Premium|Geoeconomics : डॉलरचे वर्चस्व, तंत्रज्ञानाची ताकद आणि चीन-अमेरिकेतील नवा आर्थिक संघर्ष

श्रीराम कुंटे - kunteshreeram@gmail.comभू-आर्थिक परिस्थिती अमेरिकेसाठी सगळ्यात जास्त अनुकूल आहे. तिच्याकडे आजही डॉलरची ताकद, जगातलं सर्वांत जास्त तेल आणि नैसर्गिक वायूचं उत्पादन आणि शक्तिशाली तंत्रज्ञान कंपन्या आहेत. डॉलरला आव्हान द्यायचा प्रयत्न चीन आणि इतर काही देशांनी सुरू केले आहेत; पण येता काही काळ तरी डॉलरचं जगावर वर्चस्व राहील.गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबरमध्ये तांदळाच्या दाण्यापेक्षा छोट्या डायोड आणि ट्रान्झिस्टरने जगातल्या कार उद्योगाला हवालदिल केलं होतं. कटिंग चहाच्या किंमतीएवढ्या डायोडशिवाय कारमधल्या अनेक गोष्टी काम करत नाहीत. हे डायोड बहुतांशी नेक्सपिरिया नावाच्या डच कंपनीकडून येतात. २०१९ मध्ये विंगटेक नावाच्या चिनी कंपनीने ती विकत घेऊन बहुतेक उत्पादन चीनमध्ये हलवलं. आपली चूक डच सरकारच्या लक्षात आली. या सरकारनं ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी एका जुन्या विस्मृतीत गेलेल्या कायद्याचा वापर करून महत्त्वाचं तंत्रज्ञान चीनला जातंय असं सांगून कंपनीच्या निर्णयांवर आपलं वर्चस्व आणलं. चीननं लगेच नेक्सपिरियाच्या चिनी कारखान्यातून होणारी निर्यात थांबवली. जगभरातले कारचे कारखाने बंद पडायची वेळ आली. अखेर नोव्हेंबरमध्ये समेट झाला आणि नेक्सपिरियाची निर्यात पुन्हा सुरू झाली. पारंपरिक युद्धापेक्षा हे नवं युद्ध जास्त गंभीर असू शकतं याची ही चुणूक होती.मागच्या लेखात आपण ऊर्जेचं भू-राजकारण पाहिलं. या लेखात आपण एकूणच भू-अर्थकारण म्हणजे काय? ते कसं काम करतं यांबद्दल बघू या. .युद्धाचे इतर मार्गजागतिकीकरणानंतर भांडवलशाहीच्या वर्चस्वामुळे स्वस्त मजुरी तिथं कारखाने आणि सर्वांत जास्त परतावा मिळेल तिथे भांडवल जाऊ लागलं. थॉमस फ्रीडमननं एक वरकरणी गमतिशीर; पण अर्थपूर्ण सिद्धांत मांडला. त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे, ज्या दोन देशांमध्ये ‘मॅक्डोनाल्ड्स’ आहे त्या देशांनी कधीही एकमेकांशी युद्ध केलं नाही. इथे मॅकडॉनल्ड्सचा अर्थ भांडवलशाही या अर्थानं घ्या. सन २०१४ आणि २०२२ मध्ये मात्र रशिया आणि युक्रेन हे दोन्ही देश युद्ध करायच्या आधी एकमेकांकडे मॅक्डोनाल्ड्स आहे की नाही हे तपासून घ्यायला विसरले.सन २०१८ मधल्या व्यापार युद्धामुळे टेरिफ एक हत्यार बनलं. या भू-आर्थिक बदलामुळे जगावर काय परिणाम होणार आहेत? हे युद्ध कोण जिंकू शकेल आणि या सगळ्यात भारताचं स्थान काय असणार आहे हे आपण बघूया.