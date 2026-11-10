Premium|Gen Z Digital Lending : जेन झी तरुणांसाठी डिजिटल कर्जाचे नवे दालन; आर्थिक स्वावलंबनासोबत कर्जाच्या दुष्टचक्राचे आव्हान

सुचेता दलाल - foundation@moneylife.in‘जेन झी’च्या आर्थिक आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी कर्जव्यवस्थेचा विस्तार महत्त्वाचा आहे. डिजिटल वित्तीय सेवा, औपचारिक कर्जपुरवठा आणि छोट्या रकमेच्या कर्जांची सहज उपलब्धता यांमुळे अनेकांना नव्या संधी मिळू शकतात. मात्र, त्याचबरोबर कर्जदाराचे स्थिर उत्पन्न किंवा कमाई, आधीची देणी आणि परतफेडीची क्षमता यांचा विचार करणेही आवश्यक आहे. डिजिटल कर्जामुळे तरुणांसाठी आर्थिक संधींची दारे खुली झाली आहेत. मात्र, एकामागून एक घेतली जाणारी छोटी कर्जे, उत्पन्नाच्या तुलनेत वाढणारे हप्ते आणि कर्जाफेडीचा प्रत्यक्ष खर्च यांचा विचार न केल्यास आर्थिक सबलतेचे रूपांतर कर्जाच्या दुष्टचक्रात होऊ शकते.तरुणाईच्या आकांक्षा, शिक्षण, रोजगार आणि आर्थिक स्वावलंबन या विषयांभोवती गेल्या काही काळात देशात मोठी चर्चा सुरू आहे. परीक्षांमधील अनियमितता, रोजगाराच्या मर्यादित संधी आणि भविष्याविषयीची अनिश्चितता यांमुळे तरुणांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले जात असतानाच, भांडवल आणि वित्तसेवा क्षेत्राने या तरुणाईकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहायला सुरुवात केली आहे. बँका, बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या आणि डिजिटल कर्जपुरवठादारांसाठी ‘जेन झी’ ही ग्राहकांची एक महत्त्वाची बाजारपेठ म्हणून उदयास येत आहे.युवक, असंघटित कामगार, ग्रामीण भागातील कुटुंबे आणि छोटे उद्योजक यांच्यापर्यंत औपचारिक कर्जव्यवस्था पोहोचायला सुरुवात आल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. इक्विफॅक्स या पतमानांकन संस्थेने आपल्या अहवालात या बदलाला ‘आकांक्षी भारत’ असे संबोधले आहे. पूर्वी औपचारिक अर्थव्यवस्थेपासून लांब असलेल्या व्यक्तींना आता सहज कर्ज मिळू लागणे, ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र, या चित्राची दुसरी बाजूही तितकीच महत्त्वाची आहे. कर्ज मिळण्याची क्षमता वाढीस लागणे आणि ते कर्ज परतफेडण्याची क्षमता कमावणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत..Premium|RACI Matrix Framework : ‘तुम्ही-आम्ही दिवाळीचे फटाकेच ना राव!’ .