणबी जात प्रमाणपत्र द्यावे. तसेच ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले आहे, त्यांना जात वैधता (Validity) प्रमाणपत्रही त्वरित द्यावे.गॅझेटिअरची अंमलबजावणी : हैदराबाद गॅझेटिअरनुसार मराठवाड्यातील पात्र नागरिकांना प्रमाणपत्रे द्यावीत. तसेच सातारा, कोल्हापूर, पुणे, औंध आणि बॉम्बे या पाच संस्थानांच्या गॅझेटिअरची शासन निर्णयाद्वारे अंमलबजावणी करावी.आंदोलनातील गुन्हे मागे घेणे : मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान आंदोलकांवर दाखल झालेले सर्व गुन्हे तातडीने मागे घ्यावेत.सवलती आणि नोकरीतील नियुक्त्या : ओबीसी समाजाला मिळणाऱ्या सर्व सोयी-सुविधा मराठा समाजालाही द्याव्यात. तसेच SEBC, ESBC आणि ECBC प्रवर्गातून निवड झालेल्या उमेदवारांना तातडीने नोकरीत नियुक्ती द्यावी.इतर मागण्या : 'सारथी' संस्थेच्या सर्व योजना पुन्हा सुरू कराव्यात. अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळाचे व्याज परतावे द्यावेत. तसेच मराठा समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.