नव्या खेळाचे नियमया खेळाचे नियम आपण समजून घेऊ या. पहिला म्हणजे व्यापारामुळे युद्धं थांबत नाहीत- उलट त्यामुळे युद्धासाठी लागणारी आर्थिक ताकद मिळते. सन १९१० मध्ये नॉर्मन अँजेल नावाच्या पत्रकारानं लिहिलेल्या पुस्तकात त्यानं युरोपीय अर्थव्यवस्था आता एकमेकांमध्ये इतक्या गुंतल्या आहेत, की आता त्यांच्यात युद्धं होणं शक्य नाही असा छातीठोक दावा केला. नंतर त्याला शांततेसाठी नोबेल पुरस्कार वगैरे मिळाला. मात्र, दुष्ट युरोपीय नेत्यांनी पुस्तक लिहिल्यावर चार वर्षांनी मुद्दामहून त्याला खोटं ठरवण्यासाठी पहिलं महायुद्ध सुरू केलं.जोसेफ नाय यानं १९७७ मध्ये मांडलेल्या अभ्यासातून दुसरा नियम तयार झाला. त्यांच्या लक्षात आलं, की दोन देशांचं एकमेकांवर असलेलं अवलंबित्व कधीच एकसारखं नसतं. ते अचानक संपलं, तर ज्या राष्ट्राचं कमी नुकसान होतं तो या दोघांमध्ये जास्त ताकदवान असतो. काही कारणानं जपान विरोधात दक्षिण कोरियात वातावरण तापल्यावर जपाननं चिप आणि स्क्रीन बनवण्यासाठी लागणारी महत्त्वाची केमिकल्स दक्षिण कोरियाला पाठवणं थांबवलं. कोरियन कंपन्या अडचणीत आल्या; पण जपानचं फारसं नुकसान झालं नाही. जास्त अवलंबित्व कोरियाचं असल्यानं जपान ताकदवान ठरला.तिसरा नियम म्हणजे वरच्या गोष्टींची दुसरी बाजू आहे. एखाद्या देशाच्या अवलंबित्वाचा शस्त्रासारखा फायदा घेतला, तर अवलंबून असलेला देश पर्याय शोधायला लागतो. जपाननं केलेल्या कोंडीमुळे दक्षिण कोरिया सावध झाला. त्यानं ही केमिकल्स बनवण्यासाठी पाण्यासारखा पैसा खर्च केला. तीन-चार वर्षांमध्ये त्याचं जपानवरचं अवलंबित्व अर्ध्याहून कमी झालं. २०१० मध्ये चिनी बोट आणि जपानी सागरी सुरक्षा दलात संघर्ष झाल्यावर चीननं जपानला जाणारे दुर्मीळ धातू रोखले. जपाननं लगेच ऑस्ट्रेलियाच्या लायनस नावाच्या खाण कंपनीला अर्थपुरवठा करून या धातूंचा पुरवठा सुरळीत केला.चौथा नियम आहे, निर्बंधांमुळे व्यापार कधीच थांबत नाही. व्यापाराचा फक्त मार्ग बदलतो. पाश्चात्य देशांनी २०२२ मध्ये रशियाच्या तेलावर निर्बंध आणले, तेव्हा रशियानं तेलाच्या विक्रीकरता ज्यांचा माग काढता येणार नाही अशा संशयास्पद मालकीच्या जुन्या टँकर्समधून तेलवाहतूक केली. हे तेल घेऊन ते पुन्हा दुसऱ्या देशांना विकणारे देश उभे राहिले.एखाद्या देशाला वस्तू विकणाराही जिंकू शकतो हा पाचवा नियम आहे. साधारणपणे जो देश मोठ्या प्रमाणात खरेदी करतो, तो देश ताकदवान अशी आपली समजूत असते. मात्र, चीन जगाच्या मागणीच्या कितीतरी पटीनं पोलाद, बॅटरी, सोलर पॅनेल वगैरे वस्तू बनवतो. चीनकडून या वस्तू विकत घेणाऱ्या देशांमधले उद्योग कालांतरानं बंद पडू लागतात. म्हणूनच चीनला युरोप, ब्राझील, मेक्सिको, इंडोनेशियासारख्या देशांमधून विरोध होऊ लागलाय..Premium|Captagon Drug Trade : सीरियातील कॅप्टॅगॉनचा अब्जावधींचा काळा व्यापार; अमली पदार्थांतून उभे राहिले सत्तेचे आर्थिक जाळे.