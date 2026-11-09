Premium|Gen Z Financial Mindset : कॉन्सर्ट, कॉफी अन् एसआयपी; जेन झी पिढी पैशांकडे नव्या नजरेने का पाहतेय?

सई डिग्रजकर - sai_a8@rediffmail.comकॉन्सर्ट, कॉफी आणि क्विक-कॉमर्सपासून एसआयपी, ईएमआय आणि निवृत्तीपर्यंत ‘जेन झी’ पैशाकडे नव्या नजरेने पाहात आहे. आयुष्य मनापासून जगायचं आणि उद्याची आर्थिक मोकळीकही टिकवायची, या दोन टोकांच्या गोष्टींचा मेळ घालणं हे या पिढीसमोरचं एक महत्त्वाचं आर्थिक आव्हान आहे. त्याचा तोल सांभाळण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या पिढीचा पैशाकडे पाहण्याचा आणि जगण्याचा दृष्टिकोनही बदलला आहे. या पिढीच्या आर्थिक विचारसरणीचा घेतलेला हा वेध...कॉफी शॉपमध्ये हातात ट्रेंडी टंबलर धरून बसलेला किंवा कोल्डप्लेच्या कॉन्सर्टसाठी महिन्याभराचा पगार खर्च करायला तयार असलेला एखादा तरुण तुम्हाला आळशी किंवा उधळ्या वाटू शकतो़, पण त्याच तरुणाच्या मोबाईलमध्ये म्युच्युअल फंडाच्या ‘एसआयपी’चं ॲप सुरू असतं आणि तो निवृत्तीच्या गणितावर गंभीर चर्चा करत असतो...थोडक्यात सांगायचं तर, ‘जेन झी’च्या पैशाचं गणित वरवर पाहता विरोधाभासी वाटतं. विशेषतः शहरी आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेशी जोडलेल्या ‘जेन झी’मध्ये हा बदल अधिक स्पष्टपणे दिसतो. स्मार्टफोन, यूपीआय, डिजिटल पेमेंट, सहज उपलब्ध क्रेडिटची भूमिका यात नक्कीच आहे; पण यामागे केवळ तंत्रज्ञान नाही, तर या पिढीचा पैशाकडे पाहण्याचा आणि जगण्याचा दृष्टिकोनही बदलला आहे. आजचा तरुण उपलब्ध पर्यायांचा वापर कसा करतो आणि आज घेतलेला निर्णय उद्याचे कोणते मार्ग बंद करतो किंवा खुले ठेवतो, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे..‘इन्स्टाग्राम’चे रील वि. खिशातला ‘कॅश-फ्लो’सोशल मीडियावर जे दिसतं, तेच खरं असतं का? ‘इन्स्टाग्राम’च्या जगात फिरणं, खाणं आणि शॉपिंग करणंच तरुणाईचं आयुष्य असतं, असा एक समज आहे; पण प्रत्यक्षात आकडेवारी पूर्णपणे वेगळी कथा सांगते. ‘सॅलरीसे’च्या २०२६ च्या अहवालानुसार, त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरील पगारदार ‘जेन झी’ वापरकर्त्यांच्या ‘यूपीआय’ व्यवहारांमध्ये सर्वांत मोठा वाटा (२०.१%) हा बिल पेमेंट आणि सबस्क्रिप्शनचा होता. त्यानंतर किराणा सामान (१५.७%), वित्तीय सेवा (१२.२%), खरेदी (११.९%) आणि खाद्यपदार्थ (११.५%) असा क्रम लागतो. म्हणजेच, ‘यूपीआय’वर दिसणारं ‘जेन झी’चं आर्थिक चित्र केवळ मौजमजा आणि शॉपिंगपुरतं मर्यादित नाही; रोजच्या गरजा आणि नियमित खर्च त्यात मोठी जागा घेतात; पण याच नाण्याच्या दुसऱ्या बाजूला, ‘किवी’च्या अभ्यासानुसार, पारंपरिक रिटेलच्या तुलनेत ‘जेन झी’चा क्विक-कॉमर्सवरील खर्च जवळपास तिप्पट (२.