भारतासह जगातील दहा देशांमध्ये तरुणांनी सरकारविरोधात आंदोलन केले आहे. भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महागाई, शिक्षण आणि आरोग्याच्या सोयींमधील त्रुटी, तसेच सरकारी निर्णयांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव यांसारख्या कारणांमुळे तरुण रस्त्यावर उतरले आहेत. काही देशांमध्ये सरकारांना आपले निर्णय मागे घ्यावे लागले, तर काही ठिकाणी सत्ताही बदलली. मात्र, सरकार बदलले किंवा एखादा निर्णय मागे घेतला म्हणजे तरुणांचे मूळ प्रश्न सुटले, असे नाही. मग या आंदोलनांमागची समान कारणे कोणती आहेत आणि त्यातून नेमका किती बदल झाला?तरुणांची नाराजी समजून घेणे महत्त्वाचेGen-Z म्हणजे साधारणपणे १९९७ ते २०१२ या काळात जन्मलेली पिढी. ही पिढी इंटरनेट, मोबाईल आणि समाजमाध्यमांच्या काळात वाढली आहे. त्यामुळे माहिती मिळवणे आणि आपले मत मांडणे त्यांच्यासाठी तुलनेने सोपे झाले आहे. मात्र, या पिढीसमोर शिक्षण, नोकरी, वाढता खर्च, पैशांची असुरक्षितता आणि भविष्यातील संधी यांसारखे प्रश्नही आहेत.जगभरात अलीकडे झालेल्या आंदोलनांची कारणे प्रत्येक देशात वेगवेगळी होती. कुठे कर वाढवण्याला विरोध होता, तर कुठे भ्रष्टाचाराचा मुद्दा होता. काही देशांत शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे लोक रस्त्यावर उतरले. या सर्व आंदोलनांचे नेतृत्व फक्त Gen-Z नेच केले, असे म्हणता येणार नाही. मात्र, अनेक देशांत तरुणांचा सहभाग आणि त्यांची भूमिका महत्त्वाची होती..भारतापासून बांगलादेशापर्यंत आंदोलनांची सुरुवातभारतात NEET-UG २०२६ परीक्षेतील कथित पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांच्या आरोपांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी पसरली. या प्रकरणी शिक्षण मंत्रालयाच्या तक्रारीनंतर केंद्रीय अन्वेषण विभागाने गुन्हा दाखल केला. विद्यार्थ्यांनी आंदोलनातून शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. २५ जुलै २०२६ रोजी त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आला. यानंतर मतदारयादीतील बदलांविरोधातही आंदोलने झाली.बांगलादेशात २०२४ मध्ये झालेले आंदोलन सुरुवातीला सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाच्या विरोधात होते. विद्यार्थ्यांनी आरक्षण व्यवस्थेत बदल करण्याची मागणी केली. पुढे या आंदोलनाने व्यापक सरकारविरोधी स्वरूप घेतले. अखेर तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांना देश सोडावा लागला. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाच्या अहवालानुसार, १५ जुलै ते ५ ऑगस्ट २०२४ या काळात १,४०० पर्यंत लोकांचा मृत्यू झाला असण्याची शक्यता आहे. हा संयुक्त राष्ट्रांचा अंदाज आहे; मृतांची अंतिम अधिकृत संख्या नाही..नेपाळ आणि केनियात भ्रष्टाचाराविरोधात आवाजनेपाळमध्ये सप्टेंबर २०२५ मध्ये सरकारने २६ समाजमाध्यमांवर बंदी घालण्याची घोषणा केली. या निर्णयाविरोधात तरुण रस्त्यावर उतरले. मात्र, त्यांची नाराजी केवळ समाजमाध्यमांवरील बंदीमुळे नव्हती. भ्रष्टाचार, घराणेशाही आणि सरकारी कामकाजात पारदर्शकतेचा अभाव हेही त्यांच्या नाराजीचे महत्त्वाचे मुद्दे होते. ८ सप्टेंबर रोजी झालेल्या आंदोलनात पोलिसांच्या कारवाईत किमान १९ जणांचा मृत्यू झाला, तर ३०० हून अधिक जण जखमी झाले, अशी नोंद ह्युमन राइट्स वॉचने केली आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पुढे पंतप्रधानांना पद सोडावे लागले.केनियात २०२४ मध्ये सरकारच्या वित्त विधेयकातील कर वाढवण्याच्या प्रस्तावांविरोधात तरुणांनी आंदोलन केले. या विधेयकातून सुमारे २.