पैसा ही मोठी ‘महासत्ता’सहावा नियम आहे तो म्हणजे पैसा ही सगळ्यात मोठी महासत्ता आहे. अमेरिकेचा जीव तिच्या लष्करी किंवा तंत्रज्ञानातल्या आघाडीत नाहीये. तो आहे तिच्या चलनात म्हणजे डॉलरमध्ये. आजही जगाचे व्यवहार प्रामुख्यानं डॉलरमध्येच होतात. एका अंदाजाप्रमाणे सन २०००मध्ये जगाच्या राखीव साठ्यापैकी ७० टक्के साठा डॉलरमध्ये होता. आजही हे प्रमाण ५७ टक्क्यांवर आहे.आता या नियमांची कसोटी लावून येत्या काही दशकांमध्ये भू-अर्थकारणात कोणते देश पुढे येऊ शकतात आणि कोणते देश मागे पडू शकतात हे बघू या.अमेरिका : भू-आर्थिक परिस्थिती अमेरिकेसाठी सगळ्यात जास्त अनुकूल आहे. तिच्याकडे आजही डॉलरची ताकद, जगातलं सर्वांत जास्त तेल आणि नैसर्गिक वायूचं उत्पादन आणि शक्तिशाली तंत्रज्ञान कंपन्या आहेत. अमेरिका जगाच्या तिच्यावर असलेल्या अवलंबित्वाचा शस्त्र म्हणून वारंवार उपयोग करत असल्यानं जग पर्याय शोधायला लागलंय. डॉलरला आव्हान द्यायचा प्रयत्न चीन आणि इतर काही देशांनी सुरू केले आहेत; पण येता काही काळ तरी डॉलरचं जगावरचं वर्चस्व राहील.चीन : जगाच्या एकूण औद्योगिक उत्पादनापैकी साधारण तीस टक्के उत्पादन एकटा चीन करतो. जगाला लागणाऱ्या दुर्मीळ धातूंपैकी जवळपास नव्वद टक्के धातूंचं शुद्धीकरण चीनच करतो. मात्र, चीनची अर्थव्यवस्था मंदावली आहे. त्याची लोकसंख्या झपाट्यानं वृद्ध होतेय आणि त्याच्या आक्रमक औद्योगिक आणि विस्तारवादी धोरणामुळे त्याला जगभरातून विरोध वाढतोय.या दोघांव्यतिरिक्त आखाती देशांकडे पाण्यासारखा पैसा आणि स्वस्त ऊर्जा आहे. भविष्यातल्या अर्थव्यवस्थांकरता या दोन्ही गोष्टी महत्वाच्या आहेत. १९९० च्या दशकात चीन देऊ शकत होता, ते आज व्हिएतनाम देतोय. त्यामुळे पाश्चिमात्य देश त्याच्याकडे चीनला पर्याय किंवा चीन+१ अशा रणनीतीतून बघताहेत. चीनशी अमेरिकेचे वाद आणि त्यातून येणारी असुरक्षितता टाळण्यासाठी अमेरिकी कंपन्या शेजारी असणाऱ्या मेक्सिकोमध्ये आपले कारखाने काढताहेत. म्हणूनच २०२३ मध्ये वीस वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच अमेरिकेनं मेक्सिकोकडून चीनपेक्षा जास्त माल खरेदी केला.काही देश वर उल्लेखलेल्या दुसऱ्या नियमानुसार कमकुवत होऊ लागले आहेत. त्याचं मोठं उदाहरण म्हणजे जर्मनी. अनेक दशकं जर्मनीचे उद्योग स्वस्त रशियन वायू आणि चीनला होणारी निर्यात या दोन गोष्टींवर उभे राहिले. रशियानं स्वस्त नैसर्गिक वायूचा पुरवठा थांबवला आणि चीननं जर्मनीकडून उच्च तंत्रज्ञान शिकून घेऊन जर्मनीलाच मागं टाकायला सुरुवात केली. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांमध्ये जर्मनीची अर्थव्यवस्था मंदावतेय..