Premium|Gen Z freedom debate : ‘जेन झी’ना मुक्त जगू द्या!

विठ्ठल काळे - mailvitthalkale@gmail.com‘जेन झी’कडून राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक इत्यादी विविध पातळ्यांवर बदलाची अपेक्षा केली जात आहे; पण त्यांच्यावरील ओझं आपण कमी केलं पाहिजे. त्यांना मुक्त जगू दिलं पाहिजे... ते या मुक्तपणातूनच नवीन समाज निर्माण करतील.डार्विनच्या उत्क्रांतीच्या नियमाला मनुष्यप्राणी अपवाद नाही. पिढी दर पिढी मनुष्य उत्क्रांत होत चालला आहे आणि ही उत्क्रांत होण्याची प्रक्रिया चालूच राहणार आहे. म्हणूनच प्रत्येक पिढीला येणारी नवीन पिढी ही आपल्यापेक्षा वेगळी वाटते ती याचसाठी असेल. (खरं तर प्रत्येक जुन्या पिढीला, नवीन पिढी ही वाया गेलेली, बिनकामाची वाटते आणि हे पूर्वापारपासून सुरू आहे.) जुनी पिढी नव्या पिढीकडून बऱ्याच अपेक्षा ठेवून असते; परंतु आताच्या जेन झी (GenaZ) पिढीकडून आधीच्या पिढ्यांनी जरा जास्तच अपेक्षा ठेवल्या आहेत, असं वाटत नाही का? सगळं काही त्यांच्या शिरावर आणून ठेवलं आहे. क्रांती करतील, तर तेच करतील... बदल घडवून आणतील, तर तेच आणतील अशा मोठमोठ्या जबाबदाऱ्या त्यांच्यावर टाकून आधीच्या पिढ्या निश्चिंत आहेत. जबाबदाऱ्या असल्याच पाहिजे; परंतु आवाक्याच्या बाहेरच्या जबाबदाऱ्यांचं ‘ओझं’ होतं. जबाबदाऱ्यांच्या ओझ्याखाली पिढी दबून जाते. मग अशी दबलेली पिढी किती मोकळेपणाने काम करू शकेल? .Premium|Passsover festival history : स्वातंत्र्य हीच मानवाची आदिम प्रेरणा.‘जेन झी’ म्हणजे जणू काही अवतारच! ते येतील आणि त्यांचं कार्य करून जातील. आपल्या अपयशाचं, चुकांचं गाठोडं त्यांच्या हातात द्यायचं आणि त्यांनी ते बिनातक्रार आपल्या शिरावर वाहायचं, अशी अवाजवी अपेक्षा करत राहायचं?‘जेन झी’कडून राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अशा विविध पातळ्यांवर बदलाची अपेक्षा केली जात आहे. या सगळ्याच स्तरावर त्यांची लढण्याची अपेक्षा असो किंवा नसो, कदाचित ही क्षमता त्यांच्यात असेलही; पण या सर्व स्तरावरील जबाबदाऱ्या त्यांच्यावरच का? त्यांच्या पिढीमध्ये आपल्या ध्येयाकडे जाण्याची जी एक जीवघेणी स्पर्धा आहे ती कमी आहे की काय म्हणून आपण ही जबाबदारी त्यांच्यावर लादतो आहोत? आधीच्या पिढ्यांनी सर्व स्तरावरील परिस्थिती ज्या अवस्थेत आणून ठेवल्या आहेत त्या अवस्थेमधूनच ‘जेन झी’ला आपलं अस्तित्व निर्माण करावं लागणार आहे, हाच त्यांच्यासाठी खूप मोठा लढा आहे.कोणतीही नवीन पिढी ही आपले नवे विचार घेऊनच समाजात सामील होते. आपले नवीन विचार समाजात रुजवू पाहते. सहज पटले तर ठीक; नाही तर प्रसंगी उग्र रूप धारण करून जुन्या पिढीसोबत वैचारिक झगडा करून, समाजाला आपले विचार पटवून घ्यायला भाग पाडते. जुने विचार मागे पडून नकळत समाज नव्या विचारांवर चालायला लागतो आणि मग ही नवीन पिढीच समाज बनते. पुन्हा पुढची नवीन पिढी त्यांचे नवे विचार घेऊन येते, पुन्हा तोच झगडा... पुन्हा समाज बदलतो, घडतो, आकार घेतो..Premium|Youth Mental Health : तरुणांनो, स्वतःच्या आयुष्याचे \nहीरो बना!.