७ अब्ज डॉलरचा अतिरिक्त कर जमा करण्याची योजना होती. कर वाढल्यास सामान्य नागरिकांवर होणारा परिणाम आणि सरकारच्या आर्थिक धोरणांबद्दलची नाराजी यामुळे आंदोलन तीव्र झाले. अखेर सरकारने हे वित्त विधेयक मागे घेतले.ACLED या संस्थेच्या नोंदीनुसार, जानेवारी ते नोव्हेंबर २०२४ या काळात केनियात १,८६६ निदर्शने झाली. त्यापैकी १४ टक्के निदर्शने Gen-Z आंदोलनाशी संबंधित होती. मात्र, ही सर्व निदर्शने तरुणांनीच केली नव्हती. शिक्षक, आरोग्य कर्मचारी आणि इतर गटांनीही स्वतंत्रपणे आंदोलने केली होती. सुरक्षा दलांच्या कारवाईत ४४ जणांचा मृत्यू झाल्याची नोंद ACLED ने केली आहे..इंडोनेशिया आणि मादागास्करमध्ये सत्तेला आव्हानइंडोनेशियात २०२५ मध्ये खासदारांना मिळणारे घरभाडे भत्ते आणि इतर सुविधांवरून आंदोलन सुरू झाले. सामान्य नागरिक आर्थिक अडचणींचा सामना करत असताना लोकप्रतिनिधींवर होणारा खर्च आंदोलनकर्त्यांच्या नाराजीचे कारण ठरला. पोलिसांच्या कारवाईदरम्यान पोलिसांच्या वाहनाची धडक बसून एका मोटारसायकल टॅक्सी चालकाचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर आंदोलन अधिक तीव्र झाले. खासदारांना मिळणारे लाभ कमी करण्यास राजकीय पक्षांनी सहमती दर्शवली असल्याचे राष्ट्राध्यक्षांनी सांगितले.मादागास्करमध्ये २०२५ मध्ये पाणी आणि वीजपुरवठ्याच्या समस्यांमुळे आंदोलन सुरू झाले. भ्रष्टाचार आणि सरकारी सेवांमधील त्रुटींविरोधातही नागरिकांनी आवाज उठवला. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्राध्यक्षांनी सरकार बरखास्त केले. त्यानंतर लष्करातील एका तुकडीने सत्ता ताब्यात घेतली आणि राष्ट्राध्यक्ष अँड्री राजोएलिना देशाबाहेर गेले. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने या आंदोलनादरम्यान २२ जणांचा मृत्यू आणि १०० हून अधिक जण जखमी झाल्याची नोंद केली होती. मात्र, सरकारने मृत्यूंच्या या आकड्याला विरोध केला होता..मोरोक्को, पेरू आणि फिलिपिन्समधील वेगवेगळे प्रश्नमोरोक्कोमध्ये २०२५ मध्ये GenZ212 या तरुणांच्या गटाने आरोग्य आणि शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटींविरोधात आंदोलन केले. सरकारी रुग्णालयांमध्ये पुरेशा सुविधा नसणे आणि शिक्षण व्यवस्थेतील अडचणी हे आंदोलनाचे प्रमुख मुद्दे होते. या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर एका सरकारी रुग्णालयात प्रसूतीदरम्यान आठ महिलांचा मृत्यू झाल्याची घटना महत्त्वाची ठरली. मोठ्या क्रीडा प्रकल्पांवर मोठा खर्च केला जात असताना आरोग्य आणि शिक्षणासाठी मात्र पुरेसा निधी दिला जात नसल्याचा मुद्दाही आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला. सरकारने आरोग्य आणि शिक्षणासाठीच्या अर्थसंकल्पात वाढ करण्यास सहमती दर्शवली. मात्र, या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होते का आणि त्यातून किती बदल होतो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.पेरूमध्ये २०२५ मध्ये निवृत्तीवेतन व्यवस्थेतील बदलांविरोधात तरुणांनी आंदोलन केले. यासोबतच भ्रष्टाचार, वाढती असुरक्षितता आणि आर्थिक अडचणी हे मुद्देही आंदोलनात पुढे आले. जनतेच्या विरोधानंतर संसदेने निवृत्तीवेतन व्यवस्थेतील वादग्रस्त बदल मागे घेतले. तरीही आंदोलन थांबले नाही. या आंदोलनात सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रातील लोकही सहभागी झाले होते. यावरून एखादा निर्णय मागे घेतला तरी लोकांमधील नाराजी लगेच संपत नाही, हे दिसून येते.