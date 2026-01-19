Premium|Global conflicts 2025 : २०२६ युद्ध की शांतता? जगाचे भविष्य राजकीय इच्छाशक्तीच्या हाती

डॉ. अमिताभ सिंग- samitabh@gmail.com जगभरात सुरू असलेल्या युद्धांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याचे महत्त्वपूर्ण प्रयत्न २०२५ मध्ये झाले. युद्ध हा राजकीय निर्णय असतो आणि शांतताही तितकीच महत्त्वाची असते. २०२६ वर्ष युद्धाचे असेल की शांततेचे, हे राजकीय इच्छाशक्तीवरच अवलंबून आहे.नवे वर्ष उजाडले ते व्हेनेझुएलातील अमेरिकी ऑपरेशनमुळे. अमेरिकेने पहाटेच्या सुमारास राजधानी काराकासमध्ये हल्लाबोल करून व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना थेट अटक करून अमेरिकेत आणले. सार्वभौम राष्ट्राच्या प्रमुखाला थेट उचलून आणण्याची ही जगातील दुसरी घटना आहे. अगोदरच आर्थिक संकट आणि हुकूमशाहीच्या दिशेने चाललेल्या व्हेनेझुएलामध्ये आता अंतर्गत उलथापालथी होऊन देशाची वाटचाल इराक, लिबियाच्या दिशेने होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे इस्राईलसोबतच्या सात दिवसांचे युद्ध आणि अमेरिकेच्या हल्ल्यामुळे कमकुवत झालेल्या इराणमध्ये अंतर्गत उठाव तीव्र झाला आहे. इस्लामिक राजवटीविरोधात लाखो लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यामध्ये अमेरिका केव्हाही लष्करी हस्तक्षेप करू शकते. डेन्मार्कचा भाग असलेल्या ग्रीनलँडला ताब्यात घेण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या हालचाली वाढवल्या आहेत.... अशा सर्व घडामोडींमुळे यंदाचे नवे वर्ष अनेक समस्या घेऊन येणार असल्याचा इशारा एक प्रकारे जगाला देत आहे.जगातील काही अत्यंत संहारक युद्धे नव्याने आलेल्या २०२६ वर्षातही कोणताही तोडगा न निघता सुरूच राहणार आहेत, हे स्पष्ट झाले आहे. असे असले तरी २०२५ मध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याचे काही महत्त्वपूर्ण प्रयत्न झाले. त्यामुळे जागतिक युद्धजन्य परिस्थिती केवळ निराशाजनकच राहिली, असे म्हणता येणार नाही. दीर्घकाळ चालत आलेला भीषण संघर्ष आणि वर्षभरातील नाजूक राजनैतिक प्रगतीमधील विरोधाभास एक साधे सत्य अधोरेखित करतो. ते म्हणजे, युद्ध हा राजकीय निर्णय असतो आणि शांतताही तितकीच राजकीय निवड असते..रशिया-युक्रेन युद्धाचे दीर्घकाळ परिणामसर्वात क्रूर आणि राजकीयदृष्ट्या सर्वाधिक परिणामकारक संघर्ष म्हणजे रशिया-युक्रेन युद्ध. हे युद्ध २०२५मध्येही सुरू राहिले. त्यात दोन्ही बाजूंनी लष्करी बळ इरेला पेटले, लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांचा वापर झाला आणि दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी होत राहिली. पूर्वीच्या मोठ्या आक्रमणांना अपयश आल्यावर हे युद्ध सतत हल्ले करून शत्रूला जेरीस आणण्यासाठी लढले जाऊ लागले. यादरम्यान रशियाने पूर्व आणि दक्षिण भागांतील आपली पकड मजबूत केली; तर युक्रेनने ड्रोन, खोलवर हल्ला करण्याची क्षमता आणि पाश्चिमात्य देशांचा पाठिंबा टिकवून ठेवण्यावर भर दिला. विविध सूत्रे आणि सुरक्षा हमींबाबत अधूनमधून युद्धबंदीचे संकेत मिळत असले, तरी वर्षअखेरीस कोणतीही सर्वसमावेशक युद्धबंदी किंवा अंतिम तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे २०२६ची सुरुवात होत असताना हे युद्ध युरोपियन तसेच जागतिक सुरक्षेवर दीर्घकाळ परिणाम करत राहणार आहे.