Premium|Gen Z Women : जेन झी मुलींची पैशाकडे पाहण्याची दृष्टी बदलतेय; आर्थिक स्वावलंबनाचा नवा प्रवास

डॉ. प्रज्वल वडेट्टीवार- prajwal.wadettiwar@sse.ac.in साधारणपणे ‘जेन झी’ पिढी आज शिक्षण, करिअर आणि आर्थिक स्वावलंबनाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आहे. या पिढीबद्दल बोलताना जीवनशैली, सोशल मीडिया किंवा खर्चाच्या सवयी यांची चर्चा पटकन होते; पण त्यापलीकडे एक अधिक रंजक बदल घडतो आहे. या पिढीसाठी पैशाचा अर्थच हळूहळू बदलतो आहे. विशेषतः या पिढीतील मुलींचा आर्थिक व्यवहारांतील सहभाग, पैशाकडे बघण्याची दृष्टी अर्थव्यवस्थेला नवी ताकद देणारी वाटते.माझ्या बहिणीच्या मुलीला तिच्या मैत्रिणींशी बोलताना ऐकलं, ‘‘ओके गर्ल, वी एट इट!’’ मुद्दा डान्सच्या स्पर्धेत जिंकलेल्या ट्रॉफीचा होता; पण संवाद, शब्द आणि आत्मविश्वास पाहता जणू एखादी उच्चस्तरीय बिझनेस मीटिंगच सुरू आहे, असं वाटत होतं. साधारणपणे १९९७ ते २०१२ दरम्यान जन्मलेली ‘जेन झी’ पिढी आज शिक्षण, करिअर आणि आर्थिक स्वावलंबनाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आहे. या पिढीबद्दल बोलताना जीवनशैली, सोशल मीडिया किंवा खर्चाच्या सवयी यांची चर्चा पटकन होते; पण त्यापलीकडे एक अधिक रंजक बदल घडतो आहे. या पिढीसाठी पैशाचा अर्थच हळूहळू बदलतो आहे. विशेषतः या पिढीतील मुलींचा आर्थिक व्यवहारांतील सहभाग, पैशाकडे बघण्याची दृष्टी अर्थव्यवस्थेला नवी ताकद देणारी वाटते. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत महिलांचा सहभाग वाढतो आहे. एका अभ्यास अहवालानुसार, १५ वर्षे आणि त्यावरील महिलांचा श्रमशक्ती सहभाग दर २०१७ मधील २३.३ टक्क्यांवरून २०२५ मध्ये ४० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. अर्थात, श्रमशक्तीमध्ये येणं म्हणजे पूर्ण आर्थिक स्वातंत्र्य नव्हे. कमाई करणं ही सुरुवात आहे. त्या कमाईवर निर्णय घेता येणं, ती जपता येणं आणि तिच्यातून पुढचे पर्याय निर्माण करता येणं, हा त्याचा पुढचा भाग आहे. आणि याच ठिकाणी ‘जेन झी’ मुलींची गोष्ट अधिक रंजक होते..खर्च हीसुद्धा आर्थिक निवडपैसा म्हणजे फक्त खर्च करण्याची क्षमता? पहिला पगार हातात आला, की त्याचं काय करायचं? कुणी स्वतःसाठी काहीतरी घेईल. कुणी घरात पैसे देईल. कुणी पुढच्या शिक्षणासाठी बाजूला ठेवेल. कुणी महिन्याच्या शेवटी मित्र-मैत्रिणींसोबत ट्रिप ठरवेल. यातलं काहीच चुकीचं किंवा आर्थिकदृष्ट्या कमी महत्त्वाचं नाही. कारण खर्च हीसुद्धा आर्थिक निवड आहे. आजची ‘जेन झी’मधील मुलगी किंमत, उत्पादनाची गुणवत्ता, इतर ग्राहकांचे अभिप्राय, खरेदीतील सोय आणि खरेदीनंतर मिळणारा अनुभव यांची तुलना करून खरेदी करू शकते. आरोग्य, तंदुरुस्ती, शिक्षण, तंत्रज्ञान