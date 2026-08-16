Premium|Geopolitics of Higher Education : जागतिक सत्तासंघर्षात विद्यापीठांची भूमिका बदलली; ज्ञान, एआय आणि संशोधन बनले नवे सामरिक अस्त्र

डॉ. विजय खरे, विभागप्रमुख, संरक्षणशास्त्र व सामरिकशास्त्र विभाग, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठआजचे जग एका मूलभूत भू-राजकीय संक्रमणातून जात आहे. शीतयुद्धोत्तर काळातील अमेरिकाकेंद्रित आणि वाढत्या जागतिकीकरणावर आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था आता अधिक गुंतागुंतीच्या, स्पर्धात्मक आणि बहुध्रुवीय व्यवस्थेकडे वाटचाल करत आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध, अमेरिका-चीनमधील सामरिक स्पर्धा, पश्चिम आशियातील अस्थिरता, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील तणाव, तंत्रज्ञानातील स्पर्धा, हवामान बदल, ऊर्जा असुरक्षितता आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचे स्वरूप वेगाने बदलत आहे.या बदलांचा परिणाम केवळ राजनय, संरक्षण आणि अर्थव्यवस्थेपुरता मर्यादित नाही. उच्चशिक्षण क्षेत्राचे स्वरूपही त्यातून मूलभूतपणे बदलत आहे. विद्यापीठे आता केवळ शिक्षण देणाऱ्या संस्था राहिलेल्या नसून त्या ज्ञाननिर्मिती, संशोधन, नवोन्मेष, कौशल्य विकास आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची सामरिक केंद्रे बनत आहेत. एकविसाव्या शतकातील विद्यापीठ हे केवळ अध्यापन आणि परीक्षा घेणारे केंद्र न राहता ज्ञान, संशोधन, नवोन्मेष आणि जागतिक सहभागाची परिसंस्था बनणे आवश्यक आहे.ज्ञानाचे भू-राजकारणशतकानुशतके विद्यापीठे ही बौद्धिक विकासाची केंद्रे राहिली आहेत. मात्र आज ज्ञान स्वतः एक सामरिक साधन बनले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम संगणन, जैवतंत्रज्ञान, सायबर तंत्रज्ञान, सेमीकंडक्टर, अवकाश तंत्रज्ञान आणि प्रगत उत्पादनक्षमता यांचा संबंध आता राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक स्पर्धात्मकतेशी जोडला गेला आहे. त्यामुळे महासत्तांमधील स्पर्धा ही केवळ लष्करी किंवा आर्थिक क्षेत्रातील स्पर्धा राहिलेली नाही; ती ज्ञान, संशोधक, विद्यार्थी, बौद्धिक संपदा आणि नवोन्मेष परिसंस्थेसाठीची स्पर्धा देखील बनली आहे. जगातील अनेक देश संशोधन विद्यापीठे, तंत्रज्ञान संस्था आणि आंतरराष्ट्रीय शिक्षण केंद्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहेत. जगातील गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थी आणि संशोधकांना आकर्षित करण्याची क्षमता ही आता राष्ट्रीय प्रभावाचे महत्त्वाचे साधन बनली आहे. त्यामुळेच आजच्या काळात ‘उच्च शिक्षणाचे भू-राजकारण’ ही संकल्पना महत्त्वाची ठरत आहे.आंतरराष्ट्रीयीकरणाचे बदलते स्वरूपउच्चशिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण हे पूर्वी प्रामुख्याने विद्यार्थी देवाण-घेवाण, परदेशी प्राध्यापक आणि आंतरराष्ट्रीय परिषदांपुरते मर्यादित होते. आता त्याचे स्वरूप अधिक व्यापक झाले आहे. आजचे आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ म्हणजे संयुक्त पदवी, दुहेरी पदवी, संयुक्त पीएच.