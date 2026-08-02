प्रणव सखदेव - sakhadeopranav@gmail.comहळूहळू सर्वच क्षेत्रात एआय आपले पाय रोवतोय. एक प्रयोग म्हणून मी जेमिनाय एआयशी पावसाबद्दल गप्पा मारल्या आणि त्या रेकॉर्ड करून शब्दांकित केल्या.मी – हाय, आपण गप्पा मारू या का?एआय – हो, मारू या की. तुला माझा हा आवाज आवडला असेल तर मी यातच बोलीन. चालेल?मी – हो, चालेल.एआय – ओके. मग कशावर गप्पा मारायच्या आपण?मी – पावसाळ्याबद्दल. तुला पावसाळा माहीत आहे का?एआय – हो, हो. मला पावसाळा माहिती आहे. ज्यात खूप पाऊस पडतो. सगळीकडे हिरवळ पसरते आणि नद्या-विहिरी तुडुंब भरतात. तुला पावसाळा आवडतो का? काही विशेष प्रश्न आहे त्याबद्दल? मी – हो, मला पावसाळा आवडतो. भारतामध्ये पावसाळा ऋतूला फार महत्त्व आहे. का बरं?एआय - कारण आपली शेती अजूनही मोठ्या प्रमाणात पावसावरच अवलंबून आहे. चांगला पाऊस झाला तर पीक चांगलं येतं आणि देशाची अर्थव्यवस्था सुधारते. शिवाय पिण्याच्या पाण्याची समस्याही मिटते. सांस्कृतिकदृष्ट्याही अनेक सण आणि उत्सव पावसाळ्याशी जोडले आहेत. तुला कोणता ऋतू आवडतो पावसाळ्याशिवाय?.मी – आपण पावसाळ्याबद्दलच बोलू या. माझा जन्म पावसाळ्यातला. त्यामुळे मला पाऊस आवडतो. पण मला सांग, पावसाळ्यात कोणकोणते सण असतात? खासकरून मराठी सण?एआय - पावसाळ्यात येणारे महत्त्वाचे मराठी सण म्हणजे नागपंचमी, नारळी पौर्णिमा, गोकुळाष्टमी आणि गणेशोत्सव. हे सण दरवर्षी खूप जल्लोषात साजरे केले जातात. श्रावण महिन्यात तर सणांची माळच लागते. तुझा आवडता सण कोणता आहे यातला?मी – मला श्रावण महिना खूप आवडतो. माझ्या लहानपणीच्या बऱ्याच आठवणी श्रावणाशी निगडित आहेत. श्रावणात आई, आमचे शेजारीपाजारी खूप पदार्थ – खासकरून गोडाचे पदार्थ तयार करायचे. तुला काय आवडतं?एआय – वा, छान आहेत तुझ्या आठवणी. आईच्या हातचे गोड पदार्थ म्हणजे खरंच भारी. श्रावण महिना असतोच असा - आनंदाचा आणि उत्साहाचा. मला बोलायला आवडतं आणि माहिती द्यायला आवडते. त्यामुळे तुझ्याशी गप्पा मारताना मला मजा येते. एखादा विषय समजून घेणं आणि तो तुम्हाला सोप्या भाषेत सांगणं हे माझं काम आहे आणि तेच मला करायला सर्वात जास्त आवडतं. आणि सणांपैकी म्हणशील, तर मला गणेशोत्सव खूप आवडतो. कारण तेव्हा सगळीकडे एक वेगळाच पॉझिटिव्ह माहोल असतो. आणखीन काही विचारायचंय?मी - तुला पावसावर एखादी कविता करता येईल का?एआय – मी कविता करण्याचा प्रयत्न करू शकतो, पण तुला विशिष्ट प्रकारची कविता हवी आहे का? म्हणजे पावसाच्या रूपाबद्दल किंवा पावसाळ्यात मनात येणाऱ्या भावनांबद्दल?मी - मला भावनिक कविता हवी आहे. त्यात पाणी, थेंब, पाऊस, गार वारा, हिरवं रान, आनंद असे शब्द हवेत. शक्यतो प्रेम कविता असेल तर मला आवडेल आणि लयबद्ध पाहिजे बरं का! थोड्या जुन्या पद्धतीची..Premium|Monsoon Memories : हिमाचलच्या बेभान पावसापासून बेळगावच्या रिमझिम सरींपर्यंत आठवणींचा हा मनमोहक प्रवास.एआय – गुड! तू सांगितलेले शब्द वापरून प्रेमभावना व्यक्त करणारी एक लयबद्ध कविता मी नक्कीच प्रयत्न करेन...