६ टक्के विरुद्ध ०.८५ टक्के) आहे. एका वेळी मागवलेली इन्स्टंट कॉफी, छोटी ऑनलाइन ऑर्डर किंवा रोजचे लहान-सहान डिजिटल पेमेंट स्वतंत्रपणे पाहिल्यास फार क्षुल्लक वाटतात; पण हेच छोटे खर्च वारंवार झाले, की महिन्याच्या शेवटी त्यांचा एकत्रित परिणाम जाणवू लागतो.डिजिटल व्यवहारांमध्ये पैसे खर्च झाल्याची जाणीव अनेकदा तितकी तीव्र राहत नाही. नवा फोन किंवा मोठी खरेदी लगेच लक्षात येते; पण सबस्क्रिप्शन्स, ऑनलाइन ऑर्डर, बाहेरचं खाणं आणि छोटे डिजिटल पेमेंट यांचा महिनाभराचा एकत्रित परिणाम तितका सहज दिसत नाही. म्हणूनच प्रश्न फक्त किती खर्च केला? हा नाही, तर ‘हा खर्च वारंवार होऊन आपल्या ‘कॅश-फ्लो’वर किती परिणाम करतो?’ हा आहे. इथे ‘बजेटिंग’चं महत्त्वही बदलतं. फक्त महिन्याच्या सुरुवातीला ‘किती खर्च करायचा’ हे ठरवणं पुरेसं नाही. कोणता खर्च एकदाच होतो आणि कोणता खर्च दर महिन्याला पुन्हा येणार आहे, हे समजून घेणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. एखादं सबस्क्रिप्शन, फूड डिलिव्हरी, क्विक-कॉमर्स किंवा छोट्या डिजिटल खरेदींची सवय स्वतंत्रपणे पाहता फार मोठी वाटत नाही; पण तीच सवय दर महिन्याला पुन्हा आली, तर ती उत्पन्नातील कायमचा हिस्सा बनते. म्हणून डिजिटल पेमेंटच्या युगात आर्थिक शिस्त म्हणजे प्रत्येक खर्चावर बंदी घालणं नव्हे. आपल्या पैशाचा प्रवाह नेमका कुठे जातोय आणि त्यातील किती खर्च पुन्हा पुन्हा होतोय, हे दिसणं अधिक महत्त्वाचं आहे..ट्रेंड, अनुभव आणि ओळखहातात लाबुबू कलेक्टिबल्स, लिमिटेड एडिशनचे स्नीकर्स, महागडे गेमिंग कन्सोल किंवा ट्रिप्स... आजची खरेदी ही केवळ ‘गरज’ किंवा ‘हौस’ राहिलेली नाही. ती आता एका ओळखीचा आणि जीवनशैलीचा भाग बनली आहे. ‘मला हे खरंच आवडतं का?’ पेक्षा ‘मी या ट्रेंडचा भाग आहे का?’ हा प्रश्नही कधी कधी खरेदीच्या निर्णयात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. यामध्ये काहीही चुकीचं नाही. एखादा कॉन्सर्ट किंवा ट्रिप आनंद देत असेल, तर त्यावर खर्च करण्यात गैर काहीच नाही. प्रश्न त्या खर्चाचा नसून, तो आपल्या एकूण आर्थिक चित्रात कुठे बसतो, याचा आहे. सोशल मीडिया या समीकरणाला आणखी एक परिमाण देतो. कोणीतरी परदेशात फिरताना ‘इन्स्टाग्राम’वर दिसतं; पण त्यासाठी त्याने क्रेडिट कार्डचा डोंगर उभा केलाय, की पुढच्या महिन्याची ‘एसआयपी’ थांबवली आहे, हे दिसत नाही. त्यामुळे तुलना करताना ‘तो काय घेतोय?’ यापेक्षा ‘त्याच्या आर्थिक परिस्थितीत हे कसं बसतंय?’ हे पाहणं जास्त महत्त्वाचं ठरतं. आजच्या ‘जेन झी’साठी खर्च हा अनेकदा अनुभवाचाही भाग आहे. कॉन्सर्टची तिकीटं, एखादी ट्रिप, आवडत्या कॅफेमध्ये वेळ घालवणं किंवा एखादा छान अनुभव घेणं या गोष्टींचं मूल्य केवळ त्यांच्या किमतीत मोजता येत नाही. मात्र, उत्पन्न वाढताना खर्चाची पातळीही त्याच वेगाने वाढत गेली, तर पगार वाढूनही आर्थिक मोकळीक वाढेलच असं नाही. यालाच ‘लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन’च्या संदर्भात पाहता येतं. पूर्वी परवडणाऱ्या गोष्टींच्या जागी हळूहळू महाग पर्याय येतात आणि प्रत्येक नवा खर्च स्वतंत्रपणे योग्य वाटत असतानाही एकत्रित ‘कॅश-फ्लो’ बदलतो. म्हणून हे घेऊ का?या प्रश्नासोबत ‘हे घेतल्यानंतरही माझ्या पुढच्या काही महिन्यांचे आर्थिक पर्याय खुले राहतील का?’ हा प्रश्न अधिक उपयोगी ठरू शकतो.‘ईएमआय’ : आजची सोय, उद्याची बांधिलकीमोठ्या वस्तू सहज मिळवून देणारी ‘ईएमआय’ नावाची सोय आज सहज उपलब्ध आहे. ‘किवी’च्या अभ्यासानुसार, ‘जेन झी’ क्रेडिट कार्डचा वापर रोजच्या छोट्या व्यवहारांपेक्षा मोठ्या गोष्टींसाठी आणि लांब पल्ल्याच्या हप्त्यांसाठी जास्त करताना दिसते. समजा, पगार ६० हजार रुपये आहे. घरभाडं, ‘एसआयपी’ आणि इतर खर्च जात असताना अचानक १०,००० रुपयांचा नवा ‘ईएमआय’ सुरू झाला. म्हणजे उत्पन्नाचा १७ टक्के हिस्सा आधीच बांधील होतो. हप्ता परवडतो म्हणून खरेदी पूर्णपणे परवडतेच असं नाही. कारण ‘ईएमआय’चा प्रश्न फक्त हप्त्याच्या रकमेशी संबंधित नसतो; तो पुढील काही महिन्यांच्या ‘कॅश-फ्लो’शी संबंधित असतो. आजची खरेदी भविष्यात करिअर बदलताना, शहर बदलताना किंवा नोकरीतील बदलाला सामोरं जाताना आर्थिक लवचिकता किती कमी करू शकते, याचाही विचार करावा लागतो. आज घेतलेल्या खरेदीची बांधिलकी उद्याच्या उत्पन्नातील किती हिस्सा आधीच ठरवून टाकते, हे महत्त्वाचं आहे. म्हणून हप्ता किती आहे? या प्रश्नासोबत हा हप्ता किती काळ माझ्या उत्पन्नाचा हिस्सा राहणार आहे? हा प्रश्न विचारणंही गरजेचं आहे..आज ‘कॉन्सर्ट’; उद्या ‘रिटायरमेंट’एका बाजूला पार्टी आणि ट्रेक, तर दुसरी बाजूला निवृत्तीबद्दलचा गंभीर विचार... अशी ही नवी मनस्थिती आहे. ‘ॲक्सिस मॅक्स लाइफ इन्शुरन्स’च्या ‘आयरिस ६.० (२०२६)’ अभ्यासानुसार, शहरी भारतातील १० पैकी सात भारतीयांना, आर्थिक गरजा भागल्या, तर ५८-६० वर्षे पारंपरिक वयाआधी निवृत्त व्हायचं आहे. त्याच अभ्यासानुसार, शहरी भारतीयांमध्ये निवृत्तीसाठी बचत सुरू करण्याचं सरासरी वय ३१ वर्षं आहे, तर ‘जेन झी’मध्ये ते २९ वर्षं आहे. तसेच ६२ टक्के ‘जेन झी’ प्रतिसादकर्त्यांनी आधीच निवृत्तीसाठी गुंतवणूक सुरू केल्याचं दिसतं. इथे ‘फायर’ (फायनान्शियल इंडिपेन्डन्स, रिटायर अर्ली) ही संकल्पना चर्चेत येते; पण निवृत्तीसाठी गुंतवणूक करणं आणि लवकर निवृत्तीचं उद्दिष्ट ठेवून वाटचाल करणं यात फरक आहे.