डी., आंतरराष्ट्रीय संशोधन प्रकल्प, ग्लोबल क्लासरूम्स, व्हर्च्युअल मोबिलिटी, आंतरराष्ट्रीय इंटर्नशिप तसेच उद्योग आणि शासनाशी भागीदारी यांचे केंद्र आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीयीकरणाचा भर केवळ किती सामंजस्य करार केले यावर न राहता, त्या भागीदारीतून काय परिणाम साधले जात आहेत, यावर असायला हवा. भारतीय विद्यापीठांनी केवळ औपचारिक आंतरराष्ट्रीय भागीदारी न करता संयुक्त संशोधन, संशोधन प्रकाशने, पेटंट्स, विद्यार्थी-प्राध्यापक देवाणघेवाण, संयुक्त अभ्यासक्रम, संयुक्त पदवी कार्यक्रम आणि समाजोपयोगी संशोधन यावर भर देणे आवश्यक आहे..Premium|NEET Paper Leak : शिक्षणव्यवस्थेचा चक्रव्यूह भेदायचा कसा?.भारतासमोरील ऐतिहासिक संधीभारत आज या परिवर्तनाच्या निर्णायक टप्प्यावर आहे. जगातील सर्वांत मोठ्या उच्च शिक्षण व्यवस्थांपैकी एक, विशाल युवा लोकसंख्या, वेगाने विकसित होणारे तंत्रज्ञान क्षेत्र आणि वाढता जागतिक राजनैतिक प्रभाव यामुळे भारताला जागतिक ज्ञान महासत्ता बनण्याची ऐतिहासिक संधी उपलब्ध झाली आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० या परिवर्तनासाठी महत्त्वाची चौकट उपलब्ध करून देते. बहुविषयक शिक्षण, संशोधन, नवोन्मेष, आंतरराष्ट्रीयीकरण, भारतीय ज्ञान प्रणाली, शैक्षणिक लवचिकता, कौशल्याधारित शिक्षण आणि आजीवन शिक्षण यावर ‘एनईपी २०२०’ने भर दिला आहे.भारतीय उच्चशिक्षणाला विस्तारापासून गुणवत्तेकडे, पदवीपासून क्षमतांकडे, स्वतंत्र संस्थांपासून परस्पर जोडलेल्या ज्ञान-जाळ्याकडे आणि ज्ञानाच्या उपभोगापासून ज्ञाननिर्मितीकडे वाटचाल करावी लागेल. भविष्यातील भारतीय विद्यापीठ जागतिक दृष्टिकोन असलेले, परंतु भारतीय बौद्धिक परंपरा आणि मूल्यांशी घट्ट जोडलेले असले पाहिजे.ज्ञान-कूटनीतीचे माध्यम म्हणून विद्यापीठेअस्थिर आणि संघर्षमय जागतिक व्यवस्थेत उच्चशिक्षण कूटनीतीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. सरकारांमध्ये राजकीय मतभेद असले तरी शैक्षणिक संबंध अनेकदा सुरू राहू शकतात. विद्यार्थी देवाणघेवाण, संयुक्त संशोधन, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि शैक्षणिक परिषदांमधून निर्माण होणारे संबंध हे सरकारांच्या पलीकडे जाऊन समाज-समाजामध्ये विश्वास निर्माण करतात. त्यामुळे विद्यापीठे ही ‘ज्ञान-कूटनीती’ आणि ‘लोकांमधील कूटनीती’ यांची प्रभावी साधने बनू शकतात. भारताने इंडो-पॅसिफिक, मध्य आशिया, आफ्रिका, युरोप, आखाती देश आणि आसियान (ASEAN) राष्ट्रांशी शैक्षणिक भागीदारी अधिक मजबूत करणे आवश्यक आहे. यामुळे भारताच्या व्यापक परराष्ट्र धोरणाला आणि बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेच्या निर्मितीला बळ मिळू शकते. .कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि भविष्यातील विद्यापीठेकृत्रिम बुद्धिमत्ता ही उच्चशिक्षण क्षेत्रासमोरील सर्वांत मोठ्या परिवर्तनकारी शक्तींपैकी एक आहे. विद्यापीठांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करावा की नाही, हा प्रश्न आता राहिलेला नाही. प्रश्न आहे ‘एआय’चा वापर जबाबदारीने आणि नैतिक पद्धतीने कसा करायचा? एआय अध्यापन, मूल्यमापन, संशोधन, प्रशासन आणि विद्यार्थी सेवा यामध्ये आमूलाग्र बदल घडवू शकते. त्याच वेळी शैक्षणिक प्रामाणिकता, वाङ्मयचौर्य, डेटा गोपनीयता, बौद्धिक संपदा आणि शिक्षकांच्या बदलत्या भूमिकेसारखे प्रश्नही निर्माण होतात. म्हणून भविष्यातील विद्यापीठ हे ‘एआय-एनेबल्ड’ पण ‘ह्युमन-सेंटर्ड’ असले पाहिजे. तंत्रज्ञानाने शिक्षकाची भूमिका संपवू नये; उलट ती अधिक प्रभावी करावी. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात चिकित्सक विचार, नैतिक निर्णयक्षमता, सर्जनशीलता, सहानुभूती आणि मानवी विवेकाचे महत्त्व अधिकच वाढणार आहे.