भारताचं स्थानया सगळ्यात भारत कुठे आहे हे समजून घेऊ या. नव्या जगात देशाचं आकारमान म्हणजे ताकद हे समीकरण राहिलेलं नाही. आता ती आपण बघितलेल्या दुसऱ्या नियमाप्रमाणे कोण कोणावर अवलंबून आहे यावर ठरते. जग भारताकडून काय खरेदी करतं आणि भारत जगाकडून काय खरेदी करतो ते आपण पाहू या.जग भारताकडून जेनेरिक औषधं घेतं. अमेरिकेला लागणाऱ्या जेनेरिक औषधांपैकी साधारण चाळीस टक्के औषधं एकटा भारत पुरवतो. याबाबतीत जग भारताला पर्याय उभा करेल; पण त्यासाठी अनेक वर्षं आणि खूप मोठी गुंतवणूक लागेल. जगात निर्यात होणाऱ्या एकूण तांदळापैकी साधारण चाळीस टक्के तांदूळ भारत पुरवतो. सन २०२३ मध्ये भारतानं निर्यातीवर निर्बंध आणल्यावर तांदळाच्या जागतिक किमती अचानक वाढल्या. याबाबतीत जग भारताला पर्याय उभा करेल- कारण भारताची जागा घेण्यासाठी थायलंड, व्हिएतनाम आणि पाकिस्तान सारखे देश तयार आहेत.भारतानं २०२४-२०२५ मध्ये आपल्या सॉफ्टवेअर आणि सेवांच्या निर्यातीतून ३९० अब्ज डॉलर्स कमावले. याबाबतीत भारताला पर्याय उभा करायला फिलिपिन्स आणि पूर्व युरोपीय देशांनी कधीच सुरुवात केलीये. भारत मुख्यतः सेवा देतो. भारतातून फारच थोडी जागतिक दर्जाची सॉफ्टवेअर प्रॉडक्ट निर्माण झाली आहेत. ज्या कामांचं किंवा सेवांचं स्वरूप पुनःपुन्हा करण्यासारखं असतं, ती कामं आता एआय करायला लागला आहे.भारताची बाजारपेठ हे भारताचं कोणत्याही वाटाघाटींमधलं प्रमुख शस्त्र असतं. भारताकडे शंभर कोटी गिऱ्हाईकांची बाजारपेठ आहे आणि भारतीय मध्यमवर्ग खूप मोठा आहे वगैरे नेहमी म्हणलं जातं; पण प्यू रिसर्च सेंटरच्या मते, क्रयशक्तीच्या हिशेबानं दिवसाला दहा ते वीस डॉलर्स उत्पन्न असलेली लोकसंख्या मध्यमवर्गात आहे असं मानलं, तर भारतातली साधारण साडेसहा कोटी जनता मध्यमवर्गात आहे.ब्लूम व्हेंचर्स या साहसवित्त कंपनीनुसार, हा आकडा तेरा ते चौदा कोटी लोकांचा आहे. सरकारच्या अधिकृत माहितीनुसार भारतातल्या ५५ टक्के म्हणजे साधारण ऐंशी कोटी जनतेला सरकार दर महिन्याला मोफत धान्य पुरवतं. त्यामुळे मध्यमवर्गाच्या निकषातून ऐंशी कोटी लोक थेट बाहेर पडतात. त्यामुळे भारताकडे मोठा मध्यमवर्ग आहे या गृहितकात फारसा अर्थ नाहीये..Premium|Marathi Language : मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला; मग शाळा आणि वाचनालये का बंद पडत आहेत?.जगाकडून काय खरेदी करतो?पहिलं आहे क्रूड तेल. भारत आपल्या गरजेपैकी साधारण ८८ ते ९० टक्के तेल आयात करतो. भारत याला पर्याय उभा करू शकत नाही. भारत त्याच्या स्वयंपाकाच्या तेलाच्या एकूण गरजेपैकी अर्ध्याहून जास्त तेल आयात करतो.इंडोनेशियानं २०२२ मध्ये पाम तेलाच्या निर्यातीवर बंधनं आणल्यावर भारतात त्याच्या किमती अचानक वाढल्या. भारत याला अजून काही वर्षं तरी पर्याय निर्माण करू शकत नाही.