कर्जबाजारपेठेत तरुणांचा वाढता वाटामोबाइल फोन, दुचाकी, अभ्यासक्रम किंवा छोट्या व्यवसायासाठी मिळालेले कर्ज एखाद्याला रोजगाराची संधी मिळवून देऊ शकते. अचानक उद्भवलेल्या कौटुंबिक अडचणीच्या वेळीही पटकन मिळणाऱ्या कर्जाचा आधार मिळू शकतो. पण या सकारात्मक चित्रासोबत एक चिंताजनक प्रवाहही पुढे येत आहे. ‘इक्विफॅक्स’च्या आकडेवारीनुसार, ‘जेन झी’मधील ३१ टक्के कर्जदारांकडे पहिल्यांदा औपचारिक कर्ज घेतानाच दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक सक्रिय कर्जखाती होती आणि कर्जांची संख्या वाढत गेल्यास परतफेड थांबण्याचे प्रमाणही वाढते, असे या अहवालातून दिसते.एका कर्जाची परतफेड करण्यासाठी दुसरे कर्ज घेणे, त्यानंतर तिसरे कर्ज घेऊन आधीचे हप्ते भागवणे आणि अशा प्रकारे कर्जांचा डोंगर उभा राहणे, या प्रवृत्तीला ‘लोन स्टॅकिंग’ असे म्हटले जाते. विशेषतः विविध डिजिटल ॲपच्या माध्यमातून सहज कर्ज मिळत असल्याने हा धोका अधिक गंभीर बनू शकतो.कर्जविस्ताराबरोबरच आर्थिक दडपण‘ट्रान्सयुनियन सिबिल’च्या भारतातील कर्जविस्तारावरील नऊ वर्षांच्या अभ्यासातूनही यासंबंधी महत्त्वाचे संकेत मिळतात. मार्च २०१७ मध्ये औपचारिक कर्जाचा अनुभव असलेल्या पात्र भारतीयांचे प्रमाण ३५ टक्के होते. मार्च २०२६ मध्ये ते ७४ टक्क्यांवर पोहोचले. याच काळात वैयक्तिक कर्जे, क्रेडिट कार्ड आणि टिकाऊ ग्राहकवस्तूंसाठी घेतल्या जाणाऱ्या कर्जांसारख्या उपभोगाधारित कर्जांचे महत्त्वही वाढले. सक्रिय कर्जदारांमधील अशा कर्जांचा वाटा ३४ टक्क्यांवरून ५१ टक्क्यांपर्यंत गेला. दुसरीकडे, कर्जदारांच्या परतफेडीच्या क्षमतेपेक्षा अधिक कर्जे वितरित होण्याचे प्रमाण आर्थिक वर्ष २०१६-१७ मधील पाच टक्क्यांवरून २०२३-२४ मध्ये १८ टक्क्यांपर्यंत वाढले. त्यानंतर आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये ते १५ टक्क्यांवर आले.‘क्रिफ-हायमार्क’च्या २०२५ मधील अभ्यासानुसार, बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांच्या फिनटेक ग्राहकांपैकी ६५ टक्के ग्राहकांचे वय ३५ वर्षांपेक्षा कमी होते. दोन किंवा अधिक सक्रिय कर्जे असलेल्या कर्जदारांचे प्रमाण जून २०२३ मधील ३७.२ टक्क्यांवरून जून २०२५ मध्ये ४३.५ टक्क्यांपर्यंत वाढले. अनेक प्रकारच्या आर्थिक योजना वापरण्याची वाढती प्रवृत्ती हे त्यामागील एक कारण असू शकते. मात्र, एकाच व्यक्तीवर घेतलेल्या अनेक कर्जांची परतफेड करण्याची जबाबदारी वाढत असल्याचेही हे संकेत आहेत.बारा हजारांचे उत्पन्न; ४६ हजारांचे हप्ते !‘मनीलाइफ फाउंडेशन’ने डिजिटल कर्जपुरवठा आणि कर्जदारांच्या अडचणींचा अभ्यास करताना कर्जविषयक ११० ॲपचा आणि समुपदेशनासाठी आलेल्या प्रत्यक्ष प्रकरणांचा विचार केला. या अभ्यासात काही धक्कादायक उदाहरणे समोर आली. महिन्याला १२ हजार रुपये कमावणाऱ्या एका कंत्राटी कामगाराने लोन ॲपमधून सहा कर्जे घेतली होती. या सर्व कर्जांचे एकत्रित मासिक हप्ते ४६,७०० रुपये होते. म्हणजेच त्याचे मासिक उत्पन्न जितके होते, त्याच्या जवळपास चौपट रक्कम केवळ कर्जफेडीसाठी आवश्यक होती. काही कर्जदारांकडे एकाच वेळी १४ किंवा त्याहून अधिक कर्जे