उच्चशिक्षणाचे भविष्य हे विद्यापीठे जागतिक स्पर्धात्मकता, सामाजिक बांधिलकी आणि राष्ट्रीय उद्दिष्टे यांचा समन्वय किती प्रभावीपणे साधतात यावर अवलंबून आहे. भारताला परदेशी विद्यापीठांचे केवळ अनुकरण करणारी विद्यापीठे नको आहेत. भारताच्या बौद्धिक परंपरेतून आणि आधुनिक आकांक्षांमधून शक्ती घेऊन जागतिक स्तरावर मान्यता मिळविणारे ज्ञान निर्माण करणारी विद्यापीठे आवश्यक आहेत.ज्ञान महासत्ता बनण्याची संधीजगातील भू-राजकीय परिस्थिती वेगाने बदलत आहे. उच्च शिक्षणानेही त्याच वेगाने बदलले पाहिजे. उद्याचे विद्यापीठ केवळ विद्यार्थ्यांना रोजगारासाठी तयार करणार नाही. ते त्यांना अनिश्चित आणि गुंतागुंतीच्या जगाचा सामना करण्यासाठी, नवीन ज्ञान निर्माण करण्यासाठी, तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी, विविध संस्कृतींमध्ये संवाद साधण्यासाठी आणि राष्ट्रनिर्मितीत योगदान देण्यासाठी सक्षम करेल. भारतासाठी हे केवळ शैक्षणिक परिवर्तन नाही; ही जागतिक ज्ञान महासत्ता बनण्याची ऐतिहासिक संधी आहे. भारतीय विद्यापीठांसमोरील खरा प्रश्न हा नाही की ‘आपण जगाशी स्पर्धा करू शकतो का?’ खरा प्रश्न आहे, ‘आपण जगाला दिशा देऊ शकतो का?’ जागतिकीकरण, तंत्रज्ञान आणि बदलत्या भू-राजकारणाच्या युगातील भारतीय उच्च शिक्षणाची हीच खरी महत्त्वाकांक्षा असली पाहिजे. .‘ब्रेन ड्रेन’पासून जागतिक ज्ञान-जाळ्याकडेभारतासमोरील एक पारंपरिक आव्हान म्हणजे गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थी आणि संशोधकांचे परदेशात स्थलांतर. मात्र बदलत्या जागतिक परिस्थितीत हे आव्हान एका मोठ्या संधीत रूपांतरित करता येऊ शकते. जगभर पसरलेला भारतीय वंशाचा समुदाय हा भारताची मोठी बौद्धिक आणि व्यावसायिक ताकद आहे. भारतीय विद्यापीठांनी परदेशातील भारतीय वंशाच्या वैज्ञानिक, संशोधक, प्राध्यापक, उद्योजक आणि व्यावसायिकांशी संस्थात्मक ज्ञान-जाळे निर्माण केले पाहिजे. सर्वांना कायमस्वरूपी भारतात परत आणणे हा एकमेव उद्देश नसावा. त्याऐवजी व्हिजिटिंग प्रोफेसरशिप्स, संयुक्त संशोधन, कोलॅबरेटिव्ह पीएच.डी., व्हर्च्युअल लॅबोरेटरीज, इंटरनॅशनल चेअर आणि इनोव्हेशन पार्टनरशिप यांद्वारे जागतिक ज्ञान-जाळे निर्माण करता येईल. अशा प्रकारे ‘ब्रेन ड्रेन’चे रूपांतर ‘ब्रेन सर्क्युलेशन’ आणि ‘ग्लोबल नॉलेज कनेक्टिव्हिटी’मध्ये करता येईल. महाराष्ट्रातील विद्यापीठांनी पारंपरिक विषयांच्या सीमा अधिक व्यापक केल्या पाहिजेत. विज्ञान, तंत्रज्ञान, मानवविद्या, सामाजिक शास्त्रे, व्यवस्थापन, कायदा, संरक्षण व सामरिक अभ्यास, वैद्यकीय शिक्षण आणि व्यावसायिक शिक्षण यांच्यामध्ये अधिक प्रभावी शैक्षणिक संवाद निर्माण होणे आवश्यक आहे.मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर आणि इतर शैक्षणिक केंद्रांना एकत्रितपणे जागतिक उच्च शिक्षण नेटवर्क म्हणून विकसित करण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्रातील विद्यापीठांनी युरोप, अमेरिका, आशिया, आफ्रिका, मध्य आशिया, आसियान आणि इंडो-पॅसिफिकमधील विद्यापीठांशी परिणामकारक भागीदारी विकसित करावी. केवळ सामंजस्य करारांची संख्या वाढविण्याऐवजी संयुक्त पदवी, दुहेरी पदवी, संयुक्त संशोधन, कोलॅबरेटिव्ह पीएच.डी., फॅकल्टी-स्टुडंट मोबिलिटी, ग्लोबल क्लासरूम्स, इनोव्हेशन पार्टनरशिप्स यांवर भर दिला पाहिजे.