किंवा प्रवास यापैकी कशावर खर्च करायचा, यातून तिच्या प्राधान्यक्रमांचाही अंदाज येतो. एका मुलीने घेतलेल्या निर्णयाने बाजार बदलत नाही; पण लाखो तरुण एकाच दिशेने निवडी करू लागले, तर त्यातून मागणीत बदल होतो. कंपन्यांना नवी उत्पादने बाजारात आणावी लागतात, सेवांमध्ये बदल करावे लागतात आणि ग्राहकांच्या बदलत्या गरजा व अपेक्षा समजून घ्याव्या लागतात. ‘जेन झी’च्या पैशाची गोष्ट केवळ ‘मी काय खरेदी करते?’ इथे थांबत नाही, ‘माझ्या पैशांचं पुढे काय होऊ शकतं?’ असा प्रश्न त्यांना पडतो. या बदलाचं सर्वांत स्पष्ट उदाहरण गुंतवणुकीत दिसतं. गुंतवणूक म्हटलं, की पूर्वी ती आयुष्याच्या थोड्या पुढच्या टप्प्यावरची गोष्ट वाटायची. नोकरी स्थिर झाली, उत्पन्न वाढलं, संसार सुरू झाला, की मग गुंतवणूक. आज मात्र, या समीकरणात एक महत्त्वाची गोष्ट बदलताना दिसते आहे, गुंतवणूक सुरू करण्याचं वय.लवकर सुरुवात आणि सातत्य‘ॲम्फी’ आणि ‘क्रिसिल इंटेलिजन्स’च्या महिला गुंतवणूकदार अहवालानुसार, १८ ते २४ वर्षे वयोगटातील महिला गुंतवणूकदारांचा ‘एसआयपी’मधील निव्वळ गुंतवणुकीचा प्रवाह आर्थिक वर्ष २०२१ मधील ४५ कोटी रुपयांवरून आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये २६३८ कोटी रुपयांवर पोहोचला. म्हणजे जवळपास ६० पट वाढ. या आकड्यातील २६३८ कोटी रुपयांची रक्कम लक्ष वेधून घेते. आर्थिकदृष्ट्या त्याहून महत्त्वाची गोष्ट आहे ती म्हणजे गुंतवणुकीला सुरुवात करण्याचं वय. बाविसाव्या वर्षी सुरू केलेली गुंतवणूक आणि बत्तीसाव्या वर्षी सुरू केलेली गुंतवणूक यांच्यात केवळ दहा वर्षांचं अंतर नसतं. पैशाला वाढण्यासाठी मिळणारा कालावधीही वेगळा असतो. म्हणून सुरुवातीची रक्कम लहान असली, तरी लवकर सुरुवात आणि सातत्य यांना वेगळं महत्त्व मिळतं. ‘महिन्याच्या शेवटी उरलं तर बचत करेन’ यापासून ‘महिन्याच्या सुरुवातीलाच काही भाग भविष्यासाठी ठेवेन’ हा बदल छोटा नाही. ‘सेबी’च्या गुंतवणूकदार सर्वेक्षणानुसार, रोखे बाजारातील योजनांची माहिती असण्याचं प्रमाण ‘जेन झी’मध्ये ६६ टक्के आहे, जे मिलेनियल्समधील ६२ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. ही जागरूकता पुरुषांमध्ये ६६ टक्के आणि महिलांमध्ये ५८ टक्के आहे. ‘जेन झी’मधील मुलींसाठी पुढची पायरी केवळ आर्थिक सेवांचा लाभ घेण्याची संधी नव्हे, तर आर्थिक क्षमता विकसित करण्याची आहे..Premium|Study Room : १२ कोटी भाविक, ३४ हजार कोटींचा निधी; कुंभमेळा नाशिकचा चेहरामोहरा बदलणार का?.