असल्याचेही आढळले. अर्थात, अशी प्रकरणे देशातील सर्व तरुण कर्जदारांचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत. मात्र, कर्जविस्ताराच्या आकडेवारीतून सहज लक्षात न येणारी आर्थिक ओढाताण या उदाहरणांमधून स्पष्ट होते. कर्जविषयक अहवालांत किती कर्जे दिली गेली, किती लोकांनी कर्ज घेतले आणि किती कर्जदारांनी परतफेड थकवली, याची माहिती मिळते. पण एखाद्या कुटुंबाचे प्रत्यक्ष उत्पन्न किती आहे, त्याचा अत्यावश्यक खर्च किती आहे आणि सर्व कर्जांचे हप्ते भरल्यानंतर हातात किती पैसे उरतात, याचे पुरेसे चित्र या आकडेवारीतून समोर येत नाही..छोट्या कर्जाचा व्याजदर; पण मोठी किंमतडिजिटल कर्जव्यवस्थेतील आणखी एक गंभीर प्रश्न म्हणजे कर्जाचा प्रत्यक्ष व्याज दर आणि इतर खर्च. ‘मनीलाइफ फाउंडेशन’च्या अभ्यासानुसार, काही अल्प मुदतीच्या कर्जांवर, विशेषतः पगार मिळेपर्यंत घेतल्या जाणाऱ्या कर्जांवर किमान ३० टक्के दराने व्याज आकारले जात असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. काही डिजिटल ॲपकडून दिवसाला एक टक्का या दराने व्याज आकारले जात होते. हा साधा वार्षिक दर ३६५ टक्के ठरतो; चक्रवाढीचा परिणाम त्यात धरलेला नाही. काही ठिकाणी प्रक्रिया शुल्कापोटी कर्जाच्या रकमेतील १५ टक्क्यांपर्यंतची कपातही आधीच केली जात होती. त्यामुळे जाहिरातीत किंवा सुरुवातीला दिसणारा व्याजदर आणि कर्जदाराला प्रत्यक्षात पडणारा खर्च यांत मोठी तफावत असू शकते. दिवसाला एक टक्का व्याज आकारले जात असल्यास त्याचा वार्षिक परिणाम किती गंभीर असू शकतो, याची अनेक कर्जदारांना कल्पना नसते. शिवाय, तातडीने पैसे उपलब्ध करून देण्याच्या आमिषामुळे कर्जाच्या अटी आणि एकूण परतफेडीचा नीट विचार केला जात नाही. काही प्रकरणांत क्रेडिट कार्ड, वैयक्तिक कर्ज किंवा वाहनकर्जाचे हप्ते थकू नयेत म्हणून कर्जदार तातडीने ॲपवरून नवे कर्ज घेतात. सुरुवातीला हा तात्पुरता आर्थिक उपाय वाटतो. परंतु, जुन्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी नवे कर्ज घेण्याची सवय लागली, की कर्जाचा विळखा अधिक घट्ट होत जातो. दहा हजार रुपयांचे एक कर्ज स्वतंत्रपणे पाहिले तर त्याची जोखीम कमी वाटू शकते. पण अशा प्रकारची सहा-सात कर्जे एकापाठोपाठ घेतली गेली, तर एकूण देणी आणि मासिक हप्ते कुटुंबाच्या आवाक्याबाहेर जाऊ शकतात. पतमानांकन खराब होऊ नये म्हणून आधीचे कर्ज फेडण्यासाठी नवे कर्ज घेण्याची ही साखळी अखेरीस आर्थिक संकट निर्माण करू शकते.माहिती देऊन जबाबदारी संपत नाही !