खरं तर, ‘जेन झी’ ही आधीच्या पिढ्यांपेक्षा सामाजिक प्रश्नांबाबत जास्त जागरूक आहे. जग झपाट्याने जवळ आलं आहे. इतर देशांमध्ये सध्या काय चालू आहे, यावर या पिढीचं लक्ष आहे. इतर देशात जे काही चांगलं आहे, लोककल्याणकारी आहे, ते आपल्या देशात का नाही? असे प्रश्न ते बेधडकपणे व्यवस्थेला विचारत आहेत. आपल्या देशाची इतर देशांसोबत तुलना करून आपलं अस्तित्व शोधू पाहत आहेत.लहानपणापासून इंटरनेट आणि स्मार्टफोनच्या सान्निध्यात वाढलेली ही पिढी, या सामाजिक प्रश्नांची उत्तरे सोशल मीडियावर शोधू पाहत आहेत. गुगल, यूट्युब यांचा धुंडाळा घेत आहेत. या समाजमाध्यमांवर एकत्र येत आहेत. सोशल मीडिया हे या पिढीसाठी केवळ मनोरंजनाचं माध्यम नाही तर ते जागरूकता निर्माण करण्याचं प्रभावी माध्यम आहे. धाडसीपणे ‘का?’ असं विचारणारी ही पिढी आहे. निव्वळ चालत आलं आहे म्हणून एखादी गोष्ट करायची हे या पिढीला मान्य नाही. अत्यंत चिकित्सक पद्धतीने ही पिढी सर्व प्रश्नांकडे बघते. ‘पूर्वीपासून हे असंच चालत आलेलं आहे. तू पण असंच कर’ हे या पिढीला मान्य नाही. विचारमंथन करून गोष्टी स्वीकारण्यावर भर आहे. ते रोखठोकपणे प्रश्न विचारतात. पटलं तर ठीक नाहीतर ‘तेरा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग’ असं डोळ्यात डोळे घालून सांगणारी ही पिढी..मग, या नव्या विचारांच्या पिढीला आपल्या जुन्या त्याच त्या प्रश्नामध्ये गुरफटविण्यात काय हशील? जात, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिती यांपेक्षा व्यक्तीच्या गुणवत्तेला महत्त्व देणारी ही पिढी आहे. रोखठोक प्रश्न विचारणारी पिढी गाफील राहणार नाहीच; मात्र आपली आधीची पिढी म्हणते आहे म्हणून आपण हा लढा लढूया, हे या पिढीला मान्य नाही. कामाच्या ठिकाणी आपल्याला समाधान, आपलं मत मांडण्याचं स्वातंत्र्य असेल तर ही पिढी ते काम करण्यास उत्सुक असते. मग त्यांचा जगण्याचा अविभाज्य भाग असलेला हा समाज बदलण्याची, तो आणखी चांगला करण्याची संधी ते का सोडतील? परंतु त्यांचाही एक वेग आहे. त्यांच्या वेगानुसारच ते गोष्टी बदलतील. कोणत्याही पद्धतीची बळजबरी किंवा सक्ती या पिढीला मान्य नाही. वेगवेगळ्या व्यासपीठांवरून हे आता ‘जेन झी’च करेल, ते ‘जेन झी’नेच केलं पाहिजे, असे सूर उमटत आहेत; परंतु ‘जेन झी’ला काय अपेक्षित आहे? त्यांच्या मनात काय आहे? याचा समाज कधी विचार करणार आहे का? ‘जेन झी’च्या कर्तव्यांची आठवण त्यांना पावला-पावलावर करून दिली जाते; पण जेव्हा त्यांच्या अधिकारांची वेळ येते तेव्हा या पिढीवर सणकून टीका केली जाते. इंटरनेट आणि मोबाईलच्या आहारी गेलेली पिढी, संयम नसलेली पिढी, चंचल एकाग्रशक्ती कमी असलेली पिढी अशा पद्धतीची टीका करून तिला मूल्यशून्य करण्याचा प्रयत्न केला जातो. ‘जेन झी’वरील ओझं आपण कमी केलं पाहिजे. त्यांना मुक्त जगू दिलं पाहिजे. ते या मुक्तपणातूनच नवीन समाज निर्माण करतील. आणखी प्रगत समाज आणि हीच उत्क्रांती असणार आहे....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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