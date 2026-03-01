Premium|AI and Creativity : मशीन खरंच कलाकार होऊ शकतं का? व्हॅन गॉग आणि पिकासोच्या शैलीत चित्रे काढणाऱ्या 'एआय'ची नेमकी जादू काय?

अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकर‘एआय’ प्रचंड डेटा वापरून त्यातले पॅटर्न्स शोधून कुठलीही गोष्ट किंवा कलाकृती करत असतो. त्यामुळे त्याला क्रिएटिव्ह नक्कीच म्हणता येणार नाही; पण त्याच्या साहाय्यानं निर्माण झालेलं संगीत, चित्रकला, कथा, स्क्रिप्ट, सिनेमा किंवा जाहिरात हे जर का अतिशय श्रवणीय, देखणं किंवा सुंदर दिसत किंवा वाटत असेल तर ते कोणी निर्माण केलं आहे, त्यात क्रिएटिव्हिटी आहे की नाही, असल्या फंदात न पडता त्याचा आनंद घेणं हे जास्त महत्त्वाचं नाही का, हा प्रश्न आहेच.‘एआय’मुळे कलाविश्वामध्ये प्रचंड उलथापालथ होणार आहे आणि आताही आपल्याला ती बघायला मिळतेच आहे. १९५०-६०च्या दशकामध्ये गणिताच्या साहाय्यानं प्रोग्रामद्वारे वेगवेगळे भौमितिक आकार प्लॉटर्सवर काढून त्याची चित्र बनवणं सुरू होतं. ती अर्थातच कला या प्रकारात बसत नव्हतीच. १९७३मध्ये हॅरोल्ड कोहेन यानं ‘अँरॉन’ नावाचा एक कॉम्प्युटर प्रोग्रॅम बनवला. तो दिलेल्या प्रोग्रॅमप्रमाणे फक्त भौमितिकच नव्हे तर वेगवेगळ्या तऱ्हेची चित्रंही वेगवेगळ्या रंगात काढत असे; पण तरीही ही चित्रं दिलेल्या प्रोग्रॅमप्रमाणे काम करत असत. त्याच्या बाहेर ती काहीही करू शकत नसत..Premium|Artificial Intelligence: महागात पडलेली 'कृत्रिम हुशारी'.२०१४मध्ये यात एक टर्निंग पॉइंट आला. त्या वेळी इयान गुडफेलो यानं जनरेटिव्ह ॲडव्हर्सरीयल नेटवर्क्स (जीएएन) निर्माण केली आणि पहिल्यांदाच दिलेल्या प्रोग्रॅमप्रमाणे कलेची रचना करण्याऐवजी दिलेल्या डेटावरून सौंदर्यशास्त्र शिकवण्याचा किंवा कुठल्याही कलाकृतीमधली सौंदर्यस्थळं शोधण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये दोन न्यूरल नेटवर्क्स काम करत असत. एक प्रतिमा किंवा इमेज निर्माण करत असे तर दुसरं त्याची समीक्षा करून त्यात बदल किंवा सुधारणा सुचवे.यानंतर ‘एआय’नं कलाक्षेत्रात धुमाकूळ घालायला सुरुवात केली. आपण कुठलीही कल्पना ‘एआय’ला सांगावी आणि त्यानुसार आपल्याला पाहिजे त्या स्टाइलमध्ये त्यानं चित्र काढून द्यावं, हे सर्रास चालू झालं. उदाहरणार्थ एक शेत आहे, मागे एक झोपडी आहे, वरती चंद्र उगवला आहे आणि मागून एक आगगाडी जाते आहे असा सीन दिला आणि याचं व्हॅन गॉगचा स्टाइलमध्ये चित्र काढून दे म्हटलं की एआय लगेच त्या स्टाइलमध्ये आपल्याला चित्र काढून देईल. याचं कारण त्यानं व्हॅन गॉगची अनेक चित्र बघून त्याला कुठले रंग आवडायचे (उदाहरणार्थ सूर्यफूल), तो रेषांचे