गाझा युद्धाचे व्यापक संकटपश्चिम आशियात ऑक्टोबर २०२३ मध्ये भडकलेले गाझा युद्ध २०२५पर्यंत व्यापक प्रादेशिक संकटांत रूपांतरित झाले. गाझा, वेस्ट बँक, दक्षिण लेबनॉन, सीरिया, लाल समुद्र तसेच इराण-इस्राइल संघर्षाची गती यांना स्पर्श करणारे हे संकट अधिक गुंतागुंतीचे बनले. गाझामधील इस्रायली लष्करी कारवाया आणि हिज्बुल्ला व इतर इराणचे समर्थन असलेल्या गटांशी वेळोवेळी होणाऱ्या संघर्षामुळे तीव्र हिंसाचाराचे टप्पे, तात्पुरती विश्रांती आणि पुन्हा हल्ल्यांची चक्रे सुरू राहिली. दरम्यान, राजनैतिक प्रयत्न मानवतावादी युद्धविरामापलीकडे जाऊन कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी राजकीय प्रयत्न तोकडे पडले. व्यवहार्य द्वी-राष्ट्र उपायांकडे परत जाण्याचा विश्वासार्ह मार्गच उपलब्ध नाही. पॅलेस्टिनी राजकारणातील फूट यामुळे हा संघर्ष नव्या वर्षातही धोकादायकरीत्या धगधगत राहण्याची शक्यता आहे..आफ्रिकेतील संघर्षाचे चित्र २०२५मध्येही गजबजलेलेच राहिले; मात्र काही ठिकाणे त्यांच्या व्या पकतेमुळे आणि गुंतागुंतीमुळे उठून दिसली. सुदानमध्ये सुदानी सशस्त्र दल आणि रॅपिड सपोर्ट फोर्सेस यांच्यातील युद्ध जगातील सर्वाधिक प्राणघातक संकटांपैकी एक बनले. या संघर्षामुळे लाखो लोक विस्थापित झाले आणि खार्तूम व दारफूर प्रांत उद्ध्वस्त झाले; तर प्रादेशिक मध्यस्थीचे प्रयत्न संपूर्ण देशभर युद्धबंदी घडवून आणण्यात अपयशी ठरले. साहेल प्रदेश आणि लेक चाड खोऱ्यात, माली, बुर्किना फासो, नायजेर आणि नायजेरियाच्या काही भागांतील जिहादी बंडखोरी, लष्करी उठाव आणि सामुदायिक हिंसाचारामुळे युद्धपातळीवरील जीवितहानी सुरूच राहिली. यामुळे प्रादेशिक प्रशासन कमकुवत झाले आणि पाश्चिमात्य सुरक्षा भागीदारींपासून दूर जाणाऱ्या रणनीतिक धोरणांना चालना मिळाली.आशियातील संघर्षही शांत हाेण्यास तयार नाही. म्यानमारमध्ये लष्करी उठावानंतर सुरू झालेले यादवी युद्ध २०२५पर्यंत सुरूच राहिले. जातीय सशस्त्र संघटना आणि पीपल्स डिफेन्स फोर्सेस यांनी आपला प्रादेशिक ताबा वाढवला आणि लष्करी हुकूमशहांना मोठे नुकसान पोहोचवले; मात्र कोणताही निर्णायक विजय किंवा सर्वसमावेशक राजकीय तोडगा पुढे आला नाही. थायलंड-कम्बोडिया संकटालाही सुरुवात झाली. या वर्षी झालेल्या संघर्षानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पुढाकाराने तसेच कम्बोडिया आणि थायलंडच्या नेत्यांच्या सहभागातून शांतता करार झाला, तरीही प्रत्यक्ष शांतता अद्याप दूरच असल्याचे चित्र आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये हा संघर्ष पुन्हा भडकला. हा वाद अजूनही पूर्णपणे मिटलेला नाही. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात चार दिवस चाललेले युद्ध अखेर संपले; मात्र ते नेमके कशामुळे थांबले, याबाबत भारत, पाकिस्तान आणि अध्यक्ष ट्रम्प यांच्यात मतभेद आहेत. ट्रम्प यांनी हा वाद संपवण्यात आपणच निर्णायक भूमिका बजावल्याचा दावा केला आहे..