अतिरिक्त कर्जबाजारीपणाचा प्रश्न नवा नाही. २०२१ मध्येच दवारा रिसर्च या संस्थेने याविषयी इशारा दिला होता. कर्जाची थकबाकी हे आर्थिक संकटाचे उशिरा दिसणारे लक्षण असते. प्रत्यक्षात कर्जाचा हप्ता थकण्याच्या कितीतरी आधीपासून एखादे कुटुंब गंभीर आर्थिक तणावाखाली असू शकते. म्हणूनच कर्जदाराची परतफेड करण्याची क्षमता तपासताना केवळ त्याचे उत्पन्न पाहून चालणार नाही. घरखर्च, अन्न, निवास, शिक्षण, आरोग्य आणि इतर अत्यावश्यक खर्च भागवल्यानंतर किती रक्कम शिल्लक राहते, तसेच आधीच्या कर्जांचे हप्ते किती आहेत, याचाही विचार करावा लागतो. रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल कर्जव्यवस्थेसाठी नियामक चौकट अधिक मजबूत केली आहे. कर्जदाराची पतपात्रता तपासणे, कर्जाच्या वार्षिक खर्चाची माहिती ‘की फॅक्ट्स स्टेटमेंट’द्वारे देणे, कर्ज मागे घेण्यासाठी निर्धारित कालावधी उपलब्ध करून देणे आणि डिजिटल कर्जपुरवठ्यातील भागीदारांच्या कामकाजाबाबत जबाबदारी निश्चित करणे, अशा तरतुदी त्यात आहेत. कर्जदाराला व्याजदर किती आहे हे सांगितले, तरी त्याच्या एकूण उत्पन्नाच्या तुलनेत सर्व कर्जांचे हप्ते किती आहेत, याचा विचार झाल्याशिवाय आर्थिक जोखीम पूर्णपणे समजत नाही. पतविषयक संस्थांकडे वारंवार कर्जांची माहिती पाठवणे उपयुक्त ठरू शकते. पण एखाद्या व्यक्तीच्या परतफेडीच्या क्षमतेच्या तुलनेत तिच्यावर किती कर्जाचा भार आहे, हा प्रश्न त्यातून आपोआप सुटत नाही.आर्थिक संकटाचे परिणामअतिरिक्त कर्जबाजारीपणाचे परिणाम केवळ कर्जफेड थकणे किंवा पतमानांकन कमी होणे एवढ्यापुरते मर्यादित नसतात. आर्थिक ताणामुळे मुलांचे शिक्षण पुढे ढकलावे लागू शकते, कुटुंबीयांकडून किंवा अनौपचारिक स्रोतांकडून पैसे उधार घ्यावे लागू शकतात अथवा अन्न, आरोग्य आणि इतर अत्यावश्यक गरजांवरील खर्च कमी करावा लागू शकतो.‘मनीलाइफ फाउंडेशन’च्या समुपदेशनात चांगले उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीही आर्थिक संकटात सापडल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत. शेअर बाजारातील व्यवहारांमधील नुकसान किंवा अचानक उद्भवलेला वैद्यकीय खर्च यांमुळे आर्थिक गणित बिघडते. त्यानंतर परिस्थिती सावरण्यासाठी उच्च व्याजदराने अनेक ॲपवरुन कर्जे घेतली गेली, तर कर्जाचा भार असह्य होऊ शकतो.रिझर्व्ह बँकेच्या आर्थिक स्थैर्य अहवालातही देशातील कुटुंबांवरील कर्जाचा भार वाढल्याचे आणि उपभोगाधारित कर्जांचा त्यातील मोठा वाटा असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अनेक कर्जदात्यांकडून विनातारण कर्जे घेणाऱ्या काही कर्जदारांमध्ये कर्जाच्या गुणवत्तेशी संबंधित जोखीमही दिसून आली आहे. याचा अर्थ भारतात मोठे कर्जसंकट निर्माण होणार, असा नाही. एकूण कर्जांच्या पोर्टफोलिओतील थकीत कर्जांची स्थिती अद्याप नियंत्रणात असली, तरी काही छोट्या रकमेच्या कर्जांमध्ये आणि एकाच वेळी अनेक कर्जे घेणाऱ्या काही समूहांत तणावाची चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळे या संकेतांकडे दुर्लक्ष करणे योग्य ठरणार नाही..Premium|Sant Kabir Philosophy : संत कबीरांच्या चादरीच्या भजनाचा गूढ अर्थ काय? ताणा-बाण्यातून उलगडते मानवी शरीराचे तत्त्वज्ञान.