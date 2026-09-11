Premium|Ganpati puja preparation: गणरायाच्या आगमनाची तयारी कशी करायची? नैवेद्य ते सजावटीपर्यंत सगळ्याच्या झटपट टिप्स!!

Gauri-Ganpati 2025 Ready? A Smart Homemaker's Ultimate Checklist for Home, Kitchen & Pujaप्रतिभा भोजने-जामदार.गणपतीचं आगमन म्हणजे प्रचंड आनंद, उत्साह पण भरपूर धावपळ सुद्धा. कारण सणाच्या या काळात घरोघरी पाहुणेरावळे येतात, लगबग सुरू असते. अशावेळी नियोजन करणं सगळ्यात गरजेचं. घरातल्या जेवणापासून ते सजावटीपर्यंत सगळ्या गोष्टींचं नियोजन अतिशय महत्त्वाचं. त्यासाठी तयारी करण्याच्या या टिप्स दिल्या आहेत, प्रतिभा भोजने-जामदार यांनी. गौरी-गणपतीचे दागिने, फराळाचे पदार्थ, त्याची तयारी, स्वयंपाकघराची सज्जता, आरत्यांची तयारी, पाहुण्यांची यादी अशा सगळ्या गोष्टींची जय्यत आणि अथपासून इतिपर्यंत माहिती मिळवण्यासाठी सकाळ प्लसचा हा लेख वाचायलाच हवा..पाहुण्यांचं नियोजनकितीजणांना निमंत्रण देणार, त्यातील नक्की किती येणार याची लिस्ट तयार करावी.कोणत्या दिवशी कोणते पाहुणे, नातेवाईक असतील ते आधीच नियोजनात असावं.पाहुण्यांना देण्याच्या भेटवस्तू, ओटी वगैरे गोष्टी आधीच व्यवस्थित तयार करून ठेवाव्या म्हणजे ऐनवेळी गडबड होत नाही. पाहुण्यांत कोणी लहान मुलं असतील तर त्यांच्यासाठी काही अधिकचे कपडे, खेळणी काढून ठेवली तर त्या कुटुंबालाही ते सोईचं जातं..देवांची तयारी 1. गणपतीला गौरीला घालायचे अलंकार लवकरच एकदा तपासून पहावेत,.2. चांदीचे दागिने काळे पडलेले असतील, काही मोती खडे निघाले असतील तर वेळेतच पॉलिश करवून घ्यावे. खडे बसवावेत. 3. गणपतीचा शेला, फेटा चांगल्या अवस्थेत आहेत का हे पाहून ठेवावे.4. गणपतीची आसने आणि वस्त्रे काढून ठेवावीत.5. पूजेची चांदी किंवा तांब्या पितळेची भांडी २-३ दिवस आधी घासून लख्ख करून ठेवावीत आणी हवा लागणार नाही अशी पॅक करून ठेवावीत म्हणजे त्यादिवशी फक्त धुवून पुसून घेतली तरी चालतात..Premium|Shri Ganesh: श्रीगणेशाची आराधना आणि भारतीय संस्कृतीतील स्थान.6. कापसाची नक्षीदार वस्त्रे, फुलवाती, लांबवाती खूप आधी करून ठेवता येतात.7. सफेद रांगोळी तसे विविध रंगी रांगोळी, त्याचे तयार साचे हे सामान देखील बरच आधी आणून एका डब्यात भरून ठेवावे.8. उदबत्या, धूप, कापूर , अष्टगंध, अबीर, गुलाल, हळद, कुंकू, सुपाऱ्या ह्या वस्तू खूप आधी एका डब्यात भरून ठेवाव्यात.9. आरतीची छोटी छोटी पुस्तके आणून ठेवावीत. ज्यांना आरत्या तोंडपाठ नाहीत त्यांच्या हातात देऊन मगच आरती सुरु करावी नाहीतर फळीवर वंदना होते.10. फुले, दुर्वा, तुळशीपत्रे आणून, निवडून सुती कपड्यावर थोडावेळ ठेवून मग डब्यात भरून फ्रिज मध्ये ठेवावीत. जास्तीचे पाणी, ओलावा कापडं खेचून घेईल आणी फुले जास्त दिवस टिकतील. ( तसचं