फिलिपिन्समध्ये पूरनियंत्रण प्रकल्पांमधील कथित भ्रष्टाचाराविरोधात मोठी निदर्शने झाली. हजारो प्रकल्प निकृष्ट दर्जाचे होते, अपूर्ण राहिले किंवा प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नव्हते, असे आरोप करण्यात आले. त्यामुळे सरकारी पैसा कसा खर्च केला जातो आणि सरकारी कामकाजात किती पारदर्शकता आहे, यावर चर्चा सुरू झाली. या आंदोलनात तरुणांसोबत चर्चशी संबंधित गट, शेतकरी, आरोग्य कर्मचारी आणि शिक्षकही सहभागी झाले होते. त्यामुळे हे आंदोलन केवळ Gen-Z तरुणांपुरते मर्यादित नव्हते. .फ्रान्समध्ये शिक्षण आणि सार्वजनिक सेवांचा प्रश्नफ्रान्समध्ये २०२६ मध्ये विद्यार्थ्यांनी शाळांमधील शिक्षकांची कमतरता, वर्गांमधील गर्दी आणि शाळांच्या इमारती व इतर सुविधांबाबत आंदोलन सुरू केले. पुढे शिक्षण व्यवस्थेतील अडचणींसोबतच वाढता जीवनखर्च आणि सार्वजनिक सेवांवरील खर्च हे मुद्देही आंदोलनात मांडले जाऊ लागले. ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी नियोजित २२० मोर्चांसाठी ७० हजार सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते. सरकारने शिक्षकांची भरती आणि शाळांमधील सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत काही प्रस्ताव मांडले. मात्र, प्रस्ताव मांडणे आणि त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. या आंदोलनात विद्यार्थ्यांसोबत इतर गटांचाही सहभाग वाढला..UPI MDR Charge: UPI पेमेंटवर चार्ज लागू झाला तरी हे 6 UPI व्यवहार फ्री! एक रुपयाही चार्ज नाही; जाणून घ्या कोणते.आंदोलनांमागे समान असंतोष; पण उपाय वेगवेगळेया दहा देशांतील आंदोलनांचा विचार केला, तर त्यामागे काही समान कारणे दिसतात. बेरोजगारी, महागाई, पैशांची असुरक्षितता, भ्रष्टाचार, सरकारी सेवांची खराब स्थिती आणि सरकारने जनतेला उत्तर देण्याची अपेक्षा ही त्यातील प्रमुख कारणे आहेत. तरुणांना केवळ आश्वासने नको आहेत. त्यांच्या रोजच्या आयुष्यावर परिणाम करणाऱ्या प्रश्नांवर सरकारने ठोस निर्णय घ्यावेत, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.या आंदोलनांमध्ये लोकांना एकत्र आणण्यासाठी आणि माहिती पोहोचवण्यासाठी समाजमाध्यमांची महत्त्वाची भूमिका होती. मात्र, सर्वच आंदोलनांचे मूळ कारण समाजमाध्यमे नव्हती. नेपाळमध्ये समाजमाध्यमांवरील बंदीमुळे आंदोलनाला सुरुवात झाली. तर इतर देशांमध्ये आंदोलनाचे नियोजन आणि समन्वय साधण्यासाठी त्यांचा वापर करण्यात आला.या आंदोलनांचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांना एकच नेता नव्हता. अनेक ठिकाणी तरुणांनी कोणत्याही एका नेत्याच्या नेतृत्वाखाली नव्हे, तर एकत्र येऊन आंदोलन केले. त्यामुळे मोठ्या संख्येने तरुणांना त्यात सहभागी होता आले. मात्र, अशा आंदोलनांमध्ये सर्वांच्या मागण्या एकत्र मांडणे, सरकारशी चर्चा करणे आणि आंदोलनानंतर झालेले बदल टिकवून ठेवणे कठीण ठरू शकते..Premium|Indian Religions : भारतातून आग्नेय-आशियात हिंदू आणि बौद्ध धर्म कसे पोहोचले?.सत्ताबदल पुरेसा नाही; बदल टिकणे महत्त्वाचेकाही देशांत सरकारे बदलली, काही ठिकाणी सरकारने आपले निर्णय मागे घेतले, तर काही सरकारांनी सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, या घटनांमधून एक गोष्ट स्पष्ट होते की आंदोलन संपले म्हणजे प्रश्नही सुटले असे नाही. भ्रष्टाचार रोखणे, रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्था सुधारणे, सरकारी पैशांचा योग्य वापर करणे आणि सरकारने आपल्या कामाचा हिशेब जनतेला देणे, यांसाठी दीर्घकाळ प्रयत्न करावे लागतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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