‘आकांक्षी भारत’ आणि कर्जाचे जाळे‘जेन झी’च्या आर्थिक आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी कर्जव्यवस्थेचा विस्तार महत्त्वाचा आहे. डिजिटल वित्तीय सेवा, औपचारिक कर्जपुरवठा आणि लघु कर्जांची उपलब्धता यांमुळे अनेकांना नव्या संधी मिळू शकतात. मात्र, त्याचबरोबर कर्जदाराच्या स्थिर उत्पन्नाची हमी, आधीची देणी आणि एकूण परतफेडीची क्षमता यांचा विचार करणेही आवश्यक आहे. कर्जदाराला कर्जाच्या अटी स्पष्टपणे सांगणे हा नियामक व्यवस्थेचा एक भाग आहे; पण तेवढे पुरेसे नाही. संबंधित व्यक्तीसाठी ते कर्ज योग्य आहे का, त्याच्या आर्थिक क्षमतेशी सुसंगत आहे का आणि त्यातून भविष्यात आर्थिक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता किती आहे, याचीही तपासणी व्हायला हवी. आर्थिक सर्वसमावेशनाचे यश किती लोकांना कर्ज मिळाले यावरच मोजता येणार नाही. त्या कर्जामुळे किती जणांना शाश्वत उत्पन्न मिळवता आले, किती कुटुंबांची आर्थिक क्षमता आणि सुरक्षितता वाढली आणि किती कर्जदार भविष्यातील आर्थिक संकटांपासून सुरक्षित राहिले, यावरही ते ठरले पाहिजे. ‘आकांक्षी भारत’ हे स्वप्न तरुणांना आर्थिक संधी देणारे असावे; उद्याच्या उत्पन्नावर आजच हक्क सांगणाऱ्या कर्जव्यवस्थेचे ते दुसरे नाव बनू नये. त्यासाठी कर्जाच्या उपलब्धतेबरोबरच परवडणारे कर्ज, जबाबदार कर्जपुरवठा आणि कर्जदाराच्या आर्थिक क्षमतेची योग्य तपासणी यांना समान महत्त्व द्यावे लागेल.कर्ज मिळणे सोपे;पण ते परवडते का?कर्जाच्या मदतीने शिक्षण घेता येते, रोजगारासाठी आवश्यक दुचाकी खरेदी करता येते, छोटा व्यवसाय सुरू करता येतो आणि अनियमित उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला तात्पुरत्या आर्थिक अडचणीवर मात करता येते. उदाहरणार्थ, ‘गिग इकॉनॉमी’मध्ये काम करणाऱ्या तरुणासाठी दुचाकी हे केवळ वाहन नसून, उत्पन्न मिळवण्याचे साधन असू शकते. अशा वेळी योग्य अटींवर मिळालेले कर्ज त्याला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवू शकते. मात्र, डिजिटल कर्जव्यवस्थेमुळे कर्ज घेण्यातील अडथळे कमी झाले आहेत. काही मिनिटांत ॲपवरून कर्ज मिळत असल्याने तातडीच्या गरजांसाठी त्याचा उपयोग होतो. त्याच वेळी, आधीच्या कर्जाचा हप्ता भरण्यासाठीही नवे कर्ज सहज मिळू शकते. अशा परिस्थितीत तात्पुरती रोकडटंचाई दीर्घकालीन कर्जसंकटात बदलण्याचा धोका असतो. कर्जाची सहज उपलब्धता आणि कर्जदाराची परतफेडीची क्षमता या दोन्हींचा स्वतंत्रपणे विचार होणे गरजेचे आहे.(लेखिका ज्येष्ठ पत्रकार-संपादक असून, ‘मनीलाइफ फाउंडेशन’च्या संस्थापक-विश्वस्त आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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