कोथिंबीर, पुदिना बाबतही करावं).11. विसर्जनासाठी तयार करायचा प्रसाद म्हणजे पंचखाद्य. त्यासाठी लागणारे सगळे साहित्य जसे की लाह्या, सुक्या खोबाऱ्याचे काप, डाळ्या, भाजलेले शेंगदाणे, गुळ सगळं एका पिशवीत भरून ठेवावे. पटकन पंचखाद्य तयार करता येते.12. कुंकवाचे करंडे एक गणपतीकडे, एक गौरीकडे आणी एक महिलांना हळद कुंकू लावण्यासाठी वेगळा ठेवावा. इतके करंडे नसतील तर देवाकडे छोट्या वाटीतून हळद कुंकू ठेवावे. स्वतंत्र नसतील तर पाहिजे तेव्हा त्या-त्या ठिकाणी मिळत नाहीत.13. रोज बनवलेले तीर्थ संध्याकाळी मुलांना देऊन संपवावे, नाहीतर रोजचं एक भांडे फ्रिजमध्ये जाऊन बसते.14. रोजची देवाला वाहिलेली पूजेची फुले काढून ठेवतांना काळजीपूर्वक ठेवावीत. आजूबाजूला असलेल्या छोट्या चांदीच्या वस्तू, कोणीतरी वाहिलेल्या चांदीच्या दुर्वा हमखास त्यातून जातात.15. विसर्जन झाल्यानंतर गौरी, गणपतीच्या सर्व वस्तू, अलंकार कपड्याने पुसुन, व्यवस्थित पॅक करून ठेवावे. चांदीची प्रत्येक वस्तू जमल्यास वर्तमानपत्रात गुंडाळून ठेवावी म्हणजे काळी पडत नाही..घरात मेणबत्ती किंवा चार्जिंगच्या दिव्यांची व्यवस्था करून ठेवावी. अचानक वीज गेली तर रात्रीच्या वेळी आलेल्या पाहुण्यांची गैरसोय, गोंधळ होत नाही..फराळ आणि स्वयंपाकाचं नियोजन .स्वयंपाकाचा मेन्यू ठरवतानाप्रत्येक दिवशीचा मेन्यू हा लिहून ठेवावा. म्हणजे कोणत्या दिवशी काय साहित्य लागेल हे लक्षात येत आणि त्यानुसार सामानाची यादी करून सामान मागवता येतं. शिवाय उद्या काय करायचं ह्या भेडसावणाऱ्या प्रश्नातून सुटका होते.मेन्यू ठरवतांना निमंत्रितांपैकी वयस्कर माणसे यांच्या जेवणाच्या वेळा, त्यांची पथ्ये याचा जरूर विचार करावा. त्यानुसार काही पर्यायी पदार्थ जरूर मेन्यू मध्ये समाविष्ट करावेत.मेन्यूमध्ये मोडाचे धान्य असेल जसे मटकी , वाल वगैरे. तर ते भिजत घालण्याच्या तारखा आणी वेळ कॅलेंडर वर लिहून ठेवाव्या. वाल सोलायला वेळ जात असल्याने ती वेळ गृहीत धरून आदल्या रात्री मोड येऊन सोलले जातील असे भिजवावे..फ्रीजची आवराआवरभाज्या आणण्यापूर्वी फ्रिज पूर्ण रिकामा करून स्वच्छ करून घ्यावा. भाज्या आणून निवडून दिवसाप्रमाणे त्याचे पॅक तयार करून फ्रिजमध्ये ठेवावेत. तितकीच पिशवी त्यादिवशी बाहेर काढावी. ऋषी पंचमी च्या सगळ्या भाज्या एकत्र ठेवल्या तर एकही विसरली जात नाही. नाहीतर बऱ्याचवेळा फ्रिज मध्ये मागे गेलेल्या भाज्या वापरायच्या राहतात.कांदे, बटाटे ,टोमॅटो नेहमीच जास्त आणून ठेवावेत. कधी काही कमी पडलं तर हेच मदतीला धावून येतात. २-४ भाज्या देखील मेन्यू मध्ये नसलेल्या जास्तीच्या आणून ठेवाव्यात..Premium|Ganesh Festival : शहरात आठवतोय गावाकडचा बाप्पा! .ऐनवेळेस उपयोगी पडणारी कोरडी तयारी 1. करंजी साठी सुके खोबरे किसून हलके गरम करून ठेवणे2. साखर दळून पिठीसाखर तयार करून ठेवणे3. चणाडाळ किंवा बेसन हे लाडू साठी भाजून ठेवणे वगैरे.4. जास्तीचे बेसन, तांदूळ पीठ, गहू, बाजरी (गौरी ला भाकरी) दळून ठेवणे. 