समजा, दरमहा फक्त ३,००० रुपये १० टक्के वार्षिक परतावा गृहित धरून २० वर्षांसाठी नियमित गुंतवले, तर ती रक्कम सुमारे २२.८ लाख होऊ शकते; पण तोच काळ ३० वर्षे केला, तर तीच रक्कम सुमारे ६७.८ लाख होऊ शकते. (हे उदाहरण केवळ संकल्पना स्पष्ट करण्यासाठी आहे; प्रत्यक्ष परतावा बाजारातील कामगिरीनुसार बदलू शकतो.) याचा अर्थ, गुंतवणुकीत रकमेइतकाच ‘वेळ’ हा मोठा घटक असतो. करिअरच्या सुरुवातीला गुंतवणुकीची रक्कम छोटी वाटू शकते; पण दीर्घकाळात कम्पाउंडिंगमुळे तिचापरिणाम वाढत जातो. याचा अर्थ आजचं आयुष्य थांबवणं असा नाही. कॉन्सर्टची तिकीटं आणि ‘एसआयपी’ यांच्यात शत्रुत्व असण्याची गरज नाही. फरक एवढाच, की आजचा खर्च अनुभव देतो, तर गुंतवणूक भविष्यातील पर्याय निर्माण करण्यासाठी काम करते. प्रश्न आहे तो दोन्हींसाठी उत्पन्नात आर्थिक जागा कशी तयार करायची, याचा..पगार वाढतोय; पण मोकळीक किती?‘डेलॉइट’च्या २०२६ च्या अहवालानुसार, भारतातील ५४ टक्के ‘जेन झी’ प्रतिसादकर्त्यांनी आर्थिक दबावामुळे आयुष्यातील मोठे निर्णय लांबणीवर ढकलले आहेत, तर ६० टकक्यांहून अधिक ‘जेन झी’ आणि मिलेनिअल्सनी घर परवडण्याची क्षमता त्यांच्या करिअरविषयक निर्णयांवर परिणाम करत असल्याचं सांगितलं. समजा, तुम्हाला १५ हजार रुपयांची पगारवाढ मिळाली. पण त्याच वेळी नव्या नोकरीच्या ठिकाणी जाण्यासाठी १० हजार रुपये जादा भाडं आणि ट्रॅव्हलिंगचा खर्च वाढला, तर कागदावरची पगारवाढ आणि प्रत्यक्ष खिशातली मोकळीक यात जमीन-अस्मानाचा फरक पडू शकतो. म्हणूनच पगार किती वाढतोय यापेक्षा, त्या पगारातून प्रत्यक्षात किती आर्थिक मोकळीक उरते? हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. आजच्या तरुणांसाठी करिअरचा निर्णय आणि आर्थिक निर्णय यांच्यातील संबंध त्यामुळे अधिक स्पष्ट होत आहे. जास्त पगाराची नोकरी त्याचबरोबर जास्त भाडं, मोठा प्रवास किंवा जीवनशैलीतील इतर स्थिर खर्च घेऊन येत असेल, तर त्या पगारवाढीचा प्रत्यक्ष फायदा वेगळा असू शकतो. उलट, कमी स्थिर खर्च असलेली नोकरी काही वेळा महिन्याच्या शेवटी अधिक ‘कॅश-फ्लो’ उपलब्ध करून देऊ शकते. म्हणजे करिअरचा निर्णय हा फक्त ‘सीटीसी’चा निर्णय राहिलेला नाही; तो जीवनशैली आणि आर्थिक लवचिकतेचाही निर्णय आहे. याशिवाय, ‘एआय’च्या या युगात स्वतःच्या शिक्षणावर आणि कौशल्यांवर केलेली गुंतवणूक भविष्यातील कमाईची क्षमता वाढवण्यासाठी महत्त्वाची ठरू शकते. ती भविष्यातील पगाराची हमी नसली, तरी बदलत्या कामाच्या जगात स्वतःची कमाईची क्षमता टिकवण्यासाठी ती महत्त्वाची ठरू शकते.