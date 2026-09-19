Premium|F&O Trading and Rising Losses : एफ अँड ओमध्ये झटपट पैसा कमावण्याचा मोह; ८७.७ टक्के ट्रेडरना तोटा

गौरव बोरा - gauravbora89@gmail.comशेअर बाजारात फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स अर्थात ‘एफ अँड ओ’च्या माध्यमातून झटपट पैसा कमावण्याचे आकर्षण वाढत असले, तरी वास्तव वेगळेच आहे. ‘सेबी’च्या ताज्या अभ्यासानुसार, आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये तब्बल ८७.७ टक्के वैयक्तिक ‘एफ अँड ओ’ ट्रेडरना तोटा झाला. कमी भांडवल, अल्पकालीन व्यवहार आणि एक्सपायरीभोवती वाढलेली ट्रेडिंग यामुळे जोखीम अधिकच वाढत आहे. त्यामुळे ‘एफ अँड ओ’मध्ये पैसा कमावण्यापेक्षा भांडवल सुरक्षित ठेवणे आणि जोखीम नियंत्रित करणे हाच खरा खेळ ठरतो, याची जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे.अर बाजारामध्ये फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स म्हणजेच ‘एफ अँड ओ’कडे आज अनेकजण जलद पैसा कमावण्याचा मार्ग म्हणून पाहतात, त्यामुळे गेल्या काही काळात या बाजारात व्यवहार करणाऱ्यांची विशेषतः तरुणांची संख्या लक्षणीयरित्या वाढली आहे. मात्र, हे व्यवहार करणाऱ्यांपैकी जवळपास ८८ टक्के लोकांना नुकसान झाल्याची धक्कादायक आकडेवारी बाजार नियामक ‘सेबी’च्या आर्थिक वर्ष २६ मधील ताज्या अभ्यासातून समोर आली आहे. .१) तब्बल ८७.७ टक्के ट्रेडर तोट्यात! ः आर्थिक वर्ष २६ मध्ये तब्बल ८७.७ टक्के वैयक्तिक एफ अँड ओ ट्रेडरनी तोटा केला. म्हणजे साधारणपणे १० पैकी जवळपास ९ ट्रेडरना नुकसान झाले. या ट्रेडरचा एकत्रित निव्वळ तोटा तब्बल ९१,६८५ कोटी रुपये राहिला. आर्थिक वर्ष २५ मधील सुमारे १.१२ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत एकूण तोटा कमी झाला असला, तरी परिस्थिती अजूनही अत्यंत गंभीर आहे.२) सरासरी तोटा वाढला ः एकूण तोटा कमी झाला म्हणून ट्रेडर अधिक यशस्वी झाले, असे समजणे चुकीचे आहे. आर्थिक वर्ष २६ मध्ये प्रति ट्रेडर सरासरी तोटा सुमारे १.१७ लाख रुपये होता, जो मागील वर्षी सुमारे १.१३ लाख रुपये होता. याचा अर्थ बाजारातून बाहेर पडणाऱ्यांची संख्या वाढली; पण जे ट्रेडर राहिले त्यांच्यातील अनेकांचा ट्रेडिंगचा धोका अजूनही मोठा आहे.३) प्रथमच ट्रेडरची संख्या घटली ः आर्थिक वर्ष १६ नंतर पहिल्यांदाच इक्विटी डेरिव्हेटिव्हमधील सक्रिय वैयक्तिक ट्रेडरची संख्या वार्षिक तुलनेत कमी झाली. आर्थिक वर्ष २५ मधील सुमारे ९८.१ लाख ट्रेडरवरून आर्थिक वर्ष २६ मध्ये ही संख्या ७८.६ लाखांपर्यंत आली म्हणजे जवळपास २० टक्क्यांनी त्यात घट झाली आहे. नव्या ट्रेडरची संख्या जवळपास ४० टक्क्यांनी कमी झाली, तर आर्थिक वर्ष २५ मध्ये ट्रेडिंग करणारे सुमारे ४६ लाख ट्रेडर आर्थिक वर्ष २६ मध्ये पुन्हा बाजारात आले नाहीत. याचा अर्थ ‘एफ अँड ओ’मधील ‘जलद पैसा’ या कल्पनेला आता काही प्रमाणात वास्तवाचा धक्का बसत आहे..Pewmium|Oil Shock 2026 : कच्च्या तेलाचा भडका उडणार? पश्चिम आशियातील युद्धाचा तुमच्या खिशावर कसा आणि का होणार परिणाम.