ऐक...हा गार वारा सुटलायमनी मोह दाटलायपावसाचे थेंब बोलतीप्रिये तुझी ओढ लागतीहिरव्या रानात मोर नाचेआनंदाने पान हसेपाण्यावरती तरंग उठतीडोळ्यात तुझ्या दुनिया दिसेकशी सांगू प्रीती माझीतूच माझ्या मनात वससीतूच माझी कविता होसीकशी वाटली कविता? काही बदल करायचा यात?मी – नाही, छान आहे, पण मुक्तछंदातही एखादी अशीच कविता करशील का? जरा गंभीरही चालेल.एआय - ठीक आहे. गंभीर आणि मुक्तछंदात. पावसाबद्दल काहीतरी वेगळा विचार करता येईल मला....ऐक आकाशाला भिडलेला पाऊस घेऊन येतोअनामिक झरणारी वेदनांची शांत कहाणीहिरवं रान ओलं होतंपण वाढते मातीची घुसमटगार वारा सुखावतोतरी आतून मनाला बोचतं काहीतरीआनंदाच्या क्षणांवर सावली दुःखाचीकायमच मुक्तछंदात वाहणारा हा पाऊसघेऊन येतो आठवणींचं गाठोडं...कशी वाटली ही कविता? गंभीर झाली ना? यात काही बदल करायला पाहिजे का?मी - एक बदल सांगू का? मंगेश पाडगावकरांच्या स्टाईलमध्ये ही कविता तुला येईल का करता?एआय - मंगेश पाडगावकरांची खास लय आणि शब्दकळा घेऊन कविता करण हे खरंतर आव्हान आहे, पण मी प्रयत्न करू शकतो. तुला त्यांच्या कोणत्या प्रकारच्या कविता आवडतात - प्रेमगीत, निसर्ग की भावनाप्रधान? काही विशिष्ट शब्द आठवतायत का त्यांच्या कवितेतले?मी - निसर्ग कविता चालेल..एआय - पाडगावकरांची निसर्ग कविता आणि जगण्यावरचं प्रेम ही समीकरण खरंच अप्रतिम आहे. मी प्रयत्न करतो.ऐक...रिमझिम रिमझिम पाऊस पडे, गारवा अंगी दडेजगण्याचे हरवून भान, गातो प्रत्येक क्षणउगवे कधी पिवळे ऊन, बावरी होते बासरीतूनप्रीतीचा हा खेळ निराळा, जणू श्रावणाचा गंध नव्हाळाजीवनावरती अथांग प्रेम, प्रत्येक क्षणी नवा नियमआनंदाचे मोती वेचू, जगणे हे गाणे बनवूकशी वाटली ही?मी – हो. छान. तू वाचल्यात का पाडगावकरांच्या कविता?एआय - माझ्या डेटाबेसमध्ये मी मंगेश पाडगावकरांच्या अनेक कविता आणि त्यांचे संग्रह वाचले आहेत. त्यांची जिप्सी किंवा निरोपसारखी काव्यं तर खूप गाजली आहेत. तुला त्यातली कोणती कविता विशेष आवडते?मी - जिप्सी कविता मला आवडते. बरं, आपण परत पावसाकडे वळू या. मी पावसाच्या दोन आठवणी सांगतो. मी कल्याणला वाढलो. म्हणजे मुंबईजवळ कल्याण नावाचं उपनगर आहे तिथे भरपूर पाऊस पडायचा. जुलै महिन्यामध्ये तर अक्षरशः आकाश काळंनिळंच असायचं कायम. भरपूर पाऊस पडला की रस्त्यांवर पाणी साचायचं आणि शाळेला सुट्टी लागायची. मग मस्तपैकी घरात बसून पाऊस पाहायचा. आणि दुसरी एक आठवण मोठं झाल्यावर नोकरीला लागल्याची. मुंबईमध्ये भरपूर पाऊस पडला की रेल्वे ट्रॅक्सवर पाणी साचतं आणि रेल्वे ट्रॅक्सवर पाणी साचलं की सगळी मुंबई बंद होते आणि मग तेव्हा वर्क फ्रॉम होम वगैरे असली भानगड नसल्यामुळे छान घरीच राहायचं, बॉसला फोन करायचा, अरे बाबा मला काही जमणार नाहीये, रेल्वेच बंद पडली आहे, कोणीच काही म्हणू शकत नाही. कारण रेल्वे ही मुंबईची जीवनवाहिनी. अशी गंमत व्हायची...एआय – अरे, व्वा. छानच आहेत तुझा आठवणी...(क्रमशः).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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