5. कोकणातील पद्धतीप्रमाणे शेवटच्या दिवसासाठी वड्याच्या पिठाची भाजणी करून ठेवावी. 6. ह्या सगळ्याचं दळणाचे प्रमाण जास्तच असावे, उरली पिठे तर नंतर वापरता येतात पण गडबडीच्या दिवसात कमी पडली तर पंचाईत होते..Premium | Parenting Tips: ऐन सणासुदीत मुलं हट्ट का करतात? Mood Swings हाताळताना पालकांनी काय करावं?.7. रवा, लापशी व्यवस्थित भाजूनच ठेवावे.8. लिंबुरस काढून तो बाटलीत भरून ठेवावा. पटकन कोणत्याही चटण्या, कोशिंबीरी यामध्ये घालता येतो.अचानक कोणी सरबत हवं म्हटलं तर दळून ठेवलेली पिठीसाखर आणी लिंबू रस घालून झटपट सरबत तयार होते.9.मसाल्याचा डबा स्वच्छ करून साठवणुकीच्या मोठ्या डब्यातील मसाले काढून भरून ठेवावा.10. पंचामृतासाठी ( चिंच, काजू, खोबरे, गुळ, तिळ, शिजवून )आधी ठेवू शकतो.प्रसादाच्या छोट्या पिशव्या भरून ठेवाव्यात. त्यामध्ये वेगवेगळा सुका मेवा किंवा सुक्या खोबऱ्याचा तुकडा, शेंगदाणे, खडी साखर असा प्रसाद नेहमीच आवडीने खाल्ला जातो आणि १५ दिवस आधी देखील भरून ठेवता येतो..मोदक करताना...मोदक पीठ आणि थोडी जायफळ पूड मिक्स करून चाळून ठेवणे. मोदकाला उत्तम सुगंध येतो.चाळणीवर केळीचे पान ठेवून मोदक वाफवावेत म्हणजे मोदक थंड होऊन मग चाळणीतून बाहेर काढण्यासाठी थांबावे लागत नाही, पानंच उचलून बाहेर ठेवावे. म्हणजे दुसरा घाणा ठेवायला उशीर होत नाही.मोदकासाठी घरीच केलेलं तूप भरून भांडे स्वतंत्र ठेवावे..Premium|Indian Sweets Culture : भारतीय मिठाई; केवळ गोडवा नव्हे, तर संस्कृती आणि परंपरांचा शाही वारसा!.गोडाधोडासाठी तयारी सुका मेवा किसून आणि त्याचे तुकडे करून ठेवणे. खीर, मोदक, कोणत्याही गोडाच्या पदार्थासाठी उपयोगी पडतं.खिरीचे तांदूळ मिक्सरवर बारीक करून ठेवणे.मोदकात घालण्यासाठी सुक्यामेव्याचे तुकडे करून ठेवणे. जास्तीचा गुळ किसून ठेवणे, आयत्यावेळी लापशी, सांजा बनवता येतो. मोदकासाठी तर रोजच लागतो.वेलदोडा पूड तसेच जायफळ पूड तयार करताना त्यामध्ये थोडी साखर घालून मिक्सर मध्ये फिरवावी म्हणजे पटकन बारीक होते ती आधीच तयार करून घट्ट झाकणाच्या बरणीत भरून ठेवावी. .थोडासा साखरेचा पाक करून त्यात केशरकांड्या घालून तो पाक छोट्या डबीत भरून ठेवावा, आयत्यावेळी कोणत्याही खीर, शिरा यासारख्या पदार्थात अर्धाचमचा सिरप घालून वेळ वाचवता येतो.घरामधे दुधी हलवा ,गुलाब जाम असे पदार्थ जास्तीचे तयार करून फ्रिजमध्ये ठेवून द्यावेत.श्रीखंड देखील एकतर तयार करून किंवा विकत आणून ठेवून द्यावं. अचानक जास्त पाहुणे आले आणि गोडाचे कमी पडले तर पटकन हे पदार्थ वाढता येतात.खिरीचं दूध आदल्यादिवशी आठवून ठेवावं, छान दाट होत शिवाय त्यादिवशीची गडबड कमी होते ती निराळी..