४) ऑप्शन्स ट्रेडिंग सर्वांत मोठा धोका ः ‘एफ अँड ओ’मधील वैयक्तिक ट्रेडरच्या एकूण तोट्यापैकी तब्बल ९२ टक्के तोटा ‘ऑप्शन्स’ व्यवहारांमधून झाला आहे. हे विशेष महत्त्वाचे आहे. अनेकांना ऑप्शनचा प्रीमियम कमी दिसतो आणि त्यामुळे ऑप्शन ‘स्वस्त’ वाटतो; पण कमी प्रीमियम म्हणजे कमी जोखीम नाही.५) ‘एक्सपायरी’च्या आसपास प्रचंड ट्रेडिंग ः आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये इंडेक्स ऑप्शन्सच्या जवळपास ५९ टक्के टर्नओव्हर एक्सपायरीच्या दिवशी, सुमारे ७५ टक्के टर्नओव्हर एक्सपायरीच्या दिवशी किंवा त्याच्या एका दिवसाच्या आसपास, तर तब्बल ९७ टक्के टर्नओव्हर एक्सपायरीच्या एका आठवड्याच्या आत झाला. यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते, की ‘एफ अँड ओ’ ट्रेडिंग मोठ्या प्रमाणात दीर्घकालीन विचारांवर नव्हे, तर अल्पकालीन भावाच्या हालचाली आणि एक्सपायरीच्या अपेक्षांवर आधारित आहे.६) अल्प भांडवलदारांचा तोटा सर्वाधिक ः ‘सेबी’च्या आकडेवारीतील सर्वांत महत्त्वाच्या आकडेवारीपैकी एक म्हणजे ज्यांच्याकडे एक लाखांपेक्षा कमी इक्विटी पोर्टफोलिओ होता म्हणजे ज्यांचे भांडवल एक लाख रुपयांपेक्षा कमी होते, अशा ट्रेडरनी एकूण वैयक्तिक तोट्यापैकी सुमारे ७० टक्के तोटा सहन केला. यातील आणखी धक्कादायक मुद्दा म्हणजे अशा ट्रेडरचा टर्नओव्हर एकूण बाजारातील सुमारे निम्मा असूनही त्यांच्या वाट्याला ७० टक्के तोटा आला. जवळपास ३५ टक्के डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडरकडे कोणतीही इक्विटी होल्डिंग नव्हती. या गटातील सुमारे ९३ टक्के ट्रेडर तोट्यात होते. दुसरीकडे, १० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त इक्विटी पोर्टफोलिओ असलेल्या ट्रेडरमध्ये तोट्याचे प्रमाण सुमारे ५८ टक्के होते. याचा अर्थ मोठे भांडवल म्हणजे नफा निश्चित नाही..७) तरुण ट्रेडरसाठी विशेष इशारा ः आर्थिक वर्ष २६ मध्ये ३० वर्षांखालील ट्रेडरचा वाटा सुमारे ४३ टक्के होता. मात्र, या गटातील जवळपास ८९ टक्के ट्रेडर तोट्यात होते, तर ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या ट्रेडरमध्ये हे प्रमाण सुमारे ८१ टक्के होते. सोशल मीडियावर दिसणारे ‘आजचा नफा’, ‘एक्सपायरी कॉल’, ‘कमी पैशात मोठा नफा’ आणि ‘एका ट्रेडमध्ये मोठी कमाई’ यामुळे तरुणांमध्ये ‘एफ अँड ओ’ बद्दल आकर्षण वाढत आहे. मात्र, स्क्रीनवर दिसणारा नफा हा संपूर्ण वास्तव नसतो, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.८) पैसा कमावतो कोण?