भारताला आज जगाचा औषध कारखाना आहे म्हणतात; पण त्यांच्या औषधांच्या निर्मितीसाठी लागणारे एपीआय भारत चीनकडून आयात करतो. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी किमान एका दशक लागेल. भारत मोबाईलचे पार्ट, सोलर पॅनेल, बॅटरी वगैरे चीनमधून आयात करतो. त्यांना तो किमान दहा वर्षं तरी पर्याय उभा करू शकत नाही. भारत जगातल्या सर्वांत मोठ्या दोन शस्त्र खरेदीदारांपैकी एक आहे. भारताची लढाऊ विमानं अजूनही रशियाच्या सुट्ट्या भागांवर अवलंबून आहेत. भारत ही परिस्थिती अजून किमान वीस वर्षं बदलू शकत नाही.आता व्यापाराच्या या दोन्ही बाजू बघितल्या, तर आपल्या लक्षात येतं, की भारत मुख्यतः कौशल्यं, सेवा आणि दुसऱ्या काही प्रयत्नांनी बनवू शकतील अशा गोष्टी विकतो; पण तो ज्या गोष्टी पुढची किमान काही वर्षं बनवू शकत नाही अशा गोष्टी विकत घेतो. आपण बघितलेल्या दुसऱ्या नियमानुसार हाच भारताचा मोठा कच्चा दुवा आहे.अर्थात जे घडतंय त्यामागे काही योगायोग नाहीये. त्यामागे दोन कारणं आहेत. पहिलं म्हणजे भारतानं कधी औद्योगिक अर्थव्यवस्था बनण्याचे प्रयत्न न केल्यानं इतर देश त्याच्या फार पुढे निघून गेले. १४० कोटींच्या भारतानं २०२४ मध्ये ४३७ अब्ज डॉलर्सची निर्यात केली. साधारण दहा कोटींच्या व्हिएतनामनं चारशे अब्ज डॉलर्सची निर्यात केली.दुसरं म्हणजे भारतात दीर्घकाळासाठी गुंतवणूक येत नाहीये. भारतात २०२४-२०२५ मध्ये त्याच्या अवाढव्य आकाराच्या मानानं नवी गुंतवणूक जवळपास आलीच नाही. तिसरं म्हणजे चीननं जर्मन आणि अमेरिकी उद्योगांना आपल्या देशात येऊ दिलं. त्यांच्याकडून अत्याधुनिक तंत्रज्ञान मिळवून त्यांच्याशीच स्पर्धा सुरू केली. आज व्हिएतनाम आणि मेक्सिको हेच चीनबरोबर करताहेत. भारत पुरेशी काळजी घेऊन चिनी कंपन्यांना भारतात प्रवेश देऊ शकतो; पण भारत तसं करत नाहीये.भारतानं काय केलं पाहिजे?जगाकडे ज्यांच्यासाठी पर्याय नाहीयेत अशा गोष्टींकडे वळलं पाहिजे. कच्च्या मालापासून तयार औषधांपर्यंत सगळ्या साखळीचं उत्पादन भारतात सुरू करणं आणि साध्या चिप्स बनवण्यापासून सुरुवात करणं हे भारत करू शकतो. संरक्षण क्षेत्रातल्या निर्मितीला त्यानं सुरुवात केली आहेच. बिनधोक्याच्या क्षेत्रात चीनला प्रवेश देऊन त्याच्यापासून शिकायचा प्रयत्न करू शकतो. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे औद्योगिक अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी पायाभूत सुविधा, वीज, आणि महिलांचं श्रमशक्तीतलं प्रमाण वाढवू शकतो. नव्या जगात भू-अर्थकारणाबरोबर भू-तंत्रज्ञानही महत्वाचं आहे. ते काय आहे आणि कसं काम करतं याविषयी पुढच्या लेखात जाणून घेऊ या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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