आर्थिक ओळख लवकरपैशाचं व्यवस्थापन बदलत असताना आर्थिक ओळखीचाही अर्थ बदलतो आहे. नीती आयोगाच्या महिला उद्योजकता मंच, ट्रान्सयुनियन सिबिल आणि मायक्रोसेव्ह कन्सल्टिंग यांच्या २०२५च्या संयुक्त अहवालानुसार, २०२४ मध्ये स्वतःची पतविषयक नोंद तपासणाऱ्या ‘जेन झी’मधील महिलांच्या संख्येत एका वर्षात ५६ टक्क्यांची वाढ झाली. स्वतःची पतविषयक नोंद तपासणाऱ्या महिलांमध्ये ‘जेन झी’चा वाटा २२ टक्के होता. हा आकडा ‘जेन झी’मधील मुली जास्त कर्ज घेत आहेत, असं सांगत नाही. तो वेगळ्या बदलाकडे बोट दाखवतो, स्वतःच्या क्रेडिट प्रोफाइलकडे लक्ष देण्याकडे. कदाचित आधी एखाद्या तरुणीची आर्थिक ओळख तिच्या पहिल्या पगाराच्या खात्यापासून सुरू होत असेल. आता त्या ओळखीत बँक खात्यासोबत डिजिटल व्यवहार, एसआयपी, क्रेडिट हिस्टरी आणि आर्थिक उद्दिष्टेही तुलनेने लवकर येऊ शकतात. म्हणजे मोठी संपत्ती निर्माण होण्याआधीच आर्थिक ओळख तयार होण्याची प्रक्रिया सुरू होते आणि ही गोष्ट महत्त्वाची आहे. कारण भविष्यातील आर्थिक पर्याय फक्त आजच्या उत्पन्नावर ठरत नाहीत. आज घेतलेल्या आर्थिक निर्णयांच्या गुणवत्तेवरही ते अवलंबून असतात.खरी ताकद कुठे आहे?या आकड्यांकडे वेगवेगळं पाहिलं, तर वेगवेगळ्या गोष्टी दिसतात. एका ठिकाणी ‘जेन झी’मधील मुलगी ग्राहक आहे. दुसरीकडे ती ‘एसआयपी’ सुरू करते. कुठेतरी स्वतःचा ‘सिबिल स्कोअर’ तपासते. कुठेतरी बिझनेस सुरू करण्याचा विचार करते; पण हे सगळं एकत्र पाहिलं की एक वेगळी गोष्ट लक्षात येते. तिचं पैशाशी असलेलं नातं विस्तारत आहे. पैसा कमवायचा, खर्च करायचा. थोडा बाजूला ठेवायच, गुंतवायचा. स्वतःचा आर्थिक इतिहास समजून घ्यायचा. शक्य असेल, तर त्यातून नवी कमाई, व्यवसाय किंवा मालमत्ता निर्माण करायची. प्रत्येक ‘जेन झी’ मुलगी हा संपूर्ण प्रवास करेलच असं नाही. शहर आणि गाव, शिक्षण, कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती आणि उपलब्ध संधी यांमुळे अनुभव वेगळे असणारच. म्हणून या पिढीला आजच ‘भारताची सर्वांत मोठी आर्थिक ताकद’ म्हणणं घाईचं ठरेल; पण तिची ताकद दुसरीकडे आहे. म्हणूनच ‘जेन झी’ मुलींच्या आर्थिक बदलाचा सर्वांत योग्य प्रश्न ‘त्या किती खर्च करतात?’ हा नाही. प्रश्न आहे, ‘त्या आपल्या पैशाला कुठे घेऊन जात आहेत?’ आणि सुरुवातीला ऐकलेलं ‘‘ओके गर्ल, वी एट इट!’’ आठवतं. आज ते डान्सच्या ट्रॉफीबद्दल असेल. उद्या पहिल्या पगाराबद्दल, पहिल्या ‘एसआयपी’बद्दल किंवा स्वतःच्या बिझनेसबद्दलही असू शकतं. ‘जेन झी’च्या भाषेत, ‘वी एट इट’ म्हणजे, भारीच करून दाखवलं! आर्थिक भाषेत सांगायचं, तर कमाईपासून पर्यायांकडे आणि पर्यायांपासून मालकीकडे जाणाऱ्या प्रवासाची ही कदाचित फक्त सुरुवात आहे.(लेखिका सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये सहायक प्राध्यापक आहेत. ८८००५०१४८३).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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