नैवेद्याचा स्वयंपाक आणि तयारीसुके खोबरे किसून तसेच ओले नारळ खोवून त्याच्या वेगवेगळ्या पिशव्या भरून ठेवाव्यात. साधारण दिवसाला मोदकासाठी तसेच इतर भाज्यांमध्ये घालण्यासाठी चा नारळ खोवून दिवसाला एक वापरता येईल अशी पॅकिंग करून ठेवली की तितकीच पिशवी काढून वापरली जाते,नाहीतर फ्रिजमधून काढ परत उरलेलं ठेवा यात नारळाचा चव ( खोबरे) खराब होऊ शकतो.विविध प्रकारच्या वड्या ज्यामध्ये अळूवडी, कोबी वडी, पालकवडी, कोथिंबीर वडी तयार करून वड्या कापून झिपलॉक च्या पिशवीत भरू ठेवाव्या, ठरल्याप्रमाणे त्या त्या दिवशी ती पिशवी बाहेर काढावी. हे प्रकार त्या दिवशी करण्याचे नाहीत हे सगळ्यांनीच समजून घ्यावे. तळणीच्या पदार्थामध्ये कधी उडीद डाळ वडे तर कधी मिक्स डाळ वडे करता येतील. शक्यतो ज्या दिवशी पुरी करायचे ठरलेले असते त्याच दिवशीच्या मेन्यू मधे, असले वडे, बटाटा वडे ठरवावेत म्हणजे एकाच कढई मधे तळले जातात..प्रत्येक दिवशी कोणती कोशिंबीर करायची हे मेन्यू मधे लिहूनच ठेवावे. काकडीचा कायरस, कांदा टोमॅटो काकडी, कधी फक्त मिरची, लिंबू घालून तर कधी दाण्याचा कूट दही घालून, कधी बीट ची कोशिंबीर, तर कधी गाजराची, कधी मक्याचे दाणे घालून , मिक्स फळांची कोशिंबीर तर शेवटी करावी. त्यामधे देवाला अर्पण केलेली बरीचशी फळे वापरली जातात. ह्या सगळ्या कोशिंबिरी हेल्दी तर आहेतच पण ताटाची शोभा वाढवतात..दुधाचा स्टॉक नेहमीच जास्त ठेवावा, कधीतरी अचानक पावसाची सर आली तर चहा, कॉफी एखादा राऊंड जास्त होऊ शकतो. काही पाहुणे फक्त कॉफी पिणारेच असू शकतात. सगळ्या शक्यता लक्षात घेतल्या तर दगदग आणि फजिती वाचते.सगळे पदार्थ तयार झाल्यावर चाखून पहावेत, मीठ, तिखट पाहून घ्यावेत. देवाच्या आधी कसे असा विचार करू नये, (शबरीने पण रामाला गोड बोरे मिळावी म्हणून चाखून मगच दिली होती.) गमतीचा भाग सोडला तर निदान पंगत बसण्यापूर्वी सगळे पदार्थ जरुर चाखावेत..घरच्या स्त्रियांची काळजीअजूनही बहुतांश घरात प्रसादाचं, जेवणाचं काम करणाऱ्या स्त्रियाच आहेत. शिवाय भांडी घासण्यासाठीबी त्याच असतात. त्यामुळेच. जेवणाच्या पंगतीसाठी शक्यतो केळीची पाने वापरावीत. आधीच जास्तीचे पदार्थ बनवल्यामुळे जास्तीची भांडी पडलेली असतातच. गृहिणी तसेच मदत करणाऱ्या बाई दोघीही दमलेल्या असतात. अश्यावेळी थोडीतरी भांडी घासण्यात कमी होऊ शकतात.खूपच महत्वाची सूचना/ विनंती - पहिल्या पंगतीत जेवण झालेली मंडळी गप्पागोष्टी किंवा एखादी डुलकी घेऊन होईपर्यंत गृहिणी आणी मदतीच्या बाई सगळ्यात शेवटी जेवून, सगळं आवरत असतात, ते आटोपून त्या टेकणार तितक्यातच पहिली पंगत वाले चहा प्यायची इच्छा व्यक्त करतात. त्यांना नम्र विनंती की त्यांच्यापैकी कोणीतरी स्वतःच चहा बनवून इच्छुकांना द्यावा आणी त्या महिलांना टेकू द्यावे. ह्या महिला पहाटेपासून राबत असतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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