किंवा रंगांचे स्ट्रोक्स कसे मारायचा या सगळ्यांचे पॅटर्न्स त्यानं शिकून आत्मसात केलेले असतात. या पॅटर्न्सचा उपयोग करूनच तो आपण दिलेल्या वर्णनावरून व्हेन गॉगच्या स्टाइलमध्ये नवीन चित्र काढू शकतो. आपण त्याला ‘हे चित्र मला आवडलं नाही’ असं सांगितलं तर तो त्याच स्टाइलमधली आणखीन वेगवेगळी चित्रं काढून आपल्यासमोर ठेवू शकतो. मग आपण त्यातलं एक निवडू शकतो. एवढंच नव्हे, तर त्याच सीनवरून किंवा वर्णनावरून पिकासोच्या स्टाइलमध्ये आपण त्याला चित्र काढायला सांगू शकतो. आता याला सर्जनशीलता किंवा क्रिएटिव्ह म्हणायचं की नाही हा प्रश्न वेगळा; पण त्यानं काढलेलं चित्र जर आपल्याला अतिशय भावणारं आणि सुंदर वाटलं तर ते कोणी काढलं आहे, माणसानं की ‘एआय’नं, यामुळे काय फरक पडतो असा एक वाजवी प्रश्न उभा राहतो. अशी चित्र काढण्यासाठी मिडजर्नी, ओपन एआयचं DALL-E३, स्टॅबिलिटी एआयचं स्टेबल डिफ्युजन, अँडोबीचं फायरफ्लाय अशा तऱ्हेची अनेक टूल्स वापरता येतात..२०१८मध्ये ख्रिस्तीज नावाच्या प्रसिद्ध लिलाव करणाऱ्या कंपनीनं ‘एडमंड डी बेलामी’ नावाच्या पोर्ट्रेटचा लिलाव केला तेव्हा ते चित्र ४३२५०० डॉलर्सना विकलं गेलं; पण ते कुठल्याही आर्टिस्टनं स्वतः हातानं न काढता एआयच्या मदतीनं काढलं होतं, हे लक्षात आल्यावर सगळ्यांनी आश्चर्यानं तोंडात बोटं घातली होती! २०२२मध्ये जेसन अँलन यानं कोलोराडो राज्यातल्या फाईन आर्टच्या स्पर्धेमध्ये पहिलं पारितोषिक पटकावलं; पण त्यानं ते मिडजर्नी टूल वापरून काढलं होतं, हे जेव्हा लक्षात आलं तेव्हा त्यावरून हे मशीननं काढलं असेल तर ती कला आहे का? कला कशाला म्हणायचं? क्रिएटिव्हिटी म्हणजे काय याविषयी जगभर बरंच वादंग माजलं आणि प्रचंड वादचर्चा सुरू झाल्या.२०२२नंतर चॅटजीपीटी आल्यापासून तर ‘एआय’चा वापर कविता, निबंध, रसग्रहण, लेख, स्क्रिप्ट्स, भाषांतर, कथा, कादंबऱ्या, बातम्या, ई-मेल्स, वकिली कागदपत्रं अशा अनेक गोष्टी भराभर तयार करण्यासाठी सुरू झाला आणि पत्रकार, वकील, शिक्षक, कवी, कथाकार, कादंबरीकार, भाषांतरकार, समीक्षक, स्क्रिप्ट रायटर्स अशा लाखो लोकांच्या कामावर प्रचंड परिणाम झाला आणि कित्येकांच्या नोकऱ्यांवर गदा यायला सुरुवात झाली. यासाठी नवीन मजकूर निर्माण करण्यासाठी ‘ओपन एआय’चं चॅटजीपीटी किंवा गुगलचं जेमिनी तसंच मोठ्या पुस्तकांचं ॲनालेसिस, समरी इ. करण्यासाठी अँथ्रोपिकचं क्लॉड आणि उत्तम वर्णनं करण्यासाठी किंवा प्लॉटमध्ये ट्विस्ट आणण्यासाठी सुडोराईट अशा तऱ्हेची अनेक टूल्स लेखकांना आणि इतर व्यावसायिकांना मोठ्या प्रमाणात मदत करायला लागली..Premium|AI Detective : तुम्हीही आहात का, एआय डिटेक्टिव्ह ?.