संशोधन आणि नवोन्मेषमहाराष्ट्राच्या औद्योगिक सामर्थ्याचा उच्च शिक्षणाच्या संशोधन क्षमतेशी अधिक प्रभावीपणे मेळ घालणे आवश्यक आहे. विद्यापीठ, उद्योग, सरकार आणि समाज या चौकटीत संशोधनाला चालना देऊन कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, संरक्षण तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा, जैवतंत्रज्ञान, अवकाश, हरित ऊर्जा, कृषी तंत्रज्ञान, शाश्वत शहरे आणि ब्ल्यू इकॉनॉमी या क्षेत्रांमध्ये ''सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स'' विकसित करता येतील. विद्यापीठातील संशोधन प्रयोगशाळा आणि उद्योगातील संशोधन आणि विकास केंद्रांमध्ये अधिक सहकार्य निर्माण झाले पाहिजे. महाराष्ट्राच्या मोठ्या युवा लोकसंख्येला भविष्यातील रोजगारासाठी तयार करण्यासाठी विद्यापीठांनी ‘पदवी, कौशल्य आणि उद्योजकता’ हे त्रिसूत्री मॉडेल स्वीकारले पाहिजे. विद्यापीठातून केवळ नोकरी शोधणारे पदवीधर नव्हे, तर नोकरी निर्माण करणारे उद्योजक आणि ज्ञानाधारित स्टार्टअप्स निर्माण झाले पाहिजेत.पुढील दशकासाठी महाराष्ट्राची दिशामहाराष्ट्राने पुढील दशकासाठी उच्च शिक्षणाचे स्पष्ट उद्दिष्ट निश्चित करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक विद्यापीठाने आपल्या भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक आणि बौद्धिक वैशिष्ट्यांनुसार ‘विशिष्ट संस्थात्मक ओळख’ विकसित केली पाहिजे. काही विद्यापीठे संशोधनासाठी, काही उद्योग-सहकार्य आणि नवोन्मेषासाठी, काही आंतरराष्ट्रीयीकरणासाठी, काही ग्रामीण व सामाजिक विकासासाठी आणि काही विशिष्ट ज्ञानक्षेत्रांसाठी उत्कृष्टता केंद्रे बनू शकतात. महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणाची पुढील वाटचाल केवळ विद्यापीठांच्या क्रमवारीत सुधारणा करण्यापुरती मर्यादित नसावी. तिचे अंतिम उद्दिष्ट ‘जागतिक दर्जाचे ज्ञान निर्माण करणे, महाराष्ट्राच्या तरुणांना भविष्यासाठी सक्षम करणे आणि भारताच्या विकसित राष्ट्राच्या प्रवासाला बौद्धिक व नवोन्मेषी नेतृत्व देणे’ हे असावे. महाराष्ट्राकडे ही क्षमता आहे..जागतिक स्थान मिळणार का?स्वातंत्र्याच्या अमृत काळात भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेसमोरचा सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न केवळ ‘आपण किती शिकतो?’ हा नाही, तर ‘भारतीय शिक्षणाला जग किती स्वीकारते?’ हा आहे. भारत आज जगातील सर्वांत मोठ्या उच्च शिक्षण व्यवस्थांपैकी एक आहे. मोठी विद्यार्थीसंख्या, हजारो उच्च शिक्षण संस्था, संशोधनाची वाढती क्षमता आणि तरुण मनुष्यबळ ही भारताची ताकद आहे. मात्र संख्यात्मक विस्ताराचे रूपांतर जागतिक दर्जाच्या गुणवत्ता, संशोधन, नवोन्मेष आणि आंतरराष्ट्रीय प्रभावामध्ये करणे हे पुढील दशकाचे मोठे आव्हान आहे. जागतिकीकरण, तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था यांच्या पार्श्वभूमीवर उच्च शिक्षणाचे स्वरूप वेगाने बदलत आहे. विद्यार्थी आता केवळ देशातील विद्यापीठाची निवड करत नाहीत; ते जागतिक दर्जाचे अभ्यासक्रम, संशोधनाच्या संधी, आंतरराष्ट्रीय प्राध्यापक, उद्योग-सहकार्य आणि रोजगारक्षम कौशल्ये यांचा विचार करतात. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० भारताच्या शिक्षणाला जागतिक बनविण्याच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा ठरते. बहुविषयक शिक्षण, संशोधनाला प्रोत्साहन, अकादमिक स्वायत्तता, भारतीय भाषांमधून शिक्षण, कौशल्याधारित अभ्यासक्रम, डिजिटल शिक्षण, आंतरराष्ट्रीयीकरण आणि परदेशी विद्यापीठांशी सहकार्य यांना धोरणात्मक महत्त्व देण्यात आले आहे. याचा अर्थ भारताने केवळ परदेशी विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी पाठविण्याची भूमिका न ठेवता जगभरातील विद्यार्थ्यांना भारतात आकर्षित करणारे ‘ग्लोबल एज्युकेशन हब’ बनण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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