आजचा रुपया आणि उद्याचे पर्यायकॉफी असो, कॉन्सर्ट असो, ट्रिप असो किंवा ‘एसआयपी’; प्रत्येक निर्णय स्वतःच्या जागी योग्य वाटू शकतो. मात्र, हे सर्व निर्णय एकाच उत्पन्नातून घेतले जातात. म्हणून प्रश्न ‘खर्च करायचा की गुंतवणूक करायची?’ एवढाच नाही. त्याऐवजी ‘आजच्या खर्चानंतर उद्यासाठी किती जागा उरते?’ हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे. आर्थिक नियोजन म्हणजे प्रत्येक आवड टाळणं नव्हे. आर्थिक लवचिकता म्हणजे सर्वच खर्च टाळणे नव्हे; तर अचानक एखादी गरज निर्माण झाली, करिअर बदलण्याची वेळ आली किंवा नवी संधी समोर आली, तरी स्वतःकडे निवडीचे पर्याय खुले ठेवण्याची क्षमता. ‘जेन झी’समोरचं नवं आर्थिक गणित कदाचित याच संतुलनाचं आहे. आजच्या आयुष्याचा आनंद घेताना उद्याची निवड गमवायची नाही. प्रत्येक खर्च चुकीचा नसतो आणि प्रत्येक गुंतवणूक योग्य नसते. महत्त्वाचं असतं ते म्हणजे आपल्या उत्पन्नाच्या मर्यादेत आजच्या इच्छा आणि उद्याच्या गरजा यांच्यात स्वतःसाठी योग्य जागा निर्माण करणं आणि त्याचं संतुलन साधणं!.माहितीच्या महापुरातून योग्य निर्णयाचे आव्हानआज एका क्लिकवर ‘फायनान्शियल इन्फ्लुएन्सर्स’चे व्हिडिओ, स्टॉक मार्केटच्या टिप्स आणि ‘एसआयपी’चे सल्ले मिळतात. पण ‘सेबी’ आणि ‘कांतार’च्या २०२५च्या अभ्यासानुसार, ६३ टक्के कुटुंबांना किमान एका सिक्युरिटीज मार्केट योजनेची माहिती होती. मात्र, प्रत्यक्ष सहभाग ९.५ टक्के इतकाच होता. ‘जेन झी’ कुटुंबांपैकी ७९ टक्के कुटुंबांनी भांडवल सुरक्षित ठेवण्याला प्राधान्य दिलं. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते - माहिती मिळवणं आणि त्या माहितीवर निर्णय घेणं या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. समजा, एखादा फायनान्स क्रिएटर दर महिन्याला ५,००० रुपयांची ‘एसआयपी’ करण्याचा सल्ला देतो. एखाद्यासाठी ती सहजशक्य असलेली रक्कम असेल; पण दुसऱ्या तरुणावर शिक्षणाचं कर्ज, क्रेडिट-कार्ड बिल किंवा घरची जबाबदारी असेल, तर त्याच निर्णयाचा अर्थ वेगळा असू शकतो. म्हणून आर्थिक कंटेंट पाहणं ही सुरुवात आहे; निर्णय घेण्यापूर्वी स्वतःची परिस्थिती समजून घेणं त्याहून महत्त्वाचं आहे. उत्पन्न, कर्ज, इमर्जन्सी फंड, विमा, भविष्यातील मोठे खर्च आणि गुंतवणुकीचा कालावधी, या सर्व बाबींचा विचार करावा लागतो. ‘एसआयपी’ म्हणजे काय हे माहीत असणं, ही आर्थिक जागरूकतेची सुरुवात आहे; पण स्वतःच्या परिस्थितीनुसार निर्णय घेणं म्हणजे आर्थिक विवेक. माहितीच्या या महापुरात ‘जेन झी’समोरचं खरं आव्हान माहिती मिळवण्याचं नसून, माहितीतून योग्य काय निवडायचं हे ठरवण्याचं आहे.(लेखिका चार्टर्ड अकाउंटंट - सीए आहेत. ८३०८२२७८१२).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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