‘१ the Road’ नावाची चक्क एक कादंबरी ‘एआय’नं लिहिली. २०२४मध्ये जपानमध्ये अकुटागावा प्राईझ हे राई कुडान हिला तिच्या टोक्यो-टू-डोजो-टू या कादंबरीला मिळाल्यावर तिनं यातला काही भाग चॅटजीपीटी वापरून लिहिला होता हे कबूल केलं. ‘एआय’नं आतापर्यंत हजारो कथा, कविता आणि कादंबऱ्या लिहिलेल्या आहेत. ‘अँलिस अँड स्पार्कल’ हे बालपुस्तक चॅटजीपीटी आणि मिडजर्नी यांच्या साहाय्यानं तयार झालं. आता ‘एआय’ला विनोद, रहस्य, गुन्हेगारी, कौटुंबिक अशा कुठल्याही विषयावर वेगवेगळे प्लॉट्स सुचवायला सांगू शकतो किंवा एखादा प्लॉट दिल्यास त्यावर पूर्ण स्क्रिप्ट लिहायला सांगू शकतो. यामध्ये चॅटजीपीटी, जेमिनी किंवा ग्रॉक अशा ‘एआय’ टूल्सनी सगळा विकिपीडिया, लाखो कादंबऱ्या वाचून वेगवेगळ्या लेखकांच्या स्टाइल्समधले पॅटर्न्स (तो लेखक कुठले शब्द वारंवार वापरतो, वाक्यांची लांबी किती असते, वर्णनं कशी करतो, पात्रं कशी रंगवतो...) शिकून घेतलेले असतात. म्हणूनच आपण त्याला कुठलीही कहाणी किंवा प्लॉट सांगितला, की आपल्याला पाहिजे त्या स्टाइलमध्ये तो आपल्याला एक कादंबरी किंवा स्क्रिप्ट लिहून देऊ शकतो.संगीताच्या बाबतीत तर ‘एआय’नं क्रांतीच केली आहे. आपण त्याला एखादी कविता दिल्यास तो कुठलं तरी टूल वापरून ताबडतोब त्याला चाल लावून अतिशय उत्कृष्ट आवाजात गाणंच तयार करू शकतो. एवढंच नाही तर त्याचं पार्श्वसंगीतसुद्धा उत्कृष्ट तऱ्हेनं बनवू शकतो. आपल्याला ती चाल आवडली नाही तर तो आणखीन अनेक वेगवेगळ्या चालीत तेच गाणं ऐकवू शकतो.याकरिता सुनो ए आय अँड ऊडिओ, गुगलचं म्युझिकएलएम, साऊंडड्रॉ, आयवा, लँडर अशा तऱ्हेची अनेक टूल्स वापरता येतात. बीटल्सनी ‘नाऊ अँड देन’ या शीर्षकाचं गाणं २०२३मध्ये रिलीज केलं. जॉन लेनन या बीटल्समधल्या प्रमुख गायकाचा ८ डिसेंबर १९८० रोजीचं न्यूयॉर्कमध्ये खून झाला होता. त्यामुळे त्याचा आवाज आता मिळणं शक्य नव्हतं; पण पीटर जॅक्सन यांच्या टीमनं १९७० मधल्या एका डेमो टेपवरून लेननचा आवाज वेगळा काढून तो या गाण्यात वापरून ते गाणं पूर्ण केलं होतं!.संगीतकारांनं गाणं तयार करायचं आणि नंतर एआयच्या मदतीनं ते सुधारायचं किंवा पूर्ण करायचं हे सध्या सगळ्यात जास्त प्रमाणात सुरू आहे. लिझा मिनेली, गारफुंकेल अशा कलाकारांनी अशाच तऱ्हेनं ‘इलेव्हन अल्बम’ हा प्रोजेक्ट पूर्ण केला. जर एखादं गाणं पूर्णपणे एआयचा वापर करून बनवलं असेल तर मात्र त्याला ग्रॅमी अवॉर्ड मिळणार नाही, असा नियम केलेला आहे.चित्रपटांच्या क्षेत्रात तर एआयचा विलक्षण प्रभाव पडणार आहे. एआय वापरून कुठल्याही नटाचं किंवा नटीचं डी-एजिंग करून ७०-८० वयाच्या अभिनेत्याचं तरुण अभिनेत्यांमध्ये रूपांतर करून तोच अभिनय करतो आहे, असं सिनेमात दाखवता येतं. (उदाहरणार्थ इंडियाना जोन्स सिनेमांमध्ये हॅरिसन फोर्ड). सिनेमातले स्पेशल इफेक्ट्स किंवा खूप गर्दी, युद्ध अशा तऱ्हेची अनेक दृश्य एआयच्या मदतीनं निर्माण करता येतात. तसंच कुठलंही वर्णन दिलं किंवा कुठलाही मजकूर (म्हणजेच टेक्स्ट) दिला तरी त्यावरून आपण व्हिडिओ बनवू शकतो. याकरता ओपन एआयचं सोरा, तसंच रनवे (जेन-२), पिका लॅब्ज अशा तऱ्हेच्या अनेक कंपन्या आणि त्यांची टूल्स यांचा खूप उपयोग होतो.