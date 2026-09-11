प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Ganpati puja preparation: गणरायाच्या आगमनाची तयारी कशी करायची? नैवेद्य ते सजावटीपर्यंत सगळ्याच्या झटपट टिप्स!!

Ganesh Home Decoaration, Menu tips: श्री गणेशाच्या आगमनासाठी घर आणि स्वयंपाकघर कशाप्रकारे सज्ज ठेवायचं त्याच्या एका सजग गृहिणीने दिलेल्या उत्तम टिप्स
No Last-Minute Rush This Ganeshotsav: 30+ Tested Tips for Prasad, Faral and Family Hosting

No Last-Minute Rush This Ganeshotsav: 30+ Tested Tips for Prasad, Faral and Family Hosting

E sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Gauri-Ganpati 2025 Ready? A Smart Homemaker's Ultimate Checklist for Home, Kitchen & Puja

प्रतिभा भोजने-जामदार.

गणपतीचं आगमन म्हणजे प्रचंड आनंद, उत्साह पण भरपूर धावपळ सुद्धा. कारण सणाच्या या काळात घरोघरी पाहुणेरावळे येतात, लगबग सुरू असते. अशावेळी नियोजन करणं सगळ्यात गरजेचं. घरातल्या जेवणापासून ते सजावटीपर्यंत सगळ्या गोष्टींचं नियोजन अतिशय महत्त्वाचं. त्यासाठी तयारी करण्याच्या या टिप्स दिल्या आहेत, प्रतिभा भोजने-जामदार यांनी.

गौरी-गणपतीचे दागिने, फराळाचे पदार्थ, त्याची तयारी, स्वयंपाकघराची सज्जता, आरत्यांची तयारी, पाहुण्यांची यादी अशा सगळ्या गोष्टींची जय्यत आणि अथपासून इतिपर्यंत माहिती मिळवण्यासाठी सकाळ प्लसचा हा लेख वाचायलाच हवा.

Loading content, please wait...
Ganesh Celebration
Ganapati Festival Events Maharashtra
Ganesh festival celebration
Marathi News Esakal
www.esakal.com