ः आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये प्रोप्रायटरी ट्रेडिंग संस्थांनी सुमारे ४४,००० कोटी रुपयांचा ग्रॉस ट्रेडिंग नफा, तर ‘एफपीआय’नी सुमारे १४,००० कोटी रुपयांचा ग्रॉस ट्रेडिंग नफा कमावला. याहून महत्त्वाचे म्हणजे एफपीआय आणि प्रोप्रायटरी ट्रेडरच्या नफ्यापैकी तब्बल ९९ टक्के नफा अल्गोरिदमवर आधारित संस्थांकडून आला. म्हणजे बाजारात पैसा कमावणारे लोक फक्त ‘दिशा बरोबर ओळखतात’ असे नाही. त्यांच्याकडे प्रगत तंत्रज्ञान, वेगवान व्यवहार व्यवस्था, मोठ्या प्रमाणातील डेटा, सांख्यिकीय मॉडेल, अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग, मोठे भांडवल, कठोर जोखीम व्यवस्थापन, शिस्तबद्ध व्यवहार पद्धती असतात.९) ट्रेडरची चूक कोणती?ः जास्त व्यवहार म्हणजे जास्त नफा, हा गैरसमज. प्रत्यक्षात व्यवहारांची संख्या वाढली, की ब्रोकरेज, एसटीटी, एक्सचेंज शुल्क आणि इतर व्यवहार खर्च वाढतात. आर्थिक वर्ष २६ मध्ये ट्रेडरनी जवळपास २५,००० कोटी रुपये व्यवहार खर्च भरला. आर्थिक वर्ष २२ ते आर्थिक वर्ष २६ या पाच वर्षांत हा एकत्रित व्यवहार खर्च जवळपास एक लाख कोटी रुपये झाला. म्हणजे ट्रेडर बाजारात नफा शोधत असताना व्यवहार खर्च सातत्याने त्याच्या परताव्यावर परिणाम करत असतो..सतत ट्रेडिंग करणे धोकादायक‘एफ अँड ओ’ला पूर्णपणे वाईट म्हणणे चुकीचे आहे. डेरिव्हेटिव्हचा उपयोग हेजिंग, जोखीम व्यवस्थापन आणि विशिष्ट ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीसाठी प्रभावीपणे करता येतो; पण ‘एफ अँड ओ’ला प्राथमिक संपत्ती निर्माण करण्याचे साधन समजणे आणि कमी भांडवलात मोठा नफा कमावण्याच्या उद्देशाने सतत ट्रेडिंग करणे धोकादायक आहे. ‘सेबी’ची आकडेवारी आपल्याला एक साधा; पण अत्यंत महत्त्वाचा धडा देते. ‘एफ अँड ओ’मध्ये पहिले उद्दिष्ट नफा हे नसते, तर पहिले उद्दिष्ट असते, ‘सर्व्हायव्हल’ कारण भांडवल वाचले, तर पुढची संधी नक्कीच मिळते.‘एफ अँड ओ’मधून पैसा कमवायचा असेल तर?‘एफ अँड ओ’मधून पैसा कमावणे अशक्य नाही; पण ‘प्रत्येक ट्रेडमध्ये नफा’ हा उद्देश चुकीचा आहे. यासाठी ट्रेडरने शिस्त अंगीकारणे आवश्यक आहे.१) ओव्हरट्रेडिंग थांबवा : सतत स्क्रीनसमोर राहणे म्हणजे सतत ट्रेड घेणे नव्हे.२) पोझिशन सायझिंग ठरवा : एका ट्रेडमध्ये मोठ्या प्रमाणात भांडवल धोक्यात घालू नका.३) स्टॉपलॉस आधी ठरवा : ट्रेड घेतल्यानंतर स्टॉपलॉस ठरविण्याऐवजी ट्रेड घेण्यापूर्वीच तो निश्चित करा.४) ‘हेजिंग’चा वापर करा : जोखीम कमी करण्यासाठी योग्य हेजिंग स्ट्रॅटेजी वापरणे महत्त्वाचे आहे.५) एक्सपायरीला जुगार बनवू नका : फक्त एक्सपायरीच्या दिवशी जलद उलाढालींचा फायदा घेण्यासाठी ट्रेड करणे अत्यंत धोकादायक ठरू शकते.६) ‘ट्रेडिंग जर्नल’ ठेवा : प्रत्येक ट्रेडचा कारण, प्रवेश, बाहेर पडण्याची पातळी, नफा-तोटा आणि चूक नोंदवा.७) ‘रिव्हेंज ट्रेडिंग’ टाळा : एक ट्रेडमध्ये झालेला तोटा दुसऱ्या ट्रेडमध्ये लगेच भरून काढण्याचा प्रयत्न अनेकदा मोठ्या तोट्यात बदलतो.८) ‘बॅक टेस्टिंग’ करा : प्रत्यक्ष भांडवल वापरण्यापूर्वी स्ट्रॅटेजीने वेगवेगळ्या बाजार परिस्थितीत कशी कामगिरी केली हे तपासा.(लेखक शेअर बाजाराचे अभ्यासक-विश्लेषक आहेत. ९९६०४९९०६४).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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