२०१६मध्ये 'सनस्प्रिंग' नावाचा चित्रपट हॉलीवूडमध्ये बनवला गेला. त्याची स्क्रिप्ट पूर्णपणे एआयनं लिहिली होती. २०२४मध्ये 'द लास्ट स्क्रीन राईटर' नावाचा सिनेमा पूर्णपणे चॅटजीपीटी वापरून लिहिला होता तर 'द स्वीट आयडलनेस' हा 'एआय'नं दिग्दर्शित केलेला जगातला पहिला सिनेमा होता. भारतातही इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडियामध्ये बेस्ट आय फिल्म पुरस्कार 'एआय' टूल्स वापरून बनवलेल्या 'द रेड क्रेयॉन' या छोट्या सिनेमाला मिळाला होता.या सगळ्यामुळे स्क्रिप्ट रायटर्स, ॲक्टर्स या सगळ्यांना आपल्या पोटावर पाय येईल, अशी भीती वाटल्यामुळे हॉलीवूडमध्ये २०२३मध्ये त्यांच्या SAG-AFTRA (ॲक्टर्स) आणि डब्ल्यूजीए (राईटर्स) अशा संघटनांनी चक्क संप पुकारला होता! आपल्या इमेजेस आणि व्हिडिओज बघून आपण काम न करतासुद्धा एआय आपल्याला कुठल्याही चित्रपटात ॲनिमेट करून आपण काम करतो आहोत, असं दाखवू शकेल आणि आपल्याला घरी बसवेल, अशी त्यांना भीती वाटत होती. शेवटी प्रोड्युसर्सबरोबर करार करून एआयपासून संरक्षण मिळावं, हे सुनिश्चित केलं गेलं.जाहिरातींच्या जगात तर 'एआय'मुळे वरदानच मिळालेलं आहे. २०२३मध्ये कोकाकोला कंपनीनं एका मोठ्या जाहिरातीत याचा वापर केला होता. कुठलाही मोठा इन्फ्लुएन्सर किंवा अभिनेता याला ॲनिमेट करून कुठलीही जाहिरात उद्या आपण बनवू शकू. प्राडा आणि कॅल्वीन क्लीन या कंपन्यांनी याचा वापर केला आहे..या सगळ्यामुळे कॉपीराइटच्या वादावरून अनेक खटले मात्र कोर्टात उभे राहिलेले आहेत. यातला न्यूयॉर्क टाइम्स आणि 'ओपन एआय' यांच्यातला खटला खूपच गाजला.यात एक प्रश्न नेहमी विचारला जातो. तो म्हणजे एआयचा वापर करून संगीत, साहित्य, चित्रकला, चित्रपट, जाहिरात यातली काहीही गोष्ट निर्माण केली असेल तर त्याला सर्जनशीलता किंवा क्रिएटिव्हिटी म्हणायचं की नाही? एआय प्रचंड डेटा वापरून त्यातले पॅटर्न्स शोधून कुठलीही गोष्ट किंवा कलाकृती करत असतो. त्यामुळे त्याला क्रिएटिव्ह नक्कीच म्हणता येणार नाही; पण त्याच्या साहाय्यानं निर्माण झालेलं संगीत, चित्रकला, कथा, स्क्रिप्ट, सिनेमा किंवा जाहिरात हे जर का अतिशय श्रवणीय, देखणं किंवा सुंदर दिसत किंवा वाटत असल्यास ते कोणी निर्माण केलं आहे, त्यात क्रिएटिव्हिटी आहे की नाही असल्या फंदात न पडता त्याचा आनंद घेणं हे जास्त महत्त्वाचं नाही का, हा प्रश्न आहेच.एकूण उद्याचं कलाक्षेत्र खूपच खळबळजनक असणार आहे, यात शंकाच नाही. 