आफ्रिकेच्या हॉर्न प्रदेशात आधीच्या टायग्रे शांतता करारानंतरही इथिओपियाला ओरोमो आणि अमहारा/फानो दलांशी संबंधित एकामागून एक संघर्षांना सामोरे जावे लागले. त्याच वेळी सोमालियात अल-शबाब आणि प्रतिस्पर्धी मिलिशियांशी चाललेले दीर्घकालीन युद्ध तीव्रतेत चढ-उतार होत असले तरी पूर्णपणे कधीच थांबले नाही. पारंपरिक यादवी युद्धांपलीकडे हैतीमधील टोळींतील हिंसाचार आणि मेक्सिकोतील ड्रग कार्टेल युद्धांतही कमी तीव्रतेच्या सशस्त्र संघर्षाइतकीच जीवितहानी झाली. यामुळे गुन्हेगारी आणि युद्ध यांच्यातील सीमारेषा धूसर झाल्या. तथापि, २०२५ ही केवळ संघर्षवाढ आणि निराशेचीच कथा नव्हती. या संकटांच्या पार्श्वभूमीवर घटनांचा प्रवाह वेगळ्या दिशेने वळवण्याचे काही अर्थपूर्ण प्रयत्नही झाले. त्यातील एक महत्त्वाचे पाऊल मध्य आफ्रिकेत पडले. जून २०२५ मध्ये डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो आणि रवांडा यांनी वॉशिंग्टनमध्ये शांतता करार केला. या करारानुसार दोन्ही देशांनी सैन्य माघारी घेणे, ‘एम २३’ आणि ‘एफडीएलआर’सारख्या बिगरराज्य सशस्त्र गटांचे निःशस्त्रीकरण, निर्वासितांच्या पुनर्वसनासाठी यंत्रणा उभारणे आणि प्रादेशिक आर्थिक चौकट निर्माण करण्यासाठी वचनबद्ध झाले.अनेक दशकांपासून छुपी युद्धे आणि सीमांपलीकडे सक्रिय असलेल्या सशस्त्र गटांनी पछाडलेल्या या प्रदेशासाठी हा करार नाजूक असला तरी आफ्रिकेतील सर्वात दीर्घकाळ चाललेल्या एका युद्धाचा तणाव कमी करण्याची प्रत्यक्षात संधी देणारा ठरतो. एकूणच पाहता संशोधक आणि धोरणात्मक संस्थांच्या मते, २०२५ हे वर्ष औपचारिक तसेच अनौपचारिक शांतता प्रयत्नांच्या दृष्टीने अपवादात्मकरीत्या सक्रिय ठरले. याआधी जवळपास एका दशकाच्या काळात फारच कमी संघर्ष वाटाघाटींतून संपुष्टात आले होते..Premium|Thinking the Unthinkable : अकल्पनीय घटनांचे संकेत; जगाच्या भविष्याचा विचार.ग्रेट लेक्स प्रदेशापासून पश्चिम आशियापर्यंत विविध संघर्षरत क्षेत्रांना स्पर्श करणाऱ्या नव्या किंवा पुनरुज्जीवित चौकटी उदयास आल्या; मात्र बहुतेक प्रयत्न सर्वसमावेशक शांतता करारांपर्यंत पोहोचू शकले नाहीत आणि ते प्रामुख्याने युद्धबंदी, मानवतावादी मार्गिका किंवा प्राथमिक चर्चांच्या पातळीवरच मर्यादित राहिले.संघर्ष निरीक्षण करणाऱ्या संस्थांनी सीरिया, येमेन आणि इथिओपियाच्या काही भागांत स्थानिक युद्धविराम आणि तणाव कमी करण्याच्या प्रयत्नांची नोंद केली. यामुळे विशिष्ट प्रदेशांत हिंसाचार कमी झाला आणि मानवतावादी मदतीसाठी मार्ग खुले झाले, तरीही राष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय तोडगे अजूनही दूरच राहिले. त्याचबरोबर सध्याच्या युद्धप्रधान जागतिक व्यवस्थेच्या संधीसाधू खर्चाची जाणीव अधिक तीव्र होत आहे. २०२५च्या अखेरीस संयुक्त राष्ट्रांच्या एका संदेशात अधोरेखित करण्यात आले, की जागतिक लष्करी खर्चातील वार्षिक रकमेपैकी केवळ चार टक्क्यांपेक्षा कमी हिस्सा वळवला तरी २०३०पर्यंत अतितीव्र उपासमार संपवणे शक्य होऊ शकते; तर सुमारे १५ टक्के रक्कम विकसनशील देशांमधील हवामान अनुकूलनासाठी पुरेशी ठरू शकते. यामुळे निःशस्त्रीकरण, मानवी सुरक्षा आणि हवामान न्याय यांचा थेट संबंध स्पष्ट होतो.अशा प्रकारचे प्रमाणीकरण शांततेचा लाभ या संकल्पनेला ठोस आकड्यांत रूपांतरित करते आणि शांततेसाठीचा नैतिक युक्तिवाद विकासाशी अविभाज्य बनवते. त्यामुळे २०२६मधील शांततेची आशा ही युद्धे आपोआप मावळतील या भोळ्या आशावादावर आधारित नसून, जागतिक प्राधान्यक्रम लष्करीकरणापासून मानवी सुरक्षेकडे वळवणाऱ्या राजकीय निर्णयांवर अवलंबून आहे. जगाने २०२६ मध्ये जखमी अवस्थेत प्रवेश केला आहे; पण ते पूर्णतः निष्क्रिय नाही. नवे वर्ष युद्धाचे असेल की शांततेचे, हे